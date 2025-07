Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 16 luglio 2025

Top & Flop. I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 16 luglio 2025.

Top & Flop. I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 16 luglio 2025.

TOP

PASQUALE CIACCIARELLI

Pasquale Ciacciarelli accanto a Francesco Rocca

A vederli da lontano, quei mille e duecento accalcati sul prato curato della Tenuta Guadicciolo a Castrocielo, sembravano il pubblico di un galà del cinema. Ma era politica e anche parecchio muscolare. L’ottava edizione della convention “Più di un incontro” — l’appuntamento annuale dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli con i suoi sostenitori — ha mandato in scena una nuova prova di forza della Lega laziale. Con tanto di ospiti d’onore e visioni riformiste. Soprattutto un governatore Francesco Rocca che, tra un saluto ed un selfie, ha pronunciato le parole che in altri tempi gli avrebbero fatto tremare la giacca: «Ero scettico sull’autonomia differenziata. Ora, se ci fanno modificare il testo, potrei anche chiederla».

Un cambio di passo. Una virata calibrata con precisione clinica — e un pizzico di pragmatismo che al centrodestra laziale mancava da un po’. Perché, lo ha spiegato lo stesso Rocca, “l’importante è l’utilità per i cittadini”. Ed è chiaro che, a certe condizioni, pure il Lazio potrebbe trarne vantaggio. Specie in una fase in cui la Regione cerca centralità e rispetto, dopo anni di romanocentrismo e troppe deleghe calate dall’alto.

Rocca, Salvini e la linea del Partito

Matteo Salvini a Palazzo Balbi poco prima del collegamento con Castrocielo

A tenere alta l’asticella dell’interesse, anche il collegamento video del leader Matteo Salvini, appena atterrato da Venezia, che ha ribadito: «La stazione Tav a Ferentino non è più un’ipotesi, è una priorità». Lo ha ricordato anche Nicola Ottaviani, con la consueta concretezza, come “la prima vera riunione operativa sul tema si deve proprio al vicepremier”.

E poi il parterre: il senatore Andrea Paganella, vero motore della squadra di Salvini, che da tempo lavora a saldare le anime del Partito sui territori. L’assessora Simona Baldassarre, che ha rivendicato l’introduzione di “più spiritualità e più famiglia” nelle scelte dell’attuale giunta del Lazio. L’ex presidente del Consiglio regionale Mario Abbruzzese, oggi Segretario Organizzativo del Partito nel Lazio, che ha spiegato l’importanza della fase congressuale in atto. Il coordinatore regionale Davide Bordoni, che ha legato il successo della giornata alla strategia territoriale della Lega.

Pasquale Ciacciarelli con Francesco Rocca ed Andrea Amata

E ancora: la deputata Giovanna Miele che ha chiesto una saldatura strutturale tra le province di Frosinone e Latina per rafforzare il Lazio Sud; la deputata Simonetta Matone che ha invocato un vero cambio di rotta per la Capitale; o l’onorevole Luca Toccalini, responsabile nazionale dei Giovani del Carroccio, che ha parlato di “un Paese che torna finalmente a misura di ventenni”; e il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli che nonostante “due anni e mezzo di logoramento” da parte di una parte della sua maggioranza, oggi si gode un indice di gradimento che sale nei sondaggi del Sole 24 Ore.

Ma anche la presidente della Provincia di Rieti Roberta Cuneo, che con il Gruppo consiliare della provincia di Frosinone Andrea Amata e Luca Zaccari ha evidenziato il ruolo della Lega sui territori.

Segnali e simboli

Il pubblico alla tenuta Guadicciolo

Se la politica è fatta anche di simboli, la presenza di Rocca a Castrocielo ne è stato uno chiarissimo. Il governatore, inizialmente considerato lontano dalle logiche partitiche, ha scelto di esserci. Di parlare. Di correggere il tiro sull’autonomia, di annunciare novità sui Pronto Soccorso provinciali, di ribadire che il Lazio “non è solo Roma ma anche Frosinone, Latina, Viterbo”. Ha rivendicato la scelta politica che un anno fa ha blindato Pasquale Ciacciarelli, salvaguardando le architetture della Giunta regionale ed ancorandole al risultato delle urne.

