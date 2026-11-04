Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 4 settembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 4 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 4 novembre 2026.

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TOP

ENRICO COPPOTELLI

Enrico Coppotelli tra l’assessore Giancarlo Righini ed il Dg Alessandro Ridolfi

Mille persone davanti a un ufficio pubblico, una strada paralizzata, un megafono: la fotografia riesce sempre. Il Libro Verde che il Segretario Generale Cisl del Lazio Enrico Coppotelli ha consegnato ieri all’assessore regionale al Bilancio Giancarlo Righini ed al direttore generale Alessandro Ridolfi non farebbe mai una foto così. Ha però un vantaggio: dopo, resta.

Il Segretario Generale Cisl lo dice da tempo: sarebbe più comodo organizzare una manifestazione. Un migliaio di persone, una strada bloccata, i giornali il giorno dopo. Poi, finito tutto, resterebbe nulla. Pensare una soluzione, svilupparla, sintetizzarla in un progetto e proporla è più lungo, più impegnativo, più scomodo. Ma più efficace.

Il merito ed il patto

Enrico Coppotelli

Il «Patto sociale del Lazio» sviluppato dalla Cisl di Coppotelli mette in fila le priorità per la prossima legge di bilancio regionale: le addizionali regionali, la casa, gli asili nido, la sanità territoriale e l’assistenza agli anziani, un osservatorio sulle competenze, i Centri per l’Impiego, le filiere dalla farmaceutica all’aerospazio, le aree interne, la crisi di Stellantis a Cassino, la sicurezza sul lavoro. Non è un elenco di lamentele: è un progetto da discutere.

La regola è semplice: prima la proposta, la protesta soltanto se la proposta viene ignorata . Per ora Coppotelli si dice «molto soddisfatto della qualità del confronto» con la Giunta Rocca e continuerà gli incontri con i gruppi consiliari. Chi propone si espone al giudizio, chi protesta si limita a farsi sentire. Il corteo finisce quando la strada si riapre. Un progetto, invece, comincia quando qualcuno lo legge.

La proposta che resta.

MARIO ABBRUZZESE

da sinistra Mario Abbruzzese, l’ingegner Marco Moladori, il rettore Marco Dell’Isola

Un cerchio di cinquanta metri di diametro, quattro bracci, un milione e mezzo di euro: sulla carta la nuova rotatoria tra la statale 630 Ausonia e la 749 Sora-Cassino è questo. Sull’asfalto, per chi la attraversa ogni giorno, è un incrocio in meno di cui avere paura.

Presentata ieri da Anas all’Università di Cassino, l’opera servirà a dividere con ordine il traffico che arriva dalle zone industriali, dalla logistica, dalla Valcomino, da Sora e dalla via del mare, riducendo i rischi per gli automobilisti. Il rettore Marco Dell’Isola parla di un «miglioramento della sicurezza per l’accesso alle strutture universitarie». Il progetto è concreto, misurato, utile: un’opera che fa quello che promette. Il direttore Anas Marco Moladori ha poi illustrato il quadro più ampio: 988,44 milioni per la direttrice Sud-Monte Lepini e circa 22 milioni di manutenzioni nell’area di Cassino.

La chiave politica

La rotatoria tra la statale 630 Ausonia e la 749 Sora-Cassino

C’è poi la lettura politica, che al convegno aveva il volto di Mario Abbruzzese. L’ex presidente del Consiglio regionale ha richiamato le quattro identità di Cassino, dalla memoria storica all’abbazia, e ha allargato lo sguardo all’intera provincia: la futura stazione dell’Alta Velocità a Ferentino, il precedente della Fiat a Cassino, che fu volano anche per il nord della Ciociaria.

Dopo anni nello Stato Maggiore, nel pensatoio, nell’Organizzazione regionale della Lega, Abbruzzese torna a occuparsi di opere concrete: è il suo ritorno sulla scena come uomo operativo. Con un ruolo politico a Roma che lo mette in costante interlocuzione con il ministero delle Infrastrutture, a lui si deve la sollecitazione dell’opera che renderà più sicuro uno svincolo frequentatissimo.

