Top e Flop, i protagonisti di mercoledì 9 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di mercoledì 9 ottobre 2024.

TOP

RICCARDO ROSCIA

Riccardo Roscia

Nell’orologio della politica ventiquattrore sono un’eternità. Può accadere di tutto: imboscate, ripensamenti, colpi bassi, veti, levate di scudi. Un anno e mezzo fa, l’ex vicesindaco di Frosinone Fabio Tagliaferri era assessore regionale in pectore una settimana prima che il Governatore Francesco Rocca varasse la Giunta. Se n’è fatto nulla. Negli Anni 80 a Franco Cesareo, distintissimo signore di Cassino, la candidatura a sindaco per la Democrazia Cristiana venne data per certa e gli mostrarono riservatamente la lista che di lì a cinque giorni sarebbe stata depositata: lui si portò avanti ed iniziò a stampare i manifesti affiggendone anche qualcuno. Finì che il candidato fu un altro.

Riti scaramantici abbondantemente legittimati, l’ex sindaco di Pontecorvo Riccardo Roscia è in dirittura d’arrivo per la nomina a sub commissario del Consorzio Industriale del Lazio. Insieme ad un mostro sacro del settore: Salvatore Forte che vanta un curriculum lungo così.

Salvatore Forte

Proprio sul curriculum cercheranno di cecchinare Roscia, che è professore di educazione fisica e non ha mai guidato un consorzio industriale a differenza del commissario Raffaele Trequattrini (Cosilam) e del sub commissario in pectore Salvatore Forte (Cosind). E pure sulle due inchieste ai tempi in cui era sindaco con conseguenti arresti domiciliari. Ma il suo certificato penale, esibito su richiesta in Regione risulta intonso e quindi nulla osta alla nomina.

Nei giorni precedenti l’annuncio della giunta, un video finito sul web lo mostrava mentre stappava spumante con gli elettori per festeggiare la nomina ad assessore regionale. Gliela fecero vedere con il telescopio. Anche per questo, oggi tace. E attende. Ventiquattrore sono tante, figuriamoci quarantotto: un’eternità. Mai come questa volta la meta è ad un passo.

L’arte di saper attendere.

ANNA TERESA FORMISANO

Anna Teresa Formisano con Francesco Rocca

I luoghi sono anche dei simboli. Chiedetelo ai salmoni che per riprodursi affrontano un massacrante viaggio a ritroso sulla corrente per deporre le uova proprio lì dove sono nati. Ci sono casi nei quali hai l’imbarazzo della scelta, perché nei hai frequentati tanti lasciando il segno in ciascuno. Anna Teresa Formisano ha scelto la Regione Lazio per presentare il suo libro “Politica. Storia di una ragazza“.

Eppure è stata nel municipio di Cassino, è stata a Montecitorio. Ed in entrambe le Aule ha dato tanto. Ma è la Regione Lazio che l’ha vista troneggiare dal suo assessorato ai Servizi Sociali: che guido al punto che le venne affidata la guida della Conferenza Stato – Regioni sui Servizi Sociali. Fu lei a mettere nel Prontuario 8e quindi rimborsate dalle Asl) le cure basate sull’ippoterapia per i bambini che avevano deficit cognitivi. E fu lei a sperimentare i primi ‘Dopo di noi‘: le strutture dove i figli non autosufficienti sarebbero stati assistiti quando i genitori non ci fossero stati più.

Era giusto che quel libro lo presentasse in Regione. E non a Montecitorio dove salvò il Tribunale di Cassino dalla chiusura certa decretata dalla radicale riduzione delle spese fatta a colpi di rasoio dal professor Mario Monti. Meglio in Regione perché è lì che ha consolato, costruito, curato. E perché i luoghi sono simboli ed anche le persone che li hanno saputi onorare.

Nel posto giusto.

LUIGI MARATTIN

Luigi Marattin (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Già a luglio scorso, ove ce ne fosse stato mai bisogno, l’Ocse aveva confermato con un suo report a tema uno “strutturale problema di bassa crescita delle buste paga”. E non era stata solo l’organizzazione con sede a Parigi a lanciare l’allarme. No, ci aveva pensato anche il governatore di Bankitalia Fabio Panetta a dare memento di questi dati non proprio esaltanti.

Lo ha fatto ricordando che “le imprese hanno spazio (grazie agli utili) per invertire la china senza surriscaldare i prezzi”. Dal canto suo ed in tempi non sospetti Repubblica aveva messo in sommario acutissimo: “L’Italia dei record di occupazione – che trovano buone spiegazioni in ragioni demografiche – non riesce a scrollarsi di dosso il problema della mancata crescita dei salari. Un record al contrario, una maglia nera nella truppa delle economie più avanzate”.

