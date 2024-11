Top e Flop, i protagonisti di sabato 23 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 23 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 23 novembre 2024.

TOP

RICCARDO MASTRANGELI

Nell’intramontabile Happy Days Ritchard “Ritchie” Cunningham era quello bravo, ai limiti del fesso. Un vero omaggio all’America soft wasp degli anni ’50. Di una cosa però si poteva star certi ed a quel punto perfino un bullo come Arthur “Fonzie” Fonzarelli doveva ammettere che quel ragazzino era di grana tosta: quando si trattava di intestardirsi su questioni di principio ed valore sociale Ritchie non si spostava di un millimetro.

Non arretrava, mai. Ora, il sindaco di Frosinone Mastrangeli di nome fa Riccardo ed è un po’ come il suo mezzo omonimo in salsa rockabilly con in più un upgrade ciociaro che gli fa la “cioccia” di admanatio: lui sulla mobilità green della città che amministra non recede.

E tira dritto malgrado i continui sgambetti di parti congrue della sua stessa maggioranza. A cominciare dai cosiddetti “malpancisti”, che criticano tanto il merito delle scelte di Mastrangeli, quando il metodo. Il che è logico e funzionalista al tempo stesso, soprattutto da un punto di vista tattico-politico. Ma per lui, “Ritchie” Mastrangeli non ci sono mal di pancia che tengano. Ed ospite su Teleuniverso di A Porte Aperte non le ha mandate a dire.

Obiettivo mobilità sostenibile

Non che abbia aggiunto molto al concertato, semplicemente ha ribadito che lui è “coerente con i suoi princìpi”. Il che, a ben vedere, è un modo elegante per dire che in giro c’è chi con quei princìpi coerente non lo è affatto, e non è certo lui.

Sul Brt e sull’intero impianto della mobilità sostenibile lui che è farmacista e monitora da sempre gli effetti diretti dell’inquinamento, ha sciorinato un mantra di ghisa dura. Una roba che spiazza la politica da scacchiera e mette al centro due cose: la fedeltà a quel che si ha in visione e il fine supremo di un vantaggio pubblico, anche se in timing sofferto. “Sapevo benissimo che sarei andato incontro a decisioni impopolari e che questo avrebbero creato il malcontento della gente”.

“Ma i grandi cambiamenti che stanno per arrivare trasformeranno nei prossimi dieci anni le città e richiedono scelte coraggiose. Io quel coraggio l’ho avuto, non tutti quelli che sono stati eletti nella mia maggioranza hanno dimostrato di averlo”.

Il traguardo della stazione

Foto © Massimo Scaccia

Una testardaggine nella visione e nella volontà di realizzarla che lo ha avvicinato molto ad un altro sindaco di Frosinone noto per la sua ostinazione. E la capacità di essere sordo agli strepiti di corto respiro della piazza. Quell’insolito asse tra Riccardo Mastrangeli e l’ex sindaco Domenico Marzi sta portando ora alla nascita del progetto per la costruzione della stazione in linea sulla linea ad Alta Velocità. Fino ad oggi se n’era solo parlato e c’era uno studio di pre fattibilità finito nel dimenticatoio.

Una sfida titanica. Impossibile. E invece ieri pomeriggio il sindaco ha messo insieme tutte le voci istituzionali che possono ottenere quella stazione. Nel Consiglio comunale aperto (chiesto da Marzi) c’erano esponenti di centrodestra e centrosinistra della Regione e del Parlamento. Tutti a dire la stessa cosa. Che occorre mettere da parte la maglietta della politica e quella del campanilismo per ottenere intanto lo studio di fattibilità e poi avviare tutto l’iter per arrivare a progetto esecutivo, finanziamento, cantieri, treni.

Togliere quelle magliette è una scelta coraggiosa. Che non tutti hanno avuto nel passato, esattamente come non tutti l’hanno avuta nei mesi scorsi in Aula sui temi della Mobilità Sostenibile. Già, non tutti. Perché ci sono i Fonzie che attirano le ragazze ed i Ritchie che acchiappano al cuore le loro mamme.

Shake it up baby now, twist and shout.

SILVIA ALBANO

Silvia Albano (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

La sua chiarezza ha fondamentalmente scongiurato una crisi che per molti versi è già in atto. La presidente di Magistratura Democratica aveva già detto la sua in occasione dell’arrivo del Guardasigilli Carlo Nordio al 60mo convegno della corrente, ma quei concetti li ha voluti ribadire. Lo ha fatto anche dietro l’usta, continuativa, delle affermazioni del ministro di Trasporti ed Infrastrutture Matteo Salvini sulla magistratura.

