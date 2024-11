Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 13 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 13 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 13 novembre 2024.

TOP

MATTEO RENZI

Matteo Renzi in senato (Foto: Sara MInelli © Imagoeconomica)

Piaccia o meno è vero. E ci sono dati abbastanza attendibili che lo testimoniano, dati inoppugnabili. Specie dopo l’ennesimo “rinvio” di migranti dal Paese delle Aquile. Il Paese è in piena fregola da sicurezza, forse perfino di più di quanto non sia lecito, e grazie ad un loop pervicacemente alimentato dal destra centro e dai suoi house organ. La riprova? Non passa giorno, ogni singolo giorno catodico, in cui il Tg4 non spari a palle incatenate sul problema della sicurezza nella Milano di Beppe Sala.

Che prima di essere sindaco della città più problematica sul tema è innanzitutto sindaco di centrosinistra di una metropoli che le destra considera da sempre un suo feudo. Tutto questo per dire che quando poi, ancora oggi, esamina lo “scenario albanese” un po’ viene, il dubbio.

L’ultimo “bluff” e il post di Ricci

Matteo Ricci

Il dubbio per cui se al Governo di destracentro interessasse davvero la sicurezza interna non andrebbe a declinarne la sceneggiatura forzata in Albania e sul tema migranti. Perché se manca la sicurezza allora mancano gli operatori delle forze dell’ordine per garantirla. E se mancano quelli allora non ne puoi distrarre 300 per un “giro di Peppe” che sa di pubblicistica un tanto al chilo. E soprattutto spendere nove milioni di euro l’anno.

Sarebbe questo il potenziale ammontare complessivo per “vitto, alloggio e servizi per i 300 appartenenti alle forze di polizia italiane impiegati nei centri migranti di Shengjin e Gjider, in Albania”. La faccenda l’ha messa a regime un post al curaro di Matteo Ricci: “Anche gli ultimi 7 migranti portati in Albania dovranno tornare in Italia”. “Davvero il Governo vuole continuare a ignorare le sentenze? 800 milioni buttati in becera propaganda mentre in legge di bilancio non c’è un euro per le emergenze sociali del Paese”.

E stando ai media, Il Sole 24 Ore in particolare, si tratterebbe di “una spesa che comprende la locazione di strutture alberghiere a quattro stelle con alloggio in camere singole, ristorazione e connessi servizi”. Si apprende anche che “l’appalto per la locazione degli agenti è stato vinto dalla società Rafaelo Rosort”, che metterà a disposizione due strutture alberghiere sul mare, a 5 e 4 stelle, complete di vari servizi ricreativi.

“Ecco dove servirebbero davvero”

Lilli Gruber

In questo contesto quindi quel che pensa e dice senza remora alcuna Matteo Renzi assume un tono diverso. Non più o quanto meno non solo lo slogan solone di un oppositore concretista, ma anche una realtà fattuale su cui riflettere. E magari fare davvero qualcosa, di sensato, possibilmente.

Ecco come la pensa il leader di Italia Viva, che peraltro proprio a Sala non le ha mandate a dire sulla spinosa questione. “Il Governo Meloni spende milioni di euro per mandare poliziotti e carabinieri italiani nei resort albanesi perché la premier non riesce ad ammettere di aver sbagliato”. E ancora: “Quei poliziotti, quei carabinieri servirebbero nelle stazioni, nelle periferie, nelle strade italiane”. Perfino Lilli Gruber, derubata al parco da poche ore, forse avrebbe qualcosa da dire, in merito.

E a chiosa: “Non nei resort albanesi. Stiamo buttando i soldi dei contribuenti italiani per un’operazione che non serve a nulla”. C’è qualcuno che, serenamente, avrebbe qualcosa da obiettare su un ragionamento del genere?

Ipotesi sempre più tesi.

MARCO DELLE CESE

Marco Delle Cese

Il medico pietoso fa la piaga puzzolente. La saggezza contadina è frutto di secoli d’esperienza. Quella che ha insegnato l’esigenza di intervenire, subito ed in maniera decisa appena la situazione è chiara. Ma è l’esatto contrario di quello che sta facendo la provincia di Frosinone di fronte al caso Stellantis. Non usa mezzi termini per dirlo, l’ex presidente del Cosilam, Marco delle Cese.

