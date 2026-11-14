Top e Flop, i protagonisti di sabato 14 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 14 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 14 novembre 2026.

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TOP

ALESSIO D’AMATO

Alessio D’Amato e Carlo Calenda (Foto: Stefano Carofei © Imagoeconomica)

Una ruota di scorta serve quando si fora: secondo Alessio D’Amato, il fondatore di Azione Carlo Calenda vuole fare quella di Giorgia Meloni. E lui, che è stato l’assessore alla Sanità del Lazio nei giorni drammatici del Covid alzando una barriera solidissima contro i contagi ed organizzando in maniera prussiana le vaccinazioni, decide sui due piedi di lasciare Azione. Annuncia che tornerà nel Pd.

Calenda lo aveva messo alla porta con un post duro. D’Amato ribatte che a non volere più quel progetto è lui.

Tornare sui propri passi non è semplice: servono spalle larghe e la capacità di riconoscere i propri errori, che non è comune. Ieri dicevamo che chi litiga per le stesse ragioni anche nella nuova casa ha sbagliato prima o sta sbagliando ora. D’Amato ha scelto. Da oltre un anno lavorava a Roma per portare Azione a sostenere il bis del sindaco Roberto Gualtieri, e quando il leader ha guardato a destra non lo ha seguito. Chi prova a cambiare le cose da dentro e, quando non ci riesce, ne trae le conseguenze, non scappa: sceglie.

Il messaggio alla sua comunità è netto: a chi si chiede quale sia la rotta giusta, D’Amato risponde che non è il tempo dell’equidistanza e che la rotta è quella del centrosinistra e di Gualtieri. Non è una scelta di poco conto, per chi aveva costruito un percorso dentro un’altra casa. In politica la chiarezza, quando costa, è rara. Chi sceglie la rotta, almeno, sa dove va.

Spigoloso ma coerente.

STEFANO PIZZUTELLI

Stefano Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

Una stampella dovrebbe servire a camminare. Quella che il segretario del Pd frusinate vede nella Lista Marzi, serve invece a tenere in piedi una maggioranza di destra. La parola è del Segretario cittadino Pd Stefano Pizzutelli, intervistato da Corrado Trento su Ciociaria Oggi. Interrogato sulla delega all’Urbanistica data a Carlo Gagliardi, consigliere della lista, risponde che vederla sostenere la maggioranza «fa veramente malinconia».

Per una volta niente giri di parole ed evanescenze tipiche del Pd. Pizzutelli dice di non aver capito granché delle ultime scelte della lista e chiede alle civiche una collocazione netta: molte, in questa consiliatura, si sono distinte per il nomadismo. E fa capire che il Pd ha altro a cui dedicare le energie. Il Pd di oggi non intende più far finta che un’appartenenza ambigua sia una risorsa.

C’è però un nome dentro quella lista, ed è quello di Marzi: figura leggendaria per il Pd, che nel nome del Partito ha portato la bandiera con cui ha vinto due volte le elezioni da sindaco e ha creato una stagione. Con il Pd, però, ha rotto proprio per il suo modo di essere Partito. Con questo Pd di oggi non ha nulla da spartire. Almeno adesso è chiaro. Peccato che a dirlo sia stato Pizzutelli, e non lui.

Ci voleva una voce più forte. Ci voleva la sua.

Lo sgambetto alla stampella.

FLOP

MAURIZIO LANDINI

Maurizio Landini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Per attraversare l’Adriatico bastano un paio d’ore. Se lo ricordano bene i proprietari di yacht che, ai tempi del governo di Mario Monti, hanno sollevato l’ancora e se ne sono andati in Croazia. Oggi la Cgil di Maurizio Landini, alla vigilia dello sciopero generale del 20 novembre, consegna al governo una patrimoniale da 26 miliardi l’anno sui patrimoni netti oltre due milioni (466.556 contribuenti), lo stop alla flat tax e un’Irpef progressiva alla tedesca, con un’exit tax per chi parte.

Stratassare gli yacht fece piacere agli invidiosi e lasciò indifferenti i più: «e chi se ne frega, io non ce l’ho». Ma mise in fuga chi poteva permetterseli, e con loro un pezzo di economia: il rimessaggio, i manutentori, i restauratori, i motoristi, gli equipaggi. Secondo Linkiesta, nel 2012 circa 36mila imbarcazioni salparono verso porti esteri e i contratti d’ormeggio annuali calarono del 26%. Chi sposta la ricchezza lo fa in due ore, e con lui se ne va la spesa in valuta pregiata.

Oltre 20 dei 26 miliardi, dice la stessa Cgil, verrebbero da appena 22.334 persone con patrimoni sopra i 10 milioni. Basta che una parte di loro se ne vada perché il conto non torni, e la stessa exit tax è la prova che il rischio è noto. Una posizione così non tiene conto di chi, straniero, abbiamo faticosamente attratto dopo quelle scelte. Il rischio è incassare pochi Euro e perdere molto di più.

L’invidia sociale raccoglie spiccioli. La fuga se li porta via tutti.

Due ore di mare contro un mare di sciocchezze.

PIERLUIGI DIACO

Pierluigi Diaco (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Un ex sacerdote seduto davanti a un conduttore, e una domanda sulla sua vita intima che arriva come un’intimazione. Non è un confessionale, è l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle, a BellaMa’ su Rai2. Toni inquisitori e domande sulla sua sessualità che lo hanno messo a disagio. Ora la Rai apre un audit.

Intervistare è un mestiere di confine. Si può essere diretti, sfrontati, insolenti, politicamente scorretti: il giornalismo vive anche di domande che qualcuno preferirebbe non sentire. Ma esiste un limite, fatto di buon gusto, di rispetto per l’intervistato e per il pubblico, e di coscienza del proprio ruolo. Il giornalista è un medium, un tramite tra chi ha cose da dire e chi ha tempo e voglia di ascoltare. Quando il tramite diventa il protagonista, o peggio l’inquisitore, il medium ha tradito la sua funzione.

Diaco quel limite lo ha superato. Lo lasciano intendere le scuse del direttore Angelo Mellone. Poi sono arrivate le accuse raccolte da Selvaggia Lucarelli: un «clima tossico» dietro le quinte, sfuriate e insulti nei fuori onda. Sono testimonianze, non sentenze, e l’audit servirà a questo. Ma per giudicare l’intervista a Ravagnani non serve nessuna inchiesta: è andata in onda.

Il servizio pubblico paga un conduttore per fare domande, non per mettere sotto torchio gli ospiti.

Il medium e il torchio.