Ma la vera regia, in questo martedì di luglio con sapore da Festa del Cinema in chiave padana, è stata quella di Ciacciarelli. L’assessore con delega alla Protezione civile, agli Enti locali e al Personale ha costruito intorno a sé una comunità di amministratori, consiglieri e simpatizzanti che fa numeri, peso specifico e — soprattutto — sostanza elettorale con la cifra monstre di oltre 14mila preferenze.

E così Ciacciarelli, con l’arte dell’equilibrio tra visione locale e ambizione regionale, si è preso la scena. E mentre tutti guardano al centro — con Tajani che calibra i rapporti di forza in Forza Italia, e Fratelli d’Italia che marca il territorio — la Lega manda un messaggio: ci siamo, siamo organizzati e non molliamo la presa. Nemmeno d’estate. Nemmeno sotto il sole di Castrocielo.

La Pontida di Ciacciarelli.

GIANCARLO GIORGETTI

Giancarlo Giorgetti

Non serve essere evasori incalliti per provare disagio davanti a una visita a sorpresa della Guardia di Finanza. Né bisogna essere garantisti a oltranza per notare che qualcosa, in quel modo muscolare di entrare in un’azienda come se fosse una tana di latitanti, strida con l’idea stessa di Stato di diritto.

Dopo anni di “accessi” che sembravano raid autorizzati, il legislatore italiano è costretto a rimettere ordine. Non per bontà d’animo, ma per effetto di una sonora tirata d’orecchie da parte della Corte europea dei diritti umani. Che ha detto una cosa semplice: i controlli sono legittimi, ma non devono diventare arbitrari.

Il caso Italgomme

Il caso che ha scoperchiato il vaso riguarda la Italgomme Pneumatici Srl, ma dietro c’erano tredici aziende e un imprenditore con la stessa denuncia: troppe incursioni, nessuna garanzia. Giudici, registri, computer: tutto passato al setaccio senza limiti e, peggio, senza controllo preventivo.

Ora, con un emendamento firmato da Vito De Palma, si prova a rimettere un po’ d’equilibrio tra la necessità di contrastare l’evasione (sacrosanta) e il rispetto delle libertà fondamentali (non opzionale). I nuovi paletti prevedono motivazioni dettagliate per ogni accesso: perché si entra, cosa si cerca, e perché si ritiene di trovarlo proprio lì.

È una svolta importante, anche se non retroattiva, e arriva in un momento in cui lo Stato incassa più di 17 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Dunque la lotta all’evasione funziona. Ma non per questo può diventare giustificazione per varcare ogni soglia senza bussare.

Il messaggio che esce da questa vicenda è chiaro: l’autorità fiscale è forte quando è giusta, credibile quando è trasparente, rispettata quando rispetta. È così che si costruisce un Paese che non considera l’impresa un sospetto a prescindere, ma un alleato da controllare — sì — ma senza invaderne il domicilio.

Il giusto confine.

don ANGELO MONCELLI

don Angelo Moncelli

C’è chi festeggia ricevendo e chi, come don Angelo Moncelli, sceglie di celebrare la propria vita restituendo. Tre letti elettrici donati al reparto di Oncologia dell’ospedale di Sora, nel giorno in cui celebra cinquant’anni di sacerdozio, non sono soltanto attrezzature: sono un gesto potente di umanità. Un inno silenzioso al bene fatto senza tornaconto, a favore di chi soffre. E spesso nemmeno conosciamo.

