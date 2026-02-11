Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 11 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 11 febbraio 2026.

*

*

TOP

NICOLA OTTAVIANI

Nicola Ottaviani

La politica è fatta di molte parole ed una giusta quantità di sostanza. ma c’è un momento in cui la politica deve smettere di parlare dall’alto e scendere in strada. Ieri sera il deputato Nicola Ottaviani lo ha fatto davvero: ci ha messo la faccia ed è andato a Cassino, per parlare con chi poche ore prima aveva sentito tremare i vetri di casa. A causa di una bomba carta piazzata sotto una Lancia Ypsilon per dare un avvertimento. Non una bravata.

La deflagrazione ha danneggiato l’auto, ha spaventato i residenti, ha riportato tutti a una domanda semplice e brutale: quanto siamo al sicuro? L’auto è di un quarantenne già noto alle forze dell’ordine. E questo dettaglio, più di tanti discorsi, spiega il clima.

Le indagini della Polizia di Stato stanno andando avanti spedite. Sul campo ci sono gli uomini del vicequestore Flavio Genovesi, coordinati dal sostituto procuratore Albino Palmieri. Testimoni ascoltati, telecamere acquisite, collegamenti con altri episodi simili al vaglio. Un puzzle che inizia a prendere forma molto rapidamente.

Risposta immediata

Ma intanto la città vive. Ed ha paura. Per questo la presenza di Ottaviani nel quartiere pesa più di un comunicato stampa. Perché quando una bomba esplode sotto casa tua, non ti interessa il colore politico. Ti interessa sapere se qualcuno sta guardando, ascoltando, prendendosi una responsabilità. La politica, qui, ha due strade: limitarsi a commentare o provare a stare in mezzo. Ottaviani ha scelto la seconda. Meno consueta. ma più efficace.

Resta il dato di fondo: Cassino non può abituarsi agli avvertimenti, agli ordigni artigianali, ai segnali mafiosi in miniatura. La scorsa settimana il prefetto di Frosinone ha parlato di Esercito nelle strade. Segno che il livello di allarme si sta alzando. (Leggi qui: Cassino e Frosinone, lo specchio rotto: quando il paesone diventa città fragile. Ed anche qui: Il prefetto Ranieri: “Cassino merita più sicurezza e il presidio dell’Esercito”)

Ora servono fatti, non solo presenze. Ma ieri sera, in quel quartiere, qualcuno ha capito di non essere rimasto solo.

Il deputato di Cassino.

VLADYSLAV HERASKEVYCH

Vladyslav Heraskevych

Dovrebbe essere una linea neutra capace di dividere ciò che è corretto da ciò che è esagerato. Invece il Regolamento questa volta ha iniziato a pesare come una scelta. Il casco vietato a Vladyslav Heraskevych alle Olimpiadi di Milano Cortina sta tutto lì, in quella linea sottile che separa lo sport dalla realtà. Sul casco c’erano dei volti. Non slogan, non bandiere, non proclami. Volti di atleti ucraini morti in guerra. Compagni di movimento olimpico che non scieranno, non pattineranno, con correranno mai più. Eppure il Comitato Olimpico Internazionale ha detto no. Troppo politico, troppo scomodo, troppo vero.

Fa impressione che un’immagine diventi più pericolosa di un silenzio. Fa impressione che il ricordo venga trattato come una provocazione. Perché qui non si chiede di prendere posizione ma di riconoscere un’assenza. E le assenze, di solito, parlano da sole. Heraskevych lo sa bene. Quattro anni fa, a Pechino 2022, aveva già pagato il prezzo del dissenso mostrando uno striscione contro la guerra. Non a favore dell’Ucraina ma contro il conflitto. Oggi non alza cartelli, non urla. Indossa un casco. E basta quello per far scattare il divieto.

E lo spirito olimpico?

A difenderlo è intervenuto Volodymyr Zelensky, ricordando nomi, storie, morti. Gente come Dmytro Sharpar o Yevhen Malyshev, diciannove anni. Atleti prima che soldati. Olimpici prima che simboli. Il paradosso è tutto qui: il CIO dice di voler proteggere lo sport dalla politica ma finisce per fare una scelta politica nel momento in cui decide chi può essere ricordato e chi no. Anche il silenzio, a volte, è una presa di posizione.

Le Olimpiadi nascono per unire, non per rimuovere. Parlano di pace ma faticano a reggere il peso di chi la pace l’ha persa. Vietare quel casco non rende i Giochi più puliti. Li rende solo un po’ più lontani dalla realtà.

L’ipocrisia del silenzio.

