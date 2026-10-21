Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 21 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2026.

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TOP

ENRICHETTA CORDUA

Enrichetta Cordua mentre discute la tesi

«Una finestra sul mondo»: comincia così il titolo della tesi con cui ieri mattina, nell’Aula Magna dell’Università di Cassino, Enrichetta Cordua si è laureata in Scienze dell’educazione e della formazione. Ha 55 anni, è una collaboratrice di giustizia ed è stata condannata all’ergastolo: secondo gli inquirenti fu la reggente del clan Birra-Iacomino di Ercolano, e la condanna, dell’aprile 2015, riguarda l’omicidio di Gennarino Brisciano. È la prima detenuta, nella storia dell’ateneo, a conseguire la laurea. (Leggi qui: Enrichetta, dal clan alla laurea dietro le sbarre).

Una laurea non cancella una condanna e non restituisce una vita: va detto prima di ogni altra cosa. La cultura non impugna una P38: la disarma con la potenza del sapere. Chi impugna un’arma spesso lo fa perché non ne conosce altre: come quelle che, poco alla volta, insegna un libro. Ogni parola in più che conosciamo è un’arma più potente di quelle da fuoco, per la sua forza costruttiva e non per quella distruttiva.

La conoscenza rende liberi

Al centro Enrichetta Cordua e l’avvocato Sarah Grieco

Dietro la laurea c’è il Polo universitario penitenziario dell’ateneo, sostenuto dall’avvocato Sarah Grieco, che a Cassino insegna Esecuzione penale. Gli iscritti detenuti sono oltre sessanta, e in Italia le detenute laureate sono 59, secondo l’ultimo rapporto di Antigone. L’articolo 27 della Costituzione chiede che le pene tendano «alla rieducazione del condannato»: qui è diventato un esame, una commissione, una tesi. Nata grazie all’intuito di un insegnante: il professor Germano Caperna, sindaco di Veroli che per scelta ha deciso di insegnare negli istituti di pena. Enrichetta fu sua allieva a Paliano nel Supercarcere e fu lui ad intuirne la voglia di rinascere su fondamenta diverse.

Ed il risultato è che la conoscenza rende liberi: più cose sai e più cose capisci, più cose conosci e più sono sottili i muri che ti dividono dal resto del mondo, più leggi e più costruisci un nuovo te stesso diventando una persona diversa da quella che eri e che da giovani conosceva solo il linguaggio della violenza.

Le sbarre restano chiuse. Le parole, intanto, hanno aperto una finestra.

Una finestra e la P38.

GIOVANNI TURRIZIANI

Giovanni Turriziani

Autocisterne ferme, distributori a secco, file chilometriche: nel Sud le proteste degli autotrasportatori e degli agricoltori hanno già svuotato più di una pompa. In Puglia, secondo Enilive, 150 stazioni di servizio su 300 erano rimaste senza carburante ed i blocchi si sono estesi a Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania.

In provincia di Frosinone, in queste ore, a parlare di calma è chi quel carburante lo trasporta e lo vende. Giovanni Turriziani, per anni presidente di Unindustria Frosinone, è al vertice della Turriziani Petroli. E da quella posizione dice che i disagi si sentono, ma «non c’è motivo di prendere d’assalto i distributori». Nei depositi del Centrosud il prodotto non manca: a rallentare le consegne sono i fermi degli autotrasportatori. Un impianto a secco prima di un altro non significa che il carburante sia finito altrove, e correre a fare il pieno per paura è il modo migliore di creare la scarsità che si teme.

Fermare il panico

(Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Nel momento del caos c’è chi soffia sul fuoco della confusione e spesso ne ricava benefici: vende a un prezzo ancora maggiore ciò che la paura e la scarsità rendono giustificabile. Giovanni Turriziani ha fatto l’opposto. Ed è encomiabile non tanto per ciò che ha detto, ma per il solo fatto di averlo detto: la gente nel panico è la cosa meno gestibile di tutte. Dirlo adesso può evitare di mandare in tilt un sistema che, in condizioni normali, non rischia. Soprattutto significa mettere in secondo piano il proprio guadagno per mettere in primo la tranquillità sociale: l’anziana pensionata che rischia di dover fare ore di fila per mettere la benzina nel Pandino con cui ogni giorno va a prendere i nipotini a scuola.

