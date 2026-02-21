Top e Flop, i protagonisti di sabato 21 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 21 febbraio 2026.

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 21 febbraio 2026.

TOP

LA STROKE UNIT

L’equipe della Stroke Unit dell’ospedale di Frosinone

Lo sport più praticato in provincia di Frosinone è parlare male di sé stessi, del proprio territorio, delle proprie capacità e delle proprie produzioni. I primi a denigrare la Ciociaria sono i ciociari. Un’assenza di orgoglio che difficilmente si trova così accentuata in giro per l’Italia. Si gode nel raccontarsi per ciò che non funziona. In questo modo, finiscono nel buio anche le eccellenze: perché anche qui ci sono cose che funzionano molto meglio che altrove.

Lo dimostrato quattro diamanti, cioè il massimo premio che viene assegnato a livello europeo sulla qualità di alcuni particolari servizi sanitari. E per essere sicuri che non si tratti di una situazione fortunata, i reparti sotto osservazione vengono analizzati e premiati ogni tre mesi. A Frosinone quei Quattro Diamanti sono stati centrati tutti e quattro i trimestri del 2025. L a Stroke Unit dello Spaziani entra nell’élite europea della cura dell’ictus. È il massimo riconoscimento ESO Angels. In Italia, solo 7 strutture su 97 sono riuscite a mantenerlo per un anno intero.

È un risultato straordinario. Perché l’ictus non concede seconde occasioni. O arrivi prima, o perdi tutto. Il 96% dei pazienti trattati entro 60 minuti. Il 75% entro 45. Il 96% delle trombectomie entro 90 minuti. Numeri che non sono percentuali: sono differenza tra autonomia e disabilità, tra ritorno a casa e reparto a lungo degenza. Qui il tempo è potere. E qualcuno lo sta esercitando bene. (Leggi qui: «Sono i dettagli a fare la differenza» non solo nelle notizie).

Metodo, continuità, reputazione

Quando Roberto De Simone e Maria Rosaria Bagnato, cioè il direttore di Neurologia e la dirigente Neurovascolare, parlano di orchestra per descrivere il Reperto, non stanno cercando una metafora gentile. Stanno descrivendo un sistema. Il 118 che prenotifica. Il triage che non attende. La radiologia già pronta. La rianimazione in allerta. La neurologia che non rincorre ma anticipa. Questo significa organizzazione. Significa che la macchina è oliata. E in sanità l’organizzazione è tutto. Non è il singolo talento. È la catena che non si spezza.

Il direttore generale Arturo Cavaliere parla di percorso costruito negli anni. Ed è qui il punto vero: l’eccellenza non nasce per decreto. Nasce da una linea tenuta nel tempo. Da investimenti che non cambiano a ogni stagione politica. Da professionisti che restano e crescono. In una provincia che spesso si sente periferia sanitaria, questa è centralità operativa. Non slogan, ma standard europei. Non rivendicazioni ma certificazioni.

E c’è un altro livello di lettura. Quando un reparto entra stabilmente nei circuiti internazionali, quando partecipa a studi multicentrici, quando pubblica casi clinici, cambia il baricentro del territorio. Attira competenze. Trattiene giovani medici. Genera reputazione. La reputazione è capitale. E il capitale sanitario vale quanto quello industriale.

Mentre altrove si discute di carenze, qui si dimostra che il sistema può funzionare. Che può essere competitivo. Che può salvare vite con tempi da benchmark europeo. Non è propaganda. È metodo. E quando il metodo regge per quattro trimestri consecutivi, non è un caso. È una scelta. Il resto sono lamentele. Qui si gioca in Europa.

Quattro diamanti ed una lezione per tutti.

ENRICO COPPOTELLI

Enrico Coppotelli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il cambio d’abito alla Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli lo ha fatto fare un minuto dopo essere entrato a Roma nella sua stanza di Segretario Generale del sindacato. Non ha avuto bisogno di chiamare il sarto: ha disegnato lui al volo le linee ed i punti sia di taglio che di cucitura. Ne è uscita una Cisl che ha messo in seconda battuta i panni per indossare quelli di chi si mette a scrivere architetture di sviluppo, non è più un coro di protesta: è la mossa che cambia il terreno di gioco. La Cisl del Lazio nelle ore scorse ha consegnato alla Regione un dossier di 54 pagine sui distretti industriali : non per aggiornare una legge del 2001. Ma per mettere la Giunta Regionale di Francesco Rocca di fronte allo specchio: o governate la trasformazione produttiva, o la subite. (Leggi qui: Distretti industriali: la Cisl mette la Regione davanti allo specchio).

