Top e Flop, i protagonisti di sabato 26 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 26 luglio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 26 luglio 2025.

FLOP

GIANLUCA QUADRINI

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

C’è chi ruba e chi spreca. Entrambi arrecano danno alla cosa pubblica, ma in modo diverso. È nuovamente indagato Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone con la capacità d’eleggersi da solo, consigliere comunale, docente poco presente e instancabile comparsa istituzionale. Anche questa volta è inquisito non per essersi intascato denaro, ma per averlo presumibilmente gestito con una leggerezza tale da renderlo inutile, se non dannoso. (Leggi qui:)

È un copione già visto: i sospetti riguardano fondi pubblici, partecipate, personale assegnato ad attività più personali che istituzionali. Contratti, permessi, progetti che sulla carta servivano a migliorare servizi e territori, ma che nella pratica — secondo l’accusa — servivano a sostenere visibilità e controllo politico. Non ruberie, si ripete. Ma sprechi. Sprechi che pesano sulle spalle di cittadini e scuole, amministrazioni e servizi che quei soldi li avrebbero potuti usare davvero.

Il paradosso

Gianluca Quadrini

Il paradosso è tutto qui: Quadrini ci crede. Non recita. Interpreta un’idea di politica dove il confine tra incarico pubblico e funzione personale è evaporato. Dove il potere si misura in presenze — agli eventi, nei selfie, alle inaugurazioni — più che nei risultati. Dove la segreteria di un consigliere diventa una corte personale e le società in house, anziché essere leve per l’efficienza amministrativa, diventano cuscinetti per la promozione personale.

Ed è proprio questa convinzione granitica — più che la fuga o l’occultamento delle prove — il vero nodo che ora il giudice dovrà valutare: l’assenza del dubbio. Quadrini non si nasconde. Anzi, al contrario: si mostra. Non teme di ripetere esattamente gli stessi comportamenti oggetto d’indagine. La politica, per lui, sembra essere non un mandato, ma un diritto perpetuo. Una ragione di vita.

E allora, la questione va posta con nettezza: se le accuse saranno confermate, più che misure cautelari, servirà un ripensamento culturale. Non è solo un problema di leggi violate, ma di senso dello Stato. La politica non è un’estensione della propria identità, ma un servizio alla collettività. Se le accuse dovessero rivelarsi fondate, chi non distingue i due piani, forse non va arrestato come invece ha chiesto la Procura. Ma rieducato.

Non è (solo) questione di soldi”

ILARIA FONTANA

Ilaria Fontana (Foto Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Ci sono due modi di reagire a una sentenza del Consiglio di Stato. Uno è prenderne atto, magari con riserva, magari con disaccordo, ma riconoscendo il ruolo di chi – in democrazia – ha l’ultima parola. L’altro è fare finta che non sia successo nulla, se non addirittura insinuare che sia stata scritta sotto dettatura . La deputata Ilaria Fontana, già sottosegretaria alla Transizione ecologica, ha scelto la seconda strada.

Lo ha fatto affidandosi a Facebook, come usa oggi chi intende mettere le mani avanti senza passare per il confronto diretto. Il tono è quello del sospetto. Il bersaglio? Non tanto la sentenza – sarebbe difficile, anche per il più ardito interprete del diritto, accusare il Consiglio di Stato di parzialità – quanto la “reazione” che quella sentenza ha suscitato.

La sentenza è chiara

La Valle del Sacco

La verità però è semplice, perfino banale: la giustizia amministrativa ha detto che su quei 50 ettari non c’erano prove di contaminazione. E che includerli nel perimetro del SIN della Valle del Sacco, come fatto nel 2016 dalla Regione Lazio, fu un atto più ideologico che tecnico, più politico che ambientale. Lo ha stabilito non un talk show, ma un organo dello Stato. Che, tra l’altro, ha messo nero su bianco un principio destinato a fare scuola anche per il restante 99,3% del SIN. Il principio, cioè, che la precauzione non può sostituire la dimostrazione. (Leggi qui: Valle del Sacco, il Consiglio di Stato chiude una stagione: il Sin era illegittimo).

Ora, si potrà essere d’accordo o no, ma insinuare – come fa l’onorevole Fontana – che si tratti di una manovra politica o addirittura di “scorciatoie giuridiche”, non è bello. Non per lesa maestà al diritto, ma per miopia politica. Perché dietro quella sentenza ci sono imprese, lavoratori, cittadini. C’è un’area industriale che da anni ha visto evaporare investimenti perché bloccata da vincoli privi di riscontro. C’è un’azienda – la ACS Dobfar – che è stata lasciata sola a combattere una battaglia legittima e, ora si può dire, fondata. E c’è un sindaco, Daniele Natalia, che da oppositore prima e da amministratore poi, ha avuto il coraggio di dire: “Questo è un errore, e lo pagheremo tutti”.

