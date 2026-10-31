Top e Flop, i protagonisti di sabato 31 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 31 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 31 ottobre 2026.

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GIACOMO D’AMICO

Giacomo D’Amico con Narciso Mostarda e Lamberto Dolci (Eni). Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Alla A, Andreotti Giulio. Alla Z, Zamberletti Giuseppe. In mezzo, chiunque conti qualcosa in questo Paese. È l’agenda più invidiata d’Italia e appartiene a Giacomo D’Amico da Ceprano.

Il suo titolo attuale è una requisitoria: Chief Institutional Affairs, Communication & Media Relations Officer di Snam, la società nazionale dei metanodotti, dove porta dall’ottobre dello scorso anno la sua esperienza di relazioni.

Il suo mestiere è far parlare gli altri e restare, possibilmente, trasparente. Sognava di esserlo e per riuscirci ha telefonato a tutti.

La rubrica non gliel’hanno passata: l’ha scritta lui, indirizzo dopo indirizzo, pagina dopo pagina. È partita da Frosinone, dove è stato consulente del presidente della Provincia Francesco Scalia e poi presidente di Aeroporti di Frosinone e consigliere d’amministrazione del Consorzio industriale Cosilam. Poi il passaggio in Regione ai tempi di Piero Marrazzo: vice e capo di gabinetto del presidente del Consiglio Regionale del Lazio. Ma è stata una fase che ha attraversato tre governatori. Poi consulente per le relazioni esterne del presidente della Rai, consigliere del presidente di Confindustria, responsabile delle relazioni esterne e istituzionali in Terna.

Ogni incarico, una pagina in più nell’agenda.

Gli 85 anni

Un momento della cerimonia per gli 85 anni di Snam (Foto © AdnKronos)

L’abilità l’ha messa a terra in questi giorni. Ieri, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Snam ha festeggiato gli 85 anni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministri Andrea Abodi, Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin e Antonio Tajani, e tanti rappresentanti di istituzioni e aziende. Un anniversario per ripercorrere una storia intrecciata a quella economica e industriale del Paese.

Per mettere insieme una sala così, quella rubrica deve averla consultata a lungo. E qualcuno deve avergli risposto.

Il metano arriva a destinazione nei tubi. Le relazioni, per fortuna di Snam, in un’agenda.

L’uomo che telefonava ai potenti. (E loro gli rispondevano).

FABIO TAGLIAFERRI

di GIOVANNI LANZI

Fabio Tagliaferri in via Tagliaferri

“Il coraggio delle idee” è un indimenticabile brano di Renato Zero del 1999. Era la fine dei un Secondo Millennio che in quanto a tragedie aveva lasciato tracce indelebili. Un brano di quelli che infiammavano di passione e d’amore le decine di migliaia di ‘sorcini’ (i fans di Renato) nei concerti del cantautore romano. Che ha anche radici che riportano le origini nel cuore della nostra Ciociaria, in quel di Vico nel Lazio. A due passi da Collepardo. Dove è praticamente di casa Fabio Tagliaferri, presidente del Consiglio Di Amministrazione di ALeS, società del Ministero della Cultura, che gestisce un inestimabile patrimonio culturale che si espande in tutta lo Stivale, isole comprese.

Fabio Tagliaferri subito dopo la prestigiosa nomina fu oggetto di una campagna di stampa che, per diverso tempo, non gli dispensò di certo rose e fuori. Lo si indicava, in quanto esponente di spicco di Fratelli d’Italia, come una specie di ‘benedetto’ dalla ruota della fortuna girata dall’alto. La sua amicizia con Arianna Meloni – sorella della premier e capo della Segreteria politica di FdI – venne scambiata per favoritismo. Una brutta pagina. L’obiettivo era colpire altri.

Fabio con stile da lord inglese seppe resistere, forte della fiducia accordatagli, consapevole di sentirsi all’altezza del lavoro da affrontare ma soprattutto forte di quel famoso ‘coraggio delle idee’.

Il braccio che non si tende

Fabio Tagliaferri

Parliamoci in maniera chiara: dentro Fratelli d’Italia le braccia tese ancora oggi non vengono nascoste. Nonostante la premier Giorgia Meloni in occasione del 25 aprile dell’anno in corso abbia lanciato un messaggio forte: “Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell’occupazione nazista e la sconfitta dell’oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia”. Parole nette. Il coraggio di indicare un percorso. Nuovo. Anche di mettere alle spalle tanto della sua storia giovanile ma soprattutto un passato di morte e tragedie.

