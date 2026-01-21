Top e Flop i protagonisti di mercoledì 21 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 21 gennaio 2026.

TOP

HERNICA SAXA

I sindaci dopo l’accesso alla finale

Una Ciociaria nuova e diversa dal passato. Che smette di stare seduta sotto al campanile in attesa che passi la Fiat 130 di Giulio Andreotti ad aprire il portabagagli pieno di progetti e nuove visioni. Quella andata in scena ieri a Roma è stata una provincia moderna, in cui un territorio smette di raccontarsi per frammenti e decide di parlare con una voce sola. Hernica Saxa è esattamente questo: non una candidatura, ma una presa di coscienza collettiva. È la scelta di quattro città – Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli – di non competere tra loro ma di sommare storia, identità e visione, trasformando la pietra antica in linguaggio contemporaneo. Per proporsi come Capitale Italiana della Cultura nel 2028. (Leggi qui: Capitale italiana della Cultura 2028: Hernica Saxa è in finale. E qui: Hernica Saxa, la finale che conta più del titolo).

Perché qui non si sta parlando solo di mura poligonali, acropoli e cattedrali. Si sta parlando di un’idea moderna di cultura, che non vive nei dépliant ma nei processi. Hernica Saxa non promette fuochi d’artificio: promette metodo, rete, continuità. È una rivoluzione culturale che va in scena su un mondo che era abituato a recitare nel modo esattamente opposto.

La forza del noi

La vera forza del progetto sta nel suo essere corale. Nessuna città che primeggia sulle altre, nessun campanile più alto del vicino. Al contrario: un sistema che funziona perché ogni pezzo è necessario. È la cultura come infrastruttura, non come ornamento. Come leva di sviluppo, non come nostalgia.

E poi c’è un altro elemento che pesa: Hernica Saxa esiste già. Non nasce per il bando e non morirà con il verdetto. È già rete museale, cooperazione istituzionale, racconto condiviso. La candidatura a Capitale italiana della Cultura è semmai un acceleratore, non il fine ultimo.

Siamo abituati a vedere la cultura come etichetta, qui la si pratica. Con studiosi, comunità locali, tecnologie digitali, musei diffusi. Con la consapevolezza che il patrimonio non è un’eredità ingombrante, ma un capitale vivo. Vincere o non vincere, a questo punto, è quasi secondario. Perché il risultato più importante Hernica Saxa lo ha già centrato: ha rimesso in moto un territorio, gli ha dato una narrazione comune e una direzione. E quando la cultura smette di essere vetrina e diventa progetto, il futuro – finalmente – non fa più paura.

La rinscita della Lega Hernica

ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Tor Bella Monaca, per una volta, fa notizia senza cronaca nera. Ed è già una notizia. Tra gru, ponteggi e cemento che prende forma, il comparto R5 sta cambiando pelle: non con un rendering da convegno ma con case vere, servizi veri, persone vere che torneranno ad abitare spazi finalmente degni di questo nome.

Il sopralluogo congiunto del sindaco Roberto Gualtieri nelle ore scorse con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini fotografa una scena che a Roma non si vede spesso: due avversari politici che camminano nello stesso cantiere senza farsi la guerra. Significa che il cronoprogramma corre, che il traguardo è raggiungibile e che bisogna correre a metterci la faccia per evitare il sindaco si intesti tutto il successo che in realtà gli appartiene. Perché è merito di una macchina comunale che sa lavorare quel 75% dei lavori fatti, una torre pronta a fine marzo, tutto il comparto chiuso entro il 2026. Per gli standard capitolini, quasi fantascienza.

Qui il Pnrr smette di essere acronimo astratto e diventa muratura, cappotti termici, infissi nuovi, spazi comuni. Una “città nella città” costruita in tredici mesi, dice Gualtieri. E ha ragione a rivendicarlo: il lotto visitato nelle ore scorse è una torre residenziale che ospiterà circa 100 persone, per 32 nuovi alloggi Popolari, realizzati in 13 mesi con un lavoro complessivo che coinvolge più di 4 mila persone, 1.267 alloggi, 135 milioni di euro investiti. Numeri che, da soli, spiegano perché questo intervento pesa più di mille annunci.

Non di solo cemento

Ma Tor Bella Monaca non si rigenera solo con il cemento. Salvini lo dice senza giri di parole: senza legalità e gestione, la bellezza dura sei mesi. Abusivismo da sradicare, spaccio da combattere, assegnazioni da fare con criterio. E l’idea del “mix sociale” – forze dell’ordine, famiglie, genitori separati – è una scommessa politica prima ancora che urbanistica.

La vera novità, però, sta sotto i palazzi: servizi, funzioni, vita. Odontoiatria sociale, sportelli psicologici, ludoteca, palestra, museo delle periferie. Ingressi sulla corte centrale, scale autonome, dimensione condominiale umana. Non solo case, ma comunità.

Tor Bella Monaca resta un luogo difficile, nessuno lo nega. Ma oggi è anche un laboratorio. E se funziona qui, può funzionare ovunque. Perché la rigenerazione urbana non è solo cambiare il volto dei palazzi. È dimostrare che lo Stato, quando vuole, sa arrivare anche dove per anni è arrivato solo il degrado.

