Top e Flop, i protagonisti di sabato 7 giugno maggio 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 7 giugno 2025

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 7 giugno 2025.

*

TOP

FABRIZIO CASINELLI

Fabrizio Casinelli

Un tempo si diceva che in Rai assumesse 4 persone alla volta: 1 democristiano, 1 socialista, 1 comunista ed uno che lavorasse per tutti e 4. Fabrizio Casinelli da Arpino è quello che lavora per tutti e quattro. In un mondo nel quale spesso le carriere si costruiscono per cooptazione o scorciatoie, il percorso di Fabrizio Casinelli è un’eccezione che merita attenzione. Oggi, con la nomina a Direttore della Comunicazione Rai da parte dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, Casinelli non solo raccoglie il frutto di quarant’anni di esperienza, ma incarna il profilo autentico del self made man: chi parte dal basso, non chiede sconti, e arriva in alto solo grazie a competenza, dedizione e visione.

La partenza da Arpino

Il primo a mettergli un microfono in mano è Luciano Rea con Arpino Radio 1: la voce c’è, i contenuti pure e per questo lo chiamano a Frosinone. Radiotelemagia e Sirio Tele Radio all’epoca sono le cattedrali dell’emittenza radiofonica. Ma per lui sono un trampolino. Che lo proietta verso le emittenti radiofoniche nazionali come RDS, Radio 101, Radio KissKiss Network e ItaliaOggi. Non sono un esercizio di gavetta, ma il primo banco di prova di una curiosità viva e di un talento genuino nel raccontare e gestire l’informazione. È questo spirito da artigiano della notizia, unito a una visione sempre più strategica, che lo porterà a distinguersi in ambito politico-istituzionale già negli anni ’90.

Il suo ingresso nel cuore della comunicazione politica – da Forza Italia alla Regione Lazio, fino al Senato della Repubblica – è stato un crescendo di responsabilità costruite sul merito. Nessuna scorciatoia, solo lavoro, relazioni solide e capacità di leggere il contesto prima degli altri. L’esperienza a Palazzo Chigi nei primi anni Duemila, in un momento delicato per la comunicazione istituzionale italiana, ha consolidato il suo profilo: è Casinelli a varare il sito Governo.it ed è lui che ha gestito vertici internazionali, eventi di rilevanza globale.

Il capitolo Rai

Fabrizio casinelli con Mauro Masi (Foto: Daniele Scudieri © Imagoeconomica)

Ma è con l’ingresso in Rai nel 2009 che inizia il capitolo più denso della sua carriera. Qui Casinelli si dimostra non solo un dirigente capace di operare trasversalmente – tra uffici stampa, relazioni esterne, web, radio e testate giornalistiche – ma anche un interprete del cambiamento culturale e tecnologico in atto. A ogni passaggio, dal Radiocorriere TV alla Direzione Radio, dalle relazioni con i media al digitale, Casinelli ha portato concretezza e visione, senza mai perdere il contatto con le persone e con la sostanza del suo mestiere.

In un’epoca in cui si predica la valorizzazione del merito ma raramente si pratica, la nomina di Casinelli a capo della comunicazione Rai è un segnale forte. Riconosce la costruzione di una professionalità solida, maturata sul campo, senza clamore ma con risultati misurabili. È il coronamento di una carriera fatta di scalate vere, non verticalizzazioni improvvise.

Fabrizio Casinelli con Alessandro Gubitosi (Foto: Carlo Carino © Imagoeconomica)

Ora che la Rai si appresta a ridefinire il suo ruolo in un ecosistema informativo sempre più frammentato e competitivo, avere alla guida della comunicazione un professionista con lo sguardo lungo e i piedi ben piantati a terra è più di una scelta strategica: è una scommessa sul valore del lavoro fatto bene. Casinelli ha dimostrato in ogni fase della sua carriera di sapere coniugare esperienza e adattabilità, rigore e creatività. Non c’è dubbio che anche questa nuova sfida saprà affrontarla con lo stile che lo contraddistingue: concreto, silenzioso, ma sempre efficace.