FLOP

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli

Sembra come quell’atleta lanciato verso il traguardo che però inciampa e si produce in una serie di mosse sgraziate pur di mantenere l’equilibrio in corsa ed evitare la caduta. Ad ogni passo c’è una postura da aggiustare, uno squilibrio da correggere. A Frosinone la tregua è finita davvero e per il sindaco Riccardo Mastrangeli le cose si complicano. (leggi qui: Sei ore di Bilancio, una maggioranza per paura).

A dirlo, senza giri di parole, è stato il suo avversario al ballottaggio, l’ex sindaco Pd Domenico Marzi. Per oltre un anno aveva garantito una sorta di protezione istituzionale: niente firme sotto documenti per far cadere il titolare della fascia tricolore, niente giochi di palazzo, niente assalti alla diligenza. Un atteggiamento costruttivo, rivendicato più volte, che ora viene archiviato con una frase secca: per quello che ci riguarda, finisce qui. Non è solo una dichiarazione politica. È un cambio di fase.

Marzi sostiene di aver messo a disposizione una prospettiva amministrativa e programmatica di alto livello. Di aver aperto un canale di confronto su temi concreti, come l’ascensore inclinato e le scelte di bilancio. Ma, dice, le risposte non sono mai arrivate. E allora basta.

La rottura nel momento peggiore

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto © Massimo Scaccia)

Il punto è che questa rottura arriva in un momento delicato. Il centrodestra governa Frosinone da quattordici anni. Un tempo lungo, che trasforma ogni problema in responsabilità diretta. E quando anche l’opposizione “dialogante” smette di dialogare, il terreno sotto i piedi si fa più scivoloso.

In Aula, nell’ultima seduta sul Bilancio, si sono mossi all’unisono Pd, Socialisti e una pattuglia di “dissidenti” della maggioranza. Un segnale politico che va oltre la singola votazione. Perché quando la frattura non è solo esterna ma anche interna, il rischio non è la caduta immediata. È l’erosione lenta. Marzi non parla di scenari da ribaltone. Anzi, rivendica di non essere interessato a manovre di palazzo. Ma chiarisce che il tempo delle rassicurazioni è finito. E questo, per Mastrangeli, significa una cosa sola: ogni passaggio d’ora in avanti sarà politico, non tecnico.

La politica è fatta di equilibri. E quando uno si rompe, tutto diventa più complicato. Soprattutto riuscire a stare in piedi, in maniera aggraziata, durante la corsa.

Sbilanciato.

ACHILLE MIGLIORELLI

Achille Migliorelli

C’è un momento, quando sei giovane e fresco di patente, in cui vuoi fare tutto per bene. Specchietti a posto, cintura allacciata, marcia inserita. Poi molli la frizione troppo in fretta. E il motore si spegne. Succede. Non è una tragedia. È una falsa partenza.

A qualcosa del genere assomiglia l’esordio di Achille Migliorelli, Segretario provinciale designato del Partito Democratico. Doveva essere l’uomo della sintesi, il punto di equilibrio dopo settimane di tensioni, mozioni incrociate e cambiali politiche. E invece, al primo incrocio, il motore ha tossito. (Leggi qui: Congresso Pd, la pace rinviata: mozioni, cambiali e nervi scoperti).

Il Congresso che doveva certificare la pace ha finito per rinviare la pace stessa. Non una rottura clamorosa ma un inciampo sì. Perché quando vieni indicato come figura condivisa, il minimo sindacale è partire senza strattoni. E invece attorno a Migliorelli si sono subito riaperti nervi scoperti, conti sospesi, diffidenze mai del tutto archiviate.

Problema di contesto

Luca Fantini, Sara Battisti ed Antonio Pompeo

Il punto non è la legittimità della sua designazione. È il contesto. Un Partito che prova a ricomporsi dopo anni di correnti, personalismi e leadership parallele non si accontenta di una firma in calce. Vuole garanzie, spazi, riconoscimenti. Vuole capire chi guida davvero e dove si va.

E allora ecco le mozioni che pesano come cambiali, gli equilibri da rispettare con cura, le promesse da mantenere prima ancora di sedersi sulla poltrona. Migliorelli si è trovato al volante in mezzo a un traffico che non aveva deciso lui ma del quale era consapevole. E al primo stop il motore si è spento. Non è un caso se il suo predecessore, Luca Fantini, prima di rilasciare una dichiarazione da Segretario impiegò ben dieci giorni, pesando anche le virgole.

Ma attenzione: una falsa partenza non è una bocciatura. È un test. La differenza la fa quello che succede dopo. Se resti fermo, in preda all’ansia, o se rimetti in moto con calma e riparti.

La politica, come la guida, è questione di frizione e tempismo. Troppa accelerazione brucia i rapporti. Troppa prudenza ti fa tamponare da chi sta dietro. La strada, per Migliorelli, è appena cominciata.

Attento alla frizione, può bruciare il motore.