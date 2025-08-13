Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 13 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 13 agosto 2025.

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 13 agosto 2025.

TOP

ADOLFO URSO

Il ministro Adolfo Urso durante l’incontro per l’Ilva

Otto ore di trattativa, decine di bozze corrette, qualche telefonata di troppo e una videoconferenza di mezzo: così Adolfo Urso ha portato a casa un risultato che non è ancora l’accordo finale, ma somiglia a quel momento in cui il timoniere riesce a puntare la prua nella direzione giusta , dopo giorni di mare mosso.

La pre-intesa sulla decarbonizzazione dell’ex Ilva non è un punto di arrivo ma è la prova che il muro tra governo e territorio può essere scalfito. Un testo firmato da tutti — ministeri, Regione, Comune di Taranto — che mette nero su bianco due elementi finora impensabili: l’obbligo vincolante di piena decarbonizzazione e lo stop all’ipotesi di approvvigionamento tramite nave gasiera. Basta questo per dire che è una “svolta”? Per Urso sì.

I sindacati restano freddi: “Non ci sono certezze”, ripetono Uilm, Fiom e Fim. Ed è vero: i tempi, la localizzazione del polo Dri, le modalità dell’investimento restano tutti da definire. Ma se il traguardo è un accordo di programma che tenga insieme salute, ambiente e lavoro, la firma di ieri è il permesso di salpare .

Tutt’altro che semplice

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha tirato un sospiro di sollievo: “Si è deciso di non chiudere l’Ilva”. Per il governatore Michele Emiliano è “un giorno che resterà nella storia della Puglia e dell’Italia intera”. Perché il messaggio che parte da Taranto non riguarda solo l’acciaio: dice che una delle fabbriche più controverse d’Europa può rinascere senza rinunciare alla produzione e farlo dentro le regole della transizione ecologica .

Non sarà semplice: le associazioni ambientaliste hanno già presentato ricorso al Tar contro l’Autorizzazione Ambientale che consente di produrre ancora a carbone per 12 anni. Il rischio è di finire in un limbo, dove le intenzioni corrono più veloci dei cantieri. Ma la politica è anche capacità di indicare una rotta, e qui Urso ci è riuscito.

Il caso Ilva, così gestito, può diventare un manuale: partire da una crisi industriale storica, fissare paletti chiari sulla sostenibilità, coinvolgere gli enti locali e attrarre investitori. Se questa impostazione verrà replicata su altri fronti — dall’automotive all’energia — il Paese potrebbe scoprire che transizione e industria possono convivere. Certo, serve continuità e serve velocità. Ma intanto, a Taranto, per la prima volta dopo anni, il futuro dell’acciaio non è più scritto solo a carbone .

La rotta che può cambiare il Paese

MAX RENDINA

Max Rendina

L’ordinario ha sostituito da tempo lo straordinario, il calendario scorre tra eventi sempre uguali e riti istituzionali prevedibili: il solo fatto che il Rally del Lazio Cassino si faccia è già una notizia. Che poi lo si faccia a questi livelli, e con questo respiro nazionale, è un piccolo trionfo .

Il merito? Porta un nome e un cognome: Max Rendina. Campione del Mondo Produzione 2014 e Campione Italiano rally Produzione 2012, oggi organizzatore, anima e regista di un’impresa che in cinque edizioni ha portato questa gara dal perimetro locale alla massima serie del rally italiano: il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. E non per grazia ricevuta ma per percorso, lavoro, ostinazione e capacità di tenere insieme un puzzle di istituzioni, sponsor, logistica e passione.

I motori tornano a Cassino

Dal 11 al 13 settembre Cassino e il suo territorio saranno al centro dell’attenzione motoristica nazionale: 12 prove speciali, oltre 110 km cronometrati, 2 tappe diversissime tra loro, scenari che vanno dal paesaggio lunare di Viticuso alle curve di Terelle, fino al brivido della “Pico” in diretta TV. Un itinerario che mette alla prova i piloti e incolla il pubblico, con Cassino che diventa palcoscenico e officina a cielo aperto.

Ma la firma di Rendina e del suo team non si vede solo nelle tabelle di marcia o nelle planimetrie di gara. C’è un lavoro parallelo e altrettanto importante: quello sulla sicurezza stradale, sull’innovazione tecnologica, sulla promozione del territorio. Collaborazioni con l’Università di Cassino, esposizioni, aree dimostrative, campagne di sensibilizzazione: il rally come occasione per far correre anche la cultura e la consapevolezza civica.

