Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 17 settembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 17 settembre 2025.

*

TOP

PAPA LEONE XIV

(Foto: Fabio Frustaci © Ansa)

La Chiesa cattolica è spesso accusata di tentennamenti, di coperture passate, di prudenza eccessiva nell’affrontare le proprie ombre. La decisione di Papa Leone su Alessandro Frateschi, il diacono di Latina accusato di avere abusato di 5 minorenni, merita attenzione. Il caso è grave, indubbiamente. Ma è anche emblematico. Non tanto per l’orrore in sé – purtroppo, l’abuso sui minori è un’onta già tristemente nota – quanto per la reazione, finalmente rapida, diretta e pubblica, che arriva dai vertici del Vaticano.

Non c’è stato processo canonico vero e proprio, non ci sono state dilazioni, né discreti silenzi in attesa dell’esito definitivo della giustizia italiana. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha valutato i fatti, considerato la gravità dei reati e, senza passare per altri gradi, ha rimesso la decisione al Papa. Il quale ha deciso. E ha deciso di tagliare netto: Frateschi è dimesso dallo stato clericale, senza appello. Non potrà più indossare un abito liturgico, né sedere su una cattedra, né parlare in nome della Chiesa. Nulla.

Non è, come qualcuno vorrà forse sostenere, una punizione esemplare. È piuttosto una presa d’atto. Un atto politico e simbolico prima ancora che disciplinare. Perché il messaggio di Papa Leone è chiaro: nella Chiesa del suo pontificato non c’è spazio per le ambiguità. E nemmeno per la cautela che, nei decenni scorsi, ha generato complici silenzi.

Perché sempre dopo?

Papa Leone (Foto © Ansa / US Vatican Media)

C’è poi un’altra questione che va posta, anche a rischio di risultare impopolari: perché questi casi si scoprono sempre dopo anni? E perché i segnali d’allarme, i “rumori di fondo” che spesso accompagnano queste figure, non diventano mai denunce tempestive? Di cosa ha paura chi sospetta e non parla?

Non basta, oggi, applaudire la fermezza di Papa Leone. Bisogna chiedersi perché la fermezza sia ancora necessaria e non eccezionale. Se davvero questa vicenda – come afferma la diocesi – deve essere un’occasione per “proteggere i giovani”, allora il compito non può limitarsi alla rimozione del colpevole. Va esteso alla costruzione di un sistema che non permetta più a nessuno, diacono o sacerdote, di agire nell’ombra.

Perché la vera tutela non è la punizione esemplare. È la prevenzione trasparente. E per questo, più che una decisione drastica, servirà una memoria lunga. Anche quando i riflettori si saranno spenti.

Con mano ferma.

LA MAMMA DI WILLY

La signora Lucia Monteiro Duarte

A cinque anni dalla notte in cui Willy Monteiro Duarte fu ucciso, Colleferro non è soltanto il luogo di una tragedia. È diventato — e non per automatismo retorico — il centro di una memoria civile, forse tra le più lucide e necessarie dell’Italia recente.

La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri nel giorno dell’anniversario ha scelto di esserci e di parlare, non è solo gesto simbolico. È, come spesso accade nei suoi discorsi, una lezione laica, morale e politica. Perché nel ricordare Willy non si è rifugiato nei consueti toni da commemorazione ma ha parlato di oggi. Di noi. Del linguaggio che usiamo, delle parole che scegliamo. Dei social, dove il disprezzo è spesso premiato e il diverso trasformato in nemico. Ha detto che Willy era “un italiano esemplare”. E ha citato Martin Luther King, per ricordarci che l’odio non si spegne con altro odio.

C’è qualcosa di profondamente educativo in tutto questo. Un ragazzo di 21 anni, ucciso brutalmente per aver tentato di fermare una rissa, non viene celebrato come martire ma come esempio quotidiano di cittadinanza. Non eroe, come ha giustamente detto la madre, ma “ragazzo semplice e amico di tutti”. Un’identità che contiene un intero manifesto politico: essere dalla parte degli altri, anche quando non conviene, anche quando costa.

La memoria che unisce

L’incontro tra i familiari di Willy ed il Presidente della Repubblica

Nel nostro Paese non sono pochi i casi in cui la memoria viene usata per dividere. Nel caso di Willy invece accade il contrario. La memoria unisce, orienta, richiama alla responsabilità collettiva. Per questo Mattarella ha scelto proprio quel contesto per lanciare un monito contro la tossicità della comunicazione contemporanea. Lo ha fatto con parole misurate, ma ferme. Come sempre.

C’è poi un secondo livello, meno visibile ma altrettanto cruciale. In questi cinque anni, la famiglia di Willy non ha mai trasformato il dolore in rancore. Non ha cercato vendette, né riflettori. Ha scelto la dignità silenziosa, quella che chiede giustizia ma non grida. E anche oggi, nella voce rotta della madre Lucia, c’è più lezione che lamento: “vivere con la pace nel cuore”, ha detto.

Di fronte a tutto questo, la politica dovrebbe riflettere. Non soltanto inchinarsi ma imparare. Perché la rabbia è facile da maneggiare. La pace, invece, è un progetto complesso. E Colleferro, in questi cinque anni, sotto la guida del sindaco Pierluigi Sanna, ha dato prova che si può costruire comunità anche a partire da una ferita.

La memoria insegna più della rabbia.

MARIO DRAGHI

Mario Draghi (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

C’è una dote che Mario Draghi ha sempre posseduto. E che, in momenti come questo, torna utile più di tutte: la capacità di dire le cose come stanno. Senza infingimenti, senza metafore, e – va detto – senza la paura di risultare impopolare tra i potenti. È esattamente ciò che ha fatto ieri a Bruxelles, dove è tornato, un anno dopo, a ricordare all’Europa un fatto semplice quanto imbarazzante: siamo in ritardo su tutto.