Non ha scaricato la colpa su chi protesta: ha chiesto che le richieste degli autotrasportatori vengano ascoltate, perché in provincia il settore dà lavoro a molte persone ed i costi di approvvigionamento sono diventati insostenibili. Lo sa bene lui per primo: il carburante che vende non gli arriva attraverso un oleodotto che rifornisce i distributori ma viaggia sui camion. Paradossalmente è tra le vittime del rincaro. Ma di fronte alle persone anziane in difficoltà per fare rifornimento ha scelto di dire un’evidenza: bisogna evitare il caos, perché non aiuta né chi protesta né chi la subisce.

C’è chi dice calma.

ARNALDO ZEPPIERI

Arnaldo Zeppieri

Si vede dall’autostrada: un capannone alto oltre quaranta metri, con più di 60mila posizioni bancale a temperature polari. Il polo del freddo di New Cold a Ferentino, inaugurato ieri dopo un investimento da 70 milioni, ha un tunnel che lo collega a Froneri. E nei resoconti dell’inaugurazione, un solo registro: gli olandesi di NewCold guidati in Italia da Luca Quaresima, il gelato di Froneri, l’automazione. Chi l’ha costruito con rigorosa precisione sui tempi e sulle complessità del progetto resta sullo sfondo. (Leggi qui: Il tunnel sottozero che unisce New Cold e Froneri: e cambia le regole del gioco).

Arnaldo Zeppieri guida l’Ance di Frosinone, è vicepresidente regionale dell’associazione e presidente della Zeta Costruzioni di Veroli, a cui sono stati affidati i lavori. Già nel 2023, tornando in prima linea come vicepresidente dei costruttori del Lazio, aveva fornito con la sua sola presenza un chiaro segnale: la fine della crisi del comparto. È una persona dall’esperienza non comune, capace di attraversare i deserti economici e di rispondere con un fabbricato immenso e con difficoltà tecniche enormi.

Sfida di territorio

A realizzare il polo è stato un consorzio di imprese, tutte del territorio, ciascuna con la sua competenza e la sua professionalità. L’uomo con la capacità di mediazione e di sintesi per coordinarlo, con l’autorevolezza necessaria, poteva essere solo lui.

La prima pietra è del 24 settembre 2024, il nastro è stato tagliato il 20 ottobre 2026: il cantiere ha rispettato le attese. È un ulteriore oscar: per Zeppieri e per la categoria dei costruttori ciociari.

Costruttori di futuro.

don LUIGI CIOTTI

di GIOVANNI LANZI

don Luigi Ciotti (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

Due titani, uno di fronte all’altro. Carta e penna da una parte, la memoria dei fatti dall’altra. E un grido di dolore. Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore, ha intervistato don Luigi Ciotti sulle pagine del Corriere della Sera diretto dal frusinate Luciano Fontana.

Don Ciotti è il fondatore di ‘Libera’, l’associazione che da oltre 30 anni combatte le mafie che presiede da fine 2024 con Francesca Rispoli. Vive sotto scorta ma combatte in prima linea contro un male che non sempre è oscuro e invisibile per quanto maligno. Nella pagina che il Corriere gli ha dedicato racconta il “ritorno del pizzo in maniera capillare. Sono stato a Palermo, sul mare, ed ho incontrato persone coraggiose che pagano e vivono nel terrore anche se quelle situazioni sono state accertate dalle forze dell’ordine. Se parlassero tutti, la situazione si capovolgerebbe ma molti preferiscono pagare. Perché non si fidano dello Stato. Ma la mafia è anche qui a Torino”.

