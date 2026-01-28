Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 28 gennaio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026.

*

*

TOP

MARINA E PIERSILVIO BERLUSCONI

Piersilvio Berlusconi (Foto. Canio Romaniello © Imagoeconomica)

C’è un momento in cui il silenzio smette di essere eleganza e diventa resa. La discesa in campo fatta nelle ore scorse da Marina e Pier Silvio Berlusconi segna proprio quel confine. Non una mossa politica ma un atto di difesa. Non uno scontro mediatico, ma una linea tracciata con decisione.

Per mesi Fabrizio Corona ha alzato il volume, allargando il tiro: da Alfonso Signorini all’intera Mediaset, fino alla famiglia Berlusconi. Il tutto sfidando apertamente il Tribunale di Milano e le sue ordinanze. Come se la Giustizia fosse solo un rumore di fondo.

La replica dell’azienda è un comunicato che pesa come una sentenza morale: “La libertà di espressione non è libertà di diffamazione”. Una frase semplice ma necessaria. Perché qualcuno ha confuso il diritto di parola con il diritto di demolire.

Non è giornalismo

Fabrizio Corona

Corona aggira i divieti, carica contenuti su YouTube, macina milioni di visualizzazioni.

E dimostra che l’algoritmo non distingue tra denuncia e fango. Anzi, spesso premia il secondo. Il giudice ha già scritto che non è giornalismo, ma sfruttamento della curiosità morbosa. Offendere per monetizzare, insultare per incassare: un modello che funziona finché qualcuno dice basta.

La vera notizia, però, non è Corona. Le notizie sono due, una buona ed una cattiva. Quella cattiva è che Corona fa quello che fa solo perché ha un pubblico che gode nel vedere distruggere la reputazione di chi ha avuto successo: e se Corona è lì significa che quel pubblico di frustrati è vasto. La notizia buona è che Mediaset è una grande azienda che difende le persone, non solo il marchio. E una famiglia che ricorda che la dignità non è negoziabile.

L’orgoglio di opporsi.

ELENA PALAZZO

Per evitare l’urlo delle tifoserie è sufficiente evitare le curve e mettersi in tribuna, quella costruita sulla solidità dei numeri. Sono loro, quelli diffusi nelle ore scorse dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio, a dire che la qualità dell’aria nella regione sta migliorando. Non ovunque, non sempre, non senza problemi. Ma abbastanza da meritare attenzione.

A Roma nel 2025 non si sono registrati sforamenti del biossido di azoto. Un dato che, solo pochi anni fa, sembrava irraggiungibile. Merito anche del lavoro svolto dal sindaco Roberto Gualtieri, di una mobilità diversa realizzata attraverso le nuove reti della metropolitana e di parcheggi dove lasciare l’auto. Nella provincia di Latina la tendenza è simile, con valori delle polveri sottili in calo. Segnali che non nascono per caso.

Il lavoro della Regione, e dell’assessore Elena Palazzo, si è mosso su un terreno poco spettacolare e per questo sfuggito spesso all’attenzione dei media: dati, pianificazione, continuità. Mobilità sostenibile, riduzione delle emissioni, efficienza energetica. Parole che restano vuote se non diventano atti amministrativi e scelte coerenti nel tempo.

Il quadro non è uniforme.

In Ciociaria, e in particolare nella città di Frosinone, le criticità restano. Gli sforamenti del PM10 non sono un dettaglio statistico ma un problema reale per chi ci vive. È la conferma di quanto predica da anni il sindaco Riccardo Mastrangeli: sulle strade del Capoluogo circolano le auto più vecchie, se non fossero stati ‘congelati‘ i limiti imposti dalla Legge nazionale buona parte di loro nemmeno potrebbe girare nl centro cittadino.

Proprio qui sta il punto. Il miglioramento complessivo non cancella le zone fragili, ma le rende più visibili. E costringe la politica a misurarsi con interventi mirati, non con annunci generici.

