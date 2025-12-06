Top e Flop, i protagonisti di sabato 6 dicembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 6 dicembre 2025

*

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 6 dicembre 2025.

*

TOP

DANIELE NATALIA e FRANCESCO ROCCA

Daniele Natalia (Foto © Stefano Strani)

Per mesi il progetto Novo Nordisk ad Anagni è rimasto sospeso in un limbo. Tutti in attesa, tutti con il fiato corto, mentre dalla Danimarca rimbalzavano notizie di ristrutturazioni interne, tagli globali, stop produttivi e contratti non rinnovati. Un contesto che avrebbe potuto trasformare l’investimento da 2,5 miliardi in un castello di carte. E invece no. Gli aggiornamenti dicono che si va avanti. Cautamente, ma si va avanti.

La Conferenza dei servizi istruttoria convocata dal governatore Rocca ha segnato ieri un passaggio decisivo. Il sindaco Daniele Natalia ha incassato un risultato politico e amministrativo di peso, ricordando che il permesso edificatorio è arrivato in tempi record. Un dettaglio che, per una volta, fa sembrare la burocrazia italiana quasi un alleato. E i 3,7 milioni di euro di oneri di urbanizzazione promessi all’amministrazione sono un primo segnale tangibile: il territorio non è solo spettatore, ma beneficiario diretto.

Un progetto sui binari giusti

Naturalmente non basta un verbale di conferenza a dissolvere i dubbi. Il blocco temporaneo del Wegovy, i 9.000 esuberi globali e le decine di contratti non rinnovati ad Anagni restano sul tavolo come un promemoria di quanto l’industria farmaceutica sia legata a un mercato in continua tensione. Le sigle sindacali fanno bene a mantenere la guardia alta. Senza realismo, ogni investimento rischia di trasformarsi in narrazione.

Francesco Rocca

Eppure Natalia insiste: questo progetto è più grande dei suoi inciampi momentanei. È una sfida nazionale, dice. E potrebbe aver ragione. Perché non capita spesso che un territorio di medie dimensioni diventi epicentro di un investimento strategico capace di ridisegnare economia, occupazione e prospettive per decenni.

Il punto, ora, è seguire l’operazione passo dopo passo, senza trionfalismi ma senza cedere alla tentazione del disfattismo. Le rassicurazioni arrivate dall’ultimo incontro tra Rocca, i vertici di Novo Nordisk e il Mimit non risolvono tutto, ma dicono una cosa semplice: il progetto è ancora sul binario giusto.

Gli investimenti, più sono ambiziosi e più facilmente rischiano di evaporare, proprio per questo la Conferenza di ieri è un fatto non da poco. Anagni può tornare a crederci. Purché continui a vigilare.

Pigliate na pasticca…

LUIGI MACCARO

Luigi Maccaro su Sky

Ci sono numeri che non dovrebbero lasciare dormire nessuno. A Cassino, quei numeri raccontano una città parallela: quasi duemila persone inghiottite dalla dipendenza. Un esercito silenzioso che vive all’ombra dell’Abbazia, lontano dai radar istituzionali. A squarciare il velo è Luigi Maccaro, responsabile della comunità Exodus, che incrocia i dati del SerD e li traduce in una verità scomoda: ciò che vediamo è solo la punta del problema. Che ha fraccontato ieri pomeriggio su Timeline dagli schermi di SkyTg24.

I 438 utenti in cura al SerD sembrano un dato gestibile. Ma basta applicare la proporzione consolidata – solo uno su cinque chiede aiuto – per capire che la dimensione reale è ben altra. Per ogni volto conosciuto ce ne sono quattro che restano nascosti, che consumano nell’ombra e alimentano un mercato vivo, capillare, sempre più intrecciato con la movida e le dinamiche dei quartieri.

Una missione semplice e complessa insieme

La parte più inquietante arriva quando Maccaro parla del “tempo di latenza”. Dieci anni. Dieci anni che scorrono in silenzio mentre le famiglie si sfaldano e la città perde pezzi. Dieci anni in cui il disagio cresce indisturbato, invisibile, fino a diventare emergenza conclamata. Se un territorio scopre così tardi il dolore dei suoi cittadini, significa che il sistema di aggancio non funziona più.

Ecco perché la risposta di Exodus, con l’Unità di strada in piazza Labriola, non è un gesto simbolico ma un tentativo concreto di accorciare quella distanza. Quattro operatori, venti volontari, un questionario per intercettare i giovani prima che finiscano nel cono d’ombra. Una missione semplice e complessa insieme: ascoltare ciò che le statistiche non dicono.

Il Comune, dal canto suo, rafforza la sicurezza con nuove telecamere nei parchi. È utile, certo. Ma la tecnologia serve fino a un certo punto. Le telecamere sorvegliano. Le persone curano. E questa storia, con la crudezza dei suoi numeri, ci ricorda una verità elementare: la battaglia contro la dipendenza non si vince con i soli controlli, ma con la prevenzione, la presenza e la capacità di vedere chi oggi non vuole essere visto.

