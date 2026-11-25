Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026.

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TOP

DANIELE LEODORI

di CARLO ALBERTO GUDERIAN

(Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Il silenzio. È l’assenza di voci e rumori ad essere il segnale più eloquente. Tra le file del Partito Democratico è sceso il silenzio dopo due settimane di veleni, tensioni, polemiche. Un silenzio che non sa di tregua armata ma di preludio all’azione: Sara Battisti che invia una Lettera Aperta al Governatore Francesco Rocca con un’astuta mossa per cercare di metterlo all’angolo, Sarah Grieco che viene eletta nel board che si occupa dei Diritti dei Detenuti, Antonio Pompeo che fa la spola tra la Ciociaria e la Capitale. In silenzio, senza rivendicazioni.

Si sostiene che un Segretario Regionale funzioni davvero quando non se ne sente il bisogno: perché la stabilità interna ha trovato il suo equilibrio, è pacificata, il motore gira senza grippare né tossire. Rumori anomali e fumo nero ne era uscito parecchio nei giorni scorsi: il sindaco della città più importante amministrata dal Pd contro il Segretario Provinciale, il Segretario contro l’ex candidata di Pontecorvo alle Regionali, il capo dei Riformisti contro Segretario e Sindaco, la Consigliera regionale che mette in discussione l‘accordo per la Segreteria Provinciale, le elezioni a Frosinone cadute improvvisamente nel sonno più profondo. La più grossa caciara del semestre.

Ora con maestria, Daniele Leodori ha battuto tre volte la bacchetta sul leggio e richiamato tutti all’ordine: senza proclami, senza rimproveri, senza annunci. Battisti colpisce Rocca, il Consiglio regionale centra l’elezione di Grieco, le componenti rimettono nel fodero le daghe. E il silenzio scende sul Pd, cominciando a lasciare il posto a qualcosa che assomiglia ad un concerto. Finalmente.

Colpo da maestro.

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli su uno dei cantieri

L’ultimo semestre prima del voto è la stagione, nella vita di un’amministrazione uscente, fatta apposta per tagliare nastri. Quattro anni e mezzo di cantieri aperti diventano, negli ultimi sei mesi, cerimonie con il fiocco. Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone, ha deciso di non entrarci, in quella stagione: ma di continuare a seminare.

La Regione Lazio ha approvato l’Addendum all’accordo con il Comune e Sport e Salute sulla Palestra Coni di via Mola Vecchia: l’intervento sale a 2.236.618,23 euro, contro i 543.355 euro previsti nel 2021. Costruita tra il 1958 e il 1960 per le Olimpiadi di Roma, la Coni ha ospitato generazioni di cestisti, pallavolisti, schermidori. Chiusa dal 2018, lascia un vuoto che Frosinone porta addosso da otto anni. Ora il progetto non punta solo a riaprirla, ma a restituirla rifatta: coperture, facciate, pavimentazione sportiva, efficientamento energetico con fotovoltaico e pompe di calore. Non si rimette in piedi un edificio: si restituisce a una città un pezzo della propria memoria sportiva. (Leggi qui: Palestra Coni, via libera dalla Regione: oltre 2,2 milioni per restituirla a Frosinone)

Non c’è ancora un cantiere da aprire né un nastro da tagliare. C’è la certificazione che i soldi esistono, che gli enti hanno firmato, che la cornice amministrativa regge. In politica, a volte, questo pesa quasi quanto il taglio del nastro: perché dimostra che la macchina funziona anche quando nessuno guarda.

E a sei mesi dalle elezioni comunali del 2027, Mastrangeli può calare un altro asso sul tavolo: non l’ultimo regalo di fine mandato ma la prova che l’amministrazione lavora fino all’ultimo giorno utile.

Il taglio del nastro può attendere.

SERGIO MATTARELLA

di GIOVANNI LANZI

Sergio Mattarella

Ai primi di ottobre la visita istituzionale di 2 giorni nel Principato di Monaco, lo scorso 23 ottobre al Quirinale davanti ad una platea di giovani Magistrati Tributari, i primi reclutati a tempo pieno per occuparsi di controversie fiscali. Un filo sottilissimo ma più resistente di un cavo d’acciaio unisce nell’arco di oltre un mese e mezzo le parole pesanti come macigni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Di fronte al principe Alberto di Monaco, Mattarella il 2 ottobre scorso era stato chiarissimo quando erano state toccate questioni più prettamente di carattere finanziario. La piena convergenza ha spianato la strada all’interlocuzione su temi più sensibili per l’Italia come il contrasto alla criminalità organizzata: “Vorrei esprimere – aveva detto il presidente della Repubblica – un grande apprezzamento per la rafforzata cooperazione fra i nostri Paesi in materia di contrasto alla criminalità organizzata economico-finanziaria”.

Non a caso era appena arrivata la firma di un memorandum d’intesa con la Guardia di Finanza: “È un altro piano su cui collaboriamo con grande efficacia e con grande valore” disse Mattarella.

Le parole con Giorgetti

Giancarlo Giorgetti (Foto © Imagoeconomica)

Lo scorso 23 novembre il Presidente, davanti ad una platea che ha visto la presenza anche del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, del vice ministro Leo e della presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria Lusanna, aveva citato l’articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

Il capo dello Stato ha fatto di più. Mentre la politica discute di Manovra, di ‘taglia e cuci’ un po’ di qua e un po’ di là ma senza mai affrontare di petto un problema che ha radici profonde, Mattarella va dritto al cuore del problema e consegna un monito durissimo contro l’evasione ed elusione fiscale che da recenti report si attesta sui 107 miliardi all’anno (soldi ai quali si sommano circa 180 miliardi di lavoro sommerso).

