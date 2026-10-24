Top e Flop, i protagonisti di sabato 24 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 24 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 24 ottobre 2026.

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TOP

GIOVANNI ACAMPORA

Giovanni Acampora

Un’anfora sul fondo del mare non produce un euro di Pil finché qualcuno non la tira su, la pulisce e la mette dove la gente possa guardarla. Prima di allora è soltanto un vaso rotto con una buona reputazione.

La bellezza ha sempre avuto cattiva stampa tra chi fa di conto. Parola da poeti, da signorine, da assessori alla cultura nei giorni in cui avanza qualche soldo. Il ragioniere la guarda come si guarda il parente simpatico che non ha mai pagato un affitto. Il presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, le ha cambiato mestiere: da ornamento a motore. Ritiene che sia il bello a portare il visitatore, a convincere il cliente a comprare, a spingere l’investitore a restare, a insegnare a tutti la cura di ciò che hanno. Nessuno restaura una cosa brutta per amore.

La roba che si copia

La Borsa del Turismo a Paestum

Funzionalità ed efficacia sono virtù rispettabili e infatti se le copiano tutti. Un capannone efficiente lo costruiscono ovunque, una logistica fatta bene la compra chiunque abbia il portafoglio. La bellezza no: non si delocalizza, non si ordina a catalogo, non si fotocopia. O ce l’hai o non ce l’hai, e se ce l’hai conviene non fartela sfilare sotto il naso da chi sa venderla meglio.

Il progetto si chiama «Economia della Bellezza – Patrimonio, identità e sviluppo» e prenderà forma alla XXVIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, dal 29 ottobre al 1° novembre. Mette attorno allo stesso tavolo 43 stakeholder tra istituzioni, imprese, associazioni e realtà culturali e scientifiche, senza badare ai confini tra una provincia e l’altra. Tre i filoni: la Via Appia, che i romani battezzarono Regina Viarum e che oggi è patrimonio dell’Unesco; la Blue Economy con l’archeologia subacquea; le tradizioni enogastronomiche. La regia è dell’Azienda speciale Informare della Camera di Commercio e della Provincia di Latina.

Quarantatré soggetti seduti allo stesso tavolo sono già un piccolo miracolo: lo sa chi ha frequentato un’assemblea di condominio. Ma la prova vera comincerà dopo Paestum, quando la mappa dovrà diventare un turista che dorme, mangia e compra sul posto. La bellezza si può anche mettere a bilancio come capitale. Gli interessi però li paga soltanto se qualcuno la tira su dal fondo e la mostra.

Il bello non si clona.

MARIA RITA PETRILLO

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Quindici minuti: tanto concede il regolamento a un capogruppo. Bastano e avanzano per discutere un debito fuori bilancio; sono un’eternità se li si vuole usare per altro, e c’è chi li prende come un contratto di scrittura.

Nella sala Di Biasio del Consiglio comunale di Cassino si discuteva l’approvazione di un debito fuori bilancio. Prende la parola il capogruppo della lista civica, Giuseppe Sebastianelli. Che more solito invece di entrare nel merito della delibera preferisce lanciare insinuazioni estranee all’argomento, buttarla in caciara. Il debito resta lì, sul tavolo, senza che nessuno ne parli: il copione, a quanto pare, era un altro.

Lei usa quest’Aula come un palcoscenico

Giuseppe Sebastianelli

È a quel punto che la Consigliera Maria Rita Petrillo interviene, e lo fa senza alzare la voce più del necessario ma senza abbassare lo sguardo. Richiama al regolamento, riporta la discussione sul punto e consegna al verbale la frase che resterà: «Ogni volta utilizza quest’Aula come se fosse un palcoscenico: noi siamo stanchi». È stato il segnale che è colma la misura della pazienza istituzionale e dell’educazione a senso unico.

Attenzione, però, a non fare gli ingenui. L’Aula è un posto dove si discute, ci si confronta, ci si scontra. Ed è anche palcoscenico: la politica è sempre stata una forma di teatro e chi lo nega recita la parte del serio. Ma tutto sta in quell’«anche» . Tolto quello, come sta facendo da anni il Consigliere Giuseppe Sebastianelli resta solo il palco. E tra cabaret, avanspettacolo e opera corre una grande differenza. Il cabaret fa sorridere, l’opera commuove, l’avanspettacolo in genere fa uscire a fumare. L’Aula di un Consiglio comunale non è fatta né per l’uno né per l’altro: serve a decidere, e le decisioni non hanno bisogno solo del sipario.

Anche, non solo.

FLOP

I PROGRESSISTI DI ANAGNI

di PAOLO CARNEVALE

Francesco Sordo

Ad Anagni, dopo mesi di conclavi segreti, fumi grigi dal comitato cittadino e messaggi cifrati consegnati tramite piccioni viaggiatori con la gotta, sembra che il centrosinistra partitico sia finalmente giunto al dunque. È quasi pronto il documento programmatico che farà da base per l’alleanza in vista delle prossime comunali. Scadenza prevista? Entro la fine di novembre. Mese, anno e millennio di riferimento non sono stati chiariti con certezza, ma gli ottimisti assicurano: “entro questo autunno si chiude!“.

