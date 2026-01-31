Top e Flop, i protagonisti di sabato 31 gennaio 2026

fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 31 gennaio 2026.

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 31 gennaio 2026.

MATILDE CELENTANO

Matilde Celentano (Foto © Andrea Apruzzese)

C’è un momento, nella vita amministrativa di una città, in cui i numeri smettono di essere aridi e diventano racconto politico. A Latina quel momento è arrivato adesso. Perché superare l’88% di lavori contrattualizzati sui fondi Fesr non è solo una buona performance tecnica: è la dimostrazione che una macchina amministrativa può funzionare, se messa nelle condizioni giuste.

La sindaca Matilde Celentano questo traguardo lo porta a casa senza fanfare, ma con una sostanza che pesa. Il target minimo era il 70%. Latina non solo lo ha raggiunto: lo ha doppiato. E lo ha fatto entro i primi 18 mesi, quando di solito si è ancora a discutere di rimodulazioni, intoppi e scadenze rinviate. Qui no: qui i cantieri partono, i contratti si firmano, i fondi si sbloccano.

C’è un dato che dice tutto: 18 progetti, 12 milioni di euro, 13 già aggiudicati. Il resto in arrivo. Tradotto: la Fase 2 non è una promessa, è una conseguenza. Altri fondi, altri interventi, altra città. Senza proclami, ma con metodo.

La scelta precisa

Il palazzo municipale di Latina

E dentro quei numeri c’è una scelta politica precisa. Non opere simboliche, ma infrastrutture di prossimità: scuole, parchi, piste ciclabili, spazi pubblici, Palacultura, skate park. Cose che non finiscono nei rendering da campagna elettorale, ma nella vita quotidiana delle persone. È qui che si misura la distanza tra l’annuncio e il governo.

Celentano lo dice senza giri di parole: i fondi si ereditano ma si realizzano. E realizzare significa progettare meglio, cambiare priorità, aggiungere ciò che mancava. L’efficientamento energetico, la digitalizzazione, i luoghi di aggregazione non erano scontati. Lo sono diventati per scelta.

Latina, per una volta, non rincorre. Anticipa. E manda un messaggio chiaro: i fondi europei non sono una lotteria, sono un esame. Qui, almeno per ora, la città lo ha superato a pieni voti.

Cantiere aperto.

DANIELE MAURA

Daniele Maura (Foto © Stefano Strani)

Dopo essersi spiaccicato sul suolo dell’aeroporto di Frosinone adesso che deve tentare un atterraggio sull’erba di Aquino è molto più accorto. Dopotutto, l’esperienza insegna sempre a meno don essere tonti. E Daniele Maura, vicepresidente della Commissione Sviluppo in Regione Lazio, tutto è fuorché sciocco.

È rimasto scottato dai pifferai magici che suonavano le note di un fantomatico aeroporto civile da realizzare sul terreno del Moscardini di Frosinone, una volta lasciato libero dal 72° Stormo. Convegni, discussioni, dibattiti: fuffa con le ali. Aveva ragione chi sommessamente faceva notare che quella era un’area militare e tale continuava a risultare, non era stata assegnata all’Agenzia che si occupa di ricollocare gli immobili dismessi dalla Difesa. Il che significava una cosa sola: che il Moscardini sarebbe rimasto a vocazione Militare. E così è stato. Come l’onorevole Aldo Mattia alla fine ha dimostrato.

Ora le note si alzano dal sedime del Lima India Alfa Quebec, nome in Codice Icao dell’aeroporto di Aquino, sede della ex Scuola di Volo della Regia Aeronautica Militare. Aeroporto armato di III Classe, si ritrovò in prima linea quando si trattò di costruire il ponte aereo con il fronte africano per rifornire le truppe dell’Asse in Tripolitania e Cirenaica ma anche a Pantelleria e Lampedusa. I voli degli Junkers erano quotidiani fino a quando gli Alleati il 19 luglio ’43 lo bombardarono con una stormo di circa 50 quadrimotori.

Lo studio serio

Foto © Stefano Scarpiello / Imagoeconomica

Quell’aeroporto oggi è un’area civile nelle mani dell’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile. Fa gola a molti. Perché lì ci sono le condizioni per ricavarci un buon aeroclub, per gli appassionati del volo a vela: sullo stile dell’impianto che oggi si trova a Rieti.