Una Rai che guarda avanti, ha bisogno di guide che vengano da lontano. E Casinelli è uno che non ha mai smesso di camminare.

La traiettoria del self made man.

DOMENICO BECCIDELLI

Domenico Beccidelli

Le piccole e medie imprese della provincia di Frosinone sanno reagire, vogliono crescere. Lo hanno fatti anche nella prima fase del 2025. I numeri parlano chiaro: il 45% delle Pmi ciociare ha chiuso il 2024 con un fatturato in aumento e solo il 25% segnala una flessione. Il 38% ha assunto, il 52% ha mantenuto stabile il personale. Numeri, non slogan. (Leggi qui: L’analisi Federlazio: le PMI del Frusinate tengono botta, ma mancano le braccia).

Sono i dati dell’indagine congiunturale condotta a marzo 2025 da Federlazio, la Federazione delle Piccole e Medie Imprese guidata dal presidente Domenico Beccidelli. Quei numeri raccontano una storia diversa: quella della tenacia silenziosa ma concreta delle Pmi della provincia di Frosinone. Un tessuto produttivo che, nonostante le ombre dei dazi USA e le storiche fragilità strutturali, non si piega. Resiste. E, in molti casi, cresce.

Numeri alla mano

(Foto © Pexels)

Non è poco per una provincia dove l’economia ha sempre dovuto fare i conti con la distanza dai grandi centri e le cicliche incertezze del comparto automotive. Eppure, mentre grandi gruppi come Stellantis continuano a ricorrere agli ammortizzatori sociali, il saldo tra imprese nate e cessate in Ciociaria resta positivo (+0,79%). Una vitalità imprenditoriale che sorprende per la sua capacità di adattamento.

Ma attenzione: questa non è la favola delle imprese che “ce la fanno da sole”. Il quadro è sfaccettato. Il 45% delle aziende ha visto crescere il fatturato nel 2024, il 30% lo ha mantenuto stabile. Solo il 25% ha registrato un calo. E sul fronte occupazionale, meno del 10% ha ridotto il personale. Segnali che indicano non solo resilienza, ma anche un orizzonte di fiducia.

Mancano i lavoratori

Il problema vero? Mancano i lavoratori. O meglio: manca la forza lavoro qualificata. Il 52% delle imprese intervistate denuncia difficoltà nel reperimento di manodopera, soprattutto specializzata. Un dato in aumento rispetto al 40% del 2023. È un paradosso che grida urgenza: in una terra che crea lavoro, mancano le persone per farlo.

Il presidente di Federlazio Frosinone, Domenico Beccidelli, lancia un messaggio chiaro: serve sinergia. Serve un’alleanza concreta tra sistema produttivo, istituzioni e mondo della formazione. Perché la competitività oggi non si gioca solo sul terreno dell’efficienza o del costo del lavoro, ma su quello della qualità delle competenze e della capacità di innovare.

Frosinone è in fermento. Logistica, aerospazio, farmaceutico: sono settori in ascesa. L’automotive vive una fase di riconversione difficile, ma inevitabile. Eppure il territorio tiene. Non solo: rilancia. È il momento di riconoscere che quella delle Pmi del Frusinate non è una resistenza passiva. È una strategia di sopravvivenza intelligente. È la dimostrazione che, anche lontano dai riflettori, esiste un’Italia che lavora, si reinventa, non cede alla retorica della crisi e continua a fare impresa.

Frosinone non molla.

FLOP

RICCARDO MASTRANGELI

Riccardo Mastrangeli

La crisi politica che si è aperta a Frosinone con l’uscita ufficiale di Forza Italia dalla maggioranza è ben più di una frizione amministrativa: è la fine di un ciclo. E forse, per il centrodestra locale, l’inizio di una lunga traversata nel deserto.

