Top e Flop, i protagonisti di sabato 6 settembre 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 6 settembre 2025.

*

*

TOP

ATTILIO FONTANA

Attilio Fontana (Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica)

I cinesi avevano ragione: un’immagine vale più di cento parole: la prova l’ha fornita nelle ore scorse Attilio Fontana, presidente lombardo solitamente misurato, che dal palco di Busto Arsizio si lascia andare a un liberatorio «col cazzo che vannaccizziamo la Lega!». Non è solo un’improvvisata goliardica: è la rottura della diga della prudenza, il punto in cui la Lega istituzionale si trova costretta a dire ad alta voce ciò che finora sussurrava.

La frase ha fatto il giro delle chat, perché segna una linea netta. Fontana non parlava solo ai giovani militanti riuniti a congress, ma a Matteo Salvini in persona. Il messaggio è semplice: il Carroccio non può trasformarsi in un taxi politico per un generale-influencer che, grazie alla candidatura e alla vicepresidenza, oggi si muove con una libertà che stride con la disciplina di Partito.

La porta in faccia ai movimenti

Roberto Vannacci

Il richiamo alle origini, al federalismo di Umberto Bossi, ai pranzi nel ristorante di Varese, è più che nostalgia. È la volontà di ricordare che la Lega nasce come difesa di un Nord produttivo, diffidente verso il centralismo romano.

Roberto Calderoli, con il suo Monviso evocato pochi giorni fa, aveva imboccato la stessa strada. Fontana l’ha resa esplicita, sbattendo la porta in faccia al rischio di un Partito che diventi la versione italiana di certi movimenti identitari d’Europa, dominati da leader carismatici e slogan muscolari.

È uno spartiacque. Non perché “vannaccizzare” la Lega sia davvero imminente — le radici territoriali del Carroccio restano forti — ma perché la sola percezione che possa accadere genera inquietudine tra chi ha costruito il movimento pezzo per pezzo, ben prima delle virate sovraniste. Il grido di Fontana è un monito: non basta cavalcare l’onda di un personaggio mediatico per garantire un futuro al Partito. Serve ricordare chi si è stati e, soprattutto, dove si vuole andare.

Vade retro generale.

MARIO PRATA

Mario Prata

Ci sono realtà che, silenziosamente, fanno più di tante istituzioni. Non perché abbiano poteri formali, ma perché sanno interpretare fino in fondo l’idea di comunità. Il Rotary Club appartiene a questa categoria: un secolo di professionisti che, al di là delle cariche e delle etichette, hanno scelto di mettere il proprio tempo e le proprie competenze al servizio del bene comune .

A Frosinone ora questa responsabilità ha un volto nuovo: quello di Mario Prata, presidente del Club. E il segnale arrivato dai primi passi del suo mandato è chiaro: non un club chiuso in rituali, ma una squadra che lavora per aprire finestre di confronto, cultura e solidarietà. Non a caso, tra i primi appuntamenti c’è una conferenza su diritti umani e sovranità degli Stati, affidata al professor Marco Odello: un tema che sembra distante dalle cronache quotidiane e invece tocca da vicino l’attualità, i conflitti, le tensioni che attraversano il nostro tempo.

È questo il senso del motto scelto da Prata: “Uniti per fare del bene”. Perché le associazioni non servono a replicare i giochi di potere, ma a ricordare che il tessuto sociale si rafforza quando ciascuno mette qualcosa di sé a disposizione degli altri.

Etica e azione

La sede centrale del Rotary International

Accanto a Prata c’è un direttivo solido, fatto di professionisti che portano esperienza e competenza in campi diversi. E c’è la certezza che ogni “service”, ogni borsa di studio, ogni progetto per i giovani o per la comunità, sia un tassello di un mosaico più grande: quello di una società che non si limita a chiedere ma che sa anche donare.

Oggi la fiducia nella politica e nelle istituzioni è al punto più basso di sempre, il Rotary e realtà simili dimostrano che esiste ancora un modo per coniugare etica e azione concreta. Non servono proclami: basta il lavoro quotidiano di chi crede che servire al di sopra di ogni interesse personale sia ancora possibile.

La ruota dell’unione per il bene.

FLOP

ANGELILLI – TREQUATTRINI

Raffaele Trequattrini e Roberta Angelilli

Flop. Per competenza. E non per incompetenza. Ma è sempre l’allenatore ad essere chiamato dal Presidente se il terzino o il mediano in campo non hanno giocato bene. Come avvenuto nelle ore scorse al tavolo dell’Automotive.