La rotatoria fa girare il traffico. Il ritorno di Abbruzzese fa girare un’altra cosa: le attese. E quelle si misurano a cantiere aperto.

Un cerchio, due letture.

CARLO MARINO

di PAOLO CARNEVALE

Carlo Marino

L’uomo con la giacca sempre a posto, ma non molto di più, è cresciuto. E studia da sindaco. Carlo Marino, attuale assessore a Cultura e Bilancio al comune di Anagni, dopo aver iniziato la carriera vicino alle posizioni di Di Pietro, epoca in cui condivideva con il leader di Mani Pulite persino un look spesso rivedibile e allergico alle buone maniere sartoriali, ha finalmente imparato che l’immagine, in politica, è la prima forma di programma.

Soprattutto, ha saputo studiare. Si è dedicato con una dedizione e un’umiltà che, fino a non molto tempo prima, erano parole sconosciute nel suo vocabolario, ai dossier complessi e ai numeri. Ha capito come coniugare la gestione fredda dei soldi con le serate a tema mondane, muovendosi tra i due mondi con un’abilità insospettabile. Tanto da diventare, poche settimane fa, moderatore di un convegno con un piglio quasi professionale, di quelli che fanno impallidire i vecchi marpioni della comunicazione istituzionale.

La svolta

Ma la svolta vera, il capolavoro silenzioso, è un altro: Marino, da tempo in lizza per il ruolo di delfino ufficiale del sindaco Natalia, ha fatto una cosa difficilissima per chiunque viva di pane e ribalta mediatica. Ha imparato a limitarsi.

Consapevole, pur senza aver mai sfogliato Sun Tzu in vita sua, che la vera vittoria consiste nel sottomettere il nemico senza combattere, ha scelto la via più sofisticata ed efficace per guadagnare terreno sui suoi rivali in coalizione: sparire. Si è eclissato da quelle polemiche quotidiane che fino a ieri erano il suo habitat naturale ( e che lo sono ancora per altri), il suo pane quotidiano, l’ossigeno senza cui sembrava non potesse esistere. Persino su dossier roventi e tradizionalmente caldi per lui, come la spinosa questione della Pro loco, non si registrano più dichiarazioni, né tweet sferzanti, né uscite estemporanee.

Un silenzio che non è debolezza ma calcolo puro. Perché, come amava ripetere l’autore de L’arte della guerra, “Quando sei attivo, fingi di essere inattivo“. E lui, ormai, lo ha capito alla perfezione.

L’arte di Marino

FLOP

I WEBETI DA TASTIERA

di GIOVANNI LANZI

Maria Sole Ferrieri Caputi (Foto © Mario Salati)

Leoni da tastiera? Niente affatto. Il Leone è il re della foresta. Risponde ad una legge della natura. Quella che fa prevalere il più forte, sempre. Il Leone non ha bisogno di nascondersi per dare una zampata alla gazzella o per spolparsela piano piano. Da qui, non leoni da tastiere ma conigli da tastiera. Quelli che hanno avvelenato il post gara prima di Como-Venezia e poi di Frosinone-Torino. Mettendo alla berlina, sui social, l’arbitro signora Maria Sole Ferrieri Caputi per la sfida del ‘Sinigaglia’ e il difensore granata Zakaria Aboukhlal.

Il direttore di gara livornese prima ha concesso e poi, chiamata al monitor dal Var, ha revocato il rigore (netto, solare) a favore dei lagunari per fallo di mano del lariano Milla, braccio sinistro lontano dal corpo in maniera evidente e movimento verso la palla ancora più evidente. Si può dire che la Caputi ha pagato un errore non suo in maniera diretta. E’ stata indotta a sbagliare dalla revisione di Cosso e Giua da Lissone.