Il “problema Salvini”

Premessa: Salvini non ha fisiologicamente “torto” nel chiedere la separazione delle carriere. E’ un suo diritto e sul tema le opinioni sono atavicamente divergenti. Il dato però è un altro: Salvini è Salvini.

Matteo Salvini

Cioè uno che, qualunque ruolo istituzionale ricopra, deve sempre e solo suonare il gong delle “zecche rosse”, dei giudici politicizzati e di altre diecimila cose che fanno apparire il suo come un loop urticante assai. E che ha dettato la linea del governo sull’arresto di Benjamin Netanyahu ingiunto dalla Corte Penale Internazionale agli stati firmatari della Carte di Roma.

Ecco perché Silvia Albano, entrata a pieno titolo nel braccio di ferro Esecutivo-Toghe sui Cpr in Albania, ha voluto spiegare (ribadire) alcune cose. Giusto nelle ore in cui gli operatori civili stanno tornando alla base.

Un format stantio, roba del Cav

“Il fatto che chi come noi cerca di applicare la Costituzione e le carte sovranazionali venga appellato come giudice comunista mi preoccupa molto per lo stato della nostra democrazia”. Anche quel format sintattico, “toghe rosse” forse andrebbe una volta per tutte cancellato, anche se dopo il “battesimo lessicale” del fu Cav questa appare cosa difficilissima. “Ci appellano così, noi non abbiamo in tasca né il libretto di Mao né il Capitale di Marx: noi abbiamo in tasca la Costituzione e ora le carte sovranazionali”.

Silvio Berlusconi (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

E non c’è alcuna volontà di “andare allo scontro con il governo, è il governo che vuole fare uno scontro con me e io voglio sottrarmi”. Albano a suo tempo aveva spiegato di essere stata “scelta come parafulmine perché era molto comodo”. Ma il dato è un altro, e non è dato singolo sulla singola professionalità.

“C’è stato un pronunciamento unanime di tutte le comunità dei giuristi, dall’Unione delle camere penali alle associazioni dei professori di diritto dell’Unione europea. Tutti hanno sostenuto che sulla supremazia del diritto europeo non ci si può fare nulla”.

E il dato è proprio questo: se c’è una legge superiore quella legge va applicata, e chi deve cambiare la legge non può farlo a traino dei desiderata dei governi e del loro imprintig politico ed ideologico.

Tanto per essere chiari.

ANTONIO SALVATI

Antonio Salvati

Adesso c’è il sigillo della Cassazione. Che toglie spazi per dubbi e dietrologie. La Suprema Corte manda a giudicato definitivo la storia di Antonio Salvati, controverso ex sindaco di San Giovanni Incarico. Catalogabile nella categoria ‘o si ama o si odia‘: per quel suo piglio pragmatico, l’indole da comandante di plotone Carristi più che da conciliante democristiano, la tendenza a non volere ponti preferendo la divisione tra quelli che lo adoravano e quelli che lo detestavano. Ma l’indole ed il modus politico non sono reato.

Non lo sono fino a quando non violano il Codice Penale. Ed Antonio Salvati non lo ha violato. Nelle ore scorse la Cassazione lo ha assolto in via definitiva. Ha definitivamente cancellato la condanna a 6 anni e 6 mesi che gli era stata inflitta al termine del primo processo. Con ipotesi di reato gravi: soldi in cambio di favori nella sua veste di amministratore pubblico; un quarto di milione d’euro da pagare a rate chiesti al titolare della cooperativa Integra 2013 che all’epoca gestiva l’accoglienza ai migranti. Sospetti che avevano portato all’arresto di Salvati il 14 giugno 2019

Accuse diventate condanna nel dicembre dell’anno successivo. Ribaltata dalla Corte d’Appello che invece aveva fattop suoi i dubbi sollevati dagli avvocati Dario De Santis ed Ivan Santopietro. Una linea confermata ora dalla Cassazione: l’intera impalcatura si sosteneva sulle dichiarazioni del denunciante e poi non c’erano tracce dei soldi che la vittima avrebbe preso poco alla volta da una damigiana in vetro. Non ce n’erano non tanto perché fossero contanti ma perché nel passaggio dalla lira all’euro quei soldi andavano convertiti e da nessuna parte risulta quel passaggio.