Don Angelo Moncelli — già cappellano militare, Cavaliere al merito della Repubblica — ha deciso che il modo più autentico per festeggiare era donarsi ancora, senza clamore, senza pubblicità. E soprattutto senza aspettarsi nulla in cambio. Il suo è un messaggio limpido: il bene vero è gratuito. E acquista ancora più valore quando è rivolto a sconosciuti, a chi non potrà restituire nulla se non un grazie mormorato tra le corsie.

Oggi si misura tutto in termini di profitto. Invece l’esempio di don Angelo è una bussola. Ci ricorda che il valore più grande non sta nel trattenere, ma nel lasciare. Nel donare qualcosa che resti anche quando noi non ci saremo più. Questo — più di ogni festa, più di ogni applauso — è il segno di una vita vissuta con senso.

Il dono che vale più dell’oro

FLOP

URSULA von der LEYEN

Ursula von der Leyen (Foto: Daina Le Lardic © European Union 2025)

Se l’Europa di Ursula von der Leyen doveva assomigliare al motore di un futuro ambizioso, verde e solidale, l’effetto di questa manovra sembra invece quello di un vecchio scooter: parte a spinta, tossisce un po’, e poi ingrana con la leva del “metti una tassa qui e una là”.

Altro che rivoluzione fiscale. La Commissione rispolvera il vecchio armamentario della Prima Repubblica, quello tanto vituperato eppure irresistibile quando c’è da far cassa in fretta: colpire il fumo, il fatturato e la monnezza. Le tre F del prelievo sicuro. E se all’epoca erano benzina e sigarette, oggi basta aggiungere le e-cig, il pacchetto Shein sotto i 150 euro, e – ovviamente – una tassa sulle imprese “grandi” (che tanto simpatiche non sono mai).

La manovra di Ursula

La sede della Banca Centrale Europea Foto © Sergio Oliverio / Imagoeconomica

Il bilancio Ue 2028-2034, che dovrebbe finanziare la nuova epica continentale, poggia così su una tripla imposta che pare uscita da un manuale di fiscalità d’emergenza:

un contributo “solidale ” sulle grandi aziende (con una soglia di 50 milioni, così nessuno piange per loro);

” sulle grandi aziende (con una soglia di 50 milioni, così nessuno piange per loro); una tassa ambientale sui rifiuti elettronici , anche se nessuno ha ben chiaro dove finisca il rifiuto e inizi l’evasione;

, anche se nessuno ha ben chiaro dove finisca il rifiuto e inizi l’evasione; e una nuova accisa sul tabacco che include le sigarette elettroniche, nel nome della salute (e del gettito).

Nel frattempo, la politica agricola comune si scioglie in un calderone indistinto insieme ai fondi di coesione, e i governi centrali guadagnano sempre più potere sulla spesa. Così, mentre si parla di “flessibilità”, le autonomie locali – quelle che spesso conoscono davvero i territori – vengono retrocesse a comprimarie.

Certo, i conti pubblici vanno tenuti in piedi. E dopo il Recovery Plan, i 25 miliardi l’anno di rimborsi non si pagano da soli. Ma anziché immaginare nuove forme di crescita, incentivare investimenti strategici, o ragionare su una fiscalità progressiva e realmente sovranazionale, si torna a pigiare sui soliti tasti. Con un’aggiunta di burocrazia: ogni Stato dovrà presentare piani e riforme, in stile Pnrr, per accedere ai fondi. Di nuovo, più carte e più vincoli.

La via più comoda

La verità? Von der Leyen, che si avvia verso un secondo mandato tra tensioni geopolitiche, rigurgiti sovranisti e fratture sociali, ha scelto la via più comoda e meno visionaria. Tassare i soliti noti e chiamarla “risorsa propria” non è altro che l’ennesimo maquillage su una creatività fiscale ormai esaurita. Ma venduta come coraggio.

Sì, la caccia ai soldi è aperta. Ma se questa è la mappa del tesoro, somiglia più a una lista della spesa dell’esattore che a un progetto per l’Europa del futuro.

Dovevano migliorarci, li abbiamo peggiorati