Uno dei goal in Frosinone-Torino (Foto: Federico Proietti © Ansa)

Il difensore marocchino del Torino al 26’ del primo tempo mette l’intera pianta del suo piede sinistro tra malleolo e collo del piede sinistro del bomber giallazzurro Raimondo che compie un movimento innaturale. Il giallo è un regalo al difensore e alla squadra di Abate. Ma tutto quello che accade nel post-partite sui social è un segnale che lo strumento è indiscutibilmente e saldamente in mano ai conigli da tastiera. Odiatori seriali.

Poveri repressi

“Vai a fare la pasta al sugo!” è il commento più elegante per la Ferrieri Caputi. Sommersa da offese di uno squallore unico, in quanto donna ma soprattutto in quanto arbitro donna che ha avuto il merito di arrivare a dirigere in Serie A. Può aver commesso un errore, in maniera diretta o meno, ma perché offendere gratuitamente?

Stesso discorso per Aboukhlal: per lui, oltre il fallaccio meritevole di un cartellino rosso e non del giallo (ahi ahi, signor Mucera!) è partita quasi immediatamente una campagna d’odio social. “Speriamo Vannacci faccia il suo dovere“, “Fuori due mesi“, “Un motivo in più per schifare il Marocco“, “Prima o poi te la faranno anche a te quella entrataccia“. Bruttissime cose. Perché il vero tifoso del Frosinone, anche il vero ultrà, è ben’altra pasta. Ben altro spessore. Quei messaggi arrivano da lontano e vanno stigmatizzati. Senza se e senza ma.

Zakaria Aboukal (Foto: X / Twitter)

Il calciatore del Torino è un ragazzo, come lo è Raimondo. Certo, magari da lui – al rientro in campo a 9 mesi dall’infortunio – ci si attendeva nella conferenza stampa post-gara, un messaggio di scuse più marcato diretto a Raimondo. Che si trovava sul lettino, dolorante a qualche metro di distanza dalla sala stampa. Il granata, rispondendo ad una domanda si è limitato a rispondere, in francese: “Mi spiace per il fallo, era da giallo e non da rosso, non sono un calciatore cattivo, non volevo entrare male sull’avversario”. Comprensibile il suo stato d’animo. Tutto il resto non fa parte della storia della tifoseria del Frosinone.

La tragedia in Liga

De Miguel

Ed eccoci alla tragedia nella gara del campionato di Liga2 tra Tenerife e Andorra. Un’altra cosa, rispetto agli altri fatti. Devastante per l’immagine del calcio. Al 98’ di gioco l’entrata letteralmente assassina del portiere ospite Owono sull’attaccante dei padroni di casa De Miguel all’altezza del centrocampo. De Miguel stramazza esanime al suolo. E muore in ospedale. Insulti social al portiere che, in stato di shock, ha praticamente chiuso la carriera e adesso rischia sanzioni penali. In una frazione di secondo praticamente due morti.

Nel 1981-’82 il portiere del Genoa, Martina, in uscita alta al limite dell’area colpi il viola Antognoni. Che rischiò la vita ma venne rianimato in campo. Non c’erano i social ma Martina fu subissato ugualmente da insulti anche attraverso una campagna mediatica e che gli crearono problemi. Importanti le parole di Antognoni che difese Martina. Il povero De Miguel non ce l’ha fatta. Ma i conigli da social hanno fatto il lavoro più sporco, ‘ammazzando’ Owono, un uomo già morto.

Lei è un Webete.

LA MANOVRA

di GIOVANNI LANZI

“La politica è l’arte dell’impossibile. L’arte di rendere migliori sé stessi e il mondo”. Parole di Václav Havel, ex presidente della Repubblica Ceca per 10 anni. Che aggiungeva: “…nessuno sa quando una qualsiasi palla di neve può provocare una valanga”. Frase in netta contrapposizione con quella di Otto von Bismarck, il Cancelliere di Ferro, che oltre la metà dell’Ottocento disse l’esatto contrario con l’altrettanto celebre frase per la quale “la politica è l’arte del possibile”. Chi ha avuto ragione? Entrambi. Perché in politica sovente si racconta ‘A’ per dire ‘Z’.