“Se tutti beneficiamo dei beni e dei servizi pubblici, tutti sono chiamati a contribuire alla loro realizzazione, al loro sostegno” dice Mattarella che fa anche riferimento all’articolo 2 della Costituzione che cita “la solidarietà economica e sociale”.

Pagare meno, pagare tutti

In un momento nel quale da più parti si auspica un alleggerimento del carico fiscale, il Capo dello Stato è chiarissimo quando aggiunge “va sempre rammentato che per contribuire di meno bisogna contribuire tutti”.

E allora quanto si potrebbe fare in termine di servizi, welfare, pensioni, tasse, spese energetiche, investimenti strutturali e via discorrendo (e quanto si sarebbe potuto fare negli anni passati…) se nelle casse dello Stato entrassero quei 100 e passa miliardi di evasione ed elusione (soprattutto da parte delle big-tech)? Quanto sarebbe meno gravoso l’onere per un Governo dover scrivere una Manovra finanziaria con un tesoro dentro il forziere? Poi c’è il rovescio della medaglia: quanto la politica riuscirebbe a tradurre su carta senza farsi tremare i polsi?

Mattarella intrepido, tutto d’un pezzo, Uomo dello Stato, indica la strada ai Magistrati tributari e ai rappresentanti del Governo, alla politica tutta: “Vanno scoraggiati i comportamenti evasivi ed elusivi”. Ad ottobre, in occasione della prima visita istituzionale di un Capo dello Stato italiano nel Principato di Monaco aveva chiesto un giro di vite su reati finanziari ed esportazione di valuta. Non un diktat ma un monito.

Mitico Sergio.

O TOP O FLOP

ILARIA FONTANA

Ilaria Fontana (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Dare un colpo al cerchio e uno alla botte, facendo in modo che nessuno dei due si offenda: in politica ha un nome antico, convergenze parallele, e una scuola di riferimento, quella democristiana. Ilaria Fontana, deputata e coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, ne ha appena dato una prova di scuola.

Il 16 ottobre, a Colfelice, Fontana si complimentava con i sindaci che avevano votato l’uscita dei propri Comuni dai consorzi di bonifica, riservando un elogio particolare a Luca Di Stefano, sindaco di Sora, per la delibera del 23 settembre. Annunciava un’interrogazione parlamentare «nell’immediato». Meno di un mese dopo, il 9 novembre, un comunicato del Movimento 5 Stelle – Sora liquidava quella stessa delibera come un atto «senza effetti concreti», perché la materia è di competenza regionale. E indicava come strada migliore il confronto con l’assessore Giancarlo Righini per una riduzione del 20% delle aliquote. Cosa poi realmente avvenuta e che ha portato ad una immediata definizione della contesa, con rivisitazione della tariffa ed impegno a rivedere insieme i perimetri.

Un Partito può cambiare idea. Ma cambiarla in un mese e non accorgersene è un’altra cosa.

La domanda che non ha avuto risposta

A mettere nero su bianco la contraddizione è stato Lucio Bove, coordinatore del Comitato Civico Arcese: vale l’elogio di Colfelice o la bocciatura di Sora?

La situazione di Arce è diversa da quella di Sora. Ad Arce la questione affonda le radici nelle gestioni passate quando la funzione principale dei Consorzi era quella di aprire e chiudere l’acqua per le irrigazioni. Il Comitato chiedeva che diventasse ciò che è ora: un ente che si occupa quotidianamente della bonifica e della manutenzione idraulica del territorio, impedendo con il suo lavoro che ci siano allagamenti ed esondazioni.

Per paradosso, il nodo arriva solo oggi al pettine. Ad Arce non hanno mai chiesto uno sconto sul contributo, perché chiederlo significherebbe ammettere che il servizio esiste: loro contestano il fatto che tra il 2016 e il 2019 il Consorzio Valle del Liri ha registrato 1.004 interventi e solo otto di questi nel territorio di Arce, meno dell’1%. Chi chiede lo sconto riconosce il servizio. Chi lo nega, come il Comitato, pretende solo di non pagarlo.

Il merito, e il limite

Mauro Pili tra Giancarlo Righini ed Aurelio Tagliaboschi

La risposta di Fontana è arrivata in fretta e non ha detto nulla. Ribadisce il principio di sempre («i cittadini non devono pagare contributi in assenza di benefici concreti»), promette interrogazioni ed emendamenti, si dice disponibile a un incontro. Evitare “incomprensioni o divisioni” è la formula perfetta per non scegliere ed è esattamente per questo che suona come una non risposta.

Sarebbe bastato dire che dopo quelle gestioni, ora ce n’è una che ha cambiato completamente la mission dei Consorzi. Con un Commissario regionale nominato proprio perchè le cose non funzionavano. Ed ora nel momento in cui i Comuni segnalano un problema le ruspe e le motoseghe intervengono.

Democristianizzarsi, va detto, non è una colpa: è quasi un atto di realismo, il momento in cui un Partito smette di dire sì a chiunque protesti e comincia a scegliere una rotta. Il Movimento 5 Stelle arrivò al 30% tenendo insieme chi era contro la Tav e chi la voleva, chi voleva il prezzo del latte più alto e chi lo voleva più basso: un ombrello aperto su tutti i venti. Ma un Partito che governa, o che aspira a farlo, prima o poi deve chiudere l’ombrello e scegliere da che parte prendere la pioggia. Il caso di Arce è lì apposta: a ricordarlo, e a chiedere una risposta che finora non è arrivata.

Ferma a metà del guado.