La rottura è stata annunciata con parole nette: «Forza Italia è il partito fondatore del centrodestra. Dice sì al centrodestra, ma dice no al modello Mastrangeli». È un giudizio pesante, perché non è una contestazione di merito su un singolo provvedimento, ma un rigetto totale del metodo, della linea, della visione del sindaco. È un divorzio politico. E se Forza Italia si tira fuori, non lo fa da sola né all’improvviso: una mossa del genere implica un consenso politico più ampio, probabilmente anche romano. E questo rende ancora più difficile un eventuale rientro.

Dritto al punto

(Foto © Massimo Scaccia)

Pasquale Cirillo, consigliere e coordinatore cittadino del Partito, ha parlato senza giri di parole: opposizione netta, dimissioni dai ruoli istituzionali, voto contrario al rendiconto di gestione. Segnali chiari di una frattura profonda. Segnali che smentiscono definitivamente l’idea che si potesse proseguire con una maggioranza puramente numerica, sorretta da equilibri incerti.

Il punto è che questa non è solo una crisi interna alla coalizione. È il crollo di un’architettura politica. Il “modello Frosinone” di Mastrangeli, nato per tenere insieme anime diverse in una cornice di centrodestra allargato, è ufficialmente fallito. E con esso l’illusione che si potesse governare una città complessa senza una vera regia politica, senza condivisione reale delle scelte strategiche, e senza ascoltare i segnali che arrivavano da mesi.

Il sindaco si ritrova ora ad amministrare con una maggioranza spezzata, sorretta da una coalizione trasversale in cui, accanto a pezzi residui della destra, ci sono forze come la Lista Marzi, che continuano a “dare una mano” ma che hanno ben altra provenienza politica. È una coabitazione di convenienza, non una visione comune. E nel lungo periodo, questo tipo di alleanze traballanti raramente reggono.

Rottura di lungo termine

(Foto © Massimo Scaccia)

Ma c’è un dato ancora più preoccupante: la rottura di Forza Italia prefigura uno scenario in cui il centrodestra, a Frosinone, rischia di non riuscire più ad aggregarsi. Né oggi né domani. Il fatto che il partito fondatore della coalizione scelga di uscire, e lo faccia in modo così netto, è un campanello d’allarme per tutta l’area politica che va da Fratelli d’Italia alla Lega. Perché se non si ricostruisce una proposta politica coesa, condivisa e radicata, l’alternativa sarà il caos. O peggio: l’irrilevanza.

Frosinone, nel frattempo, resta con un sindaco isolato, una giunta indebolita e un futuro amministrativo sempre più incerto. E i cittadini, ancora una volta, si ritrovano a pagare il prezzo delle fratture della politica.

Centrodestra addio.

ELLY SCHLEIN

Elly Schlein (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Con una puntina di demagogia maggiore di quanta forse ne sarebbe servita ieri Elly Schlein ha chiuso la campagna elettorale in ordine ai referendum imminenti.

Premessa: il merito dei quesiti non attiene questa trattazione, non foss’altro perché qui nessuno userà spazi ed ore deputate alla riflessione per influenzare in un senso o in un altro il pensiero che del voto è (o dovrebbe essere) foraggio.

Il dato piuttosto è tecnico, e rimanda ad una certa abitudine della segretaria dem di corteggiare i grandi temi etici presentando chi non fosse in sintonia con essi come una persona priva di quella morale che pare stare cucita solo addosso a lei.

Il tema dell’astensione

La riprova? Ce n’è stata più di una: “Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione. Ha paura della partecipazione”. Dalla Festa de l’Unità delle Marche ad Ancona è andata in scena la fiera dell’ovvio insomma.

Certo che Meloni, in quanto contraria ai temi referendari de quo, punta ad una scarsa partecipazione. Ma è tattica, è ovvio. “Ho sentito che oggi ha detto che è del tutto contraria a dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza. La mia domanda per Giorgia Meloni è molto semplice: se è così contraria, perché non va a votare no? Perché vuole affossare questi referendum?”.