Della questione, il vicepresidente della Commissione Sviluppo è stato informato. E questa volta non vuole correre il rischio di voli senza paracadute. Ha fatto l’unica cosa saggia che si potesse fare: ha apparecchiato un tavolo in Regione Lazio ed ha invitato tutti i giocatori a girare le loro carte. Nessun esercizio di masturbazione mentale ma numeri, cifre, conti correnti e partite iva: fuori i progetti, chi li finanzia, con quali soldi. E se qualcuno pensa di essere ancora nella Prima Repubblica con i suoi finanziamenti spesso senza senza senso, può accomodarsi fuori.

I progetti più sensati, al momento sono due. Uno è in competizione con mezza Europa: la creazione di un hub continentale della componentistica aeronautica e dell’adittive manufatcturing. L’altro è un polo al servizio del 3° Reggimento Bondone (Cassino) e del 41° Reggimento Cordenons (Sora) con il ruolo strategico dell’Università di Cassino. In pratica la palestra del centro studi sulle interazioni in campo militare e civile tra droni ed elicotteri.

Con i piedi per terra

Il limite del primo progetto è che non ci sono abbastanza manutentori aeronautici in giro per poter mettere le mani sugli elicotteri ed alimentare un centro di quella portata (per formarne uno ci vanno almeno 2 anni e l’unica scuola al momento sta a Varese, da 3 anni si sta provando ad aprirne una nel Lazio ma è più facile dialogare con Trump). Il limite del secondo è che non porta occupazione, se non qualche posto residuale.

Maura lo vuole sentire con le sue orecchie. Questi ed altri progetti. E senza schiantarsi. Al limite, ci manderà gli altri.

Un aeroporto ed un paracadute per il consigliere.

GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni

C’è un paradosso tutto italiano che sta diventando una costante: le previsioni sono grigie, i dati reali sorprendono. Succede anche questa volta. Se il numero che l’Istat renderà definitivo il primo marzo confermerà l’anticipo di ieri, ci troveremo davanti all’ennesima crescita migliore del previsto. E a quel punto la domanda diventa inevitabile: perché l’Italia viene sempre raccontata peggio di come poi si comporta?

Da mesi analisti e osservatori si interrogano su cosa sfugga ai radar tradizionali. Qualcuno punta il dito sulla sottostima dei servizi, altri sull’innovazione tecnologica finalmente entrata a regime. Forse entrambe le cose. Di certo c’è una sensazione nuova: l’economia italiana ha cambiato passo. Il suo Pil potenziale – quello che può esprimere quando gira a pieno regime – sembra più alto rispetto a pochi anni fa.

Se è così, la spinta va cercata nelle imprese. E i numeri lo confermano. Deloitte, nel report significativamente intitolato Why Italia, ha passato al setaccio quasi 45 mila aziende, dalle micro alle multinazionali. Il risultato è impressionante: +41% di fatturato, +83% di profitti, +20% di occupazione tra il 2018 e il 2024. Tutto questo attraversando una pandemia, una guerra e una crisi energetica. Non proprio un settennato tranquillo.

Vincono i piccoli

La vera sorpresa, però, non sono solo i grandi gruppi. È la media impresa italiana, le multinazionali “tascabili”, che stanno conquistando mercati esteri nonostante dazi e incertezze geopolitiche. In sette anni il loro fatturato è cresciuto del 64%, l’occupazione di 370 mila unità. Un pilastro silenzioso ma decisivo della nuova stabilità italiana.

C’è poi il fattore che per decenni è mancato: il Mezzogiorno. Il Sud oggi cresce più del Nord, utilizza i fondi, intercetta le nuove rotte energetiche, produce Pil. Non è un miracolo: è l’effetto di incentivi, Pnrr, crediti fiscali, e di una selezione darwiniana che ha lasciato in piedi chi sapeva innovare.

Due decimali in più possono sembrare poca cosa. Ma in un mondo instabile, significano resistenza, adattamento, competitività. L’Italia non corre da sola, non vola. Ma ha dimostrato di saper restare in pista. E, contro ogni cliché, di avere ancora benzina nel serbatoio.

A pieno regime.

