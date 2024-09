Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 25 settembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 25 settembre 2024

TOP

PIERGIANNI FIORLETTA

Piergianni Fiorletta

Piergianni Fiorletta ma anche, per onestà intellettuale, i suoi predecessori Antonio Pompeo e Francesco Scalia: si deve alla capacità di visione avuta da questi tre sindaci di Ferentino se la città oggi sta rispondendo come poche altre alla crisi che sta cancellando poco alla volta il sistema produttivo industriale del Paese e del territorio.

Per oltre mezzo secolo a trainare l’economia della provincia di Frosinone e dell’Italia è stato il comparto manifatturiero. Facevamo le cose e le facevamo bene come pochi altri. Con il gusto che nessun altro era in grado di metterci: il segreto del Made in Italy stava tutto lì. Poi, poco alla volta quel sistema ha iniziato ad appartenere al passato: la Ciociaria ha commesso lo stesso sbaglio del sistema Paese, si è cioè aggrappata ad un modello che lentamente affondava. Sperando di restare a galla il più a lungo possibile e che nel frattempo succedesse qualcosa.

Invece è successo che chi ha saputo comprendere i cambiamenti ed ha saputo organizzarsi oggi è competitivo, gli altri no. Scendere in piazza quando le fabbriche vanno male è una delle sciocchezze più grandi che si possano commettere: è quando stanno bene che si deve manifestare per chiedere che vadano meglio e non ci si adagi sulle rendite di posizione. A Ferentino i sindaci Francesco Scalia, Piergianni Fiorletta ed Antonio Pompeo hanno saputo vedere oltre e ragionare sul futuro quando le fabbriche sul loro territorio stavano bene.

Non è stato Andreotti

Il cantiere per la costruzione dell’impianto New Cold a Ferentino

È così che Scalia ha ottenuto il Casello Autostradale a Ferentino nel pieno della zona industriale, così Fiorletta ha avviato le rotatorie che rendono fluido il traffico smaltendolo in maniera efficace, così Pompeo ha gettato le basi per avere una fermata in linea per i treni dell’Alta Velocità. A cosa serve tutto questo?

Andiamo sul pratico. Tre anni fa la multinazionale Henkel ha dovuto decidere quale stabilimento italiano chiudere: ha spento le luci al plant di Lomazzo in Lombardia e valorizzato quello ciociaro di Ferentino. Allo stesso modo Froneri ha rinunciato allo storico stabilimento di Parma per concentrare il quartiere generale delle sue attività nazionali proprio a Ferentino. (Leggi qui: Stellantis o ci muoviamo o ci faranno un (Lo)mazzo cosi).

Ora proprio Froneri porta sul territorio ciociaro un progetto da 70 milioni solo per accendere i frigoriferi. Ma le ricadute sul sistema economico saranno enormemente più alte. E lo fa con un concetto di etica ambientale sconosciuto in questo Paese fino a pochissimi anni fa. Se Froneri e New Cold hanno scommesso sulla Ciociaria è perché qui ci sono infrastrutture, ci sono servizi, c’è capacità di lavoro e volontà di fare. E quelle infrastrutture, quel casello che si aggancia alla superstrada a pochi passi da una potenziale fermata Tav non sono nati da soli né ce li ha portati Giulio Andreotti . Ma tre sindaci di questo territorio. (Leggi qui: Froneri e NewCold, il surgelato diventa sostenibile. E crea 200 posti di lavoro).

Capaci di guardare oltre.

SAVORITI E CELLETTI

Corrado Savoriti (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

C’è un messaggio tra le righe che non è stato colto dal grande pubblico in occasione della pianificata elezione dei nuovi vertici di Unindustria anche in provincia di Frosinone. A guidare gli industriali del territorio per il prossimo mandato saranno Corrado Savoriti (Frosinone) e Vittorio Celletti (Cassino).

Per leggere quel messaggio bisogna tornare all’inizio della pagina: quella in cui il primo nome scritto è Giuseppe Biazzo, fondatore e amministratore delegato di Orienta spa; è lui il nuovo presidente di Unindustria, l’unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Succede ad Angelo Camilli.

In entrambi i casi, Biazzo e Camilli rappresentano una visione ed un’ossatura che non fa parte del mondo manifatturiero ma di quello dei servizi alle imprese. Ci sta: la fotografia industriale del Lazio è composta principalmente da settori che producono Pil ma lo fanno senza sfornare una produzione di oggetti.

Il che però rischia di essere alla lunga un limite: basti pensare che fino a circa tre anni fa il Lazio non veniva nemmeno invitato ai tavoli nazionali sull’Automotive dove si discute delle politiche industriali del Paese. I nomi scelti dagli industriali ciociari mandano un messaggio in questa direzione: sono quelli Corrado Savoriti (Sama Marketing e Produzione Srl) e Vittorio Celletti (Lear Corporation Italia Srl).