E poi la scelta delle cornici: dall’abbazia di Montecassino al Teatro Romano per la presentazione ufficiale, luoghi che parlano di identità e bellezza e che offrono al rally un racconto che va oltre il rombo dei motori. Max Rendina, con il suo gruppo, dimostra che anche a Cassino si può fare qualcosa di grande, basta volerlo. E organizzarlo con la stessa precisione con cui si affronta una curva in piena.

Il Rally che restituisce a Cassino il gusto dell’eccezionale

GERMANO CAPERNA

Germano Caperna

Preciso, netto nelle decisioni ed in costante contatto con la cittadinanza. Sembrano mere questioni di fuffa ma non è così, perché un sindaco questo è e questo fa. Cioè rende conto il più possibile alle persone che amministra e lo fa sia in circostanze di prammatica che in scenari emergenziali.

Scenari come quello del vastissimo incendio che a Veroli ha interessato e devastato la dorsale di Monte Nero, a cavallo tra il Giglio e Castelmassimo e in una zona tangente la superstrada Sora-Ferentino. Perciò Germano Caperna ha attivato subito il Coc, Centro operativo comunale. Poi, mentre ha coordinato le operazioni di intervento sul territorio e sul sito, ha garantito una puntuale informazione step by step.

Prontezza ed info

Questo in modo da aggiornare i concittadini sullo stato dell’arte di un evento che ha devastato un’area immensa, con piante di ulivo ancora preda della “bragia” fino a ieri sera. Nelle ore serali poi, la nota finale. “Ora posso dirvi, con grande sollievo, che la zona è in sicurezza. Il mio grazie e quello dell’intera Amministrazione va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile comunale e a tutte le squadre provenienti da diversi paesi della Provincia, all’ANAS, all’Astral, ai nostri uffici, ai nostri dipendenti, alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine“.

la risposta è stata corale “insieme a tanti cittadini e volontari, tutti hanno operato con straordinaria dedizione per contenere il rogo e proteggere la popolazione”.

Poi il monito finale che di tutto sa, meno che di pistolotto gratuito, a contare importanza del tema e gravità degli scenari. “Questa emergenza ci ricorda quanto sia prezioso il nostro patrimonio naturale e quanto sia importante tutelarlo ogni giorno. Prendiamocene cura, insieme, con attenzione e senso di responsabilità, sempre! Grazie!“.

E non solo è vero, ma è anche meravigliosamente legato al dovere di ringraziare una comunità ed un territorio che hanno saputo reagire e che sapranno farlo sempre in futuro. Alle sciagure o ai reati.

Primo cittadino.

LUCA DI STEFANO

C’è modo e modo di confrontarsi con i monumenti. Si può passarci davanti ogni giorno, in un pellegrinaggio silenzioso che ricorda la loro immutabile eternità. Oppure tornarci solo ogni tanto, quando serve quell’ispirazione che solo loro sanno dare . I più sciocchi, invece, scelgono di ignorarli, convinti che basti evitarli per non dover fare i conti con il confronto impari. Non sanno che quel confronto avviene comunque: perché la distanza tra un grande e chi lo evita non si misura nell’incontro, ma nell’assenza .

A Sora, Luca Di Stefano, il sindaco di oggi, non ha scelto la via dell’indifferenza. Né quella della competizione. Ha scelto la strada più difficile: accettare il confronto con il passato. Non per sfidarlo, ma per riconoscerlo. Con la gratitudine che la città deve a Cesidio Casinelli, sindaco di ieri, e monumento di se stesso: per l’esempio amministrativo, per la condotta etica, per la statura morale. (Leggi qui: Cesidio Casinelli, il sindaco che riportò a Sora il rispetto).

Impareggiabile Cesidio

Cesidio Casinelli (Foto © Gianpiero Pizzuti)

Casinelli non è stato soltanto un amministratore. È stato un punto di riferimento. Di quelli che non si misurano con la durata di un mandato, ma con l’impronta che lasciano. E Di Stefano, nel ricordarlo, ha scelto un gesto che non si consumerà in un giorno di discorsi o in un tratto di strada. Ma facendo in modo che il nome del suo predecessore sia legato per sempre alla città, ai giovani, alla loro formazione.

Ieri, nel decennale della scomparsa, il sindaco ha annunciato che il 20 settembre la scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Sora 2 di Carnello porterà il nome di Cesidio Casinelli. Non un vezzo, non una cerimonia di maniera: un atto che rende la memoria un’abitudine quotidiana.

Perché u na città cresce anche così: riconoscendo che certi uomini non appartengono solo al passato, ma a ogni giorno del presente. E un monumento, quando lo si sa guardare, non è un sasso immobile. È una pietra miliare.

Il sindaco e il monumento.