Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 25 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 25 febbraio 2026.

FLOP

FRANCESCO LAVALLE

Francesco Lavalle

Chiamiamola con il suo nome: è stata un’imboscata politica. Di quelle studiate bene, preparate in silenzio, consumate con il tempismo chirurgico che la Prima Repubblica avrebbe apprezzato. Altro che incidente di percorso. A San Giorgio a Liri è andato in scena un delitto politico perfetto, con tanto di firme davanti al notaio e colpo di scena finale . (Leggi qui: San Giorgio, sette firme e un epilogo: Lavalle cade, salta l’asse Pd–Forza Italia).

I libri gialli di Agatha Christie insegnavano una regola semplice: per scoprire il colpevole bisogna chiedersi a chi giova il delitto. Qui la domanda è la stessa. Perché sette dimissioni contestuali non sono uno scatto d’ira. Sono una mossa di scacchi. Francesco Lavalle passa in poche ore da candidato alle Provinciali a ex sindaco. Non una sfiducia in aula, non un logoramento progressivo. Un colpo secco. E guarda caso proprio mentre si apre la partita per il Consiglio provinciale.

Forza Italia aveva la forza per tentare di centrare il quorum senza ereditarlo da Gianluca Quadrini. Un seggio potenzialmente autonomo, costruito sul territorio. Ma se quel seggio fosse scattato, qualcuno avrebbe dovuto far spazio. O il Pd, o la Lega, o Fratelli d’Italia. In una competizione dove i numeri sono millimetrici, togliere una tessera può cambiare l’intero mosaico.

Gli indizi e le impronte digitali

Achille Migliorelli

Così la tessera è stata rimossa dal tavolo. Semplice. Lineare. Senza bisogno di pretesti altisonanti. Tre firme Pd, quattro dell’opposizione. Maggioranza e minoranza insieme: quando accade, non è crisi amministrativa. È aritmetica politica. In questo modo chi era in bilico potrebbe perfino strappare un seggio in più. È il paradosso delle Provinciali: non vince chi urla di più ma chi conta meglio.

C’è un secondo livello. La firma di Achille Migliorelli, Segretario Provinciale designato del Pd, non è un dettaglio. È un messaggio. Il Partito ridefinisce i perimetri, chiude stagioni trasversali. E se a Latina è saltato l’asse Pd–Forza Italia, a San Giorgio si certifica che quella stagione è finita anche qui.

Lavalle probabilmente se lo aspettava. In politica, quando le voci iniziano a circolare nei corridoi prima ancora che nelle piazze, significa che la partita è già stata giocata altrove. Non c’è nulla di scandaloso. È politica. E la politica, specie quella locale, sa essere più sofisticata di quanto sembri. Le imboscate non si improvvisano. Si preparano. Resta una certezza: a San Giorgio non è caduto solo un sindaco. È stata ridisegnata una mappa. E nelle mappe del potere, ogni confine spostato cambia l’equilibrio generale.

Imboscata da manuale.

MATILDE CELENTANO

Matilde Celentano

Latina come Frosinone. il problema non è ancora la caduta. È l’attrito. La sindaca Matilde Celentano resta formalmente in sella ma il vertice romano di ieri tra Fratelli d’Italia e Lega, senza Forza Italia, racconta una verità più profonda: la maggioranza non è compatta, è trattenuta. E quando una coalizione governa trattenendosi, non governa davvero. L’assenza del senatore Claudio Fazzone non è stata un dettaglio di agenda. È stato un segnale politico. Se uno dei pilastri dell’alleanza sceglie di non sedersi al tavolo, significa che il tavolo non è più rotondo.

Celentano paga una difficoltà che non è solo amministrativa. È di perimetro. Commissioni disertate, voti mancanti, tensioni sul bilancio: non sono esplosioni, ma crepe. E le crepe, quando si moltiplicano, fanno più danni delle fratture. (Leggi qui: Latina, vertice senza Forza Italia: il centrodestra si conta e si interroga).

Il centrodestra nazionale appare solido. Ma nei territori l’equilibrio è più fragile. Latina è diventata il laboratorio di questa fragilità. La sindaca non è isolata, ma è circondata da alleati che si misurano tra loro prima ancora che con l’opposizione.

Cura e rimedio

Si parla di rimpasto. Ma il rimpasto è un rimedio, non una cura. Il nodo è un altro: esiste ancora un progetto condiviso? Oppure la coalizione sta semplicemente amministrando la propria sopravvivenza? C’è chi chiede un cambiamento: ma cambiare cosa, le persone o il metodo? Perché se cambia solo la composizione e non la direzione, il problema resterà. Latina oggi non è un Comune in crisi aperta. È un Comune in equilibrio instabile. E in politica l’instabilità è il preludio di una scelta. La partita non è chiusa. Ma non è nemmeno neutra.

Equilibrio instabile.