Perché ed al di là della intangibilità della volontà popolare è dovere di ogni politico influenzarla, in un senso o in un altro, questo pare talmente ovvio che ci si sarebbe aspettati dalla leader del nazareno qualcosa di più polposo. Poi la svisata in terra di “antidemocrazia degli avversari”. Questa: “Perché vuole che il voto di milioni di cittadini non conti? Questa è davvero una cosa vergognosa”. No, semplicemente Meloni rappresenta una parte avversa che un po’ sera, un po’ opera, affinché non passino in casella di legiferato temi su cui la maggioranza nicchia.

Il “coraggio di ammettere”

Foto © Imagoeconomica

E a chiosa: “Io dico a Giorgia Meloni: abbia almeno il coraggio di dire che è contraria anche ai referendum sul lavoro che contrastano la precarietà“. “Ha detto che è contraria sulla cittadinanza, abbia il coraggio di ammettere che è contraria ad aumentare la sicurezza sul lavoro e a contrastare la precarietà”.

“Non sono sorpresa perché questo governo da quando è in carica ha solo aumentato la precarietà”.

Ecco, dire che Giorgia Meloni o qualunque altra persona di vertice delle istituzioni sia contrari* alla sicurezza sul lavoro è buttarla in demagogia pura. E questo Elly Schlein, che accusa la sua avversaria di essere una demagoga, lo sa benissimo.

Chiusura col botto.

MELONI-LOLLOBROGIDA-DONZELLI

Francesco Lollobrigida (Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica)

Per Giorgia Meloni c’era un solo modo per sparigliare le carte all’interno di un’alleanza che a lei sta ormai stretta ma a cui non può rinunciare. Salvo un incremento di Noi Moderati e qualche arrivo random. Ed il modo perfetto era quello di mettere in moto il partito di cui è leader, segnatamente i due scherani più “chiacchierati”.

Questo in modo che per un po’ di tempo avrà modo di limare una faccenda a cui lei per prima tiene. La premier vuole logorare i suoi avversari e parla una “lingua” politica in purezza, ma i suoi “delegati” come al solito l’hanno presa arrembante, ed hanno terremotato il centro destra.

Cosa vuole Meloni? Indebolire i suoi alleati di Forza Italia e Lega.

Scopo e metodo di Giorgia

Come vuole farlo? Facendo “U-Turn” sul terzo mandato dei governatori, cioè su una voce in ordine alla quale lei per prima, come vertice di Palazzo Chigi, non aveva esitato a ricorrere alle carte bollate amministrative di rango.

Giorgia Meloni

Il senso è che adesso ed un po’ a sorpresa si può “discutere “senza preclusioni” del terzo mandato dei governatori.

Con la giusta fretta però, perché il voto regionale d’autunno incombe. E chi lo dice, Meloni? Non proprio, ma l’esecutivo di Fratelli d’Italia, cioè Arianna Meloni, neo 50enne che della germana è la longa manus.

“Intanto parliamone”

Lo scopo generico è parlare del superamento del limite dei due mandati. Ed Ansa l’ha spiegata benissimo: “Una mossa che, se riuscisse, rimetterebbe in pista Luca Zaia. Per dire del più citato dei governatori a fine corsa in vista della prossima scadenza elettorale, ma anche il dem Vincenzo De Luca”.

Cioè due spine nel fianco di Partito Democratico, Forza Italia e Lega.

Il guaio è che secondo i media gli alleati di questa mossa non sapevano nulla. Ed a concretizzarla dialetticamente sono stati Francesco Lollobrigida, capo delegazione Fdi nell’esecutivo, e Giovanni Donzelli, che governa l’organizzazione di Via della Scrofa.

Giovanni Donzelli (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Vero è che il placet della Meloni di palazzo Chigi in questo caso non è un’ipotesi, ma è anche vero che di solito nei partiti i colonnelli di rango fungono anche da “consigliori”. E questi due qua hanno solo eseguito.

Senza contare una visione d’insieme dell’alleanza che ha permesso loro di salire a ranghi altissimi che, forse, ma solo forse, non meritano.

Pace con l’encefalo, please…