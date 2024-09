Top e Flop, i protagonisti di sabato 21 settembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 21 settembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 21 settembre 2024.

TOP

MATTEO RENZI

Matteo Renzi (Foto: Marco Cremonesi / Imagoeconomica)

Ieri a Mattino Cinque ha fatto il “guru pratico” ed ha parlato, di inflazione, aumento degli stipendi, necessità di fare cose concrete e sicurezza. Tema questo su cui aveva “interrogato il ministro Piantedosi” 24 ore prima in Senato. Sul suo terreno è imbattibile, poco da fare. Il terreno sul quale Matteo Renzi di solito non fa prigionieri è quello delle enunciazioni geopolitiche di principio. E dei sistemi consolidati che, nella Storia, hanno messo a regime scenari sulla cui “bontà” è difficile obiettare. Renzi è uno che quelle cose là le sa mettere in fila con una tale efficacia e spontaneità che alla fine tutti (o quasi) si dimenticano che Renzi non è mai stato superiore alla sua agilità di pensiero. Basti pensare alla “nonchalance” con cui ha cassato, da Cassandra, la cassazione dei sogni di origine centrodestrorsa in Azione.

Ovvio che, da questo punto di vista per motivi altrettanto ovvi, in tacca di mira dell’ex premier ci sia un altro sue ex collega in vertice a Palazzo Chigi. Cioè quel Giuseppe Conte che, nell’imminenza di un Congresso (ri)fondativo del suo liso M5s, ha trovato anche il tempo per chiarire alcune cose.

Quadra sì, ma senza Italia Viva

Elly Schlein (foto © Glauco Dattini)

Quali? Che ad esempio se da un lato c’è necessità di fare squadra contro il Meloni group dall’altro in quella squadra lui non ci vuole Italia Viva. Soprattutto non ci vuole un Renzi in corteggiamento stretto di Elly Schlein. Perciò, ogni volta che Conte punge Renzi su temi importati ma molto utilitaristici, Renzi replica a Conte sugli stessi temi. Ma con un tono più “ficcante”.

Così, ad esempio: “Giuseppe Conte mi attacca sul rapporto con i democratici americani”. Poi la risposta: “L’attenzione di Giuseppe Conte alle questioni di politica estera è meritevole di un approfondimento serio, trasparente e rigoroso. Per la nostra idea di centrosinistra il rapporto con gli americani non è in discussione non solo per la storia da Alcide De Gasperi in poi”.

De Gasperi, Berlinguer ed altri

Enrico Berlinguer a Venezia nel 1980 (Foto: Gorup de Besanez)

Qui Renzi piazza un piccolo colpo da maestro: “Ma anche dai tempi dell’apertura di Enrico Berlinguer e della leadership strategica di Giorgio Napolitano”. Poteva mancare l’inciso decisionista ma verista al contempo? “Non facciamo scegliere i Governi a Washington, ovviamente, e ancora più ovviamente non lasciamo che sia Mosca a decidere per noi”. La chiosa del senatore di Rignano ed ex direttore editoriale de Il Riformista è più precisa.

“Quanto alla politica americana tra Donald Trump e Kamala Harris noi non abbiamo dubbi: stiamo dalla parte dei democratici americani, stiamo dalla parte di Kamala senza se e senza ma”.

E alla fine l’ennesimo canto della sirene verso il Nazareno. Questo “Ci auguriamo che tutto il campo largo sia dalla parte dei progressisti contro i sovranisti”.

Sul pezzo. Molto sul pezzo.

ANTONELLO IANNARILLI

Antonello Iannarilli

C’è una radicale differenza di peso tra le nomine e le conferme. Una nomina può essere indice di abilità politica, capacità di coltivare la giusta relazione, fiuto del vento, competenza nel settore. La conferma prescinde da tutto questo: perché se hai fatto disastri puoi avere tutta l’abilità del mondo il fiuto e le competenze. Ma ti presentano il conto. All’ex Presidente della Provincia di Frosinone, ex assessore regionale, ex deputato Antonello Iannarilli ieri sera non è arrivato il conto ma la conferma: per un altro anno sarà al timone dell’Ater indossando i galloni da Commissario.

Non era scontato. Perché nel territorio della provincia di Frosinone, in questo periodo, da Via della Scrofa passano il pettine almeno quattro volte: per non prestare il fianco ad altre interpretazioni maliziose dopo quella sulla nomina dell’ex vicesindaco Fabio Tagliaferri alla guida della partecipata ALeS.

Con Antonello Iannarilli invece non ci sono stati nodi rilevati dal pettine. Al contrario. Ha avviato un serio piano di razionalizzazione dei conti, realizzando l’impensabile: i morosi stanno recuperando gli affitti arretrati che spesso non pagavano perché tanto nessuno paga; sta liberando gli alloggi occupati in maniera abusiva; sta cercando di realizzare quel minimo di manutenzione che il decoro richiede nonostante le condizioni delle casse dell’azienda.

La nomina poteva essere un riconoscimento per l’impegno messo in campo alle Regionali nelle file di Fratelli d’Italia e per le migliaia di preferenze raccolte ancora una volta. La conferma no. La conferma non ha sollecitazione politica. È legata ai risultati. In una realtà che ha ben poco da concedere come l’azienda delle Case Popolari.

Come se avesse vinto un’altra elezione.

FILIPPO ROVELLI

Filippo Rovelli e Luca Salvadori

Razza dannata i piloti. Votati al dio della velocità nella segreta speranza che un dio degli altari gli mandi un angelo dietro la curva che prima o poi abbordi mezzo centimetro più in là oppure a raddrizzarti in quella cabrata che hai spinto troppo all’estremo. Tra i piloti d’aereo e quelli di motocicletta c’è poca differenza di religione. Basta una manciata di brecciolino nel posto sbagliato e sei con le ruote all’aria a più di 200 all’ora, basta un secondo di ritardo nel tirare la cloche e sei eternamente tra le nuvole.

