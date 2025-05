Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 21 maggio maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 21 maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 21 maggio 2025.

TOP

MATTEO PIANTEDOSI

Matteo Piantedosi

Per una volta non si sono alzati i toni, ma i livelli. Non si è urlato, si è parlato. E lo si è fatto su uno dei temi più scivolosi della stagione: il terzo mandato degli amministratori pubblici.

In un Paese in cui una mozione d’ordine viene vissuta come una dichiarazione di guerra, in cui ogni confronto sembra un casting per “Lo Scontro Finale” e dove se non ci si accapiglia non ci si sente vivi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto qualcosa di rivoluzionario: ha portato il dibattito sul terreno della discussione civile.

Niente fiamme, niente fendenti, niente post per asfaltare l’avversario. Solo una parola inattesa, quasi dimenticata nella grammatica della politica nazionale: serenità. Piantedosi ha detto che il tema “sarà riconsiderato”. Ha parlato di “posizioni legittime”. Ha aperto un canale. Ha acceso una luce dove altri avrebbero spaccato il tavolo.

Contesto complesso

Massimiliano Fedriga

Il contesto non era dei più semplici. Lunedì, la Lega ha votato contro l’impugnazione del terzo mandato per i governatori delle Regioni autonome, ma il Consiglio dei Ministri ha tirato dritto. Sembrava l’ennesima faglia nella maggioranza. E invece ieri, nel silenzio sorprendente di chi sa che le vere partite si vincono a bassa voce, si è iniziato a costruire.

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, si è presentato con una lettera scritta insieme ai colleghi. Niente colpi di scena, nessun ultimatum. Ma un documento ponderato, in punta di penna, che mette nero su bianco l’idea di un nuovo equilibrio. Dove si parla (solo alla fine, e con garbo) anche di terzo mandato, certo. Ma senza isterismi, e senza il solito spettacolo della politica che si specchia nei suoi ego.

Fedriga, che a stretto giro vedrà Giorgia Meloni per risolvere la grana della sua giunta, ha dato il tono giusto. Ha detto che i presidenti hanno “sensibilità diverse” ma che si può trovare una sintesi per il bene collettivo. Una frase che suona quasi eversiva nel dibattito urlato a cui siamo abituati.

Il dibattito delicato

Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica

Il tema è delicato, perché mette le mani sul principio della democrazia rappresentativa, su quell’idea – tutta italiana – secondo cui cambiare troppo spesso è rischioso, ma non cambiare mai è peggio.

E allora il terzo mandato diventa non più un diritto da rivendicare con le bandiere, ma una riflessione su come garantire continuità amministrativa senza trasformare i palazzi in regni. Lo dice la lettera delle Regioni: ci vuole “una revisione improntata a criteri di equilibrio e responsabilità”. Non di interessi personali.

Piantedosi ha colto l’occasione. Non ha fatto lo sceriffo, ruolo che spesso si appiccica addosso ai ministri dell’Interno. Ha fatto il mediatore, il garante. E ha dimostrato che anche in un Governo dove le tensioni non mancano (e dove qualcuno non aspetta altro che contarsi a ogni emendamento), si può ancora parlare invece di contare i colpi.

Il dibattito si allarga alle Province

Il presidente della Provincia Luca Di Stefano con il ministro Matteo Piantedosi

Nel frattempo, il dibattito si arricchisce. Per le Regioni si chiedono più assessori, un ripensamento sul ruolo delle Province e l’elezione diretta dei loro organi restituendo il voto ai cittadini.

Quello che sta emergendo, in fondo, è una nuova grammatica istituzionale. Meno muscolare, più riflessiva. Una grammatica in cui anche una questione divisiva come il terzo mandato può essere affrontata senza trasformarsi in guerra civile tra territori e partiti. Certo, non è detto che si arrivi a una soluzione condivisa. Ma intanto, è cambiato il modo di affrontarla. Ed è già molto. Forse, troppo per chi vive di risse e sogna solo titoli urlati.

Per tutti gli altri, invece, è un segnale: la politica può ancora essere dialogo. E non solo una rissa in diretta streaming.

La parola “dialogo” al centro. Nella patria del monologo.

