Top e Flop, i protagonisti di sabato 24 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 24 gennaio 2026.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 24 gennaio 2026.

*

FABIO CAGNAZZO

Fabio Cagnazzo nell’ufficio di Frosinone

Non è un’assoluzione. Non è una condanna. Il colonnello Fabio Cagnazzo è tornato ad indossare la sua divisa da Carabiniere: togliergliela è stata uno delle massime punizioni per chi in quell’uniforme ci è nato. A restituirgliela sono stati i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale. Lo ha fatto con una decisione che rappresenta

una lezione sul rapporto tra potere amministrativo e Giustizia.

L’ufficiale dell’Arma è indagato con il sospetto di un suo coinvolgimento nell’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore”, una ferita ancora aperta nella coscienza civile del Paese. Il Tar non entra nel merito penale dell’inchiesta, fa però una cosa che, in uno Stato di diritto, è decisiva: legge le carte e ne misura la coerenza. E quelle carte, dicono i giudici, non sono coerenti.

In punto di Diritto

La sede della Cassazione

Il decreto di sospensione del Ministero arriva dopo una sentenza della Cassazione che aveva già inciso profondamente sul quadro cautelare. E arriva senza farci davvero i conti. Qui sta il punto.

La pubblica amministrazione (anche l’Arma dei Carabinieri) non può permettersi di ignorare le pronunce della Suprema Corte, né di trattarle come un dettaglio. Il tempo della Giustizia penale non è opzionale, soprattutto quando incide sulla vita professionale e personale di un ufficiale della Repubblica. Il Tar parla di “fragilità degli elementi”. Non è un’espressione leggera. È un richiamo severo alla prudenza, alla proporzione, alla motivazione degli atti.

In casi come questo, la tentazione è sempre la stessa: confondere il bisogno di risposte con la fretta delle decisioni. Ma la Giustizia non è una scorciatoia emotiva. È un percorso lento, fatto di gradi, verifiche, annullamenti, ritorni.

Il rientro in servizio di Cagnazzo non cancella le ombre. Ricorda però una cosa essenziale: le divise non si sospendono per inerzia, e i diritti non si congelano per convenienza. In uno Stato serio, la forza delle istituzioni si misura anche così. Dalla capacità di correggersi. Anche quando fa rumore.

Il peso delle carte, il tempo della giustizia–

SANTO MARCIANO’

Il vescovo Santo Marcianò durante la messa per i Giornalisti

Il giornalismo di oggi dà spesso l’impressione di rincorrere il rumore più che il senso. Nelle ore scorse il vescovo Santo Marcianò ha convocato i giornalisti del territorio e ripristinato l’usanza della Messa nel giorno di San Francesco di Sales patrono della categoria. L’omelia dell’arcivescovo suona come una pausa necessaria. Non una predica, non una carezza. Piuttosto, una chiamata vera al mestiere che, per chi lo fa, è il più bello del mondo. E per chi lo fa sul serio non è mestiere ma missione.

Marcianò non idealizza la professione, non nega le fatiche, le distorsioni, le scorciatoie. Ma ricorda una verità elementare che troppo spesso si perde: la parola non è neutra. Comunicare significa scegliere, custodire, assumersi una responsabilità. E amare, persino.

La trappola dell’algoritmo

Oggi la tecnologia promette velocità e moltiplica i canali, il rischio è confondere il mezzo con il fine. Marcianò ribalta il paradigma: non è l’algoritmo che salva il giornalismo, ma l’uomo. La sua coscienza, il suo sguardo, la sua capacità di restare fedele ai fatti senza smarrire l’umanità.

Il suo messaggio non è nostalgico. È esigente. Chiede ai giornalisti di non ridursi a trasmettitori automatici di notizie ma di restare artigiani della verità, capaci di ascolto e discernimento.

In fondo, quella di Marcianò è una chiamata che va oltre la categoria. Parla a chiunque usi le parole per incidere sulla realtà. Perché quando la parola perde anima, anche l’informazione perde senso. E senza senso, nessun mestiere è davvero bello.

La chiamata che resiste al rumore.

