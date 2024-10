Top e Flop, i protagonisti di martedì 8 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 8 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di martedì 8 ottobre 2024.

TOP

MARIA FELICE PACITTO

Di fatto ha inaugurato un format, uno di quelli difficili che questa settimana, dall’8 al 12, vedrà a cassino il III Festival delle Neuroscienze. Non è roba facile, non lo è perché l’evento si propone un fine arduo: quello di fare il punto sul doppio binario tra etica e psicoanalisi. Cioè tra una cosa che rimanda al giusto ed all’ingiusto per l’umanità e ad una cosa che studia esattamente ciò che accade e perché accade nell’uomo come specie.

La scommessa di Maria Felice Pacitto, psicologa, laureata in Filosofia, Specializzata in Psicoterapia con Master di II livello in Neuroscienze e Mindfulness e già docente di filosofia e storia presso il liceo classico “Carducci” di Cassino, è quindi ardua. L’evento ha un titolo fascinoso ed al contempo indicativo del grado di difficoltà di fare focus sul tema: “Ripensare il presente per abitare il futuro”.

Morale e psicoanalisi

(Foto: vpnsrus https://www.vpnsrus.com/)

Riflettiamo un attimo su queste parole e mettiamole a servizio speculare della nostra quotidianità: come si fa a mettere in binario unico la morale e la psicoanalisi? E soprattutto come si fa a disegnare una nuova realtà in cui “potenziare il nostro funzionamento mentale e di creare cervelli in laboratorio”?

Questo mentre “la IA diventa sempre più pervasiva e trasformerà inevitabilmente la nostra vita quotidiana e lavorativa”.? Sì, sono sfide ardue e multidisciplinari, quelle che la professoressa Pacitto ha deciso di raccogliere.

Sfide che troveranno ring intellettuale nella III edizione di un evento che dopo due step domenicali, entrerà nel vivo oggi. Lo farà presso il Palazzo Badiale in piazza Corte, con la Proiezione del film: “Cuore”, A cura di Ilaria Ricciuti (Aipa, psicoanalista infantile).

Per cominciare a parlare ed a far riflettere. E per portare avanti di uno step, forse il più cruciale, il concetto di progresso. Fino ad avvicinarlo il più possibile a quello di civiltà, perché no, non sono affatto la stessa cosa. E la Pacitto vuole dimostrarlo.

Pioniera.

FRANCESCO BONIFAZI

Francesco Bonifazi (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

E’ avvocato e deputato di Italia Viva, e non le manda a dire. Mai, specie da quando su lui non le mandarono a dire e con troppo “forcaiolismo” in chiave anti renziana. Francesco Bonifazi è il già tesoriere del Pd ed attuale tesoriere di Italia Viva, in virtù della sue skill accalarate da tributarista. Ed è noto ai più perché illo tempore venne coinvolto nell’inchiesta sulla costruzione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle.

Fece parte del pattuglione di 22 indagati di cui dieci vennero assolti dai giudici di Piazzale Clodio. Per Bonifazi le due requirenti Giulia Guccione e Luigia Spinelli avevano sollecitato una condanna a due anni e 8 mesi. Ma la toga terza aveva deciso altrimenti in punto di Diritto. Non c’erano responsabilità penali a suo carico.

Ecco, Bonifazi è questo: cioè un politico finito nel tritacarne di una gogna mediatica che all’epoca puntava alla giugulare soprattutto la combo Matteo Renzi-Maria Elena Boschi. Tanto che lo stesso senatore di Rignano, che in certe iperboli da Jean Valjean è insuperabile, aveva scritto: “Dopo l’assoluzione anche di Francesco mi piacerebbe che qualcuno trovasse il coraggio di mettere in fila tutto quello che ci hanno fatto in questi anni”.

Puntare alla giugulare di Renzi

Ecco, è per questo motivo che forse quando Bonifazi decide di pungere lo fa in modalità calabrone asiatico e non fuco. Non perché in li ci sia rancore, ma perché in lui c’è un’arguzia che la vicenda giudiziaria non ha messo a briglia. Ed è un bene: “Conte dice che nel 2015 il Parlamento ha fatto una riforma sbagliata sulla Rai. Ok, facciamo finta di credere che abbia ragione lui”.

Quale è il motivo del ragionamento sardonico di Bonifazi? E’ presto spiegato: “Perché nel 2018, quando poteva, Conte non ha cambiato la riforma ma ha usato quella riforma ‘occupando’ la Rai”. Senza dimenticare a che nelle ultime occasione Giuseppi era stato soft nelle sue recriminazioni anche perché puntava ad un posto di rilievo per la “sua” Barbara Floridia.

Bonifazi ha chiosato nel suo tweet al vetriolo: “Ricordiamo che questa riforma non è stata mai utilizzata dal Governo Renzi ma è stata utilizzata sia dal Governo Conte che dal Governo Draghi, che dal Governo Meloni. Non sarà che Conte ormai disperato cerchi solo un pretesto per attaccare Renzi?”. Già, iperboli a parte, non sarà proprio così?

Foto senza sfocature.

FLOP

GIANLUCA QUADRINI

Viaggiare è conoscere, il mantra è noto e per certi versi indiscutibile. A meno di non voler considerare un fattore che paga pegno alla sua banalità e che nei motti fighi non compare quasi mai. Quello per cui molto (tutto, magari) dipende dal viaggiatore. Ci sono Odissei che, ripresi in ierbole proto-cartesiana da Dante, alla fine ti sciorinano un grandioso “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza”. Poi c’è Gianluca Quadrini.