Ecco perché la soluzione invocata da Luigi Marattin pare quella più praticabile. Anzi, a ben vedere la sola praticabile. Con una precondizione però, uno scenario che Marattin squaderna con il rammarico di chi sa che per comporlo bisognerebbe superare e sanare una delle più grandi tare italiane.

Il record al contrario

Antonio Tajani (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Quale? Quella del funzionalismo di scopo che puntualmente soccombe all’identitarismo di bandiera.

Lo ha spiegato con parole chiare l’economista fuoriuscito da Italia Viva e che sta coltivando il sogno di un nuovo partito liberaldemocratico. E con esso forse quello di un “soccorso azzurro” su temi di scopo che potrebbero dare scacco al sovranismo imperante d questi ultimi anni in politica.

“Gli stipendi bassi sono uno dei principali problemi degli italiani. La sinistra dice che è colpa del Jobs Act, e si risolve abrogandolo e introducendo il salario minimo”. Di contro, secondo quanto argutamente rileva Marattin, “la destra pensa di risolverlo dando un ridicolo bonus di 100 euro a Natale alle famiglie con figli”. La chiosa è amara, perché indica una “summa” che non è arrivata ancora, e che forse non arriverà mai.

“Ma perché tutti quelli che invece hanno le idee più chiare su perché gli stipendi sono bassi (e come alzarli) hanno bisogno di mischiarsi con i populisti? E non possono invece mettersi insieme e presentare la propria offerta politica agli elettori con coraggio e trasparenza?”. Già, perché, Antonio?…

Scopre il nervo grosso.

FLOP

GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte

Dice, poi non dice, promette e poi ritira. Celeberrima la battuta di un film in cui il personaggio accusato da un magistrato assume quello stesso atteggiamento, ma il contesto è diverso e molto più grave. Giuseppe Conte è ormai diventato un vero fiume in piena, un sacello di affermazioni che nelle intenzioni dovrebbero fare argine a Beppe Grillo. Al fondatore-garante del Movimento Cinque Stelle cioè ed al suo tentativo (parimenti tignoso, in alcuni punti chiave) di spuntarla al congresso fondativo del M5s ormai imminente.

“Non è possibile sabotare un processo costituente così democratico, coinvolgente, entusiasmante”. Così Conte aveva suggellato la bontà delle sue tesi, della sua posizione e della sua componente. Cioè quella che vorrebbe almeno teoricamente mettere mano a simbolo, statuto e nome per resettare le dolenti note di consenso degli ultimi mesi.

Il nemico esterno per sanare i guai interni

Beppe Grillo (Foto: via Imagoeconomica)

E poi: “Adesso gli iscritti hanno espresso pure le loro priorità dalla Sanità alla lotta all’evasione, anche le regole organizzative”. Per Conte invece la soluzione è un’altra e di merito bendifferente. E’ quella del fronte esterno. “Dobbiamo invece sabotare, quello sì, un governo che tassa i pannolini e non preleva un euro dagli extraprofitti di banche, industrie belliche, imprese assicurative”.

Conte da questo punto di vista non sbaglia e la sua è la tattica di chi cerca un nemico esterno ed il supporto di un benaltrismo etico che tutto sommato funziona. Dove Conte sbaglia invece, e di grosso, è nel suo tentativo di mettersi al riparo comunque, anche in caso di una “batosta congressuale”.

Grillo ha le idee abbastanza chiare e in caso vorrebbe “rievocare il vecchio M5S utilizzando una vecchia associazione così da metter su un Partito con tutti gli ex 5S, da Morra a Lezzi, per rosicchiare un 2-3% a Conte”. E lui, e Giuseppi? La sua è la falsa galvanizzazione di chi sta facendo esattamente lo stesso gioco.

Un partito zoppo, ma contiano

Elly Schlein e Giuseppe Conte a Firenze (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Perché anche se dal Congresso dovesse uscire vincitore ma con un Partito gagliardamente piallato dal suo fondatore lui comunque è tranquillo. Si terrebbe il suo eventuale 6-7% ma conserverebbe salde nelle sue mani “le redini di tutto: si sarebbe fatto il suo Partito senza spendere un euro”.

Andrebbe sotto la soglia psicologica del 10%, è vero, ma a questo pare destinato. E non pare essersi accorto che di quei numeri ad una cifra il responsabile così è lui. Perché i capi vanno al muro contro muro e contro tutti, i leader mediano, e salvano il salvabile .

Cont(e)i al ribasso.