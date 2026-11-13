Top e Flop, i protagonisti di venerdì 13 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 13 novembre 2026.
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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 13 novembre 2026.
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TOP
ANTONIO FILOSA
A Torino un Grecale costruito a Cassino viene provato su strada con la guida assistita. A Cassino, a ottobre, lo stabilimento ha lavorato cinque giorni in tutto. Sono due facce della stessa storia: quella di una Maserati che, per tornare dov’era, deve cambiare strada.
Maserati non chiude e nemmeno finirà in mani cinesi. Ma per colmare il gap accumulato dall’automotive europeo e riconquistare il ruolo di pregio nel segmento Executive ha bisogno di un’alleanza tecnologica con l’Oriente, che oggi è una generazione avanti a noi. Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ieri ha confermato all’assemblea Anfia il piano del 10 dicembre per Maserati e per Cassino Plant, senza fare il nome del partner. Lo fa la testata cinese Yicai: Huawei e JAC. (Leggi qui: Il Tridente a Cassino ora ha una firma).
Per un marchio che nel 2025 ha consegnato circa 7.900 vetture, contro le oltre 51.000 del 2017, il ritardo non è teorico. Quella rotta è la sola che riporta il Tridente dove merita.
L’uomo del piano
Comunque vada, a Filosa va riconosciuto un’operazione titanica: riannodare i fili spezzati dalla morte del suo maestro, Sergio Marchionne. Nella scorsa primavera, davanti agli investitori, promise un futuro per Cassino che quel giorno non esisteva, e di non chiudere nessun plant. Con quei conti e quel clima, a tanti sembrò un bluff. Oggi lo ha tracciato, disegnato e lo sta portando a compimento. La pubblicità di Maserati in questi giorni su tutti i principali media nazionali dice che la rotta è impostata.
Resta una riga da scrivere: quali Maserati nasceranno a Cassino. Il 10 dicembre si saprà. A Cassino, intanto, non resta che sperare.
Without shoutdown.
ANTONIO POMPEO
Preciso, di sostanza, equilibrato come sempre e affilato come mai prima: l’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo ieri sera è tornato davanti alle telecamere a distanza di un anno esatto dalla sua ultima apparizione su Teleuniverso. Il paragone tra le due prestazioni è semplicemente improponibile. Quello di ieri sera è sembrato l’Antonio Pompeo di dieci anni fa: scattante, lucido, forse ancora poco sintetico ma è la sua cifra. Nulla a che vedere con il Pompeo rancoroso, astioso, forte dei suoi 15mila voti alle Regionali e di un’elezione alla Pisana mancata per un soffio.
Oggi è vicesegretario regionale del Pd e sui punti più spinosi della trasmissione è stato abile. Sulle polemiche con la componente di AreaDem: non ha ceduto di un passo ma non ha infiammato la polemica. Sul rapporto con il Segretario Provinciale (di AreaDem): «È frutto di un accordo fatto a tavolino che è stato ratificato da un Congresso, per me è pienamente legittimato a svolgere il suo ruolo. Ma non ne condivido l’impostazione nel momento in cui lo interpreta in maniera quasi padronale: la concertazione è la capacità più apprezzata in un Segretario».
Diplomatico
Sulle alleanze spurie nei Comuni: «Sono il primo a condannarle. Ma tutte. Non come fanno alcuni che, a seconda della convenienza dicono questa sì e questa no. Non comprendo il motivo per cui riaccendere sui Media la polemica: io avevo proposto un Anno Zero ma vedo che altri vogliono attizzare il fuoco. Bene. Discutiamone nella sede naturale cioè la Federazione e vediamo cosa dice lo Statuto». Un sottile avviso ai naviganti: lo Statuto salverebbe molte situazioni di quelle oggi al centro delle polemiche ma non risparmierebbe quelle ancora sopite.
Un solo momento di commozione: i dieci anni di fascia tricolore e la figura di Luigi Vittori. «Mi manca. Mi mancano le discussioni con lui, politicamente ci eravamo allontanati, personalmente ci sentivamo tutti i giorni. Mi manca».
Antonio è tornato.
PAOLA CARNEVALE
Fuori dalla Camera, davanti ai cronisti, Cateno De Luca assicura che il suo progetto non vuole essere un’«arca di Noè»: a bordo non sale chiunque, perché la missione è dare rappresentanza ai territori, cioè ai sindaci e agli amministratori. Racconta anche di una seduta spiritica notturna con il senatore Raffaele De Rosa, uscito da Forza Italia di sua iniziativa, e rinvia alla prossima settimana la definizione dell’eventuale ingresso.
Le assemblee regionali partono la prossima settimana dal Lazio e si chiudono il 5 dicembre nelle Marche. Il 18 febbraio a Roma ci sarà la costituente: darà vita all’organismo che rappresenterà le realtà civiche e autonomiste e deciderà le liste per Camera e Senato. Un’arca a numero chiuso, dunque, in cui conta chi ha già un posto al timone.
Il posto di Cassino
In questo schema la dottoressa Paola Carnevale, di Cassino, è la tesoriera nazionale: il numero tre. Già vicecoordinatrice provinciale della Lega a Frosinone, è il riferimento per il Lazio Sud. Sostiene che i Partiti hanno dimenticato gli amministratori locali, «la vera prima linea della Repubblica». Con ogni probabilità toccherà a lei mettersi in lista alle prossime Politiche. Ma per il territorio è importante che in un progetto simile ci sia anche la sua voce. Perché una voce di territorio.
In un’arca a numero chiuso, avere una cassinate a bordo conta.
Paola che conta.
FLOP
CARLO CALENDA e ALESSIO D’AMATO
Tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, dovendo scegliere chi buttare dalla torre, Carlo Calenda salverebbe Meloni. L’ha detto nello stesso giorno in cui ha definito Goffredo Bettini il male della sinistra. Da lì è esplosa la polemica dentro Azione: il segretario romano Alessio D’Amato fa sapere che se Calenda vira a destra non lo seguirà, e che vedrà fino a quando ci saranno le condizioni per restare.
Chi non si riconosce più nei valori di un Partito e non sta bene in quella compagnia prende cappello e se ne va. Come ha fatto con il Partito Democratico Calenda, prima, e D’Amato, poi . Ma se dopo poco ricominciano a discutere per le stesse ragioni anche nella nuova casa, e uno arriva al cambio di rotta (si dice verso Meloni, per le comunali di primavera) e l’altro al preavviso di saluti, o hanno sbagliato prima o stanno sbagliando ora. Le battaglie si fanno dall’interno: se c’è un collante ideologico, si accetta anche di essere minoranza.
L’atomo
Il fatto è che oggi di ideologico resta poco o nulla, e i Partiti si sono ridotti a centri per la gestione del potere. Spaccando, ci si garantisce una quota di rappresentanza che da dentro non si avrebbe. Sbaglia chi va e sbaglia chi spalanca la porta per farlo andare. Senza collante, ciò che resta è la frammentazione, e si arriva progressivamente alla scissione dell’atomo.
L’atomo, spaccato, fa molto rumore. Poi resta poco. E rappresenta ancora meno.
La scissione dell’atomo.