Mentre altri convocano sindaci e riunioni su cui non hanno né competenza né possibilità di incidere, numeri alla mano Marco Delle Cese ha detto che il re è nudo e c’è poco da nascondersi dietro ai paravento delle riunioni con cui poi poter dire ai cittadini “abbiamo fatto ciò che potevamo”. Senza alibi, senza indorare la pillola, ha detto “La società di oggi è veloce e così anche i processi di deindustralizzazione: questa provincia avrà un problema serio prima di quanto pensiamo”. E non li avrà solo per le scelte industriali fatte da Stellantis.

La realtà cruda è un’altra. Abbiamo smesso di essere un mercato. Ed è inutile apparecchiare le bancarelle in una realtà nella quale i clienti non ci sono. Più chiaro? Marco Delle Cese mette una sopra l’altra due curve: quella del calo demografico e quella del calo nelle vendite delle auto: coincidono quasi alla perfezione. Meno giovani ci sono e meno auto si vendono. Scientificamente dimostrato. E noi siamo un Paese che sta invecchiando.

Il problema è sul lungo termine: se anche ci mettessimo a produrre più auto non ci sarebbe chi le compra. E se anche ci mettessimo a fare figli questa sera gli effetti automobilistici si vedrebbero tra vent’anni. Troppi per salvare Stellantis. I numeri non stanno in piedi “Comuni ciociari, Provincia di Frosinone, Regione Lazio, non hanno possibilità di incidere. La crisi ha dimensioni globali che non possono essere affrontate su scala locale: sarebbe come pretendere di svuotare il mare usando un secchiello”.

Soluzioni? La lucida analisi della situazione traccia due strade. Uno: la formazione per imparare i nuovi lavori che stanno già nascendo nei settori del Farmaceutico (servono operai, non servono biologi), della Logistica, dell’Energia. Due: individuare un partner che sia interessato a produrre nell’area Stellantis, tanto l’ìindustria delle auto tra poco cambierà completamente volto e sarà orientale. (Leggi qui: Stellantis “Solo chiacchiere, prepariamoci o sarà peggio”).

Medicina amara ma efficace.

FLOP

PIERANGELO ALBINI

Pierangelo Albini

Alcune letture dei sistemi complessi socio-politici hanno la maledizione del paradigma. Cioè di un particolare tipo di approccio per cui, chi fa quelle analisi, non sbaglia una virgola. Eppure alla fine non convince o convince non del tutto. Questo perché quando si analizza un tema in maniera paradigmatico lo si fa applicando il Principio di indeterminazione di Eisenberg, quello per il quale se studi un sistema complesso lo cambi nel momento stesso in cui lo fai.

Perché umanamente ci metterai sempre qualcosa di tuo, del tuo vissuto, della tua esperienza esistenziale e del tuo personale focus sulle cose. Questo fenomeno diventa ancor più evidente se a formulare giudizi sono esponenti della società nella sua parte “verticistica”, perché più complesso è il battage personale e più difficile sarà liberarsene.

Potrebbe anche funzionate a ben vedere, e tenendo conto di questa chiave di lettura, ma quando si parla di una cosa seria ed ecumenica come il welfare allora possono essere dolori. Dolori che magari il direttore Area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria Pierangelo Albini non ha percepito.

Le incognite che “abbiamo davanti”

Non lo ha fatto quando, commentando lo stato dell’arte nel Paese di questo particolare comparto, ha detto cose di assoluto buon senso ma del tutto disancorate da una parte cruciale della realtà. Cose come questa: “Abbiamo davanti un futuro che non siamo in grado di prevedere, quindi non possiamo guardare al passato pensando di imparare qualcosa per il futuro”.

Come chiave di lettura è semplicemente perfetta. Andiamo avanti: “Abbiamo davanti delle incognite, alcune delle quali hanno già però una loro precisa definizione, che cambiano lo scenario complessivo. Se guardiamo la demografia e lo scenario di competitività in cui si muove il paese, è chiaro che dobbiamo preoccuparci del nostro sistema di welfare pubblico”.

