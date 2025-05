Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 28 maggio maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 28 maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 28 maggio 2025.

TOP

EMANUELE ORSINI

Emanuele Orsini

Come “master and commander” di Viale dell’Astronomia Emanuele Orsini ha un compito arduo forse come mai prima. Ed è quello di mettere a crasi l’organismo associativo che guida, Confindustria, con le ragioni di un Occidente fratto e diviso in grandi blocchi che non parlano quasi più la stessa lingua. Tra le istanze degli Usa trumpiani, le indecisioni dell’Ue, le mire della Cina e le mezze scalmane dell’attuale esecutivo italiano c’è molto poco di che stare allegri.

Almeno per il mondo industriale, che invece fonda la floridezza della sua mission proprio su una sorta di “koinè” produttiva. E che ieri ha ricevuto il “rassicurante” messaggio di Giorgia Meloni all’assemblea bolognese della massima associazione di categoria italiana in ordine ad una non meglio specificata “ritrovata credibilità“. E con tanto di Roberta Metsola come sparring di lusso.

La scossa ai player

Giorgia Meloni

Ecco perché Orsini ha deciso di dare una scossa a tutti i player, mettendoli in guardia contro i rischi di fratture e distonie che rischiano di affossare un settore. Settore che per l’Italia è e resta vitale. Ed il primo richiamo Orsini lo ha fatto proprio al Vecchio Continente nella sua accezione istituzionale. Così: “L’Europa deve cambiare” o “rischia di essere stritolata. Ha bisogno di cambiare passo, di essere più rapida nelle decisioni”.

Il monito di Orsini dal Festival dell’Economia di Trento è stato forte quindi. “Dobbiamo cambiare per forza passo, perché se non si cambia passo in alcuni capitoli rischiamo di perdere competitività, ma soprattutto rischiamo di perdere quelle imprese che sono riconosciute dal punto di vista precedente”.

Che significa in concreto? Che Usa ed Ue devono tornare a parlarsi e che i venti d guerra non sono certo d’aiuto. “Mi auguro che il negoziato” della Ue con gli Usa “sia veloce e che si chiuda con una stretta di mano”.

I tre cardini

Roberta Metsola (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Questo perché “la parola chiave del problema generato dalla nuova guerra dei dazi imposta in tutto il mondo da Trump è incertezza. I 90 giorni non sono più 90 giorni, diventano il primo giugno, quindi bisogna correre velocissimamente alla trattativa”.

Ed Orsini ha snocciolato tre temi cardine su cui agire. “Noi compriamo l’80% della difesa da loro, quindi su questo possiamo fare un negoziato”. Infine ci sono i temi dell’energia e quello delle big tech: “Gli Stati Uniti hanno investito 330 miliardi sull’intelligenza artificiale e sul mondo della big tech, l’Europa ne ha investiti 20, la Cina 100”.

“La chiosa è cinica ma obiettiva: “C’è un gap che non è facile da colmare velocemente”.

Chiaro e diretto.

LAURA VICANO

Laura Vicano

Frosinone entra a pieno titolo nel gruppo dei Comuni capoluogo italiani a più elevata maturità digitale. Non è un riconoscimento simbolico, ma il risultato concreto certificato dall’indagine condotta da FPA, società del gruppo Digital360, su 110 capoluoghi italiani. Un dato che parla chiaro: la città sta cambiando volto e il merito è anche – e soprattutto – di chi ha lavorato dietro le quinte per renderlo possibile. Tra questi, l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano.

Scelta personalmente dal sindaco Riccardo Mastrangeli per guidare un assessorato strategico, Vicano ha portato avanti il suo incarico con metodo, determinazione ed un profilo operativo sempre sobrio ma concreto. Il suo primo anno alla guida del settore innovazione ha già prodotto risultati tangibili: il nuovo sito internet del Comune, l’attivazione dell’identità digitale, i facilitatori digitali per supportare i cittadini meno avvezzi alla tecnologia (anziani in primis), l’introduzione del sistema eliminacode, l’aggiornamento della videosorveglianza in collaborazione con la polizia locale e l’illuminazione LED degli attraversamenti pedonali.

