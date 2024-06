Top e Flop, i protagonisti di sabato primo giugno 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato primo giugno 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato primo giugno 2024.

TOP

LUCIA ANNUNZIATA

Alessandro Di Battista con Lucia Annunziata

Il primo giorno del mese di giugno ci lancia tutti nella fase rovente e finale di una campagna elettorale per le Europee 2024 fegatosa come poche altre. Una campagna elettorale che, per paradosso, ha provato a virare verso l’opportunità di un centrismo saggio o quanto meno di una moderazione generale, ma invano. Invano perché le spinte eccentriche alla polarizzazione estrema sui temi si sono rivelate almeno per ora preponderanti.

Ecco perché le figure di candidati più o meno in sintonia con letture sobrie e razionali sono quelle che spiccano maggiormente. Attenzione: sono figure che spiccano non per la partigianeria presa di chi ha un’idea e ritiene che quella sia migliore delle altre. La par condicio è una cosa seria, me neppure deve essere lo steccato contro il quale far infrangere un obiettivo giudizio di serenità sul modo di trattare i temi, non certo sul loro merito.

La reputazione dei Paesi

Benjamin Netanyahu (Foto: swiss-image.ch/Photo Jolanda Flubacher)

E Lucia Annunziata nel trattare certi argomenti senza isteria si sta confermando persona d indubbio equilibrio. “Quando un Paese perde la propria reputazione perde tutto. È questo il destino al quale il premier Netanyahu sta condannando il suo Paese. Israele ha il diritto di difendersi ma non ha il diritto di condurre una guerra generalizzata, criminale, nei confronti di un altro popolo”.

E ancora: “Una situazione tragica che il premier Netanyahu aggrava ogni giorno con il suo cocciuto rifiuto di ascoltare le voci delle organizzazioni internazionali. Dei suoi alleati e persino della pubblica opinione interna”. Poi l’appello, che fa seguito alle decisioni di molti altri Paesi Ue, tra cui la Spagna.

“È tempo da parte dell’Italia di riconoscere lo stato palestinese, come atto di pressione sulle diplomazie internazionali. Ed è tempo di avviare come Europa, per iniziativa dei suoi paesi fondatori, Italia, Germania, Francia, un piano di pace che definisca la prossima legislatura. Non ci sarà, infatti, una nuova Europa se questa non sarà capace di risolvere i conflitti in corso”.

Comunque la si pensi sul tema, Annunziata quel tema lo ha affrontato senza ruvidezze o esche per i lucci della polarizzazione. E di questo le va dato atto a prescindere dal suo ruolo attuale.

Obiettiva.

VINCENZO FORMISANO

Vincenzo Formisano

In antitesi. Farli viaggiare insieme è una delle cose più complesse nell’umanità. Ci si sono cimentati economisti, filosofi, teologi: di ogni declinazione e di ogni convinzione. Etica e denaro sono spesso ai poli opposti: i santi uomini vivono quasi sempre in povertà, i ricchi vivono spesso in maniera dissoluta; presente la storiella dei cammelli e della cruna dell’ago?

È un tema che appassiona anche il professor Vincenzo Formisano: economista, docente di Economia Aziendale all’Università di Cassino, vice presidente nazionale di Assopopolari, presidente della Banca Popolare del Cassinate. Vive l’esercizio del credito e la raccolta del risparmio nella visione di Luzzatti: poco a molti e non molto a pochi.

Una visione delle cose che ha accompagnato i due momenti storici per la crescita del territorio: il boom economico degli anni Sessanta e quello industriale degli anni Settanta nel quale la Ciociaria si trasformò da terra agricola a terra industriale. Il microcredito qui si faceva già da allora e fu grazie ai microprestiti da 10 milioni di lire alla volta che migliaia di contadini diventati operai Fiat hanno costruito casa.

Nelle ore scorse c’è stata la presentazione dei conti della Banca Popolare del Cassinate. Ed ancora una volta i bilanci presentati sono stati due. Uno è fatto di numeri ed è legato all’attività della banca in senso stretto. Il secondo è un bilancio di sostenibilità: cioè quanto è cresciuto il territorio attraverso le iniziative sostenute dalla Banca Popolare del Cassinate con attività del tutto distinte dalla sua attività. Qualche esempio?

La Bpc ha consentito all’università di dotarsi d’alloggi per gli studenti, comprando un ex residence e ristrutturandolo. Ha creato un ‘supermercato’ riservato a chi non è in condizione di pagare la spesa. Ha tenuto aperti sportelli in paesi così piccoli dove tutti gli altri invece hanno chiuso perché non conviene, garantendo un servizio a discapito dei guadagni. Ci sono progetti che sono stati finanziati senza interessi e senza garanzie consentendo a tanti giovani con una buona idea di poter partire. Progetti culturali che hanno preso forma, piccole squadre che hanno potuto allenare giovanissimi.

Il bilancio di sostenibilità calcola quanto il territorio sia cresciuto attraverso le iniziative. Ed è il vero modo per rompere l’antitesi e far viaggiare l’una accanto all’altra l’etica ed il denaro.

Il rovescio della moneta.

FLOP

MARA CARFAGNA

L’onorevole Mara Carfagna (Foto: Imagoeconomica, Stefano Carofei)

Mara Carfagna è una politica razionale e da molto tempo sdoganata da una lettura gratuita e becereggiante di ex sparring rosa del fu Cav. Questo mette la parlamentare di Azione nella difficile condizione di dover tener fede ad un acume che per lei è ormai certificato. Ma che a volte ansima, per fisiologia ovvia e senza retroletture, ma oggettivamente.

L’ultimo giudizio della Carfagna sulla candidatura di Marco Tarquinio con il Pd nella circoscrizione dell’Italia centrale è caso-scuola. Per lei quella candidatura “si conferma un grandissimo errore del Pd e di Elly Schlein”. Perché? La Carfagna motiva in questo modo e lo ribadisce sui social dopo un tour elettorale che l’ha portata nelle Marche.

Prendere le distanze da Tarquinio

“Ora abbiano il coraggio di prendere le distanze dalle sue parole sullo scioglimento della Nato“. Cosa peraltro che la Schlein ha fatto subito e nettamente. “Non possiamo portare in Europa persone che lavorano per il disarmo dell’Occidente e per l’abbandono dei popoli europei all’aggressione e alla prepotenza dei loro nemici”. Il concetto è di per sé chiaro e perfino condivisibile, ma resta un dubbio.

Marco Tarquinio (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il dubbio per il quale Mara Carfagna non abbia capito che le candidature a doppio binario ideologico dei Dem non sono sempre prova provata di contraddizione. No, a volte possono essere secchi per attingere a due precisi bacini di pescaggio elettorale. La cosa magari è bieca, ma il mondo è pieno di candidati che sconfessano se stessi per necessità strategice. Come Carlo Calenda, ad esempio, che tempo fa aveva spergiurato che mai si sarebbe candidato solo per trainare il voto europeo ma senza andare a Bruxelles.

Serve strategia, please…

E che adesso invece lo ha fatto. La chiosa di Carfagna è giustissima, ma banale, a questo punto. “Dobbiamo fare l’esatto contrario: scegliere chi, come Azione, intende battersi per rafforzare l’Alleanza Atlantica attraverso una difesa comune europea”. E con esso “chi lavora per proteggere gli spazi di libertà e sicurezza che tre generazioni di italiani hanno conquistato con il loro sacrificio e con il loro sangue”.

Tutto bello, tutto retorico, tutto giusto. Ma è e resta un siluro light verso il Nazareno.

Più mira, Mara.