I numeri ci sono

(Foto: John Still / Imagoeconomica)

L’onorevole Fontana dice che non bisogna esultare, perché i controlli non sono ancora completi. Vero. Ma i numeri ci sono. E quelli incompleti dicono che in tutti i terreni esaminati non c’è traccia di inquinamento. L’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente è andata oltre: oggi l ì nella Valle del Sacco non c’è nessun inquinamento, forse c’è stato ieri ma oggi non c’è. I dati completi invocati dall’onorevole Fontana non arriveranno tra mille anni ma tra pochissimo: a settembre. Sono quelli di Ispra che dovrà certificare lo stato delle acque. (Leggi qui: “Addio Sin, bentornata Ciociaria”: Savoriti smonta la Valle dei Veleni. E anche qui: Oltre i numeri annunciati ieri: è tempo di ridefinire il perimetro Sin).

La narrazione secondo cui “non è che non è inquinato, è che non siamo stati capaci di provarlo” è il ribaltamento del principio di realtà. È il sospetto elevato a dottrina. È una visione talebana della tutela ambientale che, in nome della prudenza, sacrifica sviluppo, lavoro e credibilità delle istituzioni.

Non è questo il modo di rigenerare un territorio. La bonifica della Valle del Sacco è una necessità storica ma non si fa tracciando confini a tavolino o trasformando un sito industriale in un non-luogo. Si fa con dati, con analisi, con interventi mirati. E si fa soprattutto con la verità. Anche quando è scomoda.

Quando la realtà disturba la narrazione.

LETIZIA MORATTI

Letizia Moratti (Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Letizia Moratti ha sempre avuto il dono di una certa discrezione, cioè della capacità di defilarsi dalla scena mainstream quando non siano in gioco caselle ed “interessi suoi. Stavolta però non ce l’ha fatta, il che lascia supporre tre cose: o che si sia dimenticata di una sua regola aurea, o che non se ne sia dimenticata affatto ed abbia un piano.

Oppure che sia talmente incazzata con Beppe Sala da farla abdicare dal suo proverbiale “aplomb”. Quale che sia la ragione empirica, l’ex sindaca di Milano ha deciso di colare piombo fuso nelle ferite aperte (giudiziarie e preliminarissime) del primo cittadino meneghino in carica.

Secondo lei oggi Milano rischia “di perdere la spinta propulsiva che l’aveva caratterizzata dopo l’Expo”. E se oggi il capoluogo lombardo è a rischio sarebbe (solo) per colpa dell’inchiesta che coinvolge la giunta guidata da Sala.

La verità “condita”

Beppe Sala (Foto: Sergio Oliverio © Imagoeconomica)

In parte è vero, ma quel sottile tono a curaro non è sfuggito ad alcuno. Come se la Moratti si fosse riscoperta un po’ come i necrofagi apicali del Serengeti, che arrivano quando la vittima è moribonda e, in attesa di morderne le viscere, le fanno tetro bordone in mezzo alla terra della savana.

Secondo Moratti il vero dato chiave è quello della “crescente distanza tra Amministrazione e cittadini”.

Perciò lei, Letizia Moratti e secondo AdnKronos, “rilancia la necessità di un’urbanistica inclusiva e a misura di tutta la città”. Anche questo è tecnicamente giusto, anche a tener conto dei noti trascorsi di mecenatismo sociale che l’ex sindaca aveva avuto da sempre con San Patrignano.

Saporino noecrofago…

Giorgia Meloni

Insomma, il format c’è, le circostanze pure, ma quel saporino amaro di mandorla ed acido prussico persiste comunque, nella “bocca mentale” del lettore più smaliziato. C’è un target, ovvio, ed è quello delle elezioni amministrative a Milano del 2027.

Moratti punta ad un format già noto e, dopo essere (di nuov) passata con il centrodestra, si scopre potenziale candidata sindaca ecumenica, come quando Meloni la invitò a pranzo per lanciare il suo nome in pasto al Quirinale.

“Expo 2015 è stato senza dubbio un acceleratore straordinario per Milano, ma il vero tema è come si sia capitalizzato quel patrimonio. Alcuni interventi infrastrutturali e urbanistici hanno avuto effetti positivi”. Moratti è una “praticona”, perciò enuncia “tutte le opere che ho fatto inserire e finanziare nel capitolato di Expo come Pedemontana, BreBeMi, Tem, i prolungamenti e le nuove linee metropolitane”.

