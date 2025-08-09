Top e Flop, i protagonisti di sabato 9 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 9 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 9 agosto 2025.

TOP

FRANCESCO BORGOMEO

Francesco Borgomeo

I precursori, quasi sempre, sono degli incompresi. Arrivano prima, vedono oltre, iniziano a costruire per andare in quella direzione. Ma proprio per questo risultano ingombranti: il mondo preferisce l’affidabilità delle piccole strade battute anziché il rischio delle nuove autostrade da percorrere per la prima volta. Francesco Borgomeo è uno di loro. (Leggi qui: Anagni cambia marcia: DR Automobiles accende il secondo polo auto del Lazio).

È stato il primo a immaginare che una tegola potesse anche produrre energia solare. Il primo a creare pietre in fabbrica senza sventrare le montagne. Il primo a vedere nell’industria non solo il motore dell’economia ma un alleato dell’ambiente. L’economia circolare, per lui, non è una parola alla moda: è un imperativo morale. Recuperare ciò che l’industria scarta, trasformarlo e dargli nuova vita. (Leggi qui: Borgomeo, l’uomo di mare che ha salvato Anagni prima della tempesta).

Un approccio che non nasce da un master in business administration ma da una formazione filosofica forgiata alla Gregoriana, tra i gesuiti, dove si impara a guardare oltre i numeri e a misurare il valore di un’impresa anche in termini umani e sociali.

La soluzione nella tempesta

Foto Igor Todisco

Un industriale orientato solo al profitto, davanti a curve dei ricavi in picchiata, avrebbe abbassato la saracinesca e spento le luci. Borgomeo no. Ha cercato la soluzione. E quella soluzione non è stata la fuga, ma la riconversione: lasciare all’ex Marazzi Sud, poi Saxa Gres di Anagni, una vocazione produttiva solida e un futuro ai suoi dipendenti, dal primo all’ultimo.

Non era obbligato. Non è consueto. E, soprattutto, non è stato capito. Non da tutti. Solo da pochi, perché la visione è un linguaggio che non tutti parlano. Così, oggi che lo stabilimento di Anagni passa nelle mani di DR Automobiles e si prepara a costruire automobili, resta la sensazione di aver assistito a un atto raro: un imprenditore che non si è limitato a fare i conti ma ha fatto la cosa giusta.

La solitudine dei numeri primi è questa: stare davanti, sapendo che la distanza che ti separa dagli altri non è arroganza ma anticipo. E che, prima o poi, qualcuno ti raggiungerà. Anche se oggi non lo capisce.

La solitudine dei numeri primi industriali

MARCO TALLINI

Marco Tallini

Che al Pd di Frosinone servisse un miracolo era noto. Che il miracolo potesse arrivare sotto forma di un comunicato stampa, nessuno l’avrebbe previsto. Eppure eccolo: il segretario cittadino Marco Tallini e il gruppo consiliare, guidato da Angelo Pizzutelli, oggi parlano la stessa lingua. Non accadeva dai tempi delle scalate vincenti al municipio, quando i Dem marciavano compatti prima di perdersi in correnti, correntine e raffiche di distinguo.

La richiesta di dimissioni al sindaco Mastrangeli – destinata a ottenere la stessa reazione di un piccione davanti a un clacson – non è la notizia in sé. Il punto è che questa volta il messaggio è coordinato, senza stonature, senza il solito “sì, ma” che di solito accompagna ogni presa di posizione.

In piena sintonia

Il Segretario Pd di Frosinone Marco Tallini

Tallini rincara la dose, fotografando un centrodestra imploso, con progetti PNRR fermi e una maggioranza occupata più a contendersi posti che a governare. E per la prima volta, le parole del Circolo sembrano un’estensione naturale di quelle del Gruppo consiliare.

Forse è l’anticipo di una strategia elettorale, forse è solo l’eccezione di Ferragosto. Ma intanto, mentre nel centrodestra si combatte l’ennesima resa dei conti, il Pd cittadino scopre che parlando insieme la voce arriva più lontano. Nemmeno sembra il Pd.

Miracolo a Frosinone: il Pd parla con una sola voce.

CARLO CALENDA

Carlo Calenda (Foto: Paolo Cerroni © Imagoeconomica)

L’aggravante è che è successo tutto in una Regione che si sta apprestando ad un voto cruciale, cioè in quella Campania dove la battaglia elettorale si preannuncia fumantina. Tuttavia questa è l’aggravante, ed il fatto in sé è stato già di per sé abbastanza grave. Quale fatto? La scelta, non molto elegante, di un consigliere regionale di Azione di portare la discussa tiktoker Rita De Crescenzo in uno degli uffici del Consiglio Regionale campano.