La scelta di affidarsi ai dati scientifici, rivendicata dall’assessorato, è forse l’aspetto meno appariscente e più rilevante. Decidere sulla base di ciò che misurano le centraline e non sull’umore del momento, è un metodo che paga nel medio periodo.

E che espone anche a critiche, perché i risultati non sono immediati.

Il Lazio di oggi non ha risolto il problema dell’inquinamento atmosferico. Ma ha imboccato una direzione riconoscibile.

Una ventata d’aria pulita.

FLOP

FABIO MAGLIOCCHETTI

Fabio Magliocchetti

C’è una differenza sostanziale tra una richiesta legittima e una richiesta credibile. La mozione che propone l’istituzione di una Tenenza dei Carabinieri a Ferentino sta tutta dentro questo confine incerto.

La sicurezza è un tema serio, troppo serio per essere affrontato come una scorciatoia politica. Chiedere più presenza sul territorio è comprensibile. Ma una Tenenza non è un cartello nuovo sulla facciata di una caserma. È una scelta che ridisegna la geografia operativa dell’Arma sull’intera provincia di Frosinone.

Una Tenenza o governa una grande città oppure esercita competenza su più Comuni. Non è un presidio simbolico, è una struttura complessa. E complesso è soprattutto il suo costo umano, prima ancora che economico. Per capirci: una sola pattuglia in più, due militari per turno, richiede nove carabinieri. Due militari x 4 turni da 6 ore. Ventiquattro ore, quattro turni, qualcuno che apra e chiuda la porta.

La matematica non è un’opinione, anche quando parla di sicurezza.

Una struttura enorme

Foto © Stefano Strani

Una Tenenza vera deve avere più pattuglie. Cinque, sei, magari dieci. Più un tenente che la comandi ed un nucleo Comando. Tradotto: un centinaio di uomini. Davvero pensiamo che oggi l’Arma possa spostare queste risorse senza svuotare le Compagnie limitrofe? Il rischio è quello di promettere una sicurezza che non può essere mantenuta. E di alimentare aspettative destinate a restare deluse. Peggio ancora, di indebolire territori vicini per rafforzarne uno solo, sulla carta.

La richiesta di maggiore controllo non va derisa, va presa sul serio. Proprio per questo deve poggiare su basi realistiche. Altrimenti il passo successivo sarà chiedere i blindati all’Esercito Italiano, magari con i cingoli a terra.

La sicurezza si costruisce con scelte possibili. Il resto è suggestione. E la suggestione, quando si parla di ordine pubblico è sempre una cattiva consigliera.

Eccesso di demagogia.

VITTORIO SGARBI

Vittorio Sgarbi (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

I guai, per il sindaco di Arpino, non sono affatto finiti. Anzi, per Vittorio Sgarbi si apre ora un nuovo capitolo giudiziario, tutt’altro che marginale. Il Tribunale di Roma ha infatti disposto una nuova perizia di tipo psicologico per valutare se Sgarbi sia pienamente in grado di comprendere il significato e le conseguenze, personali e giuridiche, delle decisioni più complesse. Una valutazione delicata, destinata a incidere anche sul piano pubblico e istituzionale.

La decisione porta la firma della giudice Paola Scorza, nell’ambito del procedimento avviato dopo la richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre.

Il perito incaricato, una psicoterapeuta, dovrà accertare eventuali condizioni Psicologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminazione. Il perimetro dell’esame è ampio: non solo gli atti di straordinaria amministrazione, ma anche l’esercizio dei cosiddetti diritti personalissimi. La perizia dovrà essere completata entro il 31 maggio.

Vittorio Sgarbi nel municipio di Arpino

Un passaggio che complica ulteriormente la posizione del primo cittadino, già al centro di polemiche e vicende giudiziarie. E che inevitabilmente riaccende il dibattito sulla tenuta del ruolo istituzionale che ricopre.

Al momento non ci sono automatismi né decisioni immediate. Ma il messaggio che arriva dal tribunale è chiaro: la partita non è chiusa. E per Sgarbi, anche sul fronte giudiziario, il tempo delle spiegazioni non è ancora finito.

L’uomo che gridava ‘Capra’.



