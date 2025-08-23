Top e Flop, i protagonisti di sabato 23 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 23 agosto 2025.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 23 agosto 2025.

*

TOP

MARIO DRAGHI

Mario Draghi (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

È tornato. L’uomo del Whatever it takes è di nuovo lì, in prima linea. Peccato che nessuno abbia il coraggio di impiegarlo. Sul palco del Meeting di Rimini — terra di spiritualità e salsedine, ma anche di diplomazie sottili — l’ex premier Mario Draghi ha riassunto, in poco meno di un’ora, quello che la politica europea fatica a dire da dieci anni: l’Europa che abbiamo conosciuto è finita, e la prossima non potrà essere costruita sulle stesse illusioni .

E lo ha fatto come sempre: senza sbavature, senza retorica, ma con una chiarezza disarmante. Il mito che bastasse essere una grande area commerciale per contare nel mondo – dice Draghi – è definitivamente tramontato. Gli Stati Uniti impongono dazi e ci dettano l’agenda della difesa, la Cina avanza sulle tecnologie critiche, e l’Europa? Fa da spettatrice, persino quando i missili piovono su Gaza o i reattori iraniani vanno in fumo. Altro che “potere gentile”.

L’ultimo europeista vero

Mario Draghi (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

Draghi, che non è certo un anti-europeista, ma forse l’ultimo dei veri europeisti, rovescia così il tavolo con l’eleganza di chi non deve più chiedere nulla alla politica: l’Ue deve cambiare pelle o resterà una bella cornice vuota. E soprattutto: deve cominciare a giocare in attacco, con decisioni condivise, debito comune, investimenti titanici in difesa, energia e innovazione. Non per idealismo, ma per sopravvivenza.

Il punto più alto del discorso è stato, forse, quello più semplice: “trasformate lo scetticismo in azione”. Un appello ai governi, sì, ma anche ai cittadini. Perché l’Europa – avverte Draghi – non può più permettersi il lusso della mediazione eterna, dell’unanimità paralizzante, dell’illusione di vivere in un’oasi geopolitica. I tempi ordinari sono finiti, e quelli straordinari non aspettano i nostri riti comunitari.

Draghi ha fatto Draghi. Ha scosso, smontato illusioni, proposto soluzioni. Con un sottotesto che chi fa politica non può ignorare: la leadership, in Europa, serve adesso. E non è più tempo di comparse. (Leggi qui: Quel Draghi che un po’ ci manca, ora che siamo “sovrani” a casa nostra).

L’ultimo statista.

GUIDO D’AMICO

Guido D’Amico

È curioso – ma anche simbolico – che la sfida dell’Italia all’Expo di Osaka 2025 venga lanciata non dai soliti colossi industriali, ma da quella parte del tessuto produttivo spesso sottovalutata, eppure strutturalmente vitale: le micro, piccole e medie imprese. A guidare l’assalto al Giappone è ConfimpreseItalia, sotto la regia del suo presidente Guido D’Amico, con una missione che ha tutta l’aria di voler riscrivere il racconto dell’imprenditoria tricolore .

Altro che folklore e prodotti tipici: qui si parla di innovazione, internazionalizzazione e crescita industriale, parole solitamente riservate agli spin doctor dei grandi gruppi. Invece sono i piccoli – quelli che tengono in piedi il 96% del sistema produttivo italiano – a salire su un volo diretto per Osaka, poi a Tokyo, per portare idee, esperienze e visioni nuove. Un’operazione che non è solo diplomazia economica, ma narrazione strategica.

Non è un’esposizione

Il Padiglione Italia ad Osaka

Perché, diciamolo chiaramente: l’Expo non è un evento espositivo. È un campo di battaglia geopolitico in cui ogni padiglione è una dichiarazione d’identità e di ambizione. E ConfimpreseItalia ha scelto di partecipare come protagonista, con una giornata interamente dedicata all’associazione e alle eccellenze imprenditoriali italiane.

Ecco allora la sfilata delle imprese ciociare e pontine, a comporre una delegazione che porta con sé non solo la varietà settoriale – dall’agroalimentare all’energia, dal turismo al microcredito – ma anche la consapevolezza di dover smettere i panni dell’artigiano timido per indossare quelli dell’attore globale.

Lo ha detto con nettezza lo stesso D’Amico: “Non può che essere un onore poter parlare di microimpresa italiana in un evento così importante”. E se la frase suona istituzionale, la realtà che sottintende è politica: portare la microimpresa italiana fuori dalla cronaca locale e piazzarla nel cuore di un dialogo internazionale dove fino a ieri non aveva cittadinanza.