Senza voler tirare in ballo i gloriosi tempi del compagno Jurij Vladimirovič Andropov, quando per spostare un punto e virgola nella nota di sintesi sulla produzione di barbabietole a Minsk bisognava comunque convocare il Politburo, attendere la circolare del Comintern e verificare l’allineamento dei pianeti con la Piazza Rossa, è lecito porsi qualche interrogativo sulla velocità d’azione della politica nostrana. Soprattutto quella a sinistra ( è notorio che a destra il problema della condivisione non ce l’hanno).

I tempi di Anagni

Luca Santovincenzo

Viviamo in un’era in cui la tecnologia permette miracoli: un ponte crollato si ricostruisce in tre mesi, una gigafactory viene tirata su nel tempo di un weekend lungo e si spediscono sonde su Marte in diretta streaming. Ad Anagni, invece, per concordare tre paragrafi sulla gestione dei rifiuti, le buche di Via Osteria della Fontana e l’opportunità di una pista ciclabile, occorre un tempo di gestazione superiore a quello di un capodoglio.

Le malelingue raccontano che la stesura del documento sia partita a inizio anno con un cauto “Che facciamo?“. A maggio si è passati alla fase “Chi chiama chi?“. A luglio ci si è impantanati sulla scelta del font (pare che tra i moderati e la sinistra radicale ci sia stato uno scontro epico tra Times New Roman e Comic Sans). Ad agosto la bozza è andata in ferie, e a settembre è rientrata leggermente dimagrita ma visibilmente affaticata dal caldo.

Il vero incubo che ora aleggia sui tavoli delle trattative è uno solo: la lunghezza. Il terrore dei militanti è che questo travagliato parto partorisca un tomo paragonabile alle storiche 281 pagine del Programma dell’Unione di Romano Prodi nel 2006. Un’opera omnia che spaziava dalla fisica quantistica alla tutela del criceto nano. Un mattone da costruzione idoneo a fermare i proiettili ma non le cadute di Governo. E ricordiamo benissimo che fine fece quella gloriosa stagione: non si fece in tempo a stampare la pagina 281 che la maggioranza era già svaporata come un’aspirina nell’acqua.

Il rischio di un bis

Il Municipio di Anagni

Ad Anagni il rischio è identico. Il cittadino comune immagina già la scena: un faldone di 400 pagine, rilegato in pelle di vitello, depositato solennemente in piazza Cavour. Un testo in cui si promette tutto, dal traforo del Monte Scalambra alla pace nel Medio Oriente, mentre la viabilità cittadina rimane bloccata da un cantiere dimenticato dal 1998.

Sarebbe forse auspicabile una maggiore rapidità di decisione e movimento. Non serve la Summa Theologiae per dire ai cittadini cosa si vuol fare per la città nei prossimi cinque anni. Basterebbe un foglio A4, magari scritto a matita, per poterne cancellare le parti più utopiche prima della prossima campagna elettorale.

Nell’attesa che arrivi il fatidico fine novembre, la popolazione anagnina attende fiduciosa. Se vedete fumo bianco salire dai vicoli del centro storico, niente paura: non hanno eletto il nuovo Papa. Stanno solo bruciando la prima bozza del programma perché qualcuno non era d’accordo sul punto 4, comma B, sottosezione “Varie ed Eventuali“.

È tempo di decidere.

BRUNO ADDESSE

di MASSIMILIANO PISTILLI

Bruno Addesse

La politica è l’arte del mediare ma forse per Bruno Addesse, nominato alla guida del circolo di Forza Italia ad Alatri circa sette mesi fa, questo concetto sta ancora stretto. Ha applicato una vecchia regola di quando si era bambini: il pallone è mio e se non si gioca come dico io me lo riprendo. Alla prima vera frattura con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli ha deciso di salutare il Partito e chiudere a tutti gli effetti bottega e cioè quella sede di Forza Italia che con tanto entusiasmo aveva inaugurato a proprie spese. Ma la politica è l’arte del mediare, e chi la trova ancora stretta forse ha scelto il campo sbagliato. (Leggi qui: Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va. E qui: I big di Forza Italia in campo per risolvere il caso Alatri. Ma è boom di civiche).

Il centrodestra

Rossella Chiusaroli

Mentre Fratelli d’Italia e Lega si litigano il prossimo candidato a sindaco nelle persone di Antonello Iannarilli e Roberto Addesse, questa notizia ora apre un’altra criticità nel centrodestra. Bruno Addesse stava lavorando ad una candidata da mettere sul tavolo delle trattative con gli alleati ma ora salta tutto.

Alleati che forse sotto sotto però gioiscono di questa novità visto che la partita si riduce a due contendenti con il terzo incomodo e cioè Forza Italia, che si è fatta fuori dalla partita. Avere un interlocutore in meno nella sfida interna non è proprio così negativo. Anzi.

Ricucire è possibile e sarebbe la scelta più sensata: la prima regola della politica è cercare una soluzione fino allo sfinimento. Rompere al primo ostacolo, quale esso sia, non è un elemento positivo. Alatri si avvia alle Comunali del 2027 con le civiche in pieno boom, e per chi ha un nome e una sede appena chiusa la porta sbattuta può diventare una porta girevole. La partita è lunga: meglio non arrivarci con il pallone sotto il braccio.

La partita è appena cominciata.