Idee oltre i numeri

Il Municipio di Frosinone

Ma i numeri non bastano. Dietro ogni indicatore – dal Digital Public Services al Digital PA, fino al Digital Data Gov – c’è un’idea di pubblica amministrazione che cambia passo: più accessibile, più trasparente, più vicina ai cittadini. Ed è proprio questa la cifra del lavoro dell’assessore Vicano: non una digitalizzazione di facciata, ma un cambiamento di sostanza.

E se oggi Frosinone migliora del 20% il proprio punteggio nella trasformazione digitale della PA, lo deve anche alla visione di chi, come Vicano, ha saputo tradurre le opportunità dei fondi PNRR in progetti concreti per la città. «Il report presentato al Forum PA – ha commentato l’assessore – rappresenta una sintesi perfetta dell’attività dell’amministrazione Mastrangeli, avviata nel 2022 e oggi già in fase di attuazione. Questo è un successo dell’intera comunità».

In una provincia dove troppo spesso la digitalizzazione resta un annuncio, Frosinone dimostra che si può fare sul serio. Senza proclami, ma con fatti. Senza clamore, ma con risultati. Laura Vicano, con competenza e discrezione, ha fatto la differenza. E i cittadini, oggi, iniziano a toccarla con mano.

Frosinone digitale.

FLOP

ANDREA DELMASTRO

Andrea Delmastro delle Vedove (Imagoeconomica)

C’è un dato che scavalca torti e ragioni, in ordine alla condotta di Andrea Delmasto Delle Vedove, ed è quello per cui il “vice” di Carlo Nordio alla Giustizia con delega al Dap non sembra più in grado di frenare la sua aggressività.

E sia, chiaro, quella di cui parliamo è una forma di aggressività che lega e collima malissimo con il ruolo istituzionale di Delmastro. Non certo (o quanto meno non prioritariamente) con la sua attuale condizione di condannato in primo grado per fatti attinenti la sua mission a Palazzo Chigi.

Deprecabile, punto

Semplicemente la furia dialettica di Delmastro è qualcosa che non trova più merito, giustificazione o eziologia “fluffy“. E’ roba deprecabile e basta. Roba come questa ultima “perla” sciorinata da quel di Torino. Roba con cui, neanche a dirlo, Delmastro attacca i giudici: “Alcuni parlano da mafiosi”. Poi una sorta di appello belluino: “Devastiamo le toghe rosse. Con le nostre riforme cambieremo le cose”.

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Che una riforma debba servire più a “devastare” una parte considerata avversa che a favorire i cittadini pare già di per sé un’aberrazione.

E le ragioni di questa ennesima sparata forse stanno proprio nel fatto che queste sono le ore in cui circolano le motivazioni della condanna in primo grado a Delmastro. Condanna ad otto mesi di reclusione e a un anno di esclusione da incarichi pubblici, con pena sospesa, per rivelazione di segreto d’ufficio.

“Devastare le toghe rosse”

La colpa presunta attribuita al Sottosegretario è, come noto, quella di “aver comunicato al deputato Giovanni Donzelli il contenuto di una nota riservata, redatta dal Nucleo investigativo centrale (NIC)”. (Fonte: Pagella Politica).

La nota riportava alcune conversazioni di Alfredo Cospito con altri detenuti sottoposti nel carcere di Sassari “al regime del ‘carcere duro’ (previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario)”.

Le conversazioni vennero registrate dal Gruppo operativo mobile (GOM) della polizia Penitenziaria, cioè da un reparto su cui Delmastro ha autorità assoluta ed apicale.

Le motivazioni della condanna

Giovanni Donzelli (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

La sentenza spiega che il membro del governo le avrebbe richieste e poi passate a Giovanni Donzelli, che le usò in aula contro alcuni deputati del Pd che avevano fatto visita all’anarchico Cospito in carcere a Sassari.

E con questa domanda: se questa sinistra “sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia?”. Ecco, questo è lo storico start che potrebbe spiegare il livore di Delmastro contro i giudici, ma non aggiunge nulla.

E nulla sana del lessico di un uomo che da un punto di vista comunicativo appare decisamente allo sbando.

Non sa più trattenersi.