Economia in nero

Foto courtesy © Irish Times Premedia Department

Don Ciotti vive all’ombra delle Molinette. Ma conosce l’Italia più di un autotrasportatore. Perché la rete di Libera è capillare, attenta, vigile. Nell’intervista c’è un passaggio sulla circolazione di denaro illecito: “La geografia delle operazioni finanziarie sospette monitorate dalla Banca d’Italia dice che la mafia investe dove il denaro circola di più: in regioni come il Lazio, il Trentino e la Sardegna il riciclaggio cresce in percentuale più che al Sud (…). E tutto questo non sarebbe possibile senza la compiacenza di professionisti ed amministratori…”.

Le mafie hanno dirottato l’obiettivo. C’è una droga che uccide con maggiore frequenza di quella ‘bianca’, pura per i ricchi e tagliata come capita per i disgraziati: è il gioco d’azzardo. Don Ciotti riporta le parole dell’ex vicedirettore della Dia, Nicola Altiero: “Un euro investito dalle mafie nel narcotraffico produce profitti per 7-8 euro, un euro investito nell’azzardo rende 8-9 euro con molti meno rischi. E’ un caso se nella classifica dei 100 comuni con più alta intensità di gioco online troviamo vari consigli comunali sciolti negli anni per infiltrazioni mafiose”.

E lo Stato? Don Ciotti non si nasconde: lui 26 anni fa denunciò per la prima volta quella che sarebbe diventata la piaga sociale del terzo Millennio. “Tutti i giorni vediamo i danni della ludopatia. Qui si fanno convegni sulle dipendenze e poi… per aiutare le famiglie fragili la finanziaria 2027 insiste a rastrellare altri soldi con l’azzardo. Una incoerenza assoluta”.

Lo Stato complice

Per spianare la strada, scrive Gian Antonio Stella, hanno abolito l’Osservatorio sul Gioco d’Azzardo. “Il tema è scomodo – riprende il fondatore di ‘Libera’ -; Ricordo che la Meloni all’opposizione, era durissima. Salvini arrivo a dire: rottamiamo la slot machine, rovinano milioni di italiani. Ma una volta al potere…”. Una volta al potere avrebbero potuto, aggiungiamo, dare un bel colpo di scure ad esempio ai 120 miliardi annui di evasione ed elusione e ai 180 miliardi all’anno di lavoro sommerso. Equivalgono a 10 finanziarie, con il resto di un paio soft.

O cercare di far emergere qualche milione di italiani dei 10 certificati per tabulas di recente dall’Osservatorio sulle dichiarazioni dei redditi IRPEF che presentano la dichiarazione dei redditi ma non versano Irpef o qualcuno dei 25 milioni che non dichiarano redditi o versano Irpef.

“L’azzardo di Stato è esploso – continua Don Luigi Ciotti – e inghiotte 165 miliardi l’anno contro i 142 messi sulla Sanità”. Una volta c’era un’estrazione a settimana, Prodi la raddoppiò – scrive Stella – Berlusconi la triplicò, la Meloni ha fatto meglio, quadruplicandola.

Ce n’è anche per le Olimpiadi Invernali. “Nel 2025 in Italia ci sono state 96 inchieste per corruzione e concussione con 1.028 persone indagate. Il doppio rispetto al 2024. Le Olimpiadi? Siamo passati da un budget di 1,36 miliardi di euro ad una spesa di 6 miliardi. Non dico ci sia stata corruzione ma forse è mancata la trasparenza…”. “Sono angosciato – conclude – Perché questa economia uccide le persone! Una via d’uscita? Vorrei dire: tornare al Vangelo. A chi c’è prima dell’economia, l’uomo”.

La penna, la memoria, il coraggio di essere… Libera.

FLOP

LA FAMIGLIA (DOPO MILANO)

di GIOVANNI LANZI

Foto © Freepik.com

La disgregazione della famiglia, l’omesso controllo genitoriale, il permissivismo nei confronti dei figli che sfocia prima nel buonismo sconsiderato e subito dopo nel menefreghismo. Lasciarli inconsapevolmente alla deriva di una società tentacolare, equivale a gettare i propri figli nelle braccia della delinquenza, a darli in pasto al nulla.