ANTONIO POMPEO

Antonio Pompeo

Il bagno, stavolta, non è di folla ma di realismo. E fa freddo. Lo ha aperto Antonio Pompeo, ex presidente della Provincia di Frosinone, oggi responsabile regionale di Energia Popolare nel PD, che ha detto chiaro e tondo: la stazione Tav a Ferentino-Supino non si farà. Game over. Ma almeno qualcuno ha spento la luce e chiuso la porta, dopo mesi di chiacchiere ad alta velocità e concretezza a passo di lumaca. (Leggi qui: Parole, parole, parole. Tav e aeroporto: il castello di sabbia della politica frusinate).

Pompeo, solitamente felpato nel dire e chirurgico nel fare, stavolta ha tolto i guanti e servito la verità nuda e cruda. Senza zucchero. Perché, parole sue, “sul tavolo non c’è nulla”. Né progetti, né fondi, né – soprattutto – volontà politica seria. Solo rendering buoni per le slide, con qualche plastico da sfilare nei convegni. E una provincia che, ancora una volta, litiga sul dove invece di allearsi sul come.

L’annuncio è una cosa, l’opera è altro

Il rendering della stazione Tav di Frosinone

Il problema è che in Ciociaria si confonde l’annuncio con l’opera, la promessa con il progetto, l’inaugurazione del cantiere con la conferenza stampa. Da anni ci si scambia la paternità di una stazione che non esiste, come se bastasse rivendicare un disegno per diventare ingegneri ferroviari.

E così mentre il centrodestra – oggi al governo nazionale e regionale – continua a sventolare il sogno come se fosse a portata di mano, e il centrosinistra rimane col cerino acceso dei bei tempi andati, la realtà passa e lascia tutti alla fermata. A piedi.

Pompeo, nell’intervento che suona più come un epitaffio che una denuncia, ricorda che nel 2020 si parlava di un milione di passeggeri potenziali. Di una stazione intermodale al crocevia fra autostrada, superstrada e ferrovia. Un hub strategico per passeggeri e merci, che avrebbe potuto cambiare le sorti economiche del territorio. Per Pompeo bastava una cosa semplice: far inserire l’opera nel piano decennale di Ferrovie dello Stato. Non è stato fatto. Nessuno ha portato il progetto al piano industriale 2022-2031. Quel treno è già passato. Senza fermarsi.

Provinciali

Antonio Pompeo e Roberto Gualtieri

Pompeo lo dice senza giri di parole: “si è perso tempo a stiracchiare l’opera da una parte all’altra del territorio, quasi fosse già fatta”. Una rappresentazione plastica del provincialismo eterno della Ciociaria: divisa su tutto, unita su nulla. E non si dica che non c’era tempo. C’erano anni. Mesi. Occasioni. Soldi (almeno promessi). C’era perfino il Pnrr a giustificare investimenti fuori scala. Ma niente.

Oggi Pompeo ci ricorda che non possiamo più permetterci di vivere di sogni. Il guaio è che in troppi, nella politica locale, hanno costruito carriere sui sogni altrui. E i cittadini, ormai, non credono più a nulla. Perché quando le promesse si dissolvono, resta solo il rumore del treno che passa. E qui, quel rumore non lo sentiremo.

Fine corsa. Si prega di scendere.

AURELIO TAGLIABOSCHI E SONIA RICCI

Aurelio Tagliaboschi

Una volta i Consorzi di Bonifica erano come certi zii burberi: lavoravano in silenzio, non dicevano nulla a nessuno, e poi si offendevano se qualcuno non si accorgeva di loro. O peggio: se li criticavano alla prima pioggia. Che piovesse troppo o troppo poco, la colpa era sempre loro. Zitti e colpevoli.

Oggi, invece, è cambiata musica. E anche tono, passo e – finalmente – comunicazione. In provincia di Frosinone i fossi non sono più solo una metafora del degrado, ma un terreno reale dove si costruisce credibilità istituzionale, grazie a una squadra che ha capito la cosa più banale (e più rivoluzionaria): se non lo racconti, non lo hai fatto.

