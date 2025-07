Top e Flop, i protagonisti di sabato 19 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 19 luglio 2025

TOP

MATTEO SALVINI

Matteo Salvini (Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica)

Se l’obiettivo era quello di imbarazzare Matteo Salvini o più sù ancora l’intero Governo, i magistrati di Palermo hanno ottenuto l’effetto opposto: trasformare il vicepremier in un martire. E pure con tanto di aureola. Non c’è narrazione sovranista che regga il confronto con la realtà quando è quest’ultima a offrire il copione perfetto per un’autocelebrazione vittimistica.

Assolto nel processo Open Arms dopo tre anni di udienze, l’ex ministro dell’Interno si era finalmente scrollato di dosso il peso del tribunale. Ma proprio quando la vicenda sembrava archiviata, arriva l’impugnazione in Cassazione da parte della Procura. Tecnicamente legittima, certo. Politicamente? Un boomerang.

Perché in un Paese dove la fiducia nella Giustizia è sempre più logora e l’attesa di processi e sentenze si misura in anni-luce, la decisione di insistere su un’assoluzione fa rizzare i capelli anche a chi non è mai salito sul carro leghista. Ed è in questo vuoto, in questa crisi del giudiziario, che Salvini ha trovato la sua linfa. “Accanimento”, ha detto Giorgia Meloni. “Surreale”, ha aggiunto, con quella capacità tutta sua di alzare la voce abbassando i toni. Il risultato? Un Salvini che torna al centro della scena, circondato dal sostegno dei suoi e dall’irritazione ben calcolata dei suoi avversari.

La narrazione che cambia

Matteo Salvini e Claudio Durigon con Mario Abbruzzese

Ma attenzione: non è solo una questione di Giustizia. È anche – e forse soprattutto – una questione di narrazione. Salvini non è più il duro dei porti chiusi, ma l’uomo che viene processato per aver fatto il suo dovere. Il fatto che sia stato assolto rende l’accanimento giudiziario difficile da digerire anche a chi non simpatizza per lui. E così, come accade spesso nei momenti chiave della politica italiana, si cambia piano: non più Salvini sotto processo, ma la magistratura sotto accusa.

Il ministro Nordio ha colto l’occasione al balzo. Ha parlato di riforme necessarie, di giudici che “si credono impuniti”. L’ANM insorge, il CSM si irrigidisce, l’opposizione grida al golpe istituzionale. Ma intanto, Salvini resta lì, al centro della scena, come se fosse tornato il 2019. E se il Governo e la sua maggioranza si sono stretti attorno a lui con riflesso pavloviano, è perché sentono che la partita, per una volta, si gioca sul loro terreno.

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

Chi ha perso? La magistratura, che nel tentativo di ribadire la propria autonomia, ha rischiato di giocarsi un pezzo di credibilità. Perché – diciamolo con franchezza – quel ricorso suona più come un braccio di ferro che come una tutela dell’interesse generale. E chi ha vinto? Salvini, certo. Ma anche chi – come Nordio – da mesi cerca l’occasione per mettere mano alla riforma della Giustizia e oggi può usare il caso Open Arms come grimaldello.

Morale della favola: il martire non sempre si immola da solo. A volte, è la giustizia a costruirgli il patibolo. E in quel momento, la politica – quella vera, spietata, lucida – ci sale sopra, e ci fa il comizio.

IL martire involontario.

ENZO SALERA

Enzo Salera discute con Carlo Calenda

Con una schiettezza che non ammette sofismi, il sindaco di Cassino Enzo Salera ha gelato Carlo Calenda durante l’incontro dell’altra sera ad Arpino: “Ma come si fa a criticare la legge elettorale quando si è seduti accanto a uno dei suoi autori?”, ha chiesto, indicando Ettore Rosato. Un colpo di realtà che – senza arroganza, senza rancore – ha restituito alla politica quella freschezza che spesso manca: la forza di parlare chiaro, di guardare negli occhi chi decide le regole, di difendere i propri territori.

Salera non demolisce, ma interpella. Non abbatte, ma stimola. È quella schiettezza che – lungi dalle platee e dai riflettori – rappresenta il sale del confronto democratico, il sale che dà sapore alle parole e alle azioni. L’ha appoggiata piano, tra il serio e l’ironico, come se fosse una battuta sul conflitto d’interesse, tra un leader che contesta per tutta la sera la Legge elettorale ed il suo braccio destro che invece ne è l’autore.

Il gesto da amministratore

Carlo Calenda ed Ettore Rosato a Carnello

È stato un gesto da amministratore, non da politico: intervenire al tavolo per ricordare che una legge elettorale impatta sulle comunità reali, non solo sugli equilibri di Segreteria. E farlo con naturalezza, persino con garbata ironia, ricordando a Calenda e a Rosato che certe leggi pesano, e che chi le propone non può ignorarne le conseguenze. Perché il circondario di Cassino, molto difficilmente rivedrà un deputato o un senatore della sua terra.

Coraggio calmo, sobrio, efficace che non teme il confronto, che non evita il diretto, che non si nasconde dietro comunicati o proclami. Un caffè amaro magari, ma salutare: un invito a riconoscere la politica non come puro seggio, ma come servizio alle comunità. Salera, con una battuta, ha riacceso il dibattito là dove conta davvero: tra la gente. E per questo merita attenzione.