Vale anche per la Manovra Finanziaria del Governo Meloni. Dentro il Disegno di legge che dovrà passare al vaglio delle Camere e che non potrà superare lo sbarramento del 31 dicembre 2026, c’è il possibile, l’impossibile ed anche l’illusione per gli italiani che le due cose arrivino a coincidere tra di loro. Possono mai intersecarsi due rette parallele? No. Appunto.

L’analisi del Sole

Giancarlo Giorgetti (Foto © Imagoeconomica)

Il Sole 24 Ore, che non può essere tacciato di rappresentare i nipotini di Pol Pot o di Che Guevara ma nemmeno è un quotidiano di area opposta all’attuale Esecutivo, dà una randellata sulla Manovra con il titolo in prima pagina che tutto un programma: “Manovra, 10 miliardi di una tantum”. Il Ddl nel frattempo già ha fatto urlare il vice-premier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini (“… non sapevo nulla dei tagli nella Scuola…”) ed ha fatto drizzare le antenne al vice-premier Antonio Tajani che ha incontrato il segretario della Cisl, Daniela Fumarola.

Il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, è andato al nocciolo del problema in seconda pagina nell’edizione di ieri, 3 novembre. Su 25 miliardi e spiccioli (circa 4 volte e mezzo l’evasione fiscale in Italia, 7 volte il lavoro sommerso, dati che dovrebbero essere il nemico da abbattere da un Governo di qualsiasi colore), 10,5 sono praticamente una sorta di ‘premi’. Niente di strutturale. Ma sono anche il 40% del totale. Occhio però: 6.2 miliardi del 2027 si connettono a 2.8 miliardi per il 2028 e 1.5 miliardi per il 2029.

Effetto Domino

Palazzo Chigi

In un perverso effetto domino. Nella lista ci sono infatti 31 misure introdotte solo per il 2027. Rinnovabili implicitamente se a maggio dovesse rivincere la coalizione di centrodestra oppure bomba a mano senza spoletta nelle mani della coalizione di centrosinistra. Che significa? Un po’ come la scarpa destra che si accoppia a risultato acquisito alla scarpa sinistra, idea partorita dai collaboratori dell’indimenticato armatore napoletano Achille Lauro prima delle elezioni dell’immediato Dopoguerra.

Nella hot list si va dal bonus edilizio energia al voucher anziani, dal bonus edilizio ristrutturazioni al Valore Nuovi Nati che fa tornare alla mente qualcosa di simile a quando ‘c’era lui’, dal bonus edilizio sisma alla Sugar Tax, dal bonus elettrodomestici alla Plastic Tax, dal bonus mobili agli Straordinari per le forze dell’ordine, dal buono scuola all’Irpef ceto medio e via discorrendo.

Un po’ Robin Hood alla rovescia e un po’ anche dilettanti allo sbaraglio.

Il capitolo pensioni

Foto © Imagoeconomica

Come per il capitolo pensioni. E là si va sempre a colpo sicuro. Solo che questo Esecutivo è stato più furbastro di Gatto Silvestro. Non ne hanno mai parlato di pensioni fino a 20 giorni fa. I pensionati e i pensionandi sembravano spariti dai radar, più o meno. E invece… Ecco l’asso di bastoni. Esempio lampante: bisognava trovare i soldi per finanziare la ‘nuova quota 100’ per ingraziarsi la Lega e Salvini che parla di voler abolire la legge Fornero anche di notte quando dorme? Et voilà: dal cilindro dei tecnici esce fuori il taglio delle rivalutazioni alle pensioni. Un cane che si morde la coda. Una manovra che manda in pensione una persona facendola pagare a chi è già in pensione.

E poi un professionista che guadagna 100mila euro all’anno, grazie alla Flat Tax, ne paga 8.500.

Il democristiano Paolo Cirino Pomicino – ministro del Bilancio e della Programmazione Economica per 3 anni – se potesse, riuscirebbe dalla tomba e li prenderebbe a pedate nel lato B. Il repubblicano Bruno Visentini, Ministro del Bilancio in diversi Governi, ne chiederebbe l’espulsione per decreto legge dai due rami del Parlamento.

Con le mancette non si cambia la Nazione.