Perché dietro quei duemila “invisibili” ci sono vite che aspettano soltanto di essere raggiunte.

Il salvatore degli invisibili.

LUCA DI STEFANO

Maria Paola Gemmiti

Ci sono momenti in cui una città decide di ricordarsi chi è. E chi vuole diventare. A Sora questo accade soprattutto nel mese di dicembre, ma quest’anno la magia sembra avere un respiro ancora più ampio. “Sora Città del Natale 2025” non è solo un cartellone di eventi, ma un abbraccio collettivo che dura un mese intero. Sessanta appuntamenti, undici location, decine di realtà coinvolte. Una comunità che sceglie di mettersi in scena, con orgoglio e con quel calore che è la sua vera firma.

Il Natale, qui, non è un pretesto commerciale. È un racconto. È la pista di pattinaggio che regala ai bambini la sensazione di volare, la ruota panoramica che permette agli adulti di tornare bambini, la Casa di Babbo Natale che tiene viva la parte più fragile e preziosa dell’infanzia. È anche la mano degli artigiani nei mercatini, dove ogni oggetto non è merce ma storia condivisa.

Cultura. solidarietà, turismo e partecipazione

Accanto allo stupore ci sono cultura, solidarietà, turismo. Perché un Natale ben fatto non chiede solo di spendere, ma di partecipare. Di scoprire la città con occhi nuovi, di sostenere chi ha più bisogno, di ascoltare una corale sotto le luci come se fosse la prima volta. E tutto questo diventa possibile grazie a un gioco di squadra che coinvolge Regione, Camera di Commercio, istituzioni locali e un tessuto associativo che pulsa energia.

Il sindaco Luca Di Stefano lo dice con semplicità: Sora vuole essere il cuore pulsante delle festività. E si vede. L’assessora Gemmiti aggiunge che la cultura è il filo che tiene insieme tutto. È difficile darle torto. Perché la vera magia non sta nelle luci, ma nelle relazioni che illuminano le persone quando si sentono parte di qualcosa.

E allora questo Natale non è solo un evento. È una dichiarazione di identità. Sora sceglie di essere accogliente, viva, capace di emozionare senza artifici. In un tempo che corre veloce, questa città decide di rallentare. Di regalare spazio ai sorrisi, ai ricordi, agli incontri.

È questo, in fondo, il regalo più prezioso: ricordare che la comunità non è un concetto, ma un’esperienza. E che quando si accendono le luci giuste, anche l’anima di un territorio torna a brillare.

Babbo Luca.

FLOP

TATIANA TREMACERE

C’è qualcosa di stranamente rivelatore nella storia di Tatiana Tramacere. Una vicenda che, per fortuna, si chiude senza tragedie, ma che lascia dietro di sé una lunga scia di domande. Non tanto sugli inquirenti, che hanno lavorato con rigore fino a ritrovare la ragazza nascosta in un armadio sul terrazzo dell’amico Dragos. Ma su di noi, sul tempo che viviamo, sul peso smisurato che i social hanno assunto nella percezione della realtà.

Tatiana sparisce, la famiglia vive dieci giorni da incubo, i carabinieri setacciano telecamere e quartieri. E poi, tra le spiegazioni possibili, emerge quella che oggi fa più rumore: l’ipotesi che tutto sia nato per aumentare i follower su Instagram. È una possibilità, non una certezza. Ma basta evocarla per capire quanto sia fragile il confine tra vita autentica e rappresentazione digitale.

Dragos parla di un legame sentimentale, di scelte condivise, di una fuga che voleva proteggere. La famiglia, però, non sapeva nulla. E i follower, intanto, commentano indignati, come se la vicenda fosse un format recitato male. Una parte si dice tradita. Un’altra chiede sanzioni. In mezzo, una ragazza di 27 anni che ora dovrà spiegare perché ha spento il telefono, perché si è nascosta, perché ha scelto un silenzio così rumoroso.

Un mondo che confonde valore e visibilità

La domanda, però, riguarda tutti: quanto contano davvero quei numeretti sullo schermo. Se un “segui” pesa più di un familiare in lacrime. Se l’idea di scomparire possa diventare un modo per apparire di più. È un paradosso del nostro tempo, dove l’identità si misura in like, e l’attenzione si ottiene anche a costo di mettere in allarme un’intera comunità.

La buona notizia è che Tatiana sta bene. La cattiva è che la storia ci ricorda una verità scomoda: viviamo in un mondo che confonde visibilità e valore, narrazione e vita. E se serve scomparire per essere notati, allora c’è qualcosa di profondamente stonato nel modo in cui stiamo crescendo come società.

Resta il sollievo del lieto fine. Ma resta anche il dubbio: quante altre storie così ci aspettano, finché la logica dei follower detterà il ritmo persino alle nostre paure.

Schiavi del successo.