Questo è il cuore della questione: perché Enrico Coppotelli non ha depositato tavole tecniche: ha esibito un progetto di politica industriale. Una piattaforma capace di dire, senza mezzi termini, che la Regione non può più limitarsi a slogan e annunci, mentre i distretti languono nel limbo delle buone intenzioni.

Il dossier è un atto d’accusa e, al tempo stesso, una proposta di governo. Mappa i distretti – dal tessile della Valle del Liri al marmo degli Ausoni, dalla ceramica di Civita Castellana all’audiovisivo di Roma – e non si limita a enumerare criticità: indica una nuova governance e un soggetto attuatore, magari il Consorzio Industriale del Lazio, per monitorare progressi e risultati. Non si parla di cinture di sicurezza o di piani di emergenza: si parla di competitività. Di reti produttive territoriali che in passato hanno rappresentato il cuore pulsante dell’industria laziale. Oggi rischiano l’irrilevanza se restano ancorati a logiche di investimenti a pioggia, annunci e convegni. Coppotelli lo dice senza giri di parole: la trasformazione non sarà neutra. Senza un progetto chiaro, la transizione tecnologica sarà selezione naturale.

Proposta dalla base

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Ma c’è un altro elemento che fa di questo dossier molto più di una proposta tecnica: la sua origine sociale. La Cisl non è un think tank accademico, né una lobby imprenditoriale. È il principale sindacato regionale. E quando un sindacato mette in fila mappature, inefficienze e piani di azione, significa che la proposta parte dalla base: cioè da chi ha gli anfibi direttamente sul terreno di una crisi che avanza e guadagna margini ogni giorno, in termini di posti perduti e fabbriche chiuse.

Anche perché il contesto è mutato: il Lazio non è più la Regione delle certezze manifatturiere. L’automotive scricchiola, il tessile sopravvive a stento, gran parte della produzione resta polarizzata. Senza una mappa chiara di competenze e vocazioni, la concorrenza internazionale non aspetta. E allora la politica è chiamata a scegliere. La vicepresidente regionale Roberta Angelilli può raccogliere la proposta e aprire un tavolo strutturato, trasformando il dossier in lavoro concreto con il professor Raffaele Trequattrini e il suo Consorzio Industriale. Oppure può lasciarlo scivolare nella ritualità delle consultazioni, nei comunicati che non producono cambiamento.

Questa non è una stagione ordinaria. È un bivio. Chi non decide subisce le decisioni di altri – mercato, automazione, competizione globale. E su quel bivio, la Cisl non ha timore di guardare negli occhi la Regione: decidete di governare o state decidendo di arrendervi.

Capacità di visione.

PASQUALE CIACCIARELLI

Alcune operazioni hanno un valore amministrativo, altre hanno un valore simbolico. Quella portata al Viminale dall’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli per la firma del ministro Matteo Piantedosi e del Governatore Francesco Rocca è sintesi tra le due categorie. Perché questo è togliere le case agli abusivi e assegnarle alle forze dell’ordine come appartamenti di servizio: non è soltanto una misura gestionale sugli alloggi Ater occupati e poi sgomberati. È un messaggio. È un cambio di narrativa: dallo Stato che rincorre allo Stato che presidia.

Tor Bella Monaca. Quarticciolo. Quartieri che nel lessico mediatico diventano quasi sinonimo di degrado. Qui il protocollo prova a ribaltare la logica: non più appartamenti liberati che restano vuoti, in attesa della prossima occupazione. Ma alloggi abitati da chi, per mestiere, rappresenta la legalità.

La mossa è politica, prima ancora che sociale. Perché il tema sicurezza oggi è terreno identitario del centrodestra. E Francesco Rocca, che governa la Regione Lazio, sceglie di stare esattamente lì: su un progetto concreto, misurabile, comunicabile. Canone Ater ridotto del 50%. Contratti transitori. Giovani agenti di prima nomina che possono condividere l’alloggio. È un intervento che incrocia due problemi reali: il costo della vita nella Capitale e la difficoltà di presidiare territori fragili.