Gli accadimenti che hanno reso l’opulenta Milano un campo di battaglia nei giorni scorso, la guerriglia urbana che ha prodotto un milione di euro di danni e 50 arresti e che ha mandato in ospedale diversi uomini delle forze dell’ordine sono figli legittimi del progressivo disfacimento all’interno dei nuclei familiari.

A dirlo a chiare note è il bilancio dei disordini: 271 ragazzi portati in questura, l’80% di essi sono risultati minorenni. Anche di 13 o 14 anni. Radunatisi dopo un tam-tam incontrollato sulle piattaforme social, da Telegram a Tik-tok, da Instagram a Discord, da Snapchat a Deriva.

Ragazzi senza rotta

(Foto: Roby Bettolini © Imagoeconomica)

Figli della borghesia, del ceto medio-alto, medio, medio-basso, basso. Figli di immigrati che si spaccano la schiena 14 ore al giorno. Ma pure figli di genitori separati che fanno a gara a chi concede di più. E così nessuno di loro fa la cosa più importante per un genitore: vigilare sui figli, seguirli, parlare, ascoltare, monitorare, rimproverare. I figli so piezz ‘e core era un film di quasi 50 anni fa con Mario Merola. Ebbene, se i risultati sono questi, “’stu core è malat assaie”.

In Inghilterra il Governo Starmer è stato criticato per aver sigillato i social ai ragazzi fino a 16 anni e obbligato il filtraggio dei genitori fino all’età di 18 anni. In Italia un provvedimento del genere farebbe urlare eserciti di oche giulive. Ma a volte copiare da altri più svelti e scaltri non è peccato mortale.

Tutti dicono tutto

E la Scuola? Per una volta tanto, lasciatela da parte. Anche se un altro fattaccio di sangue c’è stato proprio ieri quando un ragazzino di 14 anni a Castel Volturno ha accoltellato un coetaneo in un’aula di un Istituto scolastico ed è stato arrestato.

A scuola in Italia negli ultimi mesi è accaduto di tutto: insegnanti accoltellati, ragazzini che si accoltellano in una sorta di emulazione per effetto domino, meno di un anno fa, il 16 gennaio scorso, a La Spezia morì un 18enne, l’italiano di origini egiziane Abanoub Youssef dopo essere stato accoltellato in classe da un compagno di scuola. Provvedimenti? Chiacchiere, che si ricordi. Più o meno.

Nel frattempo tutti dicono la qualunque. Tutti hanno una ricetta. Il ministro della Difesa, Crosetto, certamente uno dei più illuminati nell’attuale Esecutivo, parla per la prima volta di “punto di arrivo di una guerra ibrida”. Lo blocca il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Salvini, toccato nel vivo: “La Russia non c’entra”, come se ‘ibrida’ fosse la sorella gemella di Russia. Magari nel suo immaginario.

500 militari in campo

(Foto: Roby Bettolini © Imagoeconomica)

I magistrati alzano il livello dell’attenzione: “C’è un rischio che accada di nuovo”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, veste il saio del buon sammaritano: “Non si risolve solo con la repressione”. Che è quella che invoca la destra mentre la sinistra condanna ma poi si perde in qualche rivolo quando chiede di “ascoltare la piazza”.

Intanto con l’ultima edizione del Decreto Sicurezza (siamo attorno al settimo) a Milano arrivano (giustamente) 500 militari, che però non avranno poteri di PG. La premier Meloni ha anche annunciato “il fermo preventivo dei minori”, il “reato di partecipazione violenta alle manifestazioni”, l’attesissimo “chi rompe paga”. Aggiungendo “non si può minimizzare”.

Ma lo Stato messo all’angolo da 200-300 ragazzini è qualcosa di più di un problema. Vuol dire che la famiglia ha fallito in partenza nel suo ruolo precipuo. Ma probabilmente anche l’Intelligence dentro i confini avrebbe potuto dare di più.

Fallimento complessivo.