L’intesa con Vattani

A rafforzare l’ambizione, l’intesa con il Commissario Generale Vattani, la presenza di startup giovanili, e una tournée che proseguirà con incontri istituzionali a Tokyo. Insomma: non è turismo industriale, è diplomazia produttiva, con l’Italia che si propone non solo come esportatrice di beni, ma come laboratorio di modelli imprenditoriali replicabili.

Da Osaka, dunque, non tornerà solo un bagaglio di fotografie o brochure patinate. Ma, se tutto andrà come deve, anche una nuova percezione di cosa sia oggi l’Italia che lavora e che vuole contare. Quella fatta di donne e uomini che, pur partendo da una provincia spesso invisibile, decidono di giocarsi la partita sul palcoscenico più esigente.

E questo – in tempi di slogan e rendite di posizione – è forse il gesto più rivoluzionario che la nostra economia potesse concedersi.

La concretezza in kimono.

FLOP

PIAZZA DEI 500

C’è un aspetto particolarmente curioso, per non dire amaramente grottesco, nel destino delle grandi piazze italiane: spesso sembrano progettate non tanto per durare, ma per essere rifatte. E Roma, da questo punto di vista, non si fa mancare nulla. È il caso emblematico di piazza dei Cinquecento, la vetrina della Capitale, il primo impatto per chi arriva in treno da ogni angolo del Paese, se non del mondo. La nuova piazza, inaugurata appena lo scorso gennaio con tanto di taglio del nastro e dichiarazioni solenni, si sta letteralmente sfaldando. Bastano sei mesi – non sei inverni, sei stagioni – per vedere crepe, buche, alberi secchi e materiali già logori. Come in un déjà-vu romano, siamo già al tempo delle toppe.

E dire che non erano certo mancati i soldi. Ventuno milioni di euro, oltre un anno di lavori, e una riqualificazione celebrata come “l’ingresso rinnovato della città eterna”. Un’opera ambiziosa, forse troppo. Si voleva dare una lezione di architettura contemporanea, e invece si è finiti con l’offrire l’ennesima lezione di metodologia italiana sui lavori.

Il problema, si dice, è “una pressione eccessiva sulle giunture”, o magari “il caldo che ha dilatato l’asfalto”. Colpa del clima, dei mezzi pubblici, dei passanti, del destino. Eppure, dietro le giustificazioni tecniche, resta una domanda banale ma essenziale: perché non si è scelto un materiale adatto? Perché non si è utilizzato, ad esempio, il gres porcellanato prodotto in casa, nei territori del Lazio? Quel gres della Saxa Gres di Anagni, ora nelle mani del gruppo DR Automobiles, è stato adottato in decine di contesti urbani proprio perché capace di resistere agli sbalzi termici, al traffico, persino all’incuria. La scelta, evidentemente, è stata un’altra. Più estetica che funzionale. Più architettonica che urbana.

Due sampietrini no?

I sampietrini della Grestone di Roccasecca

Il paradosso è sotto gli occhi di tutti: il pavimento già crepato, le aiuole con alberi secchi (quasi il 50%), le panchine di marmo rovinate dagli skaters, come se Roma non fosse capace di convivere nemmeno con la sua gioventù. Un punto deve essere chiaro: non è un problema politico o amministrativo. Il sindaco Roberto Gualtieri e la sua squadra il loro lavoro lo hanno fatto. Le domande stanno altrove. La scelta dei materiali, la loro posa, le condizioni generali a cui dovevano essere sottoposti. Il risultato è che la piazza si sfalda mentre si progettano altre aiuole, si annunciano nuove fasi di lavori, si rincorrono i ripristini. Lavori su lavori, come se l’intervento stesso fosse ormai parte integrante dell’arredo urbano.

Roma merita altro. Merita una piazza che duri, che accolga e non si sgretoli al primo tacco o alla prima estate. Merita materiali all’altezza della sua storia. E forse, nel prossimo restyling (perché arriverà, inevitabilmente), qualcuno ricorderà che a pochi chilometri dalla Capitale esisteva un’eccellenza industriale in grado di offrire proprio ciò che serviva: durabilità, resistenza, estetica. Il gres porcellanato “made in Anagni” è stato esportato in mezza Europa. A Termini, no.

