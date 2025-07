Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 30 luglio 2025

Top & Flop. I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 30 luglio 2025.

TOP

GERARDO ANTONAZZO

Il vescovo Gerardo Antonazzo

C’è un’immagine che resiste nei secoli: quella del vescovo mite, paziente, che sorride anche all’insulto. E poi c’è la realtà. Quella che, in tempi di social e tastiere avvelenate, pretende risposte ferme più che piroette spirituali.

Monsignor Gerardo Antonazzo non ha imbracciato la croce come uno scudo, né brandito la sua veste talare come fosse un’armatura. Ha preso un’altra strada, più netta, più contemporanea: quella della Giustizia.

Altare e carte bollate

I fatti sono semplici e non di poco conto: insulti personali, illazioni gratuite, accuse infondate. Tutto sul web, ovviamente. Perché l’altare moderno degli hater è lo smartphone, la liturgia è il post velenoso e l’omelia si celebra nei commenti. Di fronte a questa deriva, il vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo ha deciso di non stare in silenzio. E nemmeno di porgere l’altra guancia. Ha scritto alla Procura. Ha chiesto – come qualunque cittadino – che venisse fatta chiarezza.

Non per vendetta. Non per orgoglio. Ma per una ragione più alta e più sottile: la difesa della verità. Perché se c’è una cosa che il Vangelo non insegna, è l’accettazione passiva della menzogna. L’umiltà non è debolezza, e la carità cristiana non è sinonimo di impunità. La verità – diceva sant’Agostino – ha la sua forza: ma ogni tanto, va accompagnata in tribunale.

Atto coraggioso e necessario

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

La decisione di monsignor Antonazzo è un atto coraggioso e necessario. Serve a tracciare un confine: tra la critica e la diffamazione, tra il dissenso e l’insulto, tra la libertà di parola e la licenza di calunnia. Nessuno, nemmeno un vescovo, è obbligato a farsi bersaglio fisso di chi usa la rete per sfigurare le persone e le istituzioni . E a chi oggi chiede: “Ma un uomo di Chiesa non dovrebbe perdonare?”, la risposta è nella nota stessa della diocesi: “Talvolta l’azione legale rappresenta una scelta di tutela non solo verso le persone coinvolte ma anche verso la verità e la corretta informazione”.

Insomma, se porgere l’altra guancia serve a far riflettere un fratello, si fa. Ma se serve solo a legittimare la cattiveria, si cambia strada. Magari verso il Palazzo di Giustizia. Perché anche la dignità ha il suo Vangelo. E il silenzio, certe volte, è solo un modo per lasciar vincere il fango.

Quando “non porgere l’altra guancia” è un atto di fede

PAPA LEONE XIV

Papa Leone (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

A San Pietro sono arrivati in centoventimila. Cantavano, pregavano, sventolavano bandiere, qualcuno con la kefiah, altri con lo zaino sulle spalle e la fede nello sguardo. Hanno invaso pacificamente Roma e si sono radunati per quello che è già il primo vero miracolo del Giubileo dei Giovani: dire al mondo che no, i ragazzi non hanno smesso di cercare il cielo .

La retorica dei giovani lontani dal divino, asfissiati da TikTok e apatia, ieri si è sbriciolata sotto il sole di via della Conciliazione. Papa Leone XIV ha saputo toccare corde profonde e autentiche. Non ha parlato come un’autorità, ma come un fratello maggiore. E con il linguaggio dei giovani – tra follower, fake news, droga, sesso, solitudine – ha ricordato loro che esiste un’alternativa alla superficialità di una cultura che fa del cinismo il suo pane quotidiano.

Il sale della terra

Papa Leone XIV arriva a sorpresa al Giubileo dei Giovani

«Siete il sale della terra, la luce del mondo», ha detto Leone, citando non a caso una frase tratta dal Discorso della Montagna di Gesù, che si trova nel Vangelo di Matteo. Parole semplici ma rivoluzionarie nel loro contesto: dette a una generazione accusata di essere distratta, fluida, assente. E invece no. Ieri Roma ha dimostrato che questa generazione ha sete. Di senso, di pace, di futuro.

Lo dimostrano quei centoventimila. E la papamobile che va fino a via della Conciliazione, tra migliaia rimasti fuori da San Pietro perché la piazza era già piena all’inverosimile. È il segnale che qualcosa sta succedendo e non si può liquidare come folklore da evento religioso. È una domanda di spiritualità che torna a farsi voce di massa. È la voglia di trascendenza che riaffiora .