Non si tratta, questa volta, solo della consueta “competitività” – termine ormai logoro nei report ufficiali – ma della sovranità stessa del continente, parola che non viene usata a cuor leggero da un ex banchiere centrale. L’Europa, dice Draghi, sta perdendo se stessa, tra burocrazie paralizzanti, unanimismi da salotto e investimenti promessi ma mai mobilitati.

Nel suo intervento non c’è nulla di nuovo in senso stretto: i dati sull’indebitamento, sul fabbisogno di investimenti e sulla dipendenza energetica e tecnologica da potenze straniere sono noti. Ma è nel tono chirurgico e intransigente – lo stesso mostrato a Rimini – che Draghi colpisce il nervo scoperto dell’Unione: l’auto-compiacimento, quello di chi scambia il dibattito per decisione e l’inazione per prudenza. I suoi strali contro i limiti dell’unanimità tra i Ventisette non sono solo tecnicismi: sono un’accusa politica esplicita. Perché chiamare “rispetto dello Stato di diritto” ciò che è, in realtà, puro immobilismo, è un esercizio retorico che ormai convince solo i funzionari di Bruxelles.

Nessun cambiamento

Mario Draghi al Meeting di Rimini (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Eppure, nulla lascia presagire un cambio di rotta imminente. Ursula Von der Leyen incassa il colpo, accenna qualche passo avanti ma il senso è chiaro: la locomotiva resta ferma. L’ex presidente della BCE propone allora una soluzione tanto radicale quanto sensata: cooperazione rafforzata tra chi ci sta. Se non si può procedere in ventisette, si cominci con cinque, dieci, dodici. Persino con un debito comune a geometria variabile. Purché si parta.

Che si tratti di Difesa, di AI o di Green Deal, Draghi pone l’unica domanda che conta: abbiamo ancora tempo per restare nella storia? Perché mentre noi ragioniamo a scadenze quinquennali, Cina e Stati Uniti costruiscono decenni. E l’Europa, se continua a perdere tempo, non sarà più un soggetto geopolitico, ma un oggetto nella mani altrui.

L’ora del disincanto.

FLOP

LA PROCURA DI MILANO

Una motivazione che mette a tacere i talebani della riforma della Giustizia. La magistratura italiana nella sua architettura funziona. E talvolta lo dimostra. Senza fanfare, senza annunci epocali, senza bisogno di stravolgimenti scolpiti nella pietra. È quanto avvenuto a Milano, dove il Tribunale del Riesame ha fatto ciò che dovrebbe fare ogni buon giudice: esaminare, valutare, decidere — nel merito, non sull’onda dell’emotività o delle congetture.

Il caso è noto: l’inchiesta sul “Sistema Milano“, partita con toni da grande scandalo morale — sei arresti, nomi noti, un sindaco indagato, sospetti di una cupola corruttiva in piena attività — si è lentamente sgonfiata sotto il peso della sua stessa inconsistenza. Ma è nelle motivazioni del Riesame che troviamo il punto davvero istruttivo. Per i giudici non ci sono “gravi indizi di colpevolezza”, non esiste prova di un patto corruttivo, e le accuse di corruzione mosse contro l’architetto Scandurra e il costruttore Bezziccheri si reggono su una “semplificazione argomentativa svilente”.

Tradotto: un teorema indiziario e ideologico, più che un impianto accusatorio. La tesi dei pubblici ministeri — secondo cui incarichi professionali ricevuti da un membro della commissione Paesaggio del Comune sarebbero la contropartita di favori urbanistici — non è dimostrata da nulla, se non da parcelle regolarmente fatturate e da un’attività professionale coerente con il curriculum del soggetto in questione. E persino la tanto discussa fattura da 28 mila euro, sbandierata come “il prezzo della corruzione”, è risultata autentica, congrua e contrattualmente trasparente.

Riforma, non stravolgimenti

Beppe Sala (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Ora, il punto non è celebrare l’innocenza conclamata di chicchessia — ci penseranno i processi, se e quando ci saranno — ma piuttosto sottolineare che la macchina giudiziaria non ha bisogno di essere stravolta per funzionare. I giudici del Riesame hanno semplicemente fatto il proprio mestiere: hanno messo in discussione, con argomenti e prove, una ricostruzione giudiziaria che, per quanto ammantata di buone intenzioni moralizzatrici, era basata su presunzioni più che su fatti.

L’impressione, però, è che tutto ciò arrivi sempre troppo tardi, quando ormai la frittata mediatica è fatta, i titoli sono usciti, i nomi sono stati sbattuti in prima pagina, le carriere congelate e le reputazioni irrimediabilmente segnate. Il sistema ha funzionato, certo. Ma ha funzionato dopo aver già generato il danno.

(Foto: Paolo Lo Debole © Imagoeconomica)

Sarebbe utile, dunque, che qualcuno — magari nel CSM, o in Parlamento — cominciasse a interrogarsi non tanto su come riformare la magistratura, ma pittosto su come evitare che l’azione penale si trasformi in una macchina narrativa, che affida alla stampa il compito di inchiodare, con il sospetto, chi non è stato nemmeno giudicato . E sarebbe auspicabile che anche gli intellettuali più zelanti, quelli sempre pronti ad agitare le mani pulite come un vessillo, recuperassero un minimo di autocontrollo e memoria storica, prima di sentenziare sulle città “vendute al cemento” o sugli “attacchi alla democrazia urbanistica”.

C’è un giudice a Berlino. E pure a Milano.