Che, per carità di Dio, non è affatto l’antitesi della golosità di sapere del reuccio furbo di Itaca, ma a volte dà quest’impressione. E siccome è un animale social secondo per pulsioni di settore solo a Fedez, ogni volta che prende un frontale con la parte più disattenta di se stesso lo fa sapere anche ai Papua della Nuova Guinea.

Il viaggio ad Istanbul

Clicca per allargare

Sì, ma che accade con il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone? Partiamo dal contesto su cui Quadrini ha voluto lanciate la sua riflessione: l’automotive è in crisi, Stellantis Italia è in crisi ed in crisi ci sta – pure ed ovviamente – Cassino Plant. Quadrini, che ha più tacche sulla valigia di quante non ne avesse Carabina Quigley sul calcio della sua Sharp – è stato in Turchia.

Da cui ha postato, con annesse foto, questa considerazione qua: “Un pezzo della nostra Italia anche qui ad Istanbul (…). Tutte le auto adibite a taxi sono la maggior parte della nostra marca Fiat. Facciamo scuola anche qui, speriamo di conservare e preservare in Italia questo brand Fiat-Stellantis insieme a tutte le maestranze impiegate ed impegnate a tenere alto il nome della nostra ‘italianità’“.

La chiosa è stata di quelle piaveggianti alla Pietro Micca: “Lotteremo tutti fino alla fine, statene certi!”.

Almeno i fondamentali…

Tutto bene e come jingle acchiappone ci sta. Solo che tra uno slogan ed una slogatura di logica il passo a volte è breve. Il concetto funzionerebbe pure, se non fosse che quelle auto, che per Quadrini (o desumendo da quel che Quadrini ha scritto e forse non messo a regime cognitivo perfetto) non sono auto fatte in Italia e poi tracimate in forma di Pil italico nell’accogliente mercato turco.

Non sono la prova provata del fatto che “facciamo scuola”, ma l’effetto di una filiera economico-industriale tutta indigena. Le fanno proprio là, in Turchia, a Bursa. E non potranno mai essere volano di orgoglio da riscatto.

Perché la sola cosa che riscattano è il bisogno (bontà sua) dell’economia turca di fare Pil. Pil turco.

Mezzaluna storta.

AGOSTINO SACCA’

Agostino Saccà (Foto: Raffaele Verderese © Imagoeconomica)

Ve la ricordate la Famiglia Barbapapà? Già, quella che con il famoso cartoon di fine anni ‘70 inizio ‘80 conquistò tutti i bambini davanti ad una televisione paleolitica, quella dei primi telecomandi e del Pal Color. I membri della famiglia Barbapapà erano fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i democristiani, e riuscivano a prendere a comando qualsiasi forma volessero.

Ed in quel mondo fronteggiare ogni situazione. Ecco, Agostino Saccà sembra proprio uno di quei simpatici e colorati personaggi, lo sembra perché è talmente multiforme e multitasking in certi suoi ragionamenti da dare l’impressione di voler piegare la materia al suo volere. Ora, che la “materia” in questione sia quella della Rai, di cui Saccà è stato direttore generale, sembra più un’aggravante che un’attenuante.

Nel senso che proprio perché lui sta parlando di “bottega sua” dovrebbe sapere che certe differenze vanno rimarcate. Quali? Quella ad esempio tra una Rai che comunque funziona ed una Rai che, nel funzionare, lo fa con logiche da colonialismo alla Re Leopoldo del Belgio buonanimaccia sua. Spieghiamo partendo da quel che Saccà ha detto a Francesco Specchia di Libero.

La “fandonia” di Telemeloni

Questo: “TeleMeloni? Disastro delle tv pubblica? Scusi ma di che cavolo stiamo parlando? Guardi che la verità fattuale è un’altra, e sta nei dati d’ascolto”. Il dato che Saccà sottolinea e che Libero, anco a dirlo, evidenzia a lapis spesso come un tronco di sequoia, è che la Rai nel 2024 starebbe “facendo meglio dell’anno precedente”.

“Telemeloni è una fandonia. Le parrà strano ma la Rai quest’anno, negli ultimi due quadrimestri, sta facendo meglio dell’anno passato. La somma dell’ascolto Rai è di 38.6% contro il 35.2% di Mediaset (l’anno scorso il Biscione era a 37.7%, la Rai al 38.2%)”. E Saccà nn lesina dettaglia ur avendo capito benissimo che il core della critica mossa all’azienda col cavallo in giardino è un’altra.

“In prime time Raiuno registra il 21.8% di oggi contro il 20.3% del 2023, grazie anche al buon lavoro di Angelo Mellone all’intrattenimento: 1.5 punti in più. Raidue cresce del +0.3% specie nel day time dove il lavoro di Milo Infante è stato senza dubbio glorioso; mentre si è sbagliato a piazzare Fiorello su Raidue per far contenti i giornalisti del Tg1”.

Il vero problema che nessuno dice

Giorgia Meloni

Ma Saccà lo ha capito che il problema è un altro e che non si parla di risultati (comunque modesti anche se con gradiente positivo) ma di metodi per ottenerli? Il problema non era e non è quanto faccia la Rai, ma come sia arrivata a farlo.

Come se uno criticasse la guerra come metodo e chi è oggetto di critica dicesse “sì, ma stiamo vincendo”. E Saccà lo sa benissimo, solo che ha mutato forma al ragionamento per allamare qualche gonzo. Come Barbapapà.

Resta di stucco…