Appena saputo l’esito della sentenza Antonio Salvati non ha avuto parole né di rivalsa né di odio: “Non porto odio. Verso nessuno. Anche se per sei anni sono stato distrutto da questa storia. Non tornerò in politica. Ma non mi hanno tolto il piacere di seguirla e di parlarne. per me appartiene ad una stagione ormai passata: non farò più politica attiva. Mai più”.

Ucciso dal sospetto.

FLOP

GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte

“Nova” è ormai alle porte, e la (ri)Costituente del Movimento Cinquestelle con oltre 80mila aventi diritto che lo potranno esercitare fino a domani che dovrebbe segnare il nuovo corso voluto da Giuseppe Conte non si ammanta solo dei misteri legati a nome della creatura e blindature. No, a traino ed in forma caudale all’evento (ri)fondativo dei pentastellati che non si riconoscono più in Beppe Grillo (praticamente licenziato) ci sono altre faccende.

Sono faccende sottili e non attengono affatto la polpa dell’evento di domani che mette in discussione anche il Conte pro Campo Largo, ma danno la cifra di quanto Conte oggi sia un po’ “imbambolato”. Come se l’essere stato preso da questa lotta intestina e dal restyling del M5s gli avesse tolto lucidità per analizzare altri temi con maggior efficacia. E magari riflettere sui risultati mesti alle Regionali in Emilia-Romagna ed Umbria. Sul Ponte sullo Stretto, ad esempio, Conte ha dato l’impressione di essere poco sul pezzo.

Il caso Ponte sullo Stretto

Matteo Salvini (Foto: via Imagoeconomica)

E di voler montare una polemica in parte motivata, ma obiettivamente deboluccia. “Nuova gravissima puntata sul Ponte sullo Stretto dopo i diversi rilievi sulle carenze sul piano tecnico, ingegneristico e ambientale”. E “con progetti vecchi di oltre 10 anni e la figuraccia di documenti pieni di caratteri e tabelle illeggibili”. Fin quei il leader pentastellato (ancora per poco sul vecchio format) va sul morbido ed enuncia il pregresso.

Poi affonda: “Adesso l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) fa sapere di non aver mai dato il via libera sismico sull’opera e che servono studi sulle faglie attive”. Insomma, la notizia pare di quelle “bomba” e per certi versi tale lo è e tale lo resta anche al netto delle iperboli pubblicistiche contiane.

Iperboli che culminano in un appello perentorio: “Il Governo faccia subito chiarezza in tutte le sedi e in Parlamento. Su quest’opera stiamo bloccando quasi 15 miliardi. Intanto i pendolari di tutta Italia, a partire da Calabria e Sicilia, sono costretti a viaggiare tra mille disagi e difficoltà”.

Populismo ed ovvietà

Populismo ed ovvietà a parte, la dicotomia Ponte da fare-pedonari che patiscono sulle tratte normali è un po’ stucchevole. Non è che un’opera non va fatta solo perché i gradi inferiori di efficienza d’ambito non sono ancora stati regimentati, questa è una balla. Ma Conte insiste: (I pendolari) “sanno a che ora escono di casa ma non sanno a che ora arrivano al lavoro o a scuola, né tanto meno sanno a che ora tornano a casa. Non se ne fanno nulla dei plastici del Ministro Salvini a favore di telecamera se passano ore davanti ai display delle stazioni per capire meglio l’entità di ritardi e interruzioni”.

Tutto vero, ma la domanda è sempre quella: che c’entra il Ponte con il fatto che le ferrovie italiane siano un disastro? “Disagi che non sono legati a un ‘chiodo’ come ci raccontano i Ministri, ma a un Governo che ha fatto inchiodare il Paese”.

I “soldi che ho portato io”

Foto: Philippe Stirnweiss © EU Press Service

A chiosa il loop veritiero ma un po’ stantio e “baudiano” dei danè che a casa li aveva portati “Giuseppi”. “Si son ritrovati – senza neppure volerlo – 209 miliardi che il mio Governo ha portato da Bruxelles e non sanno spenderli per le infrastrutture che servono”. In tutto questo la notizia sull’Ingv che non aveva dato disco verde è vecchia, e il fatto che sia (ri)emersa anche in questi giorni non giustifica la sua volontà di distrarre i cittadini dai guai che ha in casa lui.

Guai che, si spera, culmineranno nelle prossime ore in una nuova genesi. Di cosa obiettivamente non si sa.

Distratto e distraente.