Ci sono Tavoli ai quali si va con le parole, e Tavoli ai quali si dovrebbe andare con le idee. Quello sull’automotive, riunito ieri in Regione Lazio, appartiene alla seconda categoria. Ma è uscito come se fosse della prima. Perché in Sala Aniene tutti hanno parlato di “difesa”. Difesa dell’indotto, difesa dell’occupazione, difesa di Stellantis. Una liturgia nota, che si ripete da anni. Peccato che le politiche industriali non si facciano mai in difesa: si fanno in attacco, promuovendo, attirando, favorendo.

E proprio qui sta il paradosso. Nessuno, al Tavolo, ha nominato DR Automobiles. Eppure è il secondo produttore di auto in Italia, con numeri che oggi superano del 70% quelli di Cassino Plant. DR ha appena annunciato un investimento da 70 milioni ad Anagni, rilevando l’ex Saxa Gres. Un atto concreto, non una promessa. Possibile che resti fuori dal radar di chi dice di voler salvaguardare il futuro dell’automotive nel Lazio?

Non si guida guardando solo dietro

Guardare solo allo specchietto retrovisore di Stellantis significa ignorare che la corsa si gioca anche davanti, con nuovi player come DR o Tecnobus, che ha comprato lo stabilimento Valeo di Ferentino per produrre lì gli storici bus elettrici. Nessuno vuole contrapporre, ma la verità è che la Regione può fare molto di più sostenendo i progetti di chi investe oggi, piuttosto che inseguire i diktat di multinazionali che delocalizzano modelli e linee produttive.

Il vero problema non è Stellantis ma un’Europa che ha portato il comparto sull’orlo del baratro: le auto oggi si fanno in Africa, in Asia, in America ma non in Europa. Perché? Il modello industriale è cambiato e pertanto va reinterpretato con nuove modalità produttive. Audi va a produrre in USA perché non riesce più a trovare le marginalità in Europa e perché il mercato europeo è strozzato dalle norme e dalle regole per produrre. Bisogna reinterpretare la produzione industriale visto che Bruxelles ha cambiato le regole.

Il futuro dell’automotive non è una trincea da difendere. È un campo da gioco su cui attaccare, mettendo in rete energie, territori e investimenti. Chi non lo capisce, rischia di trasformare i Tavoli in sedute di nostalgia, mentre il domani – qui, a 40 km da Cassino – è già iniziato.

Dimenticanze che cambiano la visione.

SUSANNA CECCARDI

Susanna Ceccardi (Foto: Paolo Lo Debole / Imagoeconomica)

Ci sono gaffe che restano confinate nelle chiacchiere di un bar di provincia, e gaffe che finiscono per rivelare più di quanto chi le commette avrebbe mai voluto. Quella di Susanna Ceccardi appartiene alla seconda categoria. Un’eurodeputata che confonde la processione cattolica della Desolata di Canosa di Puglia — rito secolare, intriso di simboli cristiani e di struggente teatralità popolare — con un corteo di donne islamiche in burqa non è soltanto protagonista di un inciampo iconografico: mette a nudo un riflesso pavloviano della politica gridata .

Il meccanismo è noto: scorgere veli neri e gridare all’“islamizzazione”, senza fermarsi un istante a chiedersi cosa davvero stia rappresentando quell’immagine. Il risultato è che, per denunziare un pericolo immaginario, si finisce col colpire in pieno una tradizione cattolicissima, riconosciuta come patrimonio culturale e addirittura immortalata dal cinema internazionale, da Almodóvar alla Biennale di Venezia. Un paradosso che racconta molto del tempo in cui viviamo: la fretta del post social, l’indignazione a comando, la superficialità eretta a sistema politico.

Incapaci di guardare

La processione della Desolata a Canosa (Foto © Diana Cimino Cocco)

Non basta cancellare il post da Facebook e Instagram per rimediare: resta l’eco di un equivoco che non è un semplice errore di distrazione, ma un corto circuito tra propaganda e realtà. Perché se la Desolata diventa “burqa”, allora significa che l’ideologia ha oscurato la capacità stessa di guardare.

E qui il problema non è la singola gaffe, ma il metodo: scambiare il simbolo con il pregiudizio, la devozione con la paura, la cultura con la propaganda. La Desolata, ogni anno, porta in strada la sofferenza della Vergine e la speranza di una comunità. È un rito che invita al silenzio e al rispetto, non all’allarmismo gridato.

E forse, alla fine, questo episodio ci insegna più di mille analisi: che prima di lanciare accuse, bisognerebbe almeno imparare a distinguere ciò che si ha davanti agli occhi. Anche perché, come ammoniva Tocqueville, “una democrazia sopravvive non grazie ai suoi slogan, ma grazie al discernimento dei suoi cittadini”. Susanna Ceccardi, per questa volta, ha scelto lo slogan.

Se questa è una deputata.