Nelle ore scorse Fabio Tagliaferri ha dimostrato di essere nel solco di quelle parole. E di avere ‘il coraggio delle idee’. Il presidente di ALeS era a Salerno. Dove è stata inaugurata una strada intitolata allo zio, Remo Tagliaferri. Nato a Collepardo nel 2014 e morto a Salerno nel 2010. “Mio zio Remo, durante gli anni bui della guerra e della persecuzione nazifascista, scelse di stare dalla parte della vita, salvando degli ebrei e dimostrando, con il coraggio delle sue azioni, il valore più alto dell’umanità: non voltarsi dall’altra parte davanti all’ingiustizia. Oggi, vedere il suo nome su una strada di Salerno significa sentire che il suo esempio continua a vivere, che il suo sacrificio morale non è stato dimenticato e che la memoria di ciò che ha fatto appartiene a tutti noi”.

Chi era Zio Remo

Remo Tagliaferri

Chi era Remo Tagliaferri? È sufficiente leggere qui: Remo Tagliaferri, l’eroe nascosto di Collepardo. Il suo nome è stampato sul sito dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Agente di Pubblica Sicurezza, in servizio a Campagna, provincia di Salerno. Nel 1940 era incaricato di sorvegliare un campo di internamento dove erano tenuti degli ebrei, in attesa di essere deportati. Tagliaferri concede la più ampia libertà e la possibilità di entrare in paese.

Dopo l’armistizio la responsabilità del campo passò ai tedeschi. Cambiò tutto, gli internati stavano per essere spostati in Germania. Destinati a morte certa. Tagliaferri viene a conoscenza del fatto e d’accordo con il direttore del campo, fece segare le inferriate di una finestra e tenne aperto un portone durante la notte, permettendo ai circa 150 ebrei (austriaci, cechi, polacchi, istriani di Fiume) di fuggire sui monti. Lui scappò sul campanile della chiesa, i tedeschi tralasciano di perquisirlo.

Lo zio di Fabio riuscì poi a fuggire in montagna, sopravvisse. Nel 2004 ebbe un riconoscimento dalla presidenza della Regione Lazio. E l’amministrazione di Collepardo propose alla Comunità Ebraica di inserirlo nell’Elenco dei Giusti delle Nazioni, al fianco di uomini come Perlasca e Palatucci. Ieri il nipote Fabio lo ha ricordato con frasi toccanti e con “il coraggio delle idee”. Quelle di ieri e quelle sue di oggi.

Questione di coraggio.

PAPA LEONE XIV

Papa Leone XIV arriva a sorpresa al Giubileo dei Giovani

Una busta è partita dal Vaticano alla volta di Chicago. Dentro, una scheda per le elezioni di medio termine. Sul mittente, Robert Francis Prevost residente a New Lenox, nell’area metropolitana di Chicago, per l’Anagrafe. In realtà Leone XIV residente nella Città del Vaticano, per tutto il resto del mondo.

Così, Robert Prevost ha votato per Posta nel suo Stato d’origine. Leone XIV è il primo Papa a farlo, scrive la cronaca che ci ha segnalato la notizia.

Lo aveva anticipato il Chicago Sun-Times: il 3 ottobre il Pontefice aveva chiesto la scheda per posta. Lo ha confermato la Sala Stampa della Santa Sede: il Papa vota da cittadino degli Stati Uniti ogni volta che può, come faceva negli anni in cui ha vissuto in Perù. E ribadisce il «diritto e dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici».

La gara alla tonaca

L’Aula Paolo VI (Vatican Media Divisione Foto)

Prevedibile come il sole: sui social è partita la corsa a tirare il Papa per la tonaca, ciascuno dalla propria parte. Il Chicago Sun-Times ricorda che da elettore ha partecipato alle primarie di entrambi i Partiti, in anni diversi. Un elettore che ha cambiato campo non si può iscrivere d’ufficio a nessuno.

Soprattutto, il voto è segreto e vale anche per il Vicario di Cristo. La Santa Sede ha confermato che ha votato, non per chi. Resta da vedere come userà la notizia Donald Trump, che qualche mese fa lo definì «debole» e ingrato. Ma davanti a una busta chiusa tutti, presidenti compresi, possono soltanto immaginare. Poi, se si ha appena un minimo di conoscenza delle Scritture e della Parola non c’è l’ipotesi del benché minimo dubbio sulla direzione in cui Robert Prevost abbia votato: esattamente quella che ogni giorno insegna Leone XIV .