Due nomi ed una svolta

Sonia Ricci (Foto: Paolo Gargini © Imagoeconomica)

La svolta ha due nomi ed anche due cognomi. Il primo è Sonia Ricci. Commissario dei Consorzi di Bonifica, presidente di Anbi Lazio, donna di pragmatismo e visione, ha preso per mano un sistema che arrancava in un pantano burocratico e lo ha rimesso negli argini. Con metodo, certo. Ma anche con messaggi chiari, pubblici, trasversali.

Accanto a lei, sul fronte tecnico, c’è Aurelio Tagliaboschi, direttore dei Consorzi “A Sud di Anagni” e “Conca di Sora”, che è la versione operativa della nuova stagione. Uno che non ama i riflettori ma che, paradossalmente, sta riportando visibilità alle cose che contano. Gli interventi. I sopralluoghi. Le soluzioni. E la gente, quando vede che le soluzioni arrivano, smette di prendersela coi canali e comincia a credere negli uomini.

Villa Magna

L’esempio plastico – e non è un modo di dire – è quello di Villa Magna ad Anagni, dove alcuni ponticelli erano a rischio KO. Sarebbero bastati pochi giorni di ritardo per bloccare imprese, famiglie, agricoltori e pure qualche assessore in cerca di consensi. Ma no: sopralluogo immediato, concertazione con il Comune, avvio dei lavori. Neanche il tempo di lamentarsi su Facebook. E questa è la vera rivoluzione.

Certo, non è solo una questione di ruspe. È una questione di mentalità. E la nuova filosofia dei Consorzi si è vista anche in occasioni simboliche ma fondamentali come la Settimana della Bonifica, partita sabato scorso e in corso fino a domenica: un evento che una volta sarebbe passato inosservato come un canale a cielo aperto, oggi invece serve a ribadire chi fa cosa, dove, quando, come e perché.

Presenza politica

C’è poi la parte politica, quella che conta anche se spesso si finge di ignorarla.

E lì Sonia Ricci ha giocato una partita d’anticipo. Ha portato i Consorzi dentro il dibattito, non fuori. Al tavolo del Comitato per lo Sviluppo della Provincia di Frosinone, ad esempio, i Consorzi c’erano. E non come uditori, ma come protagonisti. Con i direttori territoriali – Remo Marandola per Valle del Liri ed Aurelio Tagliaboschi per il resto della provincia – a rappresentare un sistema che oggi si fa sentire. Con i fatti. Ma anche con le parole giuste.

In sintesi: confini e competenze. Due parole che in Italia valgono più dell’oro, perché quando non sono chiari si finisce a scaricabarile. O peggio, a galleggiare.

Se i fossi diventano protagonisti e i Consorzi smettono di zappare nel silenzio.

FLOP

ORAZIO SCHILLACI

Orazio Schillaci

Ci sono giornate in cui un Paese scrive la storia. E poi ci sono giornate in cui un Paese si appunta la spilletta dell’incoerenza sul bavero dell’abito istituzionale e decide di fare tappezzeria mentre il mondo si muove.

È successo ieri a Ginevra. Dove 124 Stati – di ogni latitudine e con ogni inclinazione politica – hanno detto “sì” a un Accordo Pandemico promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nessuno ha votato contro. Nessuno, tranne l’Italia e altri dieci Paesi (tra cui Russia, Iran e Guatemala): hanno pensato bene di tirarsi fuori con un’astensione che sa tanto di slogan elettorale sussurrato a bassa voce. Per non dare troppo nell’occhio, ma neanche troppo poco.

Schillaci porta pena

Il ministro Orazio Schillaci ha preso parola con una diplomazia che rasenta il cerchiobottismo. Ed ha detto, in buona sostanza: “Apprezziamo il lavoro dell’Oms, ci fa piacere che non voglia comandare in casa nostra, ma ci asteniamo perché ci teniamo a ribadire che la sovranità è nostra“.

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Un gesto che in un consesso tecnico suona come un messaggio cifrato diretto a via Bellerio, la sede della Lega, dove c’è chi sogna l’uscita dall’Oms come una scorciatoia per dimostrare forza. Senza curarsi troppo del fatto che proprio l’Oms, durante il Covid, ha tenuto acceso il faro quando il buio era totale. E che proprio l’Italia, in quei mesi, invocava ogni giorno un coordinamento mondiale.