L’altro piano

Il governatore del Lazio Francesco Rocca ed il ministro Matteo Piantedosi

Ma l’operazione va letta anche su un altro piano. Le periferie romane non sono solo un problema di ordine pubblico. Sono un problema di fiducia. Se un quartiere vede stabilmente vivere carabinieri, poliziotti, finanzieri, il messaggio non è soltanto repressivo. È lo Stato non passa e se ne va. Lo Stato resta.

Dieci appartamenti per partire. Numero simbolico. Ma il dato che pesa è un altro: oltre 1200 alloggi recuperati nel triennio 2023-2025. Un patrimonio che, se non gestito, torna rapidamente ostaggio dell’illegalità. C’è poi la regia istituzionale: Prefettura di Roma, Viminale, Regione. Una filiera compatta. È il centrodestra che mostra coordinamento verticale tra Governo e territorio. Non sempre accade.

Funzionerà? Dipenderà da due fattori. Il primo: la capacità di evitare che l’iniziativa resti un’operazione bandiera. Il secondo: la rapidità nel passare dai dieci alloggi iniziali a una scala più ampia. Perché la sicurezza non si costruisce solo con le pattuglie. Si costruisce con la presenza quotidiana. E questa è una scelta che parla chiaro: meno occupazioni, più divise nei palazzi popolari.

Non è solo housing. È presidio politico.

Guardie e ladri nello stesso condominio.

FLOP

OMAR SARUBBO

Omar Sarubbo

Quando un partito non riesce nemmeno a trovare un candidato, il problema non è il calendario. È l’identità. La scelta di Gerardo Stefanelli di non ricandidarsi alla presidenza della Provincia di Latina è un fatto politico che mette nei guai il Pd. Non tanto per la decisione in sé – legittima, personale, persino elegante nel tono – quanto per quello che lascia dietro: il vuoto. (Leggi qui: Elezioni provinciali nel caos: il PD senza candidato, la Lega contro Carnevale).

Il Pd provinciale aveva votato all’unanimità per sostenerlo. Il Segretario Provinciale Omar Sarubbo aveva chiuso il cerchio. La maggioranza Pd-M5S-Civiche pontine si era compattata. Poi Forza Italia si è sfilata e l’architettura è crollata. Non solo nei numeri, ma nel senso politico. Perché Stefanelli era il punto di equilibrio: istituzionale, inclusivo, trasversale. Senza quella cornice, la ricandidatura sarebbe diventata una guerra di trincea. E lui ha scelto di non combatterla.

Il problema, però, non è Stefanelli. È ciò che accade dopo.

Lo scenario al limite dell’incredibile

Gerardo Stefanelli

Mancano 24 ore alla presentazione delle candidature e il centrosinistra è chiuso in conclave. Si sfogliano i nomi: Valentino Mantini, Annamaria Bilancia, Eligio Tombolillo, Mauro De Lillis, Barbara Petroni. Si ragiona, si pesa, si misura. Ma alle 19 di ieri non c’era ancora un candidato. Nemmeno uno. La scena è quasi surreale: il centrodestra ha già il suo nome, Federico Carnevale, e il Pd rischia di non presentare nessuno. Non perdere: non partecipare proprio.

È qui che la vicenda assume un valore più grande della singola elezione. Perché se un Partito strutturato, con sindaci, amministratori, rappresentanza nei territori, non riesce a esprimere un candidato alla presidenza della Provincia, significa che il problema non è la contingenza. È la capacità di assumersi responsabilità. La frase sibillina di un esponente dem – «Quando c’è (e se c’è) il nome lo diciamo» – fotografa meglio di qualsiasi analisi lo stato dell’arte. L’incertezza non è tattica. È paralisi.

E mentre il Pd riflette, il centrodestra avanza. Anche diviso, anche attraversato da tensioni, ma con una cosa chiara: il candidato c’è. La politica, alla fine, è questo. Metterci un nome, una faccia, un rischio.

Non Pervenuto.