Dentro le righe

Giovanni Turriziani. (Foto: Massimo Scaccia)

Perché sono nomi che mandano un messaggio a tutto il Lazio? Perché Corrado Savoriti rappresenta a pieno titolo un’azienda dell’Economia Circolare come lo fu nel precedente mandato Francesco Borgomeo. Il Circular è il settore che sta realizzando un enorme sviluppo ma il territorio e soprattutto chi ne governa i processi (anche autorizzativi) non lo ha ben compreso; da lì si sta facendo molta della nostra economia e da lì arrivano molte delle attuali assunzioni. Vittorio Celletti rappresenta il manifatturiero principe del territorio, quel comparto Automotive destinato ad una radicale trasformazione dalla quale fino ad oggi gli industriali sono stati esclusi. Con l’effetto che la politica sta andando a sbattere.

Ma non sono solo questi i nomi ed i segnali. Perché della squadra fanno parte i vicepresidenti Paolo Marini (Icaplants Srl e Tecnobus Frosinone) con delega al Consorzio Industriale del Lazio e Giovanni Turriziani (Turriziani Trasporti Srl) con delega alla Green Economy. Il primo rappresenta il manifatturiero, l’automotive elettrico, l’innovazione: sta risollevando la gloriosa Tecnobus. Il secondo è imprenditore dotato di non comune visione: fu lui, da presidente della Territoriale di Frosinone, ad intuire per primo l’utilità di un’Area Vasta; la politica gli sta dando ragione soltanto adesso. (Leggi qui: Progetto “Frosinone Area Vasta”: l’unione fa la forza in Europa).

Colma il gap.

FLOP

PIETRO PITTALIS

Pietro Pittalis (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Tutto fonda su quello che una settimana fa è stato approvato alla Camera. Nello specifico e con 163 voti a favore e 116 contrari l’articolo 15 del Ddl Sicurezza. Di cosa parliamo? Di uno dei tanti “spicchi” della sterzata legislativa “rigidista” con cui il Governo Meloni ha dato un segnale. Anzi, a far di conto spiccio ne ha dato almeno una ventina e più, a contare tutti gli ambiti di intervento dove l’Esecutivo ha sovrascritto leggi che non innovano, ma semplicemente inaspriscono regole già esistenti.

Il messaggio è chiaro e rimanda definitivamente all’opaca gestione del Guardasigilli Carlo Nordio, a quella ed al marchio identitario che Giorgia Meloni vuole dare alla sua stagione legiferativa. Ad ogni modo l’articolo 15, forse quello più cruciale, è stato tema di scontro ancora nelle ultime ore.

La pena per le detenute mamme

Frame da ‘Matrimonio all’Italiana’

Si tratta dell’articolo che rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le cosiddette “detenute madri”. Cioè delle donne incinte o che abbiano cura parentale di bambini di età inferiore a un anno. Cosa è cambiato? Che prima, in perfetto mood Sofia Loren (auguri!), una donna incinta non poteva andare in galera nella più parte dei casi. Mentre invece la formulazione attuale prevede che “sarà il giudice a valutare caso per caso se applicare o meno la detenzione”.

Il senso è che la palla adesso passa alle toghe, che in caso di pericolo di reiterazione, potranno applicarlo anche in sede di misure di cautela. E decidere sì caso per caso, ma sempre secondo un mood che sottintende come adesso la “musica sia cambiata”.

Ovvio che sul tema arrivassero gli strali dell’opposizione, ed ovvio che la maggioranza sul tema si compattasse. Tutto bene quindi? Sono “solo” direttrici ideologiche? Non solo, o quanto meno non per tutti. Forza Italia, ad esempio, si trova nella imbarazzante posizione di dover dar conto del suo nuovo “mood prog”. Ed al contempo di dover dimostrare compattezza all’interno duna formula che risale ai tempi del “prima Marina Berlusconi” e del “prima del Tajani pro jus scholae”.

Contrattacco giusto, ma fuori timing

Antonio Tajani (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Non è questione di maniera forzosa, è polpa politica vera. Ed un partito che già ha sempre attenuato il suo “trucidismo” rispetto ai colleghi di FdI e Lega adesso si trova in equilibrio precario. Un equilibrio la cui precarietà è ben dimostrata dalle affermazioni di Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia. Che a ben vedere non ha “colpe sue”, se non quella di aver scelto di esternare su un tema che oggi per il suo partito è più spinoso di quanto non sembri.

“Le opposizioni utilizzano il tema delle detenute madri per fare un attacco senza senso, alternando i dati della realtà, per puntare il dito su un partito liberare e garantista come Forza Italia”. Tutto bene? Sì, ma fino ad un certo punto, perché Forza Italia sarà sì un partito di centro destra e paradigmatico in tema di sicurezza, ma proprio su uno dei suoi possibili gangli, lo jus scholae, è diventato aperturista.

“Sul tema delle carceri Forza Italia non prende lezioni da nessuno, tantomeno da una sinistra che non ha mai fatto nulla”. Vero, ma forse Pittalis non doveva intestarsene la polpa, di questi concetti, e proprio perché sono concetti tutt’ora in fase di riequilibrio. Forza Italia è partito rigido, ma è anche partito “mammista” in senso lato.

Perciò se Pittalis dice che “il carcere deve rappresentare l’extrema ratio anche e soprattutto per le donne incinte” ma poi non ammette discussione un po’ toppa. Magari non se ne accorge subito, ma lo fa.

Severo per conto terzi.