Il morso del pittbul.

FLOP

PAOLO BARELLI

Paolo Barelli e Antonio Tajani (Foto: Stefano Carofei © Imagoeconomica)

Diciamolo chiaramente: il problema non è lo jus scholae. Non è neppure il merito della proposta, che Forza Italia si ostina a presentare come un’opzione “ragionevole”, “europea”, perfino “liberal-conservatrice”. Il problema è il volume. O meglio, il tono. Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera, ha difeso la sua linea con foga. Probabilmente troppa. E in una coalizione già incline al sospetto reciproco, anche l’accento più acceso può suonare come una dichiarazione di guerra.

Siamo nel campo della forma, non della sostanza. Ed è proprio lì che si gioca la vera politica.

Perché lo jus scholae, per come lo presenta Forza Italia, è una versione addomesticata dello ius soli. Non regala la cittadinanza a chiunque nasca in Italia, ma la concede a chi qui ha studiato per dieci anni, passando per programmi ministeriali, lezioni di storia, geografia, italiano. Insomma, chi l’Italia l’ha conosciuta davvero. Niente di incendiario, niente che possa giustificare l’epiteto “cavolata” che qualcuno nella Lega ha usato con disinvoltura. Ma proprio qui sta il punto: invece di replicare con eleganza, Barelli ha preso la via dell’insulto di ritorno. “Ignoranti”, ha detto. “Leggetela, la nostra proposta”.

L’arte della forma

Ora, si può essere passionari quanto si vuole, ma l’arte della forma non è un optional, soprattutto in una coalizione dove Giorgia Meloni detta il ritmo, Salvini tiene il tamburo, e gli altri — Tajani incluso — devono trovare una melodia. Invece, l’uscita di Barelli ha stonato, più per il volume che per il contenuto.

Certo, possiamo capire il fastidio. Forza Italia si muove con un progetto riformista, cerca di scrollarsi di dosso l’etichetta di fanalino di coda della coalizione, e proprio quando prova a dire qualcosa di sensato sul piano culturale — perché tale è, alla fine, lo jus scholae — si becca una stroncatura in stile talk-show. È normale che ci si inalberi. Ma è proprio in questi momenti che si vede la stoffa del leader. E la leadership, oggi, passa anche dalla grammatica della convivenza.

Alla fine, l’impressione è che Forza Italia sia come uno studente modello che si presenta all’interrogazione con tutti i libri letti, ma scivoli sulla pronuncia. Lo jus scholae può anche essere una proposta seria, ma se la proponi urlando “ignoranti!” a chi ti dovrebbe votare la fiducia in Parlamento, l’esito non è una riforma, ma una rissa.

L’arte perduta della forma

IVECO

Il bus E Way di Iveco

Silenzio. Come spesso accade quando i passaggi sono delicati, le parole diventano pietre, e dunque si evita di pronunciarle. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann, interpellata sulle trattative per la cessione di Iveco, si trincera dietro un classico “no comment” che somiglia più a una conferma imbarazzata che a una smentita. Intanto, a leggere tra le righe dei rumor e delle indiscrezioni, il futuro dei furgoni Iveco sembra già impacchettato con destinazione Mumbai, direzione Tata Motors.

I furgoni dell’italiana per eccellenza, quelli che un tempo portavano il tricolore sulle fiancate degli eserciti e le merci sulle autostrade, potrebbero presto parlare hindi. E mentre Exor guarda ad Est, i sindacati guardano a Roma, chiedendo al ministro Urso di convocare con urgenza un tavolo per salvaguardare il destino di 14mila lavoratori italiani. Altri 14mila nomi in calce alla lunga lista delle “storie industriali che furono”.

Il deja vù

L’Iveco 40.10 del Reggimento San Marco impegnato in Iraq. (Foto: sergente Mark Bucher)

Sì, perché al netto delle dinamiche finanziarie, dell’efficienza produttiva e delle logiche globali, c’è una sensazione di déjà vu che accompagna questa vicenda: la solita, reiterata abdicazione del sistema-Paese di fronte al mercato. Quella stessa inerzia che ci ha fatto assistere, quasi con rassegnazione, al passaggio sotto bandiere straniere di marchi come Ducati, Pirelli, Valentino, Loro Piana. Ora tocca a Iveco, col suo glorioso passato, le sue fabbriche da Torino a Brescia, da Bolzano a Suzzara.

E poco importa se il pezzo più sensibile – Iveco Defence – resterà in mani europee, forse italiane, con Leonardo e Rheinmetall in pressing sul dossier. Il segnale che arriva è un altro: l’Italia continua a smontare pezzo dopo pezzo il suo sistema industriale, senza mai porsi la questione della sovranità produttiva. Un termine che sarebbe piaciuto molto a chi oggi siede in maggioranza.

Ma attenzione: non è solo colpa degli Elkann, che agiscono secondo la logica dell’azionista. E non è nemmeno tutto colpa della globalizzazione, che impone dimensioni e capitali sempre più mastodontici. Il punto è la fragilità politica e istituzionale con cui l’Italia accompagna questi passaggi epocali. Invece di una strategia industriale di medio periodo, continuiamo ad agire sull’onda dell’emergenza o del mercato. E il risultato è un costante svuotamento dell’identità produttiva nazionale.

Un altro pezzo d’Italia che se ne va