Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 11 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 11 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 11 novembre 2026.

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TOP

FRANCESCO ROCCA e GIANCARLO RIGHINI

Francesco Rocca con Giancarlo Righini

Dal primo gennaio 2027 una voce pesa meno sulla busta paga dei laziali: sparisce la maggiorazione dell’1,6% dell’addizionale regionale Irpef per i redditi fino a 35mila euro, con un beneficio che arriva a 320 euro. Interessa oltre tre milioni di persone, il 76,7% dei contribuenti, e a Frosinone l’86%, secondo la Cgil Roma e Lazio. Il presidente Francesco Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini l’hanno presentato con le agevolazioni Irap per under 35, imprese che si trasferiscono, Terzo settore e Comuni montani. (Leggi: Rocca taglia le tasse regionali: la soglia sale a 35mila euro).

Chi taglia le tasse è fuori dal tunnel, o quasi. Quello in cui il Lazio scivolò ai tempi dell’amministrazione Storace, non per incapacità sua, ma perché l’Europa impose allo Stato di smettere di reggere gli enti con trucchi contabili. Emerse una dozzina abbondante di miliardi di buco, accumulata negli anni. A chiuderlo hanno contribuito tutti, ciascuno a modo suo: Piero Marrazzo, Renata Polverini, Nicola Zingaretti, ora Rocca con Righini.

Il tunnel e la sua uscita

Francesco Rocca e Giancarlo Righini

L’ultima fase, dicono i numeri, è la più concreta. Righini rivendica nessun nuovo debito dall’insediamento e un debito sceso da 23 miliardi del dicembre 2022 a 7 alla fine dell’anno. Nemmeno Re Mida, il mitologico monarca che trasformava in oro qualunque cosa toccasse, avrebbe potuto fare altrettanto.

Il merito non è solo di tipo contabile: più ancora lo è sul piano sociale. Perché un ente dello Stato come la Regione Lazio, tecnicamente fallita e con circa 13 miliardi di bussi nascosti tra i conti rappresentava un pessimo esempio scuola per intere legioni di commercialisti e fiscalisti che volessero copiare quei trucchi contabili. Per contro, una Regione che paga in anticipo i suoi debiti e mette le briglie ai suoi conti è un esempio virtuoso, da prendere come riferimento (ma in positivo stavolta) per tutti.

Il punto, ormai, non è ripulire ma investire. La manovra affianca al taglio un programma per la coesione: un Fondo di garanzia per la riqualificazione energetica delle case, terreni pubblici ai giovani agricoltori, servizi nei piccoli Comuni, un credito d’imposta del 70% per il dopo di noi. Righini si impegna a togliere anche la maggiorazione dello 0,5% nel 2028. Una Regione che alleggerisce il fisco e insieme investe non sta più arginando i debiti: ha imboccato il rettilineo finale.

Re Mida in Regione

MASSIMO RUSPANDINI

di PAOLO CARNEVALE

C’è chi la Ciociaria la racconta come un buen retiro di malinconie bucoliche. E chi, come Massimo Ruspandini, ha deciso di scuoterla per il bavero, ricordando a tutti che sotto questi cieli sono passati scrittori, registi, papi, e storie capaci di fare tremare i polsi all’Europa. L’altra sera, Anagni ha cambiato per una sera baricentro, trasformandosi in una vera e propria terra dei giganti.

L’occasione è stata la presentazione del libro Nella terra dei giganti firmato dallo stesso Ruspandini e curato insieme a Giancarlo Pavat. Un appuntamento che è andato ben oltre la classica liturgia della conferenza culturale, trasformandosi in un manifesto identitario.

Dal palco, Ruspandini è riuscito a fare cultura e politica. Per quanto riguarda la prima, ha ricordato che la letteratura non serve solo a spolverare le tombe degli antenati o a compiacersi di un passato glorioso imbalsamato nelle teche dei musei. L’obiettivo dichiarato (e non negoziabile) è restituire oggi (e pure domani) la Ciociaria alla sua dimensione di grandezza, strappandola dalle mani di chi vorrebbe confinarla in un comodo limbo di mediocrità e arretratezza provinciale. Perché la mediocrità, in fondo, è una comoda poltrona: non sporca, non rischia, non sogna. Però ammazza i territori.

Il velo dell’ipocrisia

Massimo Ruspandini

Ma Ruspandini lunedì sera ha fatto anche politica. Ed ha squarciato il velo di ipocrisia che da tempo appanna la maggioranza anagnina. Ricordando a tutti che chiunque intenda scegliere il prossimo candidato sindaco ad Anagni dovrà fare i conti con il peso, la forza e la visione di FdI. Il messaggio è arrivato forte e chiaro ai naviganti della politica locale: la stagione dei tavoli sottobanco, dei compromessi al ribasso, delle terze vie, magari civiche ed istituzionali, ha trovato sulla sua strada un Partito che non intende fare da comparsa. E se gli altri non saranno d’accordo, problemi loro.

