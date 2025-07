Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 23 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 23 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 23 luglio 2025.

TOP

GIANCARLO RIGHINI

Giancarlo Righini

Zero nuovi debiti, un colpo di scure a quelli vecchi: Giancarlo Righini ha fatto ciò che molti credevano impossibile ed ha riportato ordine nei conti della Regione Lazio. E nel farlo, ha salvato decine di sindaci ciociari da un rovinoso tonfo nel baratro del dissesto. Il tutto armato solo di penna, calcolatrice e un’irrituale, ma necessaria, faccia tosta.

Che la Corte dei Conti abbia parificato il bilancio 2024 del Lazio con un giudizio positivo — eccezioni minime, subito risolte — è la prova provata di un lavoro capillare. Ma per i sindaci della provincia di Frosinone, la vera notizia è un’altra: quel maxi-conguaglio da milioni di euro per i rifiuti urbani che li stava per stritolare, oggi è politicamente e finanziariamente neutralizzato. E il merito, lo rivendicherà presto lo stesso Righini, atteso a Frosinone in queste ore per l’assemblea della Saf, la società pubblica dei rifiuti, partecipata da tutti i Comuni in parti uguali. (Leggi qui: Corte dei Conti ok al rendiconto 2024: niente debiti nuovi, si riduce il buco. E leggi anche Rifiuti, salvataggio da 14 milioni: la Regione ci mette la faccia (e i soldi)).

Il linguaggio dei numeri

Il palazzo della Regione

Perché, mentre i sindaci erano sull’orlo della crisi di nervi e della bancarotta, con i commercialisti comunali già con le mani tra i capelli, è stata proprio la squadra Rocca – con Righini in cabina di regia – a trovare la quadra: anticipando i 14 milioni, spalmandoli senza interessi negli anni ai Comuni che o li restituiranno o si vedranno trattenere i finanziamenti regionali fino a soddisfacimento del debito. Riprogrammando il peso del conguaglio senza scaricarlo brutalmente sulle spalle dei cittadini o sui bilanci dissestati dei piccoli enti locali.

Il linguaggio dei numeri è freddo ma qui racconta un fatto caldo e politico: senza quell’intervento, diversi Comuni sarebbero finiti in predissesto. Altro che investimenti, altro che servizi: avrebbero dovuto staccare la corrente a biblioteche e asili. Oggi, davanti a una platea di sindaci spesso critici, sarà il momento della verità contabile e politica. Bilanci salvati, senza interessi, senza nuovi debiti e con una Regione finalmente in utile.

Il partner affidabile

Francesco Rocca

Non è solo una questione tecnica. È il primo segnale che, anche nei territori periferici come la Ciociaria, la Regione può tornare a essere partner e garante, non solo esattore o burocrate.

Il bilancio in ordine è l’unico populismo che vale davvero. E Righini, contabile con l’elmetto, ha messo in sicurezza quasi tutti i fronti. La parifica data ieri dalla Corte dei Conti parla chiaro: nel 2024 la regione Lazio non ha fatto nuovi debiti ed ha abbattuto quelli ereditati.

Il contabile con l’elmetto

ROBERTO COCOZZA

Roberto Cocozza

In provincia di Frosinone l’acqua è sempre stata più causa di polemica che risorsa condivisa. Perché prima la gestivano i consorzi comunali che spesso si dimenticavano di farla pagare ai cittadini, accumulando debiti miliardari che ancora vanno in giro. E perché le condotte erano dei colapasta che perdevano oltre la metà del liquido che veniva immesso dalle sorgenti. In questo scenario Roberto Cocozza ha fatto qualcosa che sembrava impossibile: ha riportato la gestione del servizio idrico nella provincia di Frosinone al centro della normalità. E non era scontato.

Quando nel dicembre del 2019 arrivò alla guida di Acea Ato5, la situazione era tutto fuorché gestibile: utenti furiosi, bollette pazze, contenziosi infiniti, Comuni in rivolta e un disamore diffuso per la società. La parola “Acea” in Ciociaria suonava come un’allerta meteo: inascoltata dai cittadini, mal digerita dagli amministratori locali, mal sopportata perfino da chi aveva deciso di non pagare.

La missione di Cocozza

Tubazione in ghisa

In pochi gli davano credito. Cocozza non è un uomo da selfie o proclami ma da dossier sul tavolo e soluzioni da costruire mattone dopo mattone. Lo ha fatto. Con pazienza, metodo, competenza – e anche una buona dose di diplomazia. Non ha solo sedato il malcontento, ha fatto qualcosa di più profondo: ha riparato una frattura tra istituzioni, utenti e gestore.

Oggi Acea Ato5 chiude il bilancio 2024 con un utile da 5 milioni di euro, senza che qualcuno gridi allo scandalo. Perché tutto è stato costruito su basi solide: bollette regolari, rateizzazioni umane, contenziosi crollati, investimenti massicci e due progetti PNRR da 60 milioni già in pista. I depuratori – un tempo promessa da campagna elettorale – sono stati realizzati da zero. Non disegnati su slide, ma attivi, funzionanti, monitorati.