Piccolo segnale di allarme: è vero che saremo di meno e che lo Stato ci mette a disposizione di più, ma è vero anche che molto di quel che lo Stato dà si perde in mille rivoli burocratici di cui il cittadino non è certo colpevole.

Self Made Nation?

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

Proseguiamo: (Welfare) “che, nonostante venga spesso bistrattato, è tra i più generosi al mondo: spendiamo 540 miliardi di euro fra previdenza, sanità e assistenza, investiamo metà della spesa pubblica e un terzo del Pil”.

Il sunto, secondo Albini, è che dobbiamo iniziare a prevedere un’Italia più self made nation, esattamente come suggerirebbe il battage di un altissimo papavero di Viale dell’Astronomia. Solo che qui siamo in tanti ad avere appetiti, aspettative e sogni del tutto diversi.

Sogni in cui la sola forma di astronomia che ci si palesa davanti è quella della distanza siderale tra la vita dignitosa che vorremmo e la vita mediocre che facciamo. Vita a volte aberrante da ogni canone occidentale di una Nazione che si picca di stare nel G7.

Da una persona in quel ruolo, sarebbe stato lecito attendersi una prospettiva diversa. Del tipo: occorre che il sistema industriale del Paese venga messo in sicurezza, nelle condizioni di produrre in maniera agile, eliminando senza indugio le migliaia di lacci burocratici che i nostri competitor nel mondo non hanno, abbattendo i costi energetici che sono i più alti in Europa, creando un’infrastruttura elettrica capace di assorbire, contenere ed immagazzinare tutta quell’energia green che il Paese è in grado di produrre ma va perduta per una carenza infrastrutturale.

La competitività si crea. Non si fa solo tagliando e mettendo in mano ai privati.

Questione di prospettive.

GIANLUCA QUADRINI

Gianluca Quadrini

Come creatore di consenso non ha eguali. Le migliaia di voti che può contare ogni volta che si candida alla Provincia sono suoi, personali, cuciti sulla pelle. Risultato di una non comune capacità di fare relazione, entrare in sintonia con gli amministratori, andare al concreto delle cose. Ma fatta questa premessa, ci sono confini all’interno dei quali è opportuno contenersi. Perché se sei un’abilissima unità costiera non puoi affrontare il mare alto: il regio Sommergibile Perla, unità costiera che per non consegnarsi al nemico fece la circumnavigazione dell’Africa (in termini automobilistici è come se l’avesse affrontata con una Fiat Punto) è un’eccezione rimasta unica.

Proprio per questo lascia perplessi lo slancio con cui uno esperto del calibro di Gianluca Quadrini si infili in riunioni con le quali cercare la soluzione alla crisi Stellantis. A Berlino, al Bundestag hanno interrotto le sedute odierne del Governo in attesa che da Frosinone tirino fuori la ricetta ed evitino la chiusura dei 3 stabilimenti condannati in Germania. Al Wto hanno rinviato il confronto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio per apprendere la soluzione di frosinone che loro non sono riusciti ad individuare.

Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica

Uno slancio simile a quello avuto nell’abbracciare il progetto dell’Aeroporto a Frosinone. Oltre la buona volontà ci sono i numeri. Ed un ingegnere sa che hanno la testa dura. A ripassarli è stata in queste ore Milena Gabanelli sul Corriere. Spiegando cosa non funziona negli aeroporti italiani e Frosinone ha tutte le criticità tecniche per essere un fallimento: perché sarebbe la copia esatta di Ciampino. Che se andava bene non sarebbe in odore di chiusura. Sta dentro una città, non ha le dimensioni necessarie per crescere fino a sviluppare un milione di passeggeri, non produrrebbe occupazione e ricchezza sul territorio. Per informazioni, consultare il rapporto Enac che recentemente ha escluso la fattibilità.

La buona volontà, il desiderio di Quadrini è quello di aiutare tutti e risolvere ogni cosa. Questo non è il momento dei pannicelli caldi. Servono scelte radicali. E quelli in grado di indicarle lo stanno già facendo. ma sono dolorose,, scomode, poco popolari. Il vero coraggio sta lì.

Bisturi, non aspirine.