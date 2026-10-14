Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 14 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2026.

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TOP

GIANCARLO GIORGETTI

Giancarlo Giorgetti (Foto © Imagoeconomica)

Dodici deputati in un emiciclo da quattrocento seggi: cinque della maggioranza, sette delle opposizioni, banchi del governo vuoti. È la platea davanti alla quale, alle nove di martedì mattina, Giancarlo Giorgetti ha chiesto al Parlamento uno scostamento di bilancio da 29 miliardi per energia e difesa.

Il ministro dell’Economia non ha alzato la voce. Ha aperto con un’immagine marinara, la prudenza di chi controlla la barca prima di uscire in mare aperto, per tenere insieme il rigore sui conti e la richiesta di spendere di più, due direzioni opposte ma «compatibili» con l’uscita dalla procedura d’infrazione la prossima primavera. Poi ha salutato i presenti con l’unica arma a disposizione: «Buongiorno onorevoli colleghi presenti in aula».

La potenza è nulla senza controllo

Il controllo c’è dove serve, in Aula, davanti ai banchi vuoti: ironia, non rabbia. Lo sfogo è arrivato dopo: per lo scostamento servono 201 sì, così non passa; non c’era nessuno; i deputati non vogliono lavorare di lunedì e nemmeno di martedì. E non era un timore teorico. Il 27 aprile 2023 lo scostamento si era fermato alla Camera a 195 voti su 201.

Poi il ministro è corso al Senato a rivendicare «con orgoglio» la linea della prudenza e del rigore, è tornato a Montecitorio, e il voto è arrivato: via libera della Camera e poi del Senato.

I banchi si sono riempiti quando serviva il numero. Prima, a tenere la rotta, c’era solo lui.

Autocontrollo a Montecitorio.

PAPA LEONE

Papa Leone XIV (Foto: Vatican News)

Sessantaquattro parole in coda all’Angelus dell’11 ottobre: tanto è bastato a Leone XIV per dire al mondo che oggi sarebbe stato operato. Un nodulo al polmone, «circoscritto» e trovato in una fase molto iniziale, durante alcuni controlli. L’intervento, eseguito ieri al Policlinico Gemelli, si è concluso positivamente, nei tempi previsti.

Per secoli la salute del pontefice è stata un segreto. La fragilità si nascondeva a tutti tranne che alla corte romana, e anche una semplice voce di malessere poteva innescare manovre sulla successione. I papi dell’era mediatica l’hanno gestita ciascuno a modo suo: Giovanni Paolo II con una sorta di atletismo mistico, Benedetto XVI con le dimissioni, Francesco con un filo diretto con il popolo. Leone XIV ha scelto un’altra strada: parlare subito, in prima persona, senza aspettare che la notizia filtrasse.

(Foto: Alessandro Di Meo © Ansa)

Da questa scelta nasce un doppio beneficio. Il primo è che umanizza la «sacra persona del Romano Pontefice», avvicina ai fedeli la figura di questo pastore e alleggerisce l’aura di sacralità che allontana dalla gente comune. Un Papa che si affida alla preghiera della piazza, prima di entrare in sala operatoria, somiglia a chiunque abbia dovuto dire ai propri cari «devo operarmi».

Il secondo è la prevenzione. Il suo caso diventa un messaggio sull’importanza dei controlli: le visite preventive sono fondamentali e, quando il problema viene trovato in fase iniziale, possono salvare la vita.

Sessantaquattro parole e un gradino in meno tra il pontefice e la piazza.

Il Papa della prevenzione.

dom LUCA FALLICA

dom Luca Fallica firma l’accordo con l’Ad del gruppo Mantova

Croce, libro e aratro: così Paolo VI, nel proclamare San Benedetto patrono d’Europa, volle raffigurare il santo, e l’abate di Montecassino, dom Luca Fallica, ha voluto ricordarlo nel suo intervento sull’accordo con la Compagnia Alimentare Italiana (Fratelli Mantova) di Broccostella, per la lavorazione e la commercializzazione di olio e vino monastici. Oggi, accanto all’aratro, c’è la bottiglia. (Leggi qui: ​La luce del lavoro e l’ombra dell’ulivo: così Montecassino si riprende la scena).

Il motto benedettino è ora et labora. Montecassino lo rilegge in chiave moderna e vi aggiunge un terzo verbo: et commercia. Perché se i prodotti non li vendi, non hai le risorse con cui affrontare le altre incombenze. L’abbazia non fa eccezione, e lo fa guardando al Giubileo del 2029 e scegliendo come partner un’impresa del territorio.

Ma la bottiglia non è soltanto un incasso. Al tempo stesso i prodotti dell’abbazia diventano un veicolo per ricordare la fede: il brand della Fede, con la mitra che fa da ponte tra sacro e profano.

Dal chiostro allo scaffale, senza smettere di pregare.

FLOP

SUPERECO

Sessanta giorni: è il tempo che l’ordinanza del sindaco concede per far subentrare un nuovo gestore senza lasciare Frosinone con i sacchetti per strada. Il contratto con Super Eco, firmato a luglio 2025 per 26.337.075,13 euro, è decaduto dopo la sentenza n. 1022 del 2026 del Consiglio di Stato: nell’offerta vincente, con un ribasso del 17,201%, i giudici hanno trovato un errore concettuale nei conti.

L’appalto era stato bandito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia per conto del Comune di Frosinone, per un valore complessivo di oltre 43 milioni. Il responsabile del procedimento aveva ritenuto l’offerta congrua e pienamente remunerativa e il Tar del Lazio aveva confermato l’operato dell’amministrazione. Poi il Consiglio di Stato ha rifatto i calcoli: il presunto utile è diventato una perdita netta di circa 460.000 euro.

Foto © AG IchnusaPapers

Subentra la Sangalli, seconda classificata con il 3,690% di ribasso. La differenza costerà all’ente circa 1,77 milioni per il quadriennio base, 2,47 milioni sull’intera durata e fino a 2,71 con tutti i servizi complementari. Intanto, sul bilancio in corso, pesa una sopravvenienza passiva di 650.000 euro. E il rischio è che il conto finisca sul Pef e quindi sulle bollette dei cittadini.

Se una volta può essere sfortuna, due volte sono una drammatica coincidenza, e oltre si va sulla necessità di dare una registrata alle procedure. Era già accaduto con la gestione dello stadio del nuoto e le clausole su chi dovesse farsi carico di alcune costose manutenzioni, ed è accaduto in altre circostanze puntualmente evidenziate in Aula.

O da una parte o dall’altra, o tutt’e due.