Roberto Cocozza

Il rapporto con i sindaci, un tempo uno slalom tra recriminazioni e diffide, è diventato un canale di dialogo stabile. La società è tornata ad essere un interlocutore, non un capro espiatorio. La fiducia non è piovuta dall’alto, è stata guadagnata con scelte tecniche e gestionali rigorose, senza mai perdere il contatto con la realtà sociale del territorio.

Missione Siracusa

Da lunedì 28 luglio, Cocozza sarà altrove: a Siracusa, per una nuova sfida nella gestione dell’acqua in Sicilia. Lasciano sempre quelli che hanno finito di fare il lavoro. In Ato5, il lavoro non solo è stato fatto, ma è stato fatto bene.

L’uomo che ha addomesticato l’acqua.

AUGUSTO PAOLO LOJUDICE

Augusto Paolo Lojudice (Foto: Marco Ponzianelli © Imagoeconomica)

Senza remore, senza fronzoli e senza la falsa retorica che qualche volte e per protocollo deve appartenere agi uomini in alto nella gerarchia della Chiesa. Certo, c’è stato (come per Giorgia Meloni) il distinguo un po’ ipocrita delle bombe su un luogo di culto cristiano, ma la polpa resta.

E la polpa è quella per cui il cardinale Augusto Paolo Lojudice, sul numero di questa settimana de L’Espresso, le ha dette così chiare che più chiare non si può. Su cosa? Su Gaza. E chi è Lojudice?

Non è “solo” un alto prelato che prende carisma dalla sua posizione etico-gerarchica, è qualcosa di più e “più sul pezzo”. Lojudice è giudice della Cassazione vaticana, cioè uno che coniuga la conoscenza del Diritto con la pratica della morale. Una crasi micidiale, quando devi dire cose come questa.

Il genocidio che c’è

Benjamin Netanyahu

“C’è chi si è stracciato le vesti leggendo la parola genocidio usata da Francesco in un libro, ma a Gaza siamo oltre la follia”. E ancora: “E’ all’opera il male più sfrenato e senza logica. L’uccisione di bambini in fila per un pugno di riso grida giustizia a Dio”.

Lojudice è fresco reduce dal viaggio di una delegazione di vescovi in Terra Santa. E in una sua intervista a La Stampa poi ripresa concettualmente da L’Espresso non le ha certo mandate a dire, sugli attacchi di Israele di Benjamin Netanyahu contro la popolazione della Striscia di Gaza.

“Ormai si è azzerata qualunque giustificazione geopolitica. Di fronte all’attuale escalation di nefandezze nessuno dice più che sia giusto che Israele si difenda”.

“Basta giustificazioni”

Poi un mezzo anatema che risponde anche alla visione, più morigerata nel lessico, del nuovo Pontefice. “La strage degli innocenti grida vendetta al cielo. Non ci può più tirare indietro dal denunciarlo. Netanyahu non si ferma perché è un tiranno che persegue un cupo e sanguinario disegno di potere“.

Donald Trump

Non è mancata la chiosa geopolitica di grana grossa. “A parte Trump, a cui interessa solo vendere armi, nessuno accetta più le sue auto-legittimazioni. Non c’è nulla di ragionevole in una carneficina, è la malvagità che prende campo e spazza via il senso di umanità”.

Perciò “se non si ferma il tiranno non se ne esce”. Ed è la prima volta che un presule di rango chiama “Bibi” tiranno. Un primo passo (tardivo) verso una consapevolezza che si spera frutti. Nel concreto.

Verista.

FLOP

I DIPLOMIFICI DEL SUD

Una piega triste, quasi grottesca: i ragazzi non studiano per imparare ma per “ottenere un titolo”. Dove le famiglie non investono nella formazione ma comprano scorciatoie come si fa con gli abbonamenti premium sulle piattaforme streaming. Li prendono nei diplomifici, come fast food del sapere, sfornano diplomi a ritmi industriali, con buona pace della qualità e dell’onestà intellettuale.

Lo chiamiamo facilismo educativo ma è più corretto parlare di auto-sabotaggio culturale. Perché un pezzo di carta senza contenuto è come una patente presa in un videogioco: inutile, se non dannosa, nel mondo reale.

Lo ha ricordato con chiarezza in queste ore il ministro Giuseppe Valditara: il problema non è solo l’esistenza dei diplomifici — che già basterebbe a scandalizzare — ma il fatto che c’è chi li frequenta, chi li finanzia (le famiglie), chi li giustifica, persino chi li difende in nome della libertà educativa. Come se garantire il pluralismo significasse accettare la truffa.

I numeri della fuffa

E così, mentre le scuole statali faticano, ma almeno formano, in alcune regioni i numeri Invalsi vengono inquinati da titoli ottenuti senza studio, senza presenza, senza alcuno sforzo. Diplomati da catalogo, pronti per essere smentiti al primo colloquio di lavoro: “Hai un diploma? Bene. Ecco un problema: risolvilo”. E lì, davanti al foglio bianco, il castello di carta crolla. All’estero, i colloqui di lavoro li fanno cosi, guardando appena dove ti sei diplomato o laureato.