Ma c’è anche un’altra lezione, che non viene dall’altare ma dall’azione. Perché il primo Papa che vota, più di una dichiarazione politica è una lezione ad assumersi la propria responsabilità. Si chiama democrazia e negli Stati Uniti d’America stanno dimenticando cosa sia.

La scheda di Robert, il voto di Prevost, la lezione di Leone.

FLOP

ANGELO PIZZUTELLI

di ROBERTA DI DOMENICO

Angelo Pizzutelli e Riccardo Mastrangeli

In pedana si tocca, non si ferisce: per questo il fioretto ha un bottone sulla punta. Angelo Pizzutelli, capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Frosinone, sembra aver portato la regola dalla scherma all’Aula. Alla nuova Giunta chiede un assessorato allo Sport: richiesta legittima, per carità, e perfino in tema con l’attrezzatura.

Il guaio è quello che resta fuori dall’inquadratura. La Giunta precedente lascia in eredità un campionario di dossier che chiamano l’opposizione per nome: il trasporto pubblico locale, i rifiuti, il BRT, e via elencando. Terreno ideale per un’offensiva con i fiocchi, bastava presentarsi con una stoccata. Con tanti dossier aperti, scegliere di non toccarne nessuno è una strategia ardita. Pizzutelli, invece, preferisce parlare di «orti botanici»: argomento rispettabile, ma non è lì che si misura una Giunta.

Riccardo Mastrangeli con la sciabola

Il risultato è un’opposizione di gesti: molta eleganza, nessun punto a referto. Ogni affondo resta a mezz’aria, ogni parata arriva a vuoto, e l’amministrazione esce dall’assalto senza nemmeno un graffio. La scherma insegna distanza e tempismo, d’accordo. Ma quando il mestiere è fare opposizione, il tempismo serve a chiedere conto, numeri alla mano, di cosa si è fatto e di cosa resta da fare sul TPL, sui rifiuti e sul BRT.

Chi guarda dagli spalti, intanto, aspetta di capire da che parte sia la lama. L’assessorato allo Sport si chiede dopo. Prima si vince l’assalto.

Al prossimo giro, tolga il bottone.

LA MAGGIORANZA AD ANAGNI

di PAOLO CARNEVALE

Ieri sera, nel consiglio comunale di Anagni, è andato in scena il mistero della sedia vuota. Tra i banchi della maggioranza, l’aria era talmente rarefatta che sembrava d’essere in cima a un ottomila senza ossigeno, con fior di Consiglieri probabilmente impegnati in occupazioni ben più vitali che governare la città. Il messaggio, neanche troppo velato, era chiaro: perché mai affaticarsi quando c’è una minoranza consiliare così esigua da sembrare un monolocale? (Leggi qui: Consiglio, assenze e polemiche: fari sui 200 mila euro di debiti fuori bilancio).

È la classica, irresistibile illusione del “tanto abbiamo i numeri lo stesso“. Una sbronza di autosufficienza che il centrodestra anagnino si concede con regolarità, scambiando il municipio per un resort all inclusive dove l’importante è timbrare il cartellino. Peccato che questa non sia la prima volta. E che la matematica politica, prima o poi, presenti il conto. Contare sui numeri risicati e sulla presunta inoffensività degli avversari è lo sport preferito da chi ha smesso di fare politica attiva per dedicarsi al giardinaggio istituzionale.

Il problema è che la realtà ha il brutto vizio di presentarsi senza preavviso. Con le elezioni comunali che si avvicinano all’orizzonte e tensioni interne che covano sotto la cenere pronte a trasformarsi in falò, cullarsi sugli allori è un lusso che la coalizione non può permettersi. La politica non è un algoritmo da sbrigare con il minimo sforzo legale; è presenza, visione e, soprattutto, rispetto per l’aula.

Se la maggioranza continua a disertare, l’illusione di poter autorizzare ogni cosa per sfinimento rischia di trasformarsi in un boomerang. E a furia di lasciare le sedie vuote, la prossima volta qualcuno potrebbe rimanere a bocca asciutta.

Sveglia, prima che il banco salti davvero.