Il nervo dell’urbanistica

E sul dente scoperto dell’urbanistica? Lei si autoskilla con “City Life” e riesuma il fantasma (amministrativo) di Gabriele Albertini.

Poi chiosa: “Negli ultimi 15 anni però le amministrazioni di centrosinistra hanno smarrito la dovuta attenzione ai profili sociali che la crescita anche impetuosa della città accompagna. C’è bisogno di progetti che parlino a tutta la città, non solo a una sua parte“.

Infine il frontale contro Sala: “Credo che il sindaco abbia sottovalutato per troppo tempo i segnali di allarme, benché resti convinta che non dovesse rassegnare le dimissioni a seguito dell’inchiesta. La reazione è arrivata tardi e più per effetto delle inchieste, che per coerenza garantista ripeto debbano essere viste con beneficio di inventario al termine di eventuali processi, che per autentica volontà di affrontare davvero un problema strutturale. La città è ferma da mesi”. Vero, ma quel saporino di curaro e quell’immagine sfocata da saprofaga…

Lo gnu è a terra.

TOP

MATTEO RENZI

Matteo Renzi (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

“È un profeta visionario o ha rapporti con qualche toga bruna?”. Ad uno come Matteo Renzi non lo meni tanto facilmente per il naso, e lui, furbamente, ha capovolto un antico (e per lo più inconsistente) assioma complottardo della destra.

Quello per il quale la sinistra politica avrebbe “maniglie” con la “sinistra rossa” e sarebbe stata in grado di gestire la sua personale giustizia tattica. L’allusione è ad Italo Bocchino in ordine alla vicenda dell’avviso di garanzia al candidato alla presidenza delle Marche, Matteo Ricci.

Come consigliere per la comunicazione di Francesco Acquaroli, il candidato del centrodestra, Bocchino avrebbe preconizzato in modalità “sibilla” l’avviso di garanzia per Ricci. Il punto è che la profezia si è avverata. E dopo le news su “Affidopoli” i dubbi di Renzi sono quanto meno legittimi, anche se in paradosso.

Cogliere gli assist

Pier Luigi Bersani (Foto Sara Minelli © Imagoeconomica)

Insomma, di Renzi tutto si può dire, meno che non sappia cogliere gli assist che lo mettono in una posizione di eleganza. In effetti il leader di Italia Viva è maestro nell’usare gli stessi temi che magari per lui sono stati personalmente o politicamente urticanti come prova provata del fatto che lui non fa sconti, in primis a se stesso.

E che le sue idee tali restano anche quando si gioca a clessidra rovesciata. Soprattutto in tema di garantismo, Renzi riesce a dare sempre l’impressione di essere uno che, pur invocandolo per sé, non lo trasforma in “forcaiolismo” da battaglia quando le carte bollate toccano agli altri.

Ed è molto, ma molto difficile fare una cosa del genere, come sa bene Pierluigi Bersani, non certo un talebano. Che però invocava le dimissioni di Giovanni Toti e che oggi difende a spada tratta la permanenza di Beppe Sala a Palazzo Marino.

Di Bersani ed altri errori…

Renzi no, lui certe uste le sa cogliere molto meglio della media; un po’ perché lui ci crede davvero, a quello che dice, un po’ perché sa benissimo che crederci gli fa guadagnare punti.

Ed è per questo che quando poi quei pensieri olimpici lui li mette in fila e li scodella al Senato o suoi social, ne esce irrobustito. “Parliamoci chiaro. Il garantismo vale sempre, non solo per gli amici. Garantismo non vuol dire evitare i processi, ma vuol dire aspettare le sentenze”.

E Renzi sa benissimo dove andare a parare in questo specifico frangente, cioè in un “luogo concettuale” nel quale lui annovera i casi “freschi” e quelli mainstream.

Nomi e cognomi

Matteo Ricci (Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

“Nel frattempo gli indagati hanno il diritto e persino il dovere di continuare a lavorare. Oggi è indagata la Meloni, è indagato Piantedosi, è indagato Sala, è indagato Ricci”.

Poi una cosa ovvia ma gigante, che non è ancora ben nota ad una certa subcultura politica italiana: “Tutti hanno il dovere di lavorare e andare avanti e di essere considerati innocenti fino a sentenza passata in giudicato”.

“Non prendo lezioni sulla giustizia da Fratelli d’Italia che è il partito che ha strumentalizzato Bibbiano, Open, Unicef, le banche”.

Poi un’invocazione finale che, oggi e per Renzi, suona come una fanfara di riscossa: “La politica – tutta intera, da destra a sinistra – deve smettere di considerare l’avviso di garanzia come una sentenza di condanna: aspettiamo le sentenze, rispettiamo i magistrati, lavoriamo per i cittadini”.

Tempismo assoluto.