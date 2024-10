Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 16 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2024

TOP

ANNA PARATORE

Giorgia ed Arianna Meloni con la mamma Anna Paratore

Si racconta che Romano Prodi, appena nominato ministro e terminata la sua prima giornata di incombenze legate al ruolo, salì sul treno per tornare a Bologna. In casa c’era la mamma a sovraintendere su una famiglia composta da 7 fratelli e 2 sorelle. Erano altri tempi: le notizie si scoprivano la sera alle otto quando andava in onda il Tg1 ed il giovane ministro voleva che la mamma sapesse da lui di quella nomina e non dalla televisione. Arrivò a casa ed appena entrato comunicò “Mamma, mi hanno fatto ministro”. La signora Enrichetta, con la solidità delle mamme che vogliono i figli con i piedi ben piantati a terra: “Bene signor Ministro, eccoti la busta con il pattume: oggi è il tuo turno e vai a buttare l’immondizia”. Casomai dovesse montarsi la testa.

Deve essere una vena che scorre nel cuore delle mamme dei Premier italiani. Il dubbio viene ascoltando la signora Anna Paratore che domenica scorsa stava dietro ad una bancarella del mercatino dell’antiquariato a Sora. Molti non l’hanno riconosciuta: dopotutto non è lei quella che sta tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali e nei video dei Tg ma le sue due figlie. E proprio a loro ha fatto riferimento quando i pochi che l’hanno riconosciuta le hanno chiesto cosa ci facesse, proprio lei, dietro ad una bancarella di candele al mercatinodi Sora. “Che ci faccio? Ormai sono vecchietta, le figlie sono sistemate, posso dedicarmi alla mia passione: creare candele“.

Il sindaco di Sora Luca Di Stefano con ‘mamma Meloni’

Le figlie della signora Anna si chiamano Giorgia e Arianna, una fa la presidente del Consiglio dei Ministri e l’altra guida il Tesseramento del principale Partito in Italia in questo momento. Mamma Anna si diverte a creare candele artistiche: quelle colorate e profumate che arredano la casa e poi nei giorni di festa vengono accese spandendo il loro aroma nelle stanze. Domenica era seduta dietro alla bancarella della Seneca Biotech in compagnia del cane Rocco e della sua amica ciociara Marilena Cascone.

Quando le hanno domandato cosa ne pensano le figlie del suo hobby ha risposto: “Non dicono niente, a casa nostra ognuna fa quello che vuole, quel che più le piace. Come sa ormai siamo una famiglia matriarcale: di uomini in casa non ne abbiamo più, siamo tutte donne libere e se ci sentiamo di fare qualcosa la facciamo“.

Cuore di mamma.

MATTEO RICHETTI

Foto Carlo Lannutti © Imagoeconomica

È un loop, triste e tremendamente reale: quello per cui ormai Stellantis è in caduta libera, l’automotive ha un paracadute minimal. E lo stabilimento di Cassino-Piedimonte San Germano del gruppo guidato dall’audito (invano) Carlos Tavares è già a terra a tirare invano una cordicella che in aria non ha funzionato. Tutto questo nel contesto di un comparto industriale che, specie sul settore automotive-elettrico, accusa colpo a dinamiche molto più competitive.

Dinamiche strong che si sono intensificate per effetto sia della maggiore offerta sia dell’accresciuta concorrenza del Dragone cinese. Al di là della fotografia attuale però, va detto che la politica italiana ha per la più parte solo seguito l’usta di un progressivo peggioramento, senza lanciare allarmi preventivi.

Le eccezioni che tornano autorevoli

Carlos Tavares

Ci sono state eccezioni come quella di Carlo Calenda, che a suo tempo arrivò ad accusare alcuni media ed i sindacati di non dare il giusto rilievo ad una crisi già evidente. Ed oggi ci son quelli che, doverosamente e non solo per obbligo “di bottega”, a Calenda chiedono sia riconosciuto il mesto compito di un cassandrismo tecnico che fu oggettivo.

Matteo Richetti è di questa categoria, e non solo perché è uomo di Azione come partito, ma è un uomo di azione come indole. E le cose che vanno dette lui semplicemente le dice: senza peli sulla lingua e, per certi versi, senza tema di essere smentito. Purtroppo. Tutto questo mentre Stellantis negli ultimi mesi ha bruciato in Borsa una media di 40 miliardi.

Il tracollo in Borsa: in fumo 40 miliardi

“Un tracollo senza precedenti, che chiaramente spinge verso piani che sono anche politici, anzi geopolitici, e non solo strettamente economici”, spiega il Sole 24 Ore. E Richetti? Ecco cosa ha detto ed ecco perché confutarlo sarà difficile assai. “Quando Stellantis prende 5 miliardi dallo stato italiano è un’azienda italiana. Poi però quando deve registrare marchi e brevetti non lo è più, perché li registra in Francia”.

Ineccepibile purtroppo, e soprattutto già sentito. Poi la chiosa amara: “E chi prova a denunciare la situazione, come Carlo Calenda fa da mesi, si becca querele con il silenzio complice dei sindacati. Un gioco sulla pelle dei cittadini surreale”.

Già, surreale davvero, contare che quel che Calenda diceva non era poi così partigiano o campato in aria.

Date a Carlo quel che è di Carlo.