Orgoglio senza pregiudizio.

FLOP

IL CALCIO SPACCATO VERSO L’ELEZIONE FIGC

di GIOVANNI LANZI

Dire che non ci facciamo una bella figura sarebbe un po’ come ridurla alla solita frase fatta. Il calcio italiano – in continuazione con beghe interne, veti contrapposti, lungaggini burocratiche, dimissioni, conflitti di interessi, cordate che si annodano e si snodano a velocità supersonica – ha deciso di proseguire nel gioco a farsi del male. Tutti contro tutti in vista dell’elezione del neo presidente della Figc, fissata per il prossimo 14 dicembre.

È delle ultime ore infatti il ricorso in punta di diritto presentato da uno dei due candidati alla poltrona più ambita di Via Allegri, Adriano Galliani detto anche ‘Il Condor’ per le sue capacità di operare sul mercato. Che dice il ricorso? In sostanza Galliani, attraverso l’avvocato Filippo Lattanzi di Roma (dimessosi dalla carica di presidente della Commissione Agenti della Figc), chiede al Tribunale Nazionale Federale che si sospenda l’efficacia del provvedimento dello stesso Giovanni Malagò – ex presidente Figc costretto a dimettersi in assenza di tesseramento federale validante la sua prima candidatura, poi diventato Commissario e quindi ricandidatosi alle nuove elezioni – volto alla nomina di una Commissione per la verifica delle candidature.

Ubi maior

Adriano Galliani. (Foto: Paolo Lo Debole / Imagoeconomica)

E quale sarebbe il casus belli? C’è da reggersi forte da qualche parte, il rischio di finire a rotolarsi per terra dalle risate c’è ed è concreto. I latini non sbagliavano mai: ubi maior, minor cessat. Letteralmente “dove vi è il maggiore, il minore decade”. E che c’azzeccano i minori e i maggiori? La candidatura di Malagò (che a giugno venne eletto con il 68,58% dei voti di tutte le componenti del calcio) è stata presentata con un numero di 11 sottoscrizioni da parte di Club di Serie A ma tra queste 11 è emerso il caso-Genoa: l’ad Andres Blazquez aveva firmato per la candidatura di Galliani ma il presidente rumeno Dan Sucu, successivamente si convince che sarebbe stato giusto firmare ancora a sostegno di Malagò e così invita il suo dirigente ad inviare una PEC che invalidasse di fatto la prima firma.

Ma oltre il caso-Genoa, Galliani imputa a Malagò anche la nomina di una Commissione che, in quanto giudicante di un caso specifico riguardante lo stesso Commissario, non è prevista da alcuna norma statutaria e sarebbe in palese conflitto d’interessi.

Nelle mani del giudice

Giovanni Malagò (Foto: Emanuele Valeri © Ansa)

Adesso un giudice, il presidente del TFN, Carlo Sica, dovrà dipanare la matassa in punta di diritto. Nella speranza di non arrivare al Collegio di Garanzia del Coni, perché a quel punto nemmeno la data del 14 dicembre potrà sancire l’elezione del tanto atteso presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Malagò non è rimasto con le mani in mano ed è passato al contrattacco e nella giornata di ieri si è costituito in giudizio contro Galliani.

E’ finita così? Nemmeno per niente. Nella bufera totale c’ha messo del suo anche il ct Mancini. Scelto da Malagò tra lo scetticismo della Lega di Serie A. Ora però Mancini, forte dei risultati di ottobre (dopo la sveglia col Belgio), ha sparato una bordata contro l’AssoCalciatori e l’AssoAllenatori, rei di aver fatto il salto della quaglia, passando dal sostegno a Malagò nello scorso giugno a quello a Galliani. “A me non crea imbarazzo – ha dichiarato Mancini – ma sicuramente non ci fanno bella figura”.

Non è una bella figura

Appunto. Come bella figura non l’aveva fatta Giovanni Malagò presentandosi senza il possesso di uno dei requisiti necessari: il tesseramento federale.

Nel frattempo c’è da capire come si muoverà Abete con la sua LND Lega Nazionale Dilettanti e come si muoveranno le altre Leghe.

Tre numeri, per far capire dentro che tipo di palude vietnamita è andato ad infilarsi il calcio italiano che, sul campo, cerca di tirare fuori la testa dalle macerie: nel suo primo mandato, nel 2021, l’ex presidente Gabriele Gravina fu eletto con il 74.45%, al secondo nel 2025 un plebiscito tra Bulgaria pre-caduta del Muro e Corea del Nord, con il 98.7% degli aventi diritto al voto; nello scorso mese di giugno Malagò era stato eletto con il 68.58% dei voti.

L’impressione è che quella poltrona di Via Allegri si assegnerà sul filo di lana. E non ci facciamo una bella figura.

Lento declino.

