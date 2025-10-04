Top e Flop, i protagonisti di sabato 4 ottobre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 4 ottobre 2025.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 4 ottobre 2025.

*

TOP

Dom LUCA FALLICA

Per secoli Montecassino ha custodito i suoi tesori dietro porte chiuse. Tesori veri: arredi d’epoca, paramenti papali, volumi antichi e opere d’arte che raccontano la grandezza spirituale e culturale dell’Abbazia. Ora, per la prima volta da quando sono state ricostruite nel Dopoguerra, quelle stanze riservate a papi, re e capi di Stato si aprono al pubblico. Merito di una scelta precisa, quasi rivoluzionaria: quella dell’abate Luca Fallica e del priore Jordi-Agustí Piqué, che hanno deciso di rompere con la tradizione del “solo per pochi” per dire: la bellezza è di tutti.

Il nuovo corso di Montecassino è chiaro da mesi. Ogni domenica il cenobio si anima di eventi che uniscono fede, arte e cultura. Ma domani si fa la storia: i visitatori potranno entrare nelle stanze di rappresentanza, ambienti che hanno visto passare tre pontefici (Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI) e che si dice avrebbero potuto accogliere anche l’ultima stagione di vita del papa Montini , pronto – pare – a ritirarsi proprio lì.

Una giornata al museo

Foto © Tonino Bernardelli

Accanto alla visita esclusiva, la giornata offrirà anche l’ingresso gratuito al Museo Abbaziale grazie all’iniziativa “Domenica al Museo” e il primo concerto della rassegna d’organo che illuminerà ogni domenica di ottobre con la voce imponente del Mascioni, tra i più grandi organi d’Italia.

Montecassino non è più solo un bastione di fede. È diventato un luogo vivo, aperto, in dialogo con il mondo. E la scelta dell’abate Fallica lo conferma : custodire il passato, sì, ma spalancare le porte al presente.

La bellezza per tutti.

SOAD SOULEIMANI

Il procuratore Fucci ed il sindaco Capraro con la Console generale Soad Souleimani

Non è vero che gli Stati siano freddi e che abbiano perso la loro umanità spegnendola nel gelo della burocrazia e dei Codici. A dimostrarlo è il Regno del Marocco con il suo sovrano Muhammad VI che ieri ha inviato in provincia di Frosinone la Console Generale del Regno, Soad Souleimani. Non per una cerimonia ma per dire “grazie”. Grazie alla Procura di Cassino ed al Comune di Villa Santa Lucia per non essersi voltati dall’altra parte, per aver guardato in faccia una realtà scomoda e deciso di agire.

Il protagonista è Hicham, 42 anni, giornalista marocchino creduto morto da oltre un decennio. Invece era lì, nel territorio tra Cassino e Villa Santa Lucia, invisibile e smarrito, ridotto a vivere da senzatetto. A ritrovarlo e a restituirgli un’identità sono stati il sindaco Orazio Capraro ed il procuratore della Repubblica Carlo Fucci che hanno deciso di vedere chi fosse quel reietto, abbandonato da tutti, ostile a qualsiasi aiuto ed offerta di cura. Scoprendo la sua storia. Hicham oggi è ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale “Santa Scolastica”, dove ha finalmente ricevuto cure e attenzioni. (Leggi qui: Hicham, il fantasma tornato uomo: dieci anni nell’oblio, una storia da ascoltare. E leggi anche Una Pepsi, un grazie, un sindaco: e la dignità torna a vivere).

L’umanità che unisce

Parole semplici, ma sentite, quelle della rappresentante diplomatica: “Avete ridato dignità a un uomo che tutti avevano dimenticato. Questo è il volto dell’umanità che unisce i nostri Paesi”. Ma soprattutto la Console Generale ha detto, con il suo gesto, che uno Stato si ricorda di tutti i suoi cittadini, anche di uno che era sparito in un cono d’ombra da dieci anni senza lasciare traccia, e va a ringraziare chi gli ha acceso la luce e lo ha ritrovato. Hicham non era un principe, non era il figlio di un alto dignitario: era un cittadino di Re Muhammad VI ed a chi compie una gentilezza va detto grazie. Come ha fatto ieri il Marocco.

Un abbraccio tra istituzioni, un gesto che va oltre la burocrazia. Una vicenda che ricorda che dietro ogni storia ci sono persone. E che, a volte, basta uno sguardo in più per cambiare una vita.

Il volto umano degli Stati.

FLOP

MATTEO PIATEDOSI

Matteo Piantedosi, già prefetto di Roma (Foto Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Il Viminale è sicuramente simbolo architettonico di uno tra i ministeri più importanti previsti dall’Ordinamento Repubblicano dell’Italia. Lo è perché quello dell’Interno è il dicastero che presiede all’ordine pubblico. Ed il confine sottile tra mantenere quest’ultimo e dare stura a pulsioni autoritarie, anche di solo lessico, è sottile.

Sottilissimo, a volte, anche perché – per fisiologia – il Viminale ha come “esecutori” della mission soprattutto uomini in divisa, che sono simbolo intoccabile di fedeltà allo Stato ma che, a volte ed in casi isolati, vanno in iperbole su questo mandato. Tutto questo per dire che forse Matteo Piantedosi sta leggendo in modo decisamente fuori luogo la proclamazione dello sciopero ed il suo svolgimento di ieri in seguito dei fatti della Sumund Flotilla.

La guerra dei numeri

Maurizio Landini (Foto: Marco Merlini © Imagoeconomica)

Non è la solita guerra dei numeri a dare inquietudine, quella c’è stata e ci sarà sempre: chi organizza parla di folle oceaniche, chi contiene parla di numeri al ribasso. La riprova? Sul fronte Cgil si parla di “un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza. In 300mila hanno percorso le vie della Capitale“.

Il contro canto del Viminale invece parla tutt’altra lingua: “Oggi sul territorio nazionale risulta che siano state organizzate 29 manifestazioni con 396.400 partecipanti”.

Tutto regolare nel gioco delle parti dunque, ma è sulla lettura dello sciopero che Piantedosi ha esagerato. Lo ha fatto andando a traino del suo antico Mentore quando era costui ministro dell’Interno, cioè Matteo Salvini. Che ha parlato di “guerra politica” condotta dalla Cgil. E Piantedosi? Ci ha pensato lui ieri da Firenze, zona Leopolda, a rincarare la dose. “Mi ricordo che ci fu un appello alla rivolta sociale. Come governo, però, siamo soddisfatti perché i temi portati in piazza non sono quelli sull’occupazione o quelli economici“. “Tutti temi, questi, su cui il governo sta marcando risultati come non si verificava da anni, da decenni”.

Gaza tema “inadatto”

Mentre invece “sui temi della sicurezza o dell’immigrazione. Insomma i temi classici che venivano portati in piazza non sono più quelli su cui si realizzano le forme di contrapposizione. Che è su Gaza. Un tema nobilissimo, per carità”.

Il guaio di Piantedosi è che ha sempre avuto ataviche difficoltà ad equalizzare il linguaggio di un ex Prefetto con quello della politica di governo, che dovrebbe vedere toni più smorzati.

Perché la storia dell’appello alla rivolta sociale non è sempre e solo prodromo di disordini o sovversione, ma presupposto imprescindibile di democrazia.

Esagerato.