ENRICO COPPOTELLI

Enrico Coppotelli

Realismo. Senza voli pindarici, senza libri dei sogni. Il sindacato Cisl ha detto ormai da un paio d’anni che il tessuto industriale del Lazio rischiava grosso se non avesse agganciato i benefici Zes: le aree nelle quali sono previsti forti sconti sulle tasse ed agevolazioni sulla burocrazia. Chiaramente, il Lazio quell’obiettivo lo ha mancato. Non per indolenza del Governatore Francesco Rocca o del Governo Meloni né di chi li ha preceduti. Le regole europee sono chiare ed i numeri anche: nel Lazio abbiamo tutti i requisiti per essere Zes ma poi c’è Roma con i suoi numeri che ribalta lo scenario.

Il Segretario Generale Regionale Cisl del Lazio e Commissario di Roma e Rieti Enrico Coppotelli aveva subito fornito un’alternativa: realizzare, con gli strumenti economici regionali, una Zes Laziale con cui creare almeno un’area cuscinetto. Per evitare la replica di quanto avvenuto negli Anni ’90: imprese che sbullonavano gli impianti dalla Ciociaria (dove erano finiti i benefici della Cassa per il Mezzogiorno) per trasferirli ad una decina di chilometri ma oltre il confine regionale dove invece i benefici erano rimasti (con il nome di Obiettivo 1).

Con altrettanto realismo, una settimana fa la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli gli aveva risposto che non c’ertano le condizioni economiche per farlo. Ma che c’era invece la possibilità di agganciare le Zls: Zone a Logistica Semplificata. Nelle ore scorse il passo è stato compiuto e la Regione Lazio ha chiesto al Governo di poter perimetrare 5.700 ettari da classificare Zls.

Niente festa, siamo concreti

Anziché stappare lo champagne buono, il Segretario Enrico Coppotelli ha continuato sulla linea del realismo. Facendo notare che quei 5.700 ettari sono poca cosa e se vengono concentrati in una zona anzichè un’altra si rischia di mandare all’aria progetti già avviati: come quello da mille posti di lavoro che il Comune di Anagni sta sviluppando con una società di Milano che intende ridisegnare un’intera area oggi inutilizzata trasformandola in un’intera zona logistica.

Senza pregiudizi, ha evidenziato che “la Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca compie un primo importante passo e siamo altresì certi che tanti ne dovremmo ancora fare per difendere il lavoro e le eccellenze di questa Regione”. E con il solito realismo si è portato avanti: ci sono decine di posti a rischio entro la fine del 2024, centinaia entro la fine del 2025. Per questo ha sollecitato “ammortizzatori sociali che in molte realtà sono in scadenza. Chiediamo fin d’ora di poter contare su tavoli strutturati e permanenti per affrontare organicamente le tante crisi che il nostro territorio sta vivendo, ma soprattutto per sviluppare e far progredire una Regione che metta al centro la persona. Sicuramente prendiamo atto che si avvia un primo importante percorso“.

La concretezza della sostanza.

FLOP

MATTEO SALVINI

Matteo Salvini

Dire che è allo stremo non è né un’iperbole né un modo partigiano per leggergli i tarocchi politici. Che quella di Matteo Salvini sia un parabola in costante discesa è dato evidente perfino a chi, del vicepremier e segretario della Lega, è stato scherano più fedele. Semmai ed in punto di analisi serena va detto che il ministro di Trasporti ed Infrastrutture è uno che, il gradiente di quella parabole in discesa, lo ha saputo governare con una gradualità talmente infinitesimale che accorgersene è diventata roba da tecnici e non da cittadini.

E’ il vecchio ed inossidabile loop dei sovranisti: quando puntano la giugulare degli elettori fanno di tutto per mascherare i fallimenti con un lessico da iperbole. Poi, quando è impossibile negare gli errori, la sola è negare, negare e negare ancora.

Resistere e negare problemi

Uno dei bambini arrivato vivo (Foto: Open Arms)

Fin quando l’elettore non inizia a chiedersi se per caso non abbia formulato un giudizio troppo draconiano (senza contare che all’elettore medio di schiatta sovranista-pop se gli dici “draconiano” lo spedisci o a googolare o a prendere un Aulin). Il dato è che ottobre è stato il mese dell’ulteriore down di credito del vicepremier, e per tutta una serie di motivi che oggi vanno a massa critica. La centralità che Salvini invoca non c’è più, e l’incidente di Termini di qualche giorno fa gli ha dato anche uno scossone non da poco come membro dell’Esecutivo.

Rabbia di passeggeri ed attacchi mirati delle opposizioni hanno eroso molto, della fiducia che Salvini ha solitamente in se stesso e nel suo lessico da “begattino in pozza di cavedani”. Senza dimenticare il risultato cosìcosì di Pontida e l’arrivo della data cruciale di Palermo: 18 ottobre. Quando cioè ci sarà l’arringa della difesa al processo Open Arms e l’istruttoria dibattimentale andrà a chiudersi.

Prima Pontida e poi Open Arms

Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Salvini è in affanno perché da toro miura in un negozio di porcellane si è dovuto trasformare in scacchista di rango massimo, e questo Salvini lo sa fare molto meno bene che allamare le masse sui social.

Senza contare le grane “inside” a Palazzo Chigi. Cioè con Meloni e Tajani che “stanno osservando con apprensione e disappunto le manovre del Comandante”.

Il sapore è quello di una vera resa dei conti, con un Capitano che si crede ancora tale, ma che – lui per primo ed al netto di Metrò automatizzati – non sa più se ha ancora una nave in comando.

Resa dei conti.