Come un gatto in Tangenziale?

GIUSEPPE TEDESCO

Giuseppe Tedesco

È un dato a fare la differenza, il 94% di risposta le urne: nel resto d’Italia la parola elezioni innesca la repulsione dei cittadini, al punto che il loro futuro viene scelto da meno della metà mentre tutto il resto si accoda. A Cassino e nel Cassinate no: i Commercialisti sono andati alle urne dando vita ad una sfida appassionata per decidere il futuro della loro categoria. Mobilitando quasi la totalità degli iscritti. Il 94% appunto. Per questo la rielezione di Giuseppe Tedesco alla guida dell’Ordine dei Commercialisti di Cassino racconta una storia diversa.

Racconta di una comunità professionale che sceglie, partecipa, si riconosce. E lo fa in massa: un’affluenza oltre il 94% non è solo un dato statistico, è un messaggio politico e culturale insieme. (Leggi qui: Un presidente Tedesco per i commercialisti di Cassino).

Non ha vinto una lista. Hanno vinto entrambi gli schieramenti scesi in campo: hanno avuto la capacità di proporre un’idea di Ordine sulla quale confrontarsi. Un’idea che tiene insieme memoria e futuro, esperienza e cambiamento.

A volte ritornano

Tedesco non è un volto nuovo, e proprio per questo il suo ritorno ha un significato preciso: in una fase di trasformazione profonda della professione, gli iscritti hanno scelto chi conosce il mestiere, le istituzioni e le regole del gioco. Hanno scelto la solidità, la capacità di sviluppare una connessione con il livello nazionale nel quale Tedesco è stato a lungo come Consigliere.

Il punto non è la nostalgia. È la consapevolezza che oggi il commercialista non è più solo il custode dei numeri ma un nodo strategico tra imprese, cittadini e Stato. Digitalizzazione, riforme fiscali, crisi d’impresa: servono competenze, ma anche rappresentanza forte. Ed è qui che il profilo nazionale di Tedesco pesa, eccome.

C’è poi un altro segnale che merita attenzione: la categoria si è rimessa in movimento. Ha discusso, si è divisa, ha votato. È la dimostrazione che l’Ordine non è un recinto burocratico ma un luogo vivo, contendibile, attraversato da idee diverse. Anche la presenza di una minoranza qualificata in Consiglio è un valore, non un fastidio. Ora inizia la parte più difficile. Trasformare una legittimazione così ampia in scelte concrete. Dare spazio ai giovani senza perdere identità. Difendere la professione senza chiuderla. Tenere insieme continuità e innovazione.

La forza dell’identità.

FLOP

MATILDE CELENTANO

Matilde Celentano (Foto © Andrea Apruzzese)

A Latina tira una brutta aria. Non è solo un modo di dire, non è nemmeno una metafora particolarmente ardita per una città che fa i conti con i rifiuti: è il clima politico-amministrativo che si respira a Palazzo, sempre più denso, sempre più irrespirabile. E quando a dirlo non sono gli avversari politici ma i lavoratori di Abc, la municipalizzata che si occupa della raccolta delle immondizie, allora il campanello d’allarme diventa sirena.

Le Rsu hanno rotto il silenzio. E lo hanno fatto con parole che pesano: «La nostra pazienza è finita». Non uno sfogo emotivo ma un atto d’accusa preciso contro gli ultimi tre anni di amministrazione che definiscono tre anni di immobilismo, contro una macchina comunale che gira a vuoto mentre l’azienda speciale dei rifiuti resta bloccata, senza atti fondamentali, senza bilanci approvati, senza prospettiva.

Nel mezzo c’è una Giunta che appare sempre più divisa. Da una parte l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, che denuncia pubblicamente lo stallo e indica – senza nominarla – la responsabilità del settore finanziario. Dall’altra l’assessora al Bilancio Ada Nasti, che boccia i conti di Abc e chiede di riscriverli, con l’avallo dei revisori. In mezzo, la sindaca Matilde Celentano, finita tra due fuochi, spettatrice (finora) di un conflitto che ormai è tutto politico. (Leggi qui: Abc spacca la giunta e Matilde finisce tra due fuochi).

La paralisi interna

Matilde Celentano con l’assessore Addonizio

Il risultato? Un’azienda sana, dicono i lavoratori, paralizzata da uno scontro interno. Bilanci “in ostaggio”, assunzioni ferme, graduatorie umiliate, sotto organico cronico. E una sensazione diffusa: che non esista una visione ma solo rimpalli di responsabilità. La cosa più grave non è la polemica. È la mancanza di una direzione chiara. Quando l’amministrazione chiede ai dipendenti di “dare il massimo” e di non creare polemiche, ma poi manda messaggi contraddittori, la fiducia evapora. E senza fiducia, ogni sistema si inceppa.

Ora i lavoratori minacciano la mobilitazione. Piazza, palazzo comunale, stato di agitazione. Segnali che Latina conosce già e che non promettono nulla di buono. Perché Abc non è un campo di battaglia elettorale, come ricordano le Rsu. È un servizio essenziale. È un patrimonio dei cittadini.

Brutta aria tra i cassonetti.