TOP

ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri

C’è una differenza che pesa più delle dichiarazioni e più delle polemiche di giornata. È la differenza tra chi apre un dossier e chi lo chiude. Tra chi prova a costruire una candidatura olimpica e chi, quando ne ebbe l’occasione, la archiviò come un rischio da evitare.

Nelle ore scorse Roberto Gualtieri ha avviato i primi contatti informali con il ministro Andrea Abodi, per ragionare sulle Olimpiadi 2040, misurando il terreno, sondando il Coni, incrociando il governo. Non proclami, ma passi. Non slogan ma interlocuzioni. È la politica che si muove prima ancora di decidere.

Dieci anni fa, nel 2016, accadde l’opposto. Quando il presidente del Coni Giovanni Malagò portò sul tavolo la candidatura per i Giochi del 2024, la sindaca Virginia Raggi disse no. Non un rinvio, non una trattativa: un rifiuto. Motivato con prudenza amministrativa, con la paura degli appalto, con l’idea che quei lavori potessero attirare malintenzionati e suscitare tentazioni inconfessabili.

Ecco la distanza vera tra Pd e M5S: non nelle parole, ma nei gesti. Il Movimento, in quella stagione, fece della rinuncia una bandiera identitaria. Meglio sottrarsi che rischiare. Meglio non esporsi che governare la complessità. Il Pd di oggi prova a riaprire la partita. Con cautela, certo. Con la consapevolezza che i Giochi sono un’impresa gigantesca. Ma con un presupposto diverso: Roma può farcela, se costruisce alleanze istituzionali e un progetto credibile.

Un’idea diversa

Non è solo una questione sportiva. È un’idea di città e di Paese. Le Olimpiadi sono infrastrutture, mobilità, investimenti, reputazione internazionale. Sono una scommessa sul futuro. Rifiutarle significa congelare l’orizzonte. Valutarle significa assumersi una responsabilità.

Il paradosso è che oggi il dialogo tra Campidoglio e governo — Pd e centrodestra — appare più fluido di quanto non fosse, allora, tra il Movimento e lo Stato. Segno che la politica cambia quando passa dall’opposizione al governo ma anche quando cambia cultura di governo.

La vera distanza, dunque, non è ideologica. È decisionale. C’è chi, di fronte a un grande evento, vede solo il rischio. E chi vede anche l’opportunità. Le parole possono somigliarsi. I gesti no.

Dategli il Pd.

ALIOSKA BACCARINI

Alioska Baccarini

C’è il tempo della semina e c’è il tempo del raccolto. Mietere non è una certezza ma se non si è seminato è impossibile che ci sia qualche risultato da raccogliere. Ne sa qualcosa il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini: come a tutti gli amministratori gli si può sempre contestare qualcosa ma non di avere amministrato con il fiato corto. A differenza dei suoi predecessori ha scelto di investire su strutture e non su eventi estemporanei. Ed ora raccogliere.

Il sold out della stagione teatrale di Fiuggi non è un episodio. È un indicatore. Significa che qualcuno, anni fa, ha deciso che il teatro comunale non fosse un rudere sentimentale ma un’infrastruttura strategica. Ristrutturarlo, rilanciarlo, inserirlo in circuiti di qualità: sono scelte che non fanno rumore quando vengono prese. Lo fanno dopo, quando la platea si riempie.

Il successo dello spettacolo con Luca Ward non è soltanto un applauso artistico. È la prova che Fiuggi può tornare ad essere un polo culturale, non solo una città termale in cerca di nostalgia.

Ma il teatro è solo un tassello

Il teatro comunale

A poca distanza c’è il capitolo impianti sportivi: strutture rimaste per anni in una zona grigia ora tornano centrali. La piscina olimpionica, finalmente data in gestione, si prepara alla nuova stagione. Non è un dettaglio tecnico: è un segnale di normalizzazione amministrativa. Le città funzionano quando ciò che è pubblico torna a produrre servizio.

A Capo i Prati si lavora per l’elisoccorso. Una piazzola che evita corse a sirene spiegate verso Anagni. È una scelta che non porta voti immediati, ma salva minuti preziosi. E in sanità i minuti valgono più delle promesse.

Poi c’è il dossier più delicato: l’Acqua di Fiuggi. Un’azienda che il sindaco ha strappato al fallimento con ostinazione, scegliendo di rimetterla in piedi invece di archiviarla. Tra poco arriveranno le nuove trimestrali. I numeri diranno se il risanamento è consolidato.

Ma anche prima dei bilanci, un dato politico è evidente: Baccarini ha scelto di assumersi il rischio. Di intervenire dove altri avrebbero preferito amministrare l’esistente. Teatro, sport, sanità, azienda simbolo. Non sono capitoli isolati. Sono una linea. La linea di chi ha deciso che Fiuggi dovesse tornare a essere una città attiva, non un ricordo. I risultati arrivano sempre dopo la semina. E quando arrivano, non sono mai casuali.

Il sindaco che semina.