Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 14 agosto 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 14 agosto 2024.

TOP

ALESSANDRA MUSSOLINI

Alessandra Mussolini (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

L’epoca delle sue uscite tra sopra e sotto le righe sembra essere definitivamente passata. E nel caso di una come Alessandra Mussolini non è dato sapere se questo è dipeso dalla sua trasformazione politica o da una sopravvenuta “temperanza” a traino dell’anagrafe, che è tiranna per tutti. Una cosa è certa, l’esponente di Forza Italia e portatrice (sanissima) di un cognome che per l’Italia è fiele storico da un po’ esterna cose del tutto razionali.

Cose come questa, in ordine e all’ennesimo sconcio di cronaca. “Qual è il senso del pestaggio delle due ragazze transgender nel viterbese delle quali si parla tanto nelle ultime ore? Qual è il senso di dieci uomini che si accaniscono su due ragazze? In quale modo quei dieci vigliacchi sarebbero i “normali” mentre le due ragazze sarebbero le strane, le diverse da mettere all’indice?“

E soprattutto cose prive di quel mood belluino in cui andavano a confondersi la Mussolini politica d’assalto e quella personaggio televisivo e mainstream.

Il dato sotto gli occhi di tutti

Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Alla vigilia di Ferragosto anche le sue considerazioni più “light” in ordine al tanto decantato “registro delle opposizioni” ad esempio fanno scuola. La Mussolini se l’è presa infatti contro il deliberato in ordine a quel sistema che ci avrebbe dovuto tutelare i cittadini. Questo “impedendo agli operatori di telemarketing di disturbarci continuamente al telefono proponendo le più disparate offerte commerciali”.

Bene, non sarà l’uovo di Colombo ma il dato è sotto gli occhi di tutti, ed è urticante assai. “Dopo due anni e dopo che in circa trenta milioni di cittadini si sono iscritti al registro, sperando di liberarsi una volta per tutte dai disturbatori telefonici, siamo ancora al punto di partenza”. Lo abbiamo constatato tutti, quel fattaccio per cui “le telefonate commerciali continuano ad arrivare senza sosta, forse addirittura con maggiore frequenza e aggressività”.

Cosa è successo? Perché ci squilla ancora il telefono ad orari improbabili con voci, vocine e tecno-speaker che ci assalgono su ogni possibile asseverazione commerciale? “Sembra purtroppo che le autorità preposte a regolamentare questa materia siano impotenti”. (E) “dal momento che non riescono ad evitare che il fenomeno continui a dilagare indisturbato”.

Tocca al Garante della Privacy

Foto Baninov / Pixabay

In queste settimane che preludono le Feria per eccellenza il Garante della Privacy è sceso di nuovo in campo ed “è pronto a mettere in atto iniziative, ma non è detto che possano portare a qualcosa di certo”. Eppure la Mussolini ha forti dubbi e li esprime alla sua maniera, cioè con un raro mix di efficacia pop e rammarico per le cantonate prese sul tema.

“Intanto gli italiani restano in balia degli squilli indesiderati, orfani di una tutela che dovrebbe essere elementare. Qualcuno forse ricorderà quello spot televisivo della vecchia Sip: ‘Una telefonata allunga la vita’, diceva esprimendo l’ultimo desiderio un condannato davanti al plotone di esecuzione”.

E a chiosa: “Ecco, non è cambiato molto: un’altra telefonata è proprio l’ultimo dei desideri”. Darle torto è impossibile, darle ragione è banale, ma incazzarsi perché ha detto la verità è giusto.

Le dice senza telefonare.

FLOP

ERNESTO MARIA RUFFINI

Ernesto Maria Ruffini (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Lo dobbiamo dire e dire con forza, a mo’ di preambolo e per precisare cose che saranno pure banali ma che servono ad inquadrare bene il contesto. L’avvocato Ernesto Maria Ruffini dirige un organismo che non è tra i più graditi agli italiani ma che non è ente a sé stante. L’Agenzia delle Entrate non è un balzellificio in cui neri figuri si alzano la mattina e decidono come rovinarci le giornate, ma un ente deputato a recuperare i soldi destinati ai servizi per tutti e rimetterli in circolo.

