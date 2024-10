Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 2 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 2 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 2 ottobre 2024.

TOP

ALESSANDRO ORSINI

Alessandro Orsini

ll prof che tante polemiche ha sollevato (e suscita ancora) in ordine alla guerra mossa da Mosca a Kiev ha affilato le armi. E soprattutto ha affinato il linguaggio. Quello con il quale, in passato, la sua indiscutibile verve analitica era andata in sudditanza troppo spesso. A cosa? Ad un lessico molto mainstream e provocatorio grazie al quale Alessandro Orsini era caduto in una trappola.

Un tranello infido in parte approntato da se stesso anche per motivi pubblicistici, in parte foraggiato da un certo modo di leggere l’esperto di geopolitica e docente universitario. Quel modo un po’ troppo polarizzato e figlio delle categoria per cui Orsini sarebbe solo un filorusso della più bell’acqua. Non è così, anche se a volte ed obiettivamente alcune analisi di Orsini tutto hanno fatto meno che smentire questa tesi fragile.

La Nato che “boccheggia”

Photo © Palinchak

Ecco, adesso ed allo stato dell’arte però il prof sembra aver imparato a mettere la sua natura fumantina a giogaia di analisi più concrete e meno bollabili come “partigiane”. Molto ha influito anche l’evoluzione del conflitto, che sta scivolando verso una escalation di utilizzo armi Nato vidimata dai decisori occidentali. Al di là delle causa gli effetti sono stati buoni.

Ed Orsini si è espresso così sugli ultimi sviluppi. “Stoltenberg ha invitato la Nato a superare tutte le linee rosse della Russia perché – così dice – Putin bluffa. Stoltenberg aveva assicurato che Putin bluffava anche a gennaio 2022. Quando il presidente russo ammassava 180.000 soldati al confine ucraino”.

Qui l’analisi del docente si fa difficilmente confutabile, in punto di logica. “Poi però Putin ha invaso l’Ucraina e l’ha schiantata. (…) Il bluff è stato soprattutto della Nato che aveva assicurato che avrebbe armato l’Ucraina talmente tanto da disintegrare l’esercito russo in poche settimane. Invece adesso la Nato boccheggia. La Nato non è mai stata in grado di dare all’Ucraina le armi di cui ha bisogno”.

Il 50% delle energie ucraine distrutte

Vladimir Putin (Foto Kremlin P.O.)

Poi una considerazione tecnica: “La difesa anti-aerea dell’Ucraina è un colabrodo perché la Nato non dà a Zelensky Patriot e Samp-t in numero adeguato alla potenza di fuoco russa. Il Corriere della Sera sta enfatizzando moltissimo la distruzione di un deposito di armi in Russia da parte di Zelensky per creare consensi intorno all’uso dei missili della Nato contro il territorio russo”.

E la chiosa, è il caso di dire, al fulmicotone: “Ma la distruzione di quel deposito equivale all’uccisione di una mosca. Secondo le stime più ottimistiche delle fonti filo-Nato, Zelensky ha distrutto le armi che Putin spara in meno di dieci giorni. Stiamo parlando del nulla rispetto all’arsenale della Russia. La vera notizia che dovrebbe occupare tutti i giornali italiani è un’altra: la Commissione Europea fa sapere, ufficialmente, che la Russia ha distrutto il 50% dell’infrastruttura energetica dell’Ucraina”.

E quest’ultimo dato è davvero dato su cui riflettere, non grazie ad Orsini, ma anche un po’ alla sua verve polemica che, da altre parti, per lo più manca.

Lucidissimo.

SONIA RICCI

Andrea Renna e Sonia Ricci

I tempi. I tempi sono fondamentali. Ed insieme a loro lo sono i modi. Se ti infilano una giubba da generale e ti assegnano il comando di una Brigata nel più noioso periodo di pace non è la stessa cosa se quegli stessi galloni e quello stesso comando te li assegnano mentre le linee vengono martellate dal tiro nemico. Altrettanto vale se il bastone da generale ti viene assegnato mentre sei chiamato a difendere il suolo dal nemico e lì ti lasciano quando la missione diventa completamente diversa e devi liberare Firenze dai fanghi dell’alluvione.

