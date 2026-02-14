Top e Flop, i protagonisti di venerdì 13 febbraio 2026

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di sabato 14 febbraio 2026.

*

TOP

GIANCARLO RIGHINI

Giancarlo Righini (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La forza di un territorio. non si misura contando le inaugurazioni con il nastro tricolore. Sono più concreti gli elenchi, le righe fitte di un registro ministeriale aggiornato in modo costante, allungando anno le caselle. Che catalogano sono una cosa semplice e decisiva: identità, radicamento, futuro. Da ieri 28 nuove caselle allungano l’elenco del registro con i nuovi Prodotti Agroalimentari Tradizionali. Il Lazio sale a quota 520 referenze riconosciute e si conferma secondo in Italia per numero di prodotti censiti.

Non è una gara di medaglie ma è un dato politico. Perché ogni Pat non è soltanto una ricetta salvata dall’oblio: è un pezzo di economia locale che si struttura, si racconta e si difende.

Dietro il numero c’è una strategia. L’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini parla di valorizzazione delle identità produttive e di rafforzamento delle filiere. È un linguaggio che potrebbe sembrare tecnico ma che in realtà fotografa una scelta precisa: puntare sulla distintività in un mercato globale dove l’omologazione è la regola. Se non sai chi sei, non competi.

Non è folklore

Foto © IchnusaPapers

Essere riconosciuti prodotto di Origine Protetta o di appartenenza Geografica Tipica non è folklore amministrativo: implica ricognizioni, verifiche storiche, disciplinari, coerenza con pratiche tradizionali consolidate da almeno venticinque anni. È burocrazia, sì. Ma è una burocrazia che protegge valore. Il Lazio sceglie una via concreta: mettere in fila prodotti, territori, comunità, saperi artigianali. I Pat non sono solo cibo. Sono presidio culturale. Sono micro-economie diffuse che tengono insieme aree interne e mercati urbani, agricoltura e turismo, tradizione e innovazione.

Nel Lazio, questa consapevolezza sembra tradursi in un sistema agroalimentare tra i più strutturati del Paese: 16 Igp, 4 Stg, 4 Dop dell’olio, un comparto vitivinicolo che parla attraverso 3 Docg, 27 Doc, 6 Igt e 37 vitigni autoctoni censiti.

Non è un esercizio di vanità statistica. È una dichiarazione di solidità. Perché l’identità non è nostalgia: è infrastruttura economica.

Tradizione alimentare.

CARLO FUCCI

Carlo Fucci

Alcune bombe prendono una traiettoria imprevista e non esplodono nel punto giusto. Come la bomba carta fatta brillare martedì scorso sotto una Lancia Ypsilon, in un cortile condominiale di un quartiere densamente abitato a Cassino. È rotolata di lato ed è esplosa lontano dal serbatoio GPL. È andata “bene. Ma la fortuna non è una politica di sicurezza.

Il procuratore capo Carlo Fucci ha detto una cosa dalla semplicità disarmante: quando si mette un ordigno vicino a un’auto o su un balcone, il rischio di coinvolgere persone che non c’entrano nulla è sempre elevato. Soprattutto ha aggiunto che questo tipo di violenza ricorda quella della Campania degli anni Novanta: ambienti che agiscono come se non temessero la reazione dello Stato. Il parallelo non è folkloristico. È un allarme.

Non siamo davanti a una bravata. Siamo di fronte a un salto di qualità nella percezione del rischio. Perché far esplodere un ordigno in un cortile abitato significa accettare la possibilità che il danno collaterale diventi parte del messaggio. È il linguaggio dell’intimidazione che alza il volume, che cerca visibilità, che mette in conto l’effetto scenico.

Lo Stato c’è

Carlo Fucci (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

Eppure, proprio in questo episodio, c’è anche la prova che lo Stato c’è. L’indagine della Squadra Mobile di Frosinone e del Commissariato cittadino ha portato in poche ore all’arresto di un 24enne e della sua compagna diciannovenne. Le immagini della videosorveglianza, la ricostruzione dei movimenti, il borsone con 105 grammi di cocaina, 450 di hashish e 11mila euro in contanti: la risposta è stata rapida, chirurgica.

Non è un dettaglio che al giovane arrestato sia stato contestato anche l’articolo 434 del Codice penale, il cosiddetto disastro innominato, per il potenziale pericolo creato. Perché qui il punto non è solo l’auto danneggiata. È la bomba che poteva incendiare un impianto a gas a pochi metri dalla strada.

Fucci ha parlato anche della necessità di potenziare le forze di polizia giudiziaria. Ha detto che certi episodi sono aumentati, così come la loro gravità. Ha evocato un deficit di presenze rispetto agli organici e rispetto a ciò che il territorio richiede. È un passaggio cruciale. Perché la repressione efficace non si misura solo negli arresti, ma nella capacità di prevenire, di presidiare, di intercettare prima che la miccia venga accesa. E questa capacità a Cassino si è ridotta all’osso nonostante l’impegno e la buona volontà del personale che ogni giorno costruire la Sicurezza Pubblica.