Detto questo però va spiegata anche un’altra faccenda. Quella per cui questa nuova Agenzia delle Entrate, quella a guida Ruffini (persona dalla preparazione dalla simpatia non comuni, come messo in evidenza a Frosinone durante la recente presentazione del suo libro “Uguali per Costituzione”) si sta applicando con dovizia in forme di recupero pignole. (Leggi qui: Buschini, non solo libri per il “cugino nobile”).

La nuova policy pignola

Forme che hanno squadernato tutto il ventaglio possibile di azioni di recupero anche coattivo. Ed anche (specialmente) a carico di piccoli-minuscoli evasori.

Insomma, ci si sono applicati con dovizia assoluta e, come sempre, gli effetti sono arrivati addosso ai micro evasori. A quelli che hanno saltato una rata governativa, che non hanno onorato debiti under 10mila euro con lo Stato. Poi a quelli che non sono stati neanche in condizioni di rottamare perché magari hanno perso il lavoro.

Insomma sul piatto dell’Italia che “fa la furba” è arrivata un’inflessibilità che stride con il solito, piacionissimo, “Decreto Adempimenti”. Che dice quella norma? Che “dal 1 agosto si fermano gli invii da parte del Fisco degli avvisi bonari. Con la Riforma Fiscale si sono introdotte ulteriori novità in tema di sospensione da parte del fisco degli invii delle comunicazioni tributarie. Le Entrate hanno inoltre esplicitato con la Circolare n 9/2024 alcune delle novità introdotte dal 2024”.

La circolare e il Decreto Adempimenti

Agenzia delle Entrate (Foto: Imagoeconomica / Benvegnù Guaitoli)

Spieghiamola meglio: “In particolare evidenzia che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno: dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre”. Ci si ferma insomma, ipocritamente perché nessuno deve rovinare le ferie, né ai grandi-piccoli evasori né al personale che deve farsi le sue due settimane al mare.

Carlo Cottarelli non poteva metterla meglio. “Come previsto dal decreto Adempimenti l’Agenzia delle Entrate ha dovuto sospendere in agosto l’invio di comunicazioni e inviti. Stessa cosa a dicembre”.

La chiosa è al curaro: “Non si può guastare le ferie estive e natalizie degli evasori! Il fisco si ferma 2 mesi. L’evasione mai”. W l’Italia, sempre e comunque.

Inflessibile, o quasi.

LUCA DI STEFANO

Luca Di Stefano

Una storia di api e di acacie. E di un ambientalismo capace di imporre le sue ragioni (e quelle di uno sciame d’api) ad un altrettanto nutrito gruppo di appassionati di calcio e tifosi del Frosinone. La vicenda è nota da anni: per migliorare la sicurezza, l’afflusso ed il deflusso dallo stadio Benito Stirpe, occorrerebbe una strada. Già progettata ma che non s’è fatta perché la realizzazione imporrebbe di abbattere alcune acacie e questo disorienterebbe uno sciame d’api che pare lì si diverta molto a copulare.

A fare quella strada ci hanno provato in tutti i modi i migliori sbrogliatori di matasse presenti su questo territorio. Ha dovuto rinunciare uno come il due volte sindaco Nicola Ottaviani, non ha avuto fortuna migliore il suo successore Riccardo Mastrangeli nonostante abbia in squadra uno specialista nelle procedure incagliate che risponde al nome dell’assessore Angelo Retrosi.

Un paio di anni fa si decise di cambiare percorso: la Provincia deve realizzare una nuova scuola alle spalle del Conservatorio e nell’ambito di quei lavori può realizzare la strada senza intaccare le acacie e senza disturbare le api. Governava all’epoca Antonio Pompeo e si optò per questa soluzione: il Frosinone esordiva in Serie A, nel frattempo è retrocesso in Serie B, ha riconquistato la massima Serie ed è di nuovo retrocesso. Ma la strada non s’è vista

Lo scorso mese di febbraio se n’è assunto l’onore il presidente Luca Di Stefano. Che ha annunciato la consegna delle aree all’impresa per l’avvio del cantiere. Ma oltre quello non si è andati. Il Frosinone si appresta ad affrontare una nuova stagione in Serie B. Senza quella strada.

Nessuno disturbi le api.