Sonia Ricci è stata l’assessore regionale all’Agricoltura durante lo Zingaretti I. Fu l’allora MazZinga del Pd a volerla alla guida dei Consorzi di Bonifica del Lazio. E che non venga dal mondo delle sagrestie è stata subito un’evidenza per tutti: alle scarpe con i tacchi preferisce gli stivali in gomma, alle sfilate di moda preferisce le visite nelle aziende agricole, tra un calice di champagne ed un buon bicchiere di vino non ha dubbi. È anche per questo che ieri sera con il Decreto T00148 il Governatore del Lazio Francesco Rocca, uno che viene dal mondo opposto a quello di Zingaretti, l’ha confermata nel grado di Commissario dei tre Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone.

Francesco Rocca

Gli altri, nel frattempo, Sonia Ricci li ha tutti unificati e razionalizzati. Marciano allo stesso ritmo e ciascuno nella propria direzione. L’unica palude rimasta da bonificare è quella della provincia di Frosinone dove i consorzi A Sud di Anagni, Conca di Sora, Valle del Liri, in realtà erano tre repubbliche autonome: dal Lazio e dall’Italia. Rimettere le cose in sintonia nel territorio e poi risintonizzare la Ciociaria sul resto della Regione richiede più tempo. Francesco Rocca glielo ha dato e con una concessione di fiducia mai vista prima: la nomina è a tempo indeterminato.

Il cambio di passo

I lavori di bonifica

Il merito è anche del fatto che la percezione del lavoro dei Consorzi di Bonifica nel Lazio oggi è diversa. Non è merito solo del cambiamento climatico che indubbiamente rende più attuale il loro ruolo. È merito di una capacità di relazione e di comunicazione che prima di Sonia Ricci semplicemente non esisteva. Merito anche di un modello finora solo teorizzato: Anbi Lazio ha decine di progetti già sviluppati dalle sue strutture interne e fermi nei cassetti, appena si libera un finanziamento c’è già la carta pronta per cominciare i lavori. Solo così è stato possibile introdurre quel valore di concretezza ed efficienza che supera qualunque colore politico.

Merito anche di un Direttore regionale come Andrea Renna che affianca da subito Sonia Ricci. Insieme hanno ricostruito la Bonifica aggiornandola alla nuova mission della sfida ai cambiamenti climatici. Ed evitando che ad ogni temporale il Lazio possa diventare una palude.

Il valore dell’esperienza.

FLOP

ELLY SCHLEIN e GIUSEPPE CONTE

Elly Schlein a Cernobbio (Foto: Canio Romaniello © Imagoeconomica)

Non c’è peggior sordo di chi non voglia sentire. E fin tanto che è patologia, come la sordità, c’è anche una giustificazione clinica. Ma in sua assenza si tratterebbe di incapacità allo stato puro. Una condizione sulla quale ora ha il dovere di fermarsi a riflettere il Segretario Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Partendo da un punto chiaro, preciso, concordante: le Regionali del Lazio recentemente vinte dal Centrodestra dopo dieci anni di Campo Largo a guida Nicola Zingaretti.

A favorire quella Caporetto furono due aspetti: la vocazione suicida del Partito Democratico che anche quella volta fu capace di dividersi in maniera feroce e sanguinosa. Ma soprattutto la decisione del Movimento 5 Stelle nazionale di dichiarare conclusa un’esperienza assolutamente positiva come fu la collaborazione tra Nicola Zingaretti e Roberta Lombardi.

Giuseppe Conte andò a cercare una candidata che accettasse di concorrere. La trovò alla vigilia di Natale pochi giorni prima che scadessero i termini per presentare le liste. Con lei, in un colpo solo, ha polverizzato il Movimento 5 Stelle in Regione Lazio facendogli perdere le elezioni, dimezzando la sua pattuglia di Consiglieri alla Pisana (una parte poi se n’è ulteriormente andata accasandosi in Forza Italia), rendendo insignificante il Partito nelle dinamiche d’Aula. I numeri per competere, stando insieme, c’erano tutti: il senatore Bruno Astorre si sgolò fino all’ultimo minuto per tentare di evitare quel suicidio politico.

Quello che Elly non ha capito

Giuseppe Conte

Ora Giuseppe Conte ha replicato la stessa pellicola. Lo ha fatto dalla poltrona di Bruno Vespa: «Il campo largo non esiste più. Lo certifichiamo stasera». Più chiaro di così non si può. Segue l’attacco frontale alla Segretaria Pd accusata di averlo ignorato quando ha deciso di includere Renzi nell’alleanza. Già visto. Già provato.