Lucido realismo.

FLOP

DANIELE NATALIA

Daniele Natalia (Foto © Stefano Strani)

Immaginate di andare al bar e comprare insieme al caffè un Gratta e Vinci scoprendo la combinazione fortunata sotto la patina argentata: centomila euro. Tutto diventa possibile:fine del mutuo, oppure mobili nuovi, o tante borse e scarpe… Ora immaginate di tornare al bar anche il mattino successivo e dopo un altro caffè grattare ancora la combinazione vincente: fanno 200mila euro in due giorni. Fatelo per dieci giorni di fila: siamo ad un milione. È chiaro adesso quanto è grande la cifra di 2,3 miliardi di euro? Significa poter spendere 100mila euro al giorno per 68 anni di fila.

Dalla sera alla mattina ci siamo ritrovati con una certezza, che di quei 2,3 miliardi che dovevano arrivare su Anagni, la metà è stata cancellata. E se nelle prossime settimane verrà falciato anche il miliardo restante nessuno oggi sa dirlo. Per questo è patetico aggrapparsi al miliardo rimasto dell’investimento annunciato lo scorso anno dalla multinazionale del farmaco Novo Nordisk.

Tra quelli che lo sostengono c’è il sindaco di Anagni Daniele Natalia. Il vero dramma è che sostenerlo è l’antitesi di quello che per anni Natalia stesso ha sostenuto e cercato di realizzare.

L’antitesi

Uno degli ingressi dello stabilimento Novo Nordisk di Anagni

Per essere chiari: qual è il motivo per cui una multinazionale dovrebbe investire ad Anagni e non in Spagna o negli Usa? La risposta data dal sindaco è stata sempre “Perchè qui vi garantiamo le condizioni migliori per realizzare il vostro prodotto”. Vero. Ma dopo pochi mesi c’è stato chi ha fatto meglio Ed infatti la Novo Nordisk di Anagni si è svegliata la mattina e non ha più avuto la sua produzione di Wegovy il farmaco che fa dimagrire in 8 settimane: ora lo fanno in Spagna. Ed il futuro se l’è preso l’America di Trump consentendo ad Elly Lilly di fare un farmaco alternativo a condizioni stracciate.

La decisione di Novo Nordisk su Anagni non è una sforbiciata contabile. È una radiografia del territorio. Per mesi abbiamo pensato che il maxi investimento fosse la prova della nostra attrattività: in realtà era la prova dell’eccellenza di uno stabilimento. Non del contesto che lo circonda. Il gruppo ha investito perché lì c’era l’impianto più performante. Punto. Non per la fiscalità, non per la burocrazia amica, non per un ecosistema industriale irresistibile.

Ha investito per efficienza. E quando la stessa produzione è diventata replicabile in Spagna a costi inferiori, un miliardo ha cambiato destinazione. È il mercato, si dirà. Certo. Ma il mercato non premia le bandiere, premia i vantaggi competitivi. E qui sta il nodo: quale vantaggio competitivo offre oggi il nostro territorio?

Consolazioni fragili.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASSINO

Da una parte della strada il procuratore Carlo Fucci che parla di una violenza “senza freni”, che ricorda la Campania degli anni Novanta, ambienti che agiscono come se non temessero la reazione dello Stato; dall’altra, nell’Aula consiliare, una gazzarra degna di un’assemblea condominiale finita male. Il contrasto non è solo estetico. È politico.

Mentre la Procura mostrava le immagini di una bomba carta esplosa a pochi metri da un’auto con impianto GPL, con un bambino a rischio di essere travolto dalla deflagrazione, in Consiglio comunale si discuteva di sicurezza come se fosse una materia da cabaret. Ventidue voti unanimi alla fine, certo. Ma prima? Ironie, punzecchiature, “Totò e Peppino”, carri armati evocati con leggerezza, repliche al vetriolo.

E soprattutto una parola sbagliata: “petardone”.

Non è stato un petardone

Paragonare un ordigno esploso in un cortile condominiale a un grosso petardo significa non avere colto il punto. Non è questione di lessico. È questione di cultura istituzionale. Perché quando il procuratore richiama l’articolo 434 del Codice penale, quando parla di potenziale disastro, quando evoca ambienti che sembrano non temere la reazione dello Stato, non sta facendo teatro. Sta descrivendo un salto di qualità.

Il tema non è l’episodio in sé. È l’idea di impunità che si insinua. È la percezione che si possa alzare l’asticella senza pagare un prezzo proporzionato.

In questo contesto, il Consiglio comunale avrebbe dovuto rappresentare la culla della democrazia cittadina, il luogo della sobrietà e della fermezza. Invece è andata in scena l’ennesima rappresentazione di un dibattito impoverito, dove le stoccate personali e i like su Facebook diventano argomenti, e le accuse reciproche oscurano la sostanza. Sminuire non risolve. Se lo Stato deve dimostrare di esserci, anche le istituzioni locali devono dimostrare di aver capito. E le parole, in certi momenti, pesano quanto gli ordigni.

La faccenda è seria.