Per ora, ai romani restano le toppe. Agli storici dell’urbanistica, il compito di analizzare come anche nel XXI secolo, nella città dei Cesari e del Bernini, basti una pioggia (o un’estate) per mandare tutto in frantumi.

Il lusso (inutile) della toppa

ANTONIO LAMIRANDA

Antonio Lamiranda

Un exploit da manuale. Non quello del Buon amministratore ma quello della Regressione culturale. O, se vogliamo essere indulgenti, di superficialità travestita da dottrina. Autore: l’assessore all’Urbanistica di Sesto San Giovanni, Antonio Lamiranda.

Ha scritto – non in un paper accademico, ma su Facebook – che omosessualità e transessualità sono o sono state “patologie”, a seconda dei punti di vista geografici e temporali. E l’ha fatto con la sicurezza di chi crede che un post infarcito di riferimenti fuori contesto basti a riabilitare pregiudizi ormai archiviati dalla comunità scientifica, oltre che dalla coscienza civile.

Revisionismo dilettantesco

Il gay Pride di Roma (Foto: Andrew Medichini / Courtesy AP)

Sarebbe sufficiente una rapida consultazione del DSM-5, del catalogo OMS o, banalmente, della Costituzione italiana per sapere che la dignità della persona non è una concessione temporanea del pensiero dominante, ma un principio non negoziabile. Invece no. Lamiranda si è spinto oltre: ha evocato persino quei Paesi dove essere omosessuali costa la vita, come se il solo fatto che esistano fosse argomento utile a legittimare la sua tesi. E lo ha fatto con toni che oscillano tra il revisionismo dilettantesco e un sarcasmo pericolosamente compiaciuto.

Non si tratta solo di un’opinione personale. No, quando a parlare è un amministratore pubblico – per giunta titolare di una delega strategica come quella dell’Urbanistica, cioè colui che progetta lo spazio in cui viviamo – la questione cambia natura. Perché chi governa lo spazio fisico ha anche il dovere di custodire lo spazio civile e simbolico. Dove nessuno dovrebbe sentirsi un’anomalia.

Lamiranda, da parte sua, non si scusa. Minaccia querele. Rivendica tutto. Come se fosse ancora il 1990. Ma l’Italia, per fortuna, non lo è più. E nemmeno Sesto San Giovanni – l’ex Stalingrado d’Italia – merita un ritorno al medioevo culturale in nome del populismo algoritmico.

Visioni medioevali.

ALESSANDRO GIULI

Alessandro Giuli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Dal Meeting di Rimini di solito vengono fuori due tipi di linee concettuali. Quelle di macrosistema che danno lustro all’evento e polpa ai grandi indirizzi sovranazionali, poi quelle che si richiamano all’aneddotica di ciò che è accaduto nell’imminenza del meeting stesso.

Insomma, è una sorta di “mezza passerella”, il meeting, oltre che essere un test attivo per verificare dove stiano andando i sistemi complessi. In ordine a questa sua seconda (e secondaria) funzione le affermazioni del ministro della Cultura Alessandro Giuli vanno prese un po’ con le molle quindi. Le molle di uno scetticismo che ormai sembra aver germinato intorno alla figura del ministro dal lessico futurista succeduto a Gennaro Sangiuliano.

Lo sgombero del Leonka

Il core delle affermazioni di Giuli è stato relativo ai fatti del Leoncavallo, allo sgombero del centro sociale ed alle motivazioni cartesiane che hanno portato un governo di destra centro ad affermare la presenza dello stato nel centro MIlanese. Tuto bene o non malissimo dunque?

Il palazzo occupato da Casapound

Non tanto, a considerare che Giuli ha fatto un distinguo con Casapound, distinguo magari un po’ troppo peloso. E con queste parole. “La posizione del governo è quella più ragionevole: non ci devono essere spazi di illegalità e incubatori di violenza”.

E per Giuli? “È un ragionamento che vale per tutti, naturalmente”. E ancora: “Se la domanda specifica è ‘bisogna sgomberare CasaPound?’, la risposta specifica è ‘nella misura in cui CasaPound si allinea a dei criteri di legalità’, no”.

Tradotto: il Leoncavallo è stato l’esempio, e Casapound dovrebbe trarre una lezione da quell’esempio. Ma Giuli è sicuro che in questo caso la lezione possa essere di umiltà e non di rinnovata fierezza per essere sì violenti, ma più vicini ideologicamente a chi comanda?

Alessandro il piccolo.