Il video, che ovviamente sui social ha sbancato, mostra il consigliere regionale Pasquale Di Fenza in compagnia della De Crescenzo e di un altro influencer partenopeo, tal Angelo Napolitano, meglio noto come Napolitano Store, mentre sventolano un Tricolore e cantano l’Inno nazionale.

Va da sé come la cosa abbia sucitato gran clamore ed immenso scalpore. Soprattutto imbarazzo all’interno degli ambienti e delle gerarchie del Partito di appartenenza del consigliere Di Fenza.

La rabbia di Costa a Montecitorio

Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, è stato uno dei primi a tuonare. Così: “Quanto accaduto oggi all’interno di un ufficio del Consiglio regionale della Campania è inaccettabile. Un consigliere ha ospitato alcuni tiktoker nel proprio spazio istituzionale, permettendo che venisse usata la bandiera italiana come fondale per video ‘social’ e l’inno nazionale come colonna sonora di siparietti privi di qualsiasi rispetto”.

E ancora: “Siamo davanti a un episodio che offende il valore delle Istituzioni, svilisce il ruolo dei rappresentanti eletti e banalizza simboli che appartengono a tutta la comunità nazionale”. “La bandiera non è uno sfondo decorativo, né l’inno un sottofondo musicale: sono segni di identità, memoria e impegno civile”.

“Mi auguro che il Consiglio regionale assuma iniziative chiare, perché servono gesti di responsabilità, non leggerezza o spettacolarizzazione. Le istituzioni vanno servite, non usate”.

E Calenda passa… all’Azione

Carlo Calenda ed Ettore Rosato a Carnello

Carlo Calenda avrà pure qualche difettuccio politico ma in quanto ad integrità non è secondo a nessuno, perciò è intervenuto. A poche ore dall’episodio e come Calenda sa fare. Perciò ha decretato l’espulsione immediata del consigliere dal partito di Azione.

E con toni durissimi: “Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato. Mi scuso con gli elettori”.

Un gesto doveroso per un leader che se tenere a bada le scalmane da macchietta di qualche iscritto.

Leader.

FLOP

RUSPANDINI – PULCIANI – MATTIA

da sinistra: Aldo Mattia, Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani

C’è una tenacia che commuove. È quella con cui gli onorevoli Massimo Ruspandini, Paolo Pulciani e Aldo Mattia, nella loro seconda nota in pochi giorni, continuano a fare di tutto per mettersi in salita da soli. (Leggi qui: Top e Flop, i personaggi di venerdì 8 agosto 2025).

Nella nuova puntata della saga, i tre spiegano di aver parlato con il ministro Tommaso Foti, che però li riceverà “entro la prima decade di settembre”. Tradotto: quando gli ombrelloni saranno chiusi e le spiagge torneranno ai gabbiani . Può succedere, certo. Peccato che il loro collega di collegio e di schieramento, Nicola Ottaviani, sia riuscito a farsi ricevere subito, di persona, e a incassare le stesse rassicurazioni senza aspettare il cambio di stagione.

Nella nota, i tre elencano con precisione chirurgica i dati Inps sulla cassa integrazione (+72,4% a Frosinone, +28,2% a Latina) e illustrano i rischi di esclusione dalla Zes. Numeri reali, problema serio. Ma la tempistica fa sorridere: se Foti li avesse fissati per l’11 settembre, avremmo avuto pure la data simbolo del disastro.

Occorre sostanza

Tommaso Foti

La cosa imbarazzante è che lo dicano ora. Cioè quando la Presidente del Consiglio dei Ministri del loro Partito ha ammesso ai benefici economici e fiscali delle zone Zes l’Umbria e le Marche che rispetto ai parametri economici della Ciociaria sono la Svizzera. Loro si, alle loro imprese gli sconti e gli aiuti: alle nostre, quelle ciociare, che loro rappresentano, invece no. E lo devono dire a Tommaso Foti? Ma un messaggino su WhatsApp “Guarda Giorgia hai fatto una scemenza, eccoti due numeri: troviamo una soluzione” si può mandare o no?

Ora, c’è da augurarsi che alla riunione settembrina non si parli soltanto di “massimo impegno” e “apertura di un filo diretto”, ma di come evitare che le imprese del territorio vengano definitivamente tagliate fuori dal banchetto fiscale da dieci miliardi di euro servito a pochi chilometri da qui. Stellantis non ha uno straccio di motivo per tenere aperto Cassino Plant se a Pomigliano d’Arco si partecipa a quel banchetto.

L’ostinazione, se non porta a risultati concreti, rischia di essere solo una forma di autolesionismo politico. E Frosinone, onestamente, non se lo può permettere.

Zes, il tuffo carpiato dei tre dell’attesa.