Quello che la Segretaria Pd non ha capito che che il Movimento 5 Stelle non è l’alleato naturale del Partito Democratico. Perché è composto da una massa di persone che dal Pd è rimasta delusa. E non c’è più anticomunista di chi comunista lo sia stato.

Il Pd è un Partito di Governo, il Movimento 5 Stelle quando al Governo c’è stato s’è affacciato dal balcone urlando di avere sconfitto la povertà, mentre in realtà metteva in atto un percorso sull’Automotive del quale oggi stiamo pagando le conseguenze anche in Italia grazie all’Ecotassa che in quei giorni andò a colpire la Giulia prodotta a Cassino. Ha attuato un Bonus 110% per il quale il Sottosegretario a Cassino venne subito messo sul ‘chi vive’ dal presidente dei Costruttori Edili della provincia di Frosinone che gli declinò tutto quello che sarebbe poi accaduto.

Le alleanze vincenti non si fanno sommando i numeri. Ma dicendo agli elettori le cose come stanno. E candidandosi a guidarli, Se si riducono le elezioni a semplici addizioni poi ci si ritrova a volersi alleare anche con Giuseppe Conte.

In testa non entra.

MICHELE EMILIANO

Michele Emiliano (Foto: Gaetano Lo Porto © Imagoeconomica)

Intento lodevole, quello di Michele Emiliano, e degno dei migliori western all’antica. Quelli in cui i protagonisti avevano il tempo di scambiarsi battute memorabili e più lunghe dell’Odissea prima di venire alle mani, meglio, alle Colt. Tuttavia, prescindendo dalla notizia per cui il Presidente della regione Puglia pare voglia adire vie amministrative contro quanto gli si è contestato, il fatto resta.

E il fatto è che la Polizia Ambientale istituita dal governatore dem della Terra di Diomede non può avere armi. Né può compiere azioni di interdizione diretta al crimine avvalendosi del loro porto e, non voglia mai il Cielo, del loro uso. Chi lo sostiene?

Il no della Prefettura di Bari

Foto © Stefano Strani

La Prefettura di Bari nella persona del di essa reggente, Francesco Russo. Tutto era nato dalla necessità di surrogare gli agenti di polizia provinciale trasferiti dopo la soppressione delle Province. A quel punto Emiliano pensò di aver trovato l’uovo di Colombo. Perciò, impugnando un regolamento in odor di genericità eccessiva, aveva messo su una “Polizia alternativa”.

E l’aveva fatta chiamare Nucleo di vigilanza ambientale, “prevedendo un contingente di 80 persone con compiti di verifica e di intervento sul territorio”. A quel punto apriti cielo e si era partiti con le spese, di noleggio e di acquisto. Ai neo agenti era stato messo a disposizione di tutto: divise, auto, perfino droni e corsi al poligono per il porto d’armi. I poliziotti erano già in servizio da mesi ed avevano anche compiuto operazioni: sequestri e multe.

Solo che ognuna di quelle operazione sarebbe illegale. Attenzione, non illegittima da un punto di vista amministrativo, il che vanificherebbe anche un eventuale ricorso al Tar, ma proprioproprio illegale. Il Prefetto era stato chiaro: “Gli appartenenti alla Sezione vengono inquadrati all’interno di un ordinamento gerarchico modellato su quello tipico delle forze di polizia, che appare del tutto inappropriato per il personale civile di enti territoriali e locali”. Qualche esempio? “La dirigente Rocca Anna Ettorre avrebbe firmato i suoi documenti come ‘generale’ mentre gli altri si sono dati i gradi tipici dei corpi militari”.

Le prerogative che sono solo di Roma

Lino Banfi (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Insomma una specie di “incursori specieli”, come direbbe Lino Banfi nella sua riuscitissima veste di “Coglionello” che idolatrava la callipigia Nadia Cassini. Attenzione: la legge nazionale non consente alle Regioni a statuto ordinario di dotarsi di forze di polizia, quello spetta solo allo Stato Centrale.

Ma Emiliano, che è una ex toga, pare aver dimenticato quella prerogativa. E se per colpa o per dolo, poco cale. Certe amnesie sono roba da pivelli.

C’era un nuovo sceriffo in città.