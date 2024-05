Top e Flop, i protagonisti di sabato 18 maggio 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 18 maggio 2024

TOP

ALESSIO D’AMATO

Alessio D’Amato

Ha scelto di non appuntare le medaglie al petto e non esibirle quando va in giro. Eppure ne avrebbe ogni ragione. éerché Alessio D’Amato è stato l’assessore regionale alla Sanità che per oltre un anno ha tenuto il fronte nei drammatici giorni del Covid. Il Lazio ha tenuto, la pandemia non ha mietuto vittime quanto in altri territori, soprattutto c’è stato un capolavoro organizzativo che non appartiene all’ambito della politica e che ben difficilmente potrà essere negato.

Perchè in poche settimane l’intera organizzazione sanitaria regionale è stata rivoltata come un pedalino: gli ospedali si sono occupati interamente di Covid e le cliniche hanno fatto fronte alla quotidianità. Sono usciti dal nulla interi reparti di Terapia Intensiva e sub intensiva accompagnati da milioni di fiale con i vaccini. E chiunque intendesse vaccinarsi ha avuto a disposizione point attrezzati, gestiti da un software meticoloso che ha consentito a tutti di scegliere la fiala più adatta, nella città più vicina, senza praticamente intoppi. Organizzazione militare.

Di questo, Alessio D’Amato non sta facendo vanto. Non lo sta facendo nemmeno ora che il sistema sanitario nelle mani del centrodestra inizia a mostrare le prime crepe: lunghe file, liste d’attesa in tilt, centro di prenotazione in tilt.

Senza veleni

Carlo Calenda e Alessio D’Amato (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Potrebbe piazzare la tacca di mira sia sul centrodestra che sul Pd che dopo le Regionali ha lasciato per accasarsi con Azione di Carlo Calenda. Inaccettabile (per lui ma anche per molti elettori Dem) che il Partito Democratico continuasse a flirtare con il Movimento 5 Stelle dopo avere determinato la catastrofe elettorale di febbraio 23 nel Lazio consegnando la Regione al centrodestra.

Ha scelto di andare per la sua strada. Sta girando in lungo ed in largo il collegio dell’Italia Centrale. Senza spargere veleni. Ma usando la chiosa che non scade mai nel pop spunto: “Nessuno si salva da solo, fu il monito del Santo Padre durante la pandemia da solo in Piazza S. Pietro. Una immagine simbolica che dice più di mille parole. Oggi quel monito significa che siamo in un mondo globalizzato e che le sfide vanno affrontate assieme“. Ed è roba che piace, comunque la si pensi e comunque si voterà.

Fast and D’Amato.

MONTANARO E PANICCIA

Messi alla porta e con l’accusa più ignomigniosa per per la ‘cosa pubblica’. E cioè di avere preso denari che non gli spettavano. La dottoressa Nicoletta Paniccia era il direttore generale dell’Ater di Frosinone mentre il dottor Alfio Montanaro era il suo successore. Vennero messi alla porta un annetto fa: lei con l’accusa di avere intascato indennità che non le erano dovute e lui di avergliele liquidate. Il caso è finito all’attenzione dei tribunali. Che nelle ore scorse hanno messo in chiaro una cosa: Nicoletta Paniccia deve restituire un bel niente all’Ater.

A reclamare i soldi era stato il successore del presidente Sergio Cippitelli, cioè il presidente Andrea Iannarilli che da alcuni mesi è stato sostituito dal commissario Antonello Iannarilli. Chiedeva la restituzione di circa 200mila euro: somma che era alla base del licenziamento ‘per giusta causa‘ di entrambi i Direttori Generali. Il giudice Rosella Giusi Pastore invece ha detto che c’era proprio nulla da restituire: perché quei soldi erano dovuti in virtù di un accordo ben dettagliato che evitava una causa all’Ater. Non solo: prima di aprire i cordoni della borsa, Montanaro si era premurato di chiedere un ulteriore parere sulla validità di quell’accordo ed i consulenti avevano garantito che tutto era regolare ed a vantaggio di Ater.

Ed ora il giudice del lavoro

A poche ore di distanza da quella sentenza, un altro magistrato si è occupato della questione. Il giudice del Lavoro Massimo Lisi sta valutando se il licenziamento fosse o meno legittimo: venerdì due testimoni non si sono presentati in udienza e la causa è stata ggiornata a giugno. la decisione potrebbe arrivare entro l’estate.

Alfio Montanaro

In questo mesi, né la dottoressa Nicoletta Paniccia né il dottor Alfio Montanaro hanno mai rilasciato una sola dichiarazione. Hanno atteso pazientemente che un magistrato si occupasse della loro questione. Non un verbo né quando il Tar ha ordinato di dargli le carte che Ater non voleva dare né quando sono stati giudicati ammissibili due dei tre temi di ricorso. La loro non è strategia: è senso dello Stato. In questa fase, sfogare la propria amarezza sarebbe comprensibile e tantopiù c’è una sentenza chiarissima. Ma parlare, significherebbe criticare un pezzo dello Stato che li ha messi alla porta (forse) senza motivo e gli ha chiesto (questo è assodato) 200mila euro che invece non erano dovuti.

Il rispetto per le istituzioni.

FLOP

BRUNO VESPA

Bruno Vespa (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

“Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito a un confronto a due tra leader, sulla base della forza rappresentativa”. E’ stato il mantra dell’ultima, pesante sconfitta di Bruno Vespa, che però la vorrebbe far passare per sconfitta della democrazia invece che disfatta per la sua (legittima) voglia di share. Il confronto su Rai 1 tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein come è noto è stato cancellato dalla Rete Pubblica ammiraglia dopo i rilievi dell’Agcom.

L’autorità di ambito era stata sollecitata da Barbara Floridia ed ha detto la sua, che a volerla tradurre è stata un “no” secco al faccia a faccia. E Vespa? Ad Open ha detto che “tutte le forze politiche hanno sempre avuto e sempre avranno il giusto spazio nelle nostre trasmissioni”. Poi una di quelle cose di puntiglio che fanno da sempre di Vespa un gigante. Uno cioè che sa far passare uno smacco per adegno come pochi altri al mondo. “Nel 2024, i quattro partiti favorevoli al confronto – Fratelli d’Italia, Partito democratico, Lega e Stati Uniti d’Europa – rappresentano il 63.32% delle forze parlamentari”.

Cosa ha detto Barbara Floridia

Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Il senso è che per Vespa, e non solo, andrebbero modificate le regole. “L’esasperazione della par condicio non giova a nessuno. Non a caso i tecnici ne invocano da tempo la revisione. Si avrà il coraggio di farlo?”.

A fare un sunto: Floridia gongola: “Il confronto tra i leader è fondamentale per il dibattito democratico, ma le regole devono essere rispettate sempre e comunque. Questo è il ruolo di un presidente di garanzia e questo è quello che ho fatto”. E Vespa rosica: “Nelle ultime due tornate elettorali non ci è stato possibile trasmettere confronti tra il presidente del Consiglio – ieri Letta, oggi Meloni – e il leader più rappresentativo dell’opposizione – ieri Meloni, oggi Schlein -. Ci è stato proibito il confronto tra due donne che per la prima volta nella storia italiana sono al vertice nei rispettivi ruoli”.

“E’ una vittoria della democrazia? Non ne sono convinto”. Fa bene a non esserlo, poco da fare, tuttavia formalmente ha torto, e nessuno più di lui conosce ed usa il valore della forma. Che a volte è un boomerang.

Punto sul vivo.