E il Pontefice ha colto il momento con rara intelligenza. Ha dato loro missioni concrete – come la pace – e ha lasciato che a parlare fosse anche il simbolo: due ragazzi palestinesi che, sull’altare, alzano la kefiah durante l’offertorio. Applausi spontanei. La gioventù mondiale che applaude alla vita e alla dignità, e che chiede pace con una voce sola.

Capitale dell’anima

Foto: Benvegnu’ Guaitoli © Imagoeconomica

Roma è diventata la capitale dell’anima, almeno per un giorno. E questa prima ondata del Giubileo non è stata una semplice adunata: è stata una lezione a chi pensava che Dio fosse fuori moda e i giovani troppo liquidi per credere.

Leone XIV ha fatto ciò che da anni la Chiesa non riusciva più a fare: parlare con autorevolezza senza autoritarismo, toccare i temi caldi senza moralismo, mostrare fede senza bigottismo. E oggi, il messaggio è chiaro: c’è una generazione che non vuole più sentirsi sola, anestetizzata, privata del diritto di credere in qualcosa di grande.

La sfida, adesso, è non lasciarla sola quando i riflettori si spegneranno.

Il miracolo di Leone XIV: se i giovani tornano a cercare Dio.

FLOP

ANTONELLO ANTONELLIS

Antonello Antonellis (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Antonello Antonellis, segretario provinciale di Azione, si è lanciato lancia in resta in una battaglia contro la SAF – la società pubblica che gestisce i rifiuti per i Comuni della provincia di Frosinone – chiedendone addirittura il commissariamento. Ma il problema, questa volta, non è la posizione. È che l’ha presa senza aver capito di cosa si stesse parlando. E quando si spara a salve, il rischio è solo quello di farsi male da soli.

Perché la crociata di Antonellis – al netto della vis polemica – parte da un clamoroso errore di valutazione: confonde i debiti dei Comuni verso la Saf con debiti della Saf stessa. È un dettaglio? No, è il cuore della questione. L’operazione da 13,8 milioni di euro annunciata dalla Regione Lazio non serve a salvare la società, ma a risparmiare i cittadini. Serve a evitare che i Comuni, costretti a coprire i conguagli accumulati dal 2007, aumentino la Tari. Altro che regalo alla Saf : è un ombrello aperto sopra le teste delle famiglie.

Approvato all’unanimità

(Foto © Massimo Scaccia)

Lo hanno capito tutti. Lo hanno capito i sindaci della provincia di Frosinone, che hanno approvato all’unanimità (senza nemmeno un astenuto: roba da record) il bilancio Saf e l’operazione di rientro. Lo ha ribadito il presidente Fabio De Angelis, che ha spiegato, dati alla mano, come la società pubblica abbia chiuso l’anno con ricavi in crescita del 34%, costi di manutenzione giù del 55%, un utile pienamente legittimo e un piano di revamping tecnologico pronto a partire. (Leggi qui: Il conto lo paga la Regione: 13,8 milioni ai Comuni della Saf).

Chi non l’ha capito, o ha fatto finta di non capirlo, è stato Antonellis. Che ha preferito agitare lo spettro del “salvataggio della società” – falso – piuttosto che leggere i numeri e confrontarsi con la realtà. Una realtà che dice: senza quei 13,8 milioni, le famiglie della provincia avrebbero ricevuto bollette Tari molto più salate, perché i Comuni avrebbero dovuto girare a loro quei costi. (Leggi qui: Saf, ecco quanto si risparmierà Comune per Comune).

Giancarlo Righini

C’è di più. Come ha ricordato l’assessore regionale Giancarlo Righini, si tratta di un atto risarcitorio: un ristoro per la Ciociaria, che per anni ha accolto anche i rifiuti di Roma e del Lazio, evitando l’emergenza nella Capitale. È un riconoscimento dovuto. E possibile solo oggi, perché la Regione – dopo la parifica della Corte dei Conti – ha finalmente margini per sostenere le sue comunità. (Leggi qui: Corte dei Conti ok al rendiconto 2024: niente debiti nuovi, si riduce il buco).