Una continua sfida alla vita, al limite, alla velocità. Dove una stupida bandiera a scacchi rappresenta invece tutto il senso di un’esistenza. Come ha imparato benissimo, a soli 23 anni, Filippo Rovelli motociclista nel National Trophy 1000, il campionato di velocità riservato alle moto da competizione di derivazione stradale e prototipi. Ha imparato che c’è una vita oltre la vita. E che campioni si diventa anche senza passare quella bandiera a scacchi. Anzi. Non passandoci.

Filippo Rovelli sull’asfalto di Vallelunga

Ha in mano il titolo Mondiale. Non lo prenderà. Rinuncerà alle ultime due gare che lo consacrerebbero il migliore in questa stagione iscrivendolo nell’Albo d’Oro della competizione. Filippo Rovelli ha deciso di diventare campione ma di altro: d’umanità. Non correrà quelle due gare per rispettare il suo rivale Luca Salvadori morto il 15 settembre in Germania. Saltandole, farà in modo che Luca sia matematicamente campione pur essendo ormai sulle piste di un’altra dimensione.

la dimensione del vero campione, quello che così non prenderà l’iride, sta nel post affidato ai suoi social: “Luca, sono anni che le nostre strade si incrociano in pista, ma mai come quest’anno ci siamo dati battaglia. Ogni gara è stata un vero testa a testa… Avevamo ancora due gare davanti a noi, due occasioni per sfidarci ancora una volta e continuare a crescere insieme. Ma oggi, per me, il campionato finisce qui. Non ha senso continuare senza di te in pista, senza la tua grinta, il tuo talento. Questo titolo è tuo, Luca, e te lo sei guadagnato con merito, gara dopo gara. Avrei voluto festeggiarti in modo diverso, stringerti la mano e dirti di persona che sei stato il migliore. Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre. Grazie per ogni momento vissuto insieme. Ti voglio bene“.

Campione vero.

FLOP

VIRGINIA RAGGI

Virginia Raggi (Foto: Livio Anticoli / Imagoeconomica)

Ultimamente è un fiume in piena. Ieri ha replicato a Barbara Funari del Capidoglio sui campi rom, spiegando che i successi di Gualtieri di oggi sono figli anche del suo impegno di ieri. Poi entra a gamba tesa nella diatriba tutta inside al M5s e si schiera ma non troppo. La sua è la posizione del “nì” tendente ad un cauto endorsement verso il fondatore. E ci sono ottime ragioni politiche affinché Virginia Raggi non abbia particolarmente in casella di gradimento Giuseppe Conte. Perciò lei, l’ex sindaca di Roma che non venne ricandidata, sembra stare più con Beppe Grillo. E tutto sommato va bene, ma senza cadere nel “prerogativismo”.

Cioè nell’esercizio di quella facoltà decisamente bizantina per cui, se vuoi far capire che stai con uno, lasci intendere che è “colpa” delle facoltà che quell’uno ha di scompaginare un sistema complesso. La cosa migliore infatti sarebbe quella di dire “io sto con Grillo nella faccenda della Costituente del M5s perché Grillo e quel che Grillo dice mi garbano di più”.

Il giro largo, molto largo

Senza fare come certi genitori che, per non dire di no ai figli golosi che piallano un frigo a settimana, gli spiegano che è stato il medico a dirlo. La domanda, nell’imminenza della Rifondazione pentastellata di ottobre è: Beppe Grillo o Giuseppe Conte? Raggi la pensa così: “Oggi il M5s ha uno statuto che è una sorta di regolamento. (Regolamento) che disciplina cosa si può fare e cosa non si può fare nel M5s. Se questo statuto dà a Beppe Grillo dei poteri e lui li esercita fa bene”.

Beppe Grillo (Foto: Carlo Lannutti © Imagoeconomica)

Poi l’ex prima inquilina del Campidoglio azzarda una lettura critica, meritevole ma sibillina: “La cosa più brutta è trasformarsi in quello che si è sempre detto di voler combattere, è terribile”. Su un eventuale scenario giudiziario a fare da sfondo al ring tra fondatore e presidente del M5s Raggi ha detto cose salomoniche assai.

“Io a perorare nel caso? No grazie…

“Sicuramente non sarei io l’avvocato. La questione mi lascia un po’ scossa, turbata. Mi dispiace molto, da persona che ha creduto molto e crede nel Movimento. Se si arriverà alle carte bollate se la vedranno gli avvocati”. Poi di bio, di quelle che sanno di medagliere di un legionario che ha fatto la battaglia di Camerone. “Sono entrata nel Movimento nel 2010-2011, quando rappresentava un’idea diversa di fare politica. Proviamo a fare politica mettendo insieme le buone idee”.

“E superando determinate ideologie e cerchiamo di lavorare concretamente per il benessere dei cittadini. Io ho deciso di entrare in politica per quel progetto, in quello mi riconosco”. E quindi? “Se avessi voluto fare politica per fare politica forse sarei entrata in un partito. Io ho fatto una scelta diversa”.

Le medaglie senza la chiarezza

Giuseppe Conte

“Il Movimento nasce come idea, come metodo, come possibilità e io credo che oggi ci sia bisogno di tornare a quel metodo e a quel laboratorio, altrimenti si diventa solo la brutta copia degli altri partiti”. Il sunto sta tutto in un’altra domanda.

Eccola magari: ci voleva tutto questo panegirico per dire che è arrivato il momento in cui Raggi restituisca il favore a Conte che non la ricandidò per la regola del secondo mandato che oggi proprio a Conte sta stretta?

Ortodossa “pezzotta”.