FLOP

RICCARDO DEL BROCCO

Riccardo Del Brocco

La rivincita silenziosa delle idee (copiate) va in scena a Ceccano. In politica c’è chi governa, chi critica e poi c’è chi, passato il tempo, finisce per amministrare le idee che aveva combattuto. A Ceccano sta andando in scena proprio questo copione, con un retrogusto che ha il sapore della beffa.

Perché la sperimentazione della Tariffa puntuale sui rifiuti (tanto butti e tanto paghi), annunciata ieri con toni da svolta epocale, è esattamente il progetto messo in piedi quando l’assessore all’Ambiente era Riccardo Del Brocco. All’epoca, però, quel piano veniva criticato quasi quotidianamente dagli stessi che ora lo presentano come una novità.

La Tarip, “chi più differenzia meno paga”, non nasce oggi. Nasce tre anni fa, con un finanziamento regionale da 89 mila euro e una progettazione già avviata dall’amministrazione di centrodestra di Roberto Caligiore, che aveva investito quasi metà delle risorse per disegnare il sistema. L’attuale giunta del sindaco Andrea Querqui ha aggiunto qualche tassello operativo, ma la struttura è la stessa. Eppure, in campagna elettorale, quel progetto era diventato uno dei simboli di tutto ciò che non andava. Oggi è improvvisamente diventato giusto, necessario, perfino urgente.

Questione di coerenza

Il consigliere Colombo Massa fa legittimamente il suo lavoro nel portarlo avanti. Ma il dato politico resta: la coerenza, quando conviene, torna di moda.

La Tarip parte in ritardo, tra mastelli codificati, braccialetti elettronici e droni contro gli sversamenti abusivi. Funzionerà? Forse sì. Era una buona idea anche prima? Sicuramente sì.

La morale è semplice: in politica si può perdere un assessorato, ma se le idee sono solide, prima o poi tornano. Anche sotto un’altra bandiera.

Qualcuno Volò sul Progetto di Riccardo.

MARIANGELA DE SANTIS

Il sindaco Andrea Querqui e la vice Mariangela De Santis

Rigore ed eccesso di zelo sono separati da un confine molto sottile. Quando lo si varca, il rischio non è l’errore tecnico ma l’autogol politico. Come dimostra la nuova puntura di spillo fatta ieri dall’opposizione alla maggioranza che governa Ceccano ed in particolare all’assessore Mariangela De Santis.

Nasce tutto da lì, da un realismo spinto fino al punto di diventare sospetto permanente. Da un’idea semplice e pericolosa: se lo fanno gli altri, c’è sempre qualcosa che non va. Un atteggiamento che la storia conosce bene. Anche Maximilien Robespierre era convinto di difendere la virtù con il sospetto. Finì travolto dallo stesso meccanismo che aveva messo in moto.

Nel caso di Ceccano, l’indagine di mercato sui lavori nel centro storico non è solo una questione amministrativa. È diventata un simbolo. Perché quando si passa mesi a mettere sotto accusa procedure, atti, metodi delle amministrazioni precedenti, prima o poi le stesse lenti finiscono per puntare su chi governa. (Leggi qui: Lavori al centro storico, l’indagine di mercato scatena una bufera su Querqui).

Eccesso di realismo

De Santis non è accusata di illegalità, ma di qualcosa di più sottile: eccesso di realismo. La convinzione che tutto debba essere blindato fino all’ultimo millimetro, perché il sospetto è sempre dietro l’angolo. Peccato che la politica non sia solo carte ma anche contesto, tempi, responsabilità.

Il paradosso è evidente: chi ha costruito la propria legittimazione sulla denuncia del “sistema” ora si trova imbrigliato nello stesso schema. E il sindaco Andrea Querqui paga il prezzo di una linea che, da strumento di controllo, rischia di diventare un freno.

La lezione è antica ma attuale: governare non significa vedere illegalità ovunque. Significa distinguere. Perché il giustizialismo amministrativo, come quello politico, non produce certezze, ma instabilità. E spesso, alla fine, presenta il conto a chi pensava di essere al riparo.

Il realismo che diventa boomerang