Sapore strumentale

La verità è che la posizione di Antonellis ha il sapore della strumentalizzazione. Una bandiera piantata per marcare il territorio politico, ma senza alcuna aderenza alle esigenze amministrative dei territori. I sindaci, infatti, non hanno avuto esitazioni. Neppure quelli non allineati al centrodestra regionale. Perché questa non è un’operazione di parte: è una manovra di buon senso.

Invece di chiedere commissariamenti, Azione dovrebbe interrogarsi su come contribuire, in modo serio, alla gestione di servizi complessi come quello dei rifiuti. Magari riuscendo ad eleggere almeno un sindaco su 91 in provincia di Frosinone per riuscire ad andare all’Assemblea dei Sindaci e capire di cosa si parla. Perché la serietà in politica passa prima di tutto dalla capacità di distinguere la propaganda dalla competenza, la polemica dalla soluzione.

Se non si è in grado di farlo, forse è meglio riflettere. O almeno – prima di sparare – capire dove si sta puntando il mirino.

La crociata con cartucce a salve.

MATILDE CELLENTANO

Matilde Celentano

Matilde Celentano ha portato il suo mandato al 90esimo minuto. E adesso, mentre scorrono i tempi supplementari, Latina aspetta di capire se questa partita del Bilancio finirà ai rigori… o direttamente al commissario prefettizio. Nulla di irreparabile sul piano amministrativo, sia chiaro. Ma molto di grave sul piano politico sì, perché quando si arriva a un passo dalla diffida del Prefetto non è mai una bella notizia: è il segnale che qualcosa, o meglio qualcuno, ha perso il controllo del gioco.

Il 31 luglio c’è la scadenza per approvare il riequilibrio di Bilancio. Latina non ce la farà. Salvo miracoli, tra qualche giorno la Prefettura manderà la classica lettera con scritto: avete 20 giorni per chiudere i conti oppure tutti a casa. È la burocrazia che si fa ghigliottina. Succede. È già successo. Ma non dovrebbe, soprattutto in un Comune capoluogo, guidato da una maggioranza teoricamente solida.

Fuori tempo massimo

Matilde Celentano

E invece no. Perché ieri, nel pieno dell’emergenza, la Commissione Bilancio è andata deserta. Motivo? Due consiglieri impegnati in Provincia, altri due assenti per “impossibilità sopravvenuta”. Un chiaro pretesto. È così che la pratica più delicata della stagione amministrativa si è arenata, ancora una volta. Perché? Perché il nodo vero si chiama Abc, l’azienda speciale dei rifiuti. Che lunedì, con tempismo da sceneggiatura noir, ha presentato un consuntivo con un utile da 698mila euro, mentre fino al giorno prima ne dichiarava appena 8mila. Boom.

Un utile che scombina tutto il castello contabile costruito dal Comune, manda in tilt il riequilibrio e costringe tutti a rifare i conti in fretta e furia. La maggioranza parla di “strane coincidenze”. Altri, più maliziosi, parlano di un test di tenuta politica. Di certo c’è solo che il caos Abc non è né nuovo né risolto. È semplicemente esploso in faccia al Bilancio.

La soluzione? Dopo ore di riunioni serrate – tecniche, politiche, e probabilmente anche spirituali – si è deciso di modificare ancora l’articolo 8 del contratto di servizio. Tradotto: il contratto resta a 17 milioni, senza ulteriori accantonamenti. Se Abc presenta fatture superiori? Si rispediscono al mittente. Del resto, un’azienda speciale non dovrebbe neppure generare utili. Se li ha, vuol dire che non ha speso. E se non ha speso, non ha bisogno di altri soldi. Semplice? Sulla carta. Molto meno nei fatti.

Il peso delle discussioni

Matilde Celentano

La verità è che Latina paga oggi il prezzo di un’amministrazione che non scorre fluida, dove le tensioni sono ormai strutturali e i dossier si trasformano in mine vaganti. La sindaca Celentano continua a dire che non cadranno. Ammirevole. Ma la sensazione, sempre più nitida, è che servirebbe meno orgoglio e più regia politica.

Perché qui non si tratta solo di chiudere un Bilancio: si tratta di capire se esiste ancora una cabina di comando. Se la maggioranza sa parlare con una voce sola. Se la città è governata o soltanto presidiata. Se si ha il coraggio di scegliere, oppure si continua a galleggiare.

I tempi supplementari sono cominciati. Ma l’arbitro ha già il fischietto in mano.

Il gioco della sindaca con il cronometro.