Peggio. Il testo dell’Accordo pandemico non impone nulla. A nessuno. Non prevede obblighi di lockdown, né vaccinazioni forzate, né imposizioni esterne sui viaggi o sulla gestione sanitaria. Parla invece di collaborazione. Di condivisione delle conoscenze. Di coordinamento. Di prepararsi meglio alla prossima catastrofe, evitando l’improvvisazione che ci ha già costati decine di migliaia di vite.

Il paradosso

Orazio Schillaci (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

E qui viene il paradosso: mentre il governo prende le distanze dall’Oms, gli uffici tecnici del Ministero della Salute continuano a scrivere piani pandemici in cui l’Oms viene citata 53 volte. Non una, non due. Cinquantatré. Come dire: politicamente la ignoriamo, tecnicamente ci affidiamo a lei.

E allora: se la pandemia dovesse tornare, ricordiamoci di oggi. Quando il mondo ha deciso di prepararsi. E l’Italia, invece, ha deciso di alzare la mano. Non per votare. Ma per dire: “noi ci asteniamo”.

Come se l’infezione chiedesse il permesso prima di entrare.

ENRICO RIZZI

Si può amare profondamente gli animali, lottare per i loro diritti, indignarsi per le crudeltà, eppure andare completamente fuori strada. È quello che sembra essere accaduto a Enrico Rizzi, influencer animalista, trentasei anni, ieri alla sbarra davanti al tribunale di Frosinone. Ma non per una battaglia sul benessere animale. Bensì per aver, forse, varcato i confini del Codice Penale, oltre a quelli già ampiamente superati del buon gusto e del senso civico.

I fatti sono noti. Rizzi, lo scorso settembre, ha organizzato due manifestazioni – ad Anagni e a Fiuggi – per protestare contro un gruppo di minorenni coinvolti nell’uccisione di una capretta in un agriturismo. Poi è emerso che forse la capretta era già morta e loro l’avevano solo presa a calci ma da morta. In ogni caso, fino a qui, si potrebbe parlare di zelo militante.

Ma poi succede qualcosa che cambia il senso dell’intera vicenda: vengono esposti cartelli con la foto di uno dei ragazzi minorenni, il nome per esteso e la scritta “assassino” in caratteri cubitali.

Il tribunale del popolo

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

E lì finisce l’animalismo e comincia il tribunale del popolo, quello più spietato e volgare: quello dei social, delle piazze infiammate, della gogna mediatica. Con un’aggravante: il ragazzo era – ed è – minorenne.

A dirlo in aula è stata la Digos: ha raccontato dei divieti ignorati, delle manifestazioni montate lo stesso, dei post che hanno scatenato un’ondata d’odio. Il tutto condito con l’aria da crociata morale che Rizzi si porta dietro ogni volta che scende in campo.

Ma questa non è una battaglia per i diritti. È un boomerang che colpisce proprio quei valori che l’animalismo dovrebbe difendere: rispetto, sensibilità, proporzione.

Perché esporre un minorenne – già sotto indagine – al pubblico ludibrio non è giustizia. È vendetta, e pure becera. È dimenticare che anche chi sbaglia ha diritto a un processo, non a un linciaggio. È fare a un ragazzo, con le parole, ciò che si rimprovera lui di aver fatto con i fatti: infliggere violenza.

Medioevo animalista

La manifestazione di Anagni

Ora sarà la magistratura a decidere se quella violenza è anche reato: diffamazione aggravata, per la precisione. Intanto resta un dato su tutti: quel ragazzo per mesi ha dovuto farsi accompagnare a scuola dai genitori, bersagliato da insulti e minacce, come in un Medioevo 4.0 dove i post su Facebook hanno preso il posto delle torce e dei forconi.

E no, non si tratta di difendere chi uccide una capretta. Si tratta di difendere uno Stato di Diritto, dove le sentenze le emette un giudice, non un influencer con la bava alla bocca e un megafono in mano.

Perché un conto è chiedere giustizia per un animale. Un altro è diventare bestiali nel farlo.

L’animalismo non è giustizialismo.