DANIELE NATALIA

Daniele Natalia (Foto © Stefano Strani)

In politica c’è una trappola che scatta sempre allo stesso modo: quando sei troppo sicuro di te, smetti di ascoltare e fare le domande giuste. E quando smetti di farle, prima o poi qualcuno risponde al posto tuo. È quello che ad Anagni ha prodotto un piccolo manuale di comunicazione… al contrario.

L’idea di fondo era semplice: nessun allarme, nessuna urgenza, nessuna necessità di spiegare subito. Perché quando sei convinto di avere tutto sotto controllo, il contraddittorio diventa un fastidio, la spiegazione preventiva una perdita di tempo. E così si aspetta. Si rimanda. Si tace. Convinti che il silenzio sia neutro. Non lo è mai. È quanto accaduto ad Anagni su una cosa apparentemente banale: la sostituzione dei sacchi neri dell’immondizia con quelli trasparenti, per verificare ‘a vista‘ che si tratti davvero di indifferenziata e non di raccolta fatta male o in maniera superficiale. Iniziativa intelligente. Ma annunciata solo sulla pagina del sindaco: come se fosse il centro del mondo. (leggi qui: Anagni, l’autogol della comunicazione tardiva).

Il silenzio comunica. E spesso comunica esattamente l’opposto di ciò che si voleva dire. Lascia spazio ai sospetti, alle interpretazioni, ai retroscena veri o presunti. E quando finalmente arriva la versione ufficiale, non chiarisce: insegue. È già tardi, il racconto ha preso un’altra strada, il pallone è entrato in porta. Dalla parte sbagliata.

L’autogol

L’autogol di Anagni non è stato politico, ma psicologico. È figlio di una convinzione diffusa: “siamo talmente nel giusto che non serve spiegare”. È la fase in cui la sicurezza diventa presunzione e il governo delle cose scivola nel governo delle abitudini.

Il contraddittorio non serve a indebolire una posizione. Serve a evitarle danni inutili. Ma richiede umiltà, ascolto, tempo. Tutte qualità che evaporano quando ci si sente inattaccabili.

Morale: in politica non perde chi parla troppo ma chi parla quando ormai non serve più.

Nel sacco.

CRISTIAN LECCESE

Cristian Leccese

In politica i microfoni dovrebbero servire a farsi sentire meglio. Quando restano aperti nel momento sbagliato, servono invece a farsi capire fin troppo bene. È quello che è successo a Gaeta: non un incidente tecnico, ma una fotografia politica ad alta definizione.

Perché il problema non è il microfono. Il problema sono i nervi. E quando i nervi sono scoperti, basta poco: una parola di troppo, un tono che sale, una frase detta pensando di essere “a porte chiuse”. E invece no. Porte spalancate, streaming acceso, città collegata. (Leggi qui: Quel maledetto microfono aperto. E qui: Microfoni aperti, nervi scoperti e una maggioranza che scricchiola).

Il fuori onda è diventato dentro la politica. E lì si è visto tutto: una maggioranza che non è più un blocco, ma un insieme di equilibri precari, distinguo, assenze rumorose, fratture che non fanno più finta di non esistere. Altro che incidente di percorso: è stata una radiografia.

Il sindaco ha perso la pazienza, un consigliere ha rivendicato il diritto di dissentire, il passato è tornato a bussare sotto forma di paragoni e sfide. In mezzo, il Consiglio comunale trasformato da luogo della decisione a palcoscenico dell’irritazione. Con il pubblico che ascolta, annota, giudica.

Al di là delle parole

Il punto non è il linguaggio colorito, che fa sempre comodo liquidare come folklore. Il punto è che quando una maggioranza è solida, i microfoni aperti fanno meno paura. Quando invece scricchiola, diventano pericolosi come una telecamera accesa nel momento sbagliato.

A Gaeta non è esplosa una crisi formale. Ma si è incrinata una narrazione: quella dell’unità granitica, del controllo totale, della filiera senza intoppi. Da giovedì quella storia è più difficile da raccontare.

Morale: i microfoni non tradiscono. Registrano. E a volte dicono più della delibera che stavi votando. In politica, come nella vita, il problema non è essere ascoltati. È esserlo quando non sei pronto a spiegarti.

Il silenzio è d’oro.