Perché nel mondo reale, il mercato non si lascia incantare dai titoli: vuole competenze, capacità di analisi, pensiero critico, resilienza. Qualità che non si stampano in tipografia e che nessun diplomificio può vendere, per quanto caro faccia pagare.

Disastro morale

Il vero disastro, però, è morale: la lezione che diamo ai nostri figli è che si può barare. Che conta il risultato, non il percorso. Che il sapere è un optional, non un valore. È questo l’insegnamento che stiamo facendo passare ad una generazione che già fa i conti con un mondo incerto e complesso.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, con Agenda Sud e Nord, prova almeno a raddrizzare la rotta. Più personalizzazione, più recupero, più valorizzazione dei talenti veri. Una scuola che sfida, sostiene e forma, non che promuove per stanchezza o per tariffa.

Il resto tocca a noi. Ai genitori che devono smettere di cercare “la via breve”. Agli studenti che devono capire che l’unico titolo che conta è quello che ci si è sudati. E a chi governa, affinché ai diplomifici si tolga l’alibi della legalità, obbligandoli a rispettare regole serie, esami veri, presenze tracciate. Perché non c’è pluralismo educativo se una delle “scelte” è fingere di studiare per farsi fingere promossi. I diplomifici sono un’offesa non solo alla scuola, ma a ogni ragazzo che ce la sta mettendo tutta per costruirsi un futuro vero. E di questi tempi, è già un miracolo che ne restino ancora.

Il fast food dell’istruzione che ci sta indigesto.

ROBERTO VANNACCI

Roberto Vannacci (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Come in quel distopico album di Gary Moore, “Victims of the Future”, Roberto Vannacci sembra essere ormai preso della sua personale visione del mondo e dell’Italia. Attenzione: non necessariamente di visione fideistica si tratta, piuttosto di un format comunicativo che tiene ben saldo in arcione l’ex greca comandante “paràca”.

A cosa? Ad una notorietà social e politica che potrebbe giovargli più nel futuro che nel presente. Spieghiamola: se c’è ancora qualcuno in giro che si è bevuto la fola di un Vannacci felice e contento di essere uno dei quattro vicesegretari della Lega di Matteo Salvini, ebbene quel qualcuno corra in farmacia.

E si prenda della vitamina B-12, perché il generale Vannacci ha tutto un suo piano ultra sovranista che non prevede stasi permanenti sul carroccio 2.0.

Tenere viva la “fiamma”

Per tenere viva la “fiamma” di questo suo carisma tutto personale Vannacci è quasi costretto, praticamente ogni settimana, a sparare bordate ad effetto con cui concimare la sua immagine di uno del popolo.

Mercanzia come questa: “Tra Putin e Zelensky, scelgo Putin. Uno fa il politico da 30 anni, l’altro faceva il comico. Il primo governa con il sostegno dei russi, ci sono sempre state le elezioni…”.

Nulla di che, ormai il filo putinismo è diventato (dis)valore ambiguo, ma Vannacci sa benissimo che i giornalisti andranno sempre a parare sui grandi claim della mistica destrorsa, e non si tira indietro.

Navalny e come è morto

Alexey Navalny

Come ha fatto, ad esempio, nelle ultime 36 ore. E con questi toni. Sul caso della morte dello storico oppositore di Putin, Aleksey Navalny, il generale ha superato se stesso. “Lo ha ucciso Putin? E chi lo dice?. Quando me lo dimostreranno con prove oggettive ci crederò”.

E sullo stop al concerto casertano del putinianissimo direttore d’orchestra russo Valerij Gergiev si è concesso un tono di saccenza culturale in salsa ecumenica.

“È stato invitato da un esponente della sinistra a fare il direttore d’orchestra. Era giusto che espletasse il suo ruolo, a prescindere dalla sua cittadinanza. Se è bravo, io lo farei esibire anche al Parlamento europeo”.

Benito o Winston?

Poi l’endiade suprema: quella di sempre tra Benito Mussolini e Winston Churchill. Lì Vannacci ha giocato di fino. “Tra Mussolini e Winston Churchill scelgo Churchill, era un militare ed era il primo estimatore di Mussolini”.

Poteva mancare il solito format che da decenni ammala la destra post salotina? “Il Duce? Ha fatto cose buone: come la bonifica dell’Agro Pontino, ha fatto nascere Latina, ha creato l’Inps”. Ed infine la chicca suprema, quella che fa capire che Vannacci o ci è oppure ci fa, e riveste entrambi gli ipotetici ruoli in maniera sontuosa.

“Il fascismo è finito 80 anni fa, quelli che oggi fanno i saluti romani non sono fascisti”. Ed è vero, ma sono altrettanto pericolosi, perché non hanno affatto dimenticato quello che “non sono più”.

Format mesto.