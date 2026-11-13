Top e Flop, i protagonisti di venerdì 13 novembre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 13 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 13 novembre 2026.

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TOP

ANTONIO FILOSA

A Torino un Grecale costruito a Cassino viene provato su strada con la guida assistita. A Cassino, a ottobre, lo stabilimento ha lavorato cinque giorni in tutto. Sono due facce della stessa storia: quella di una Maserati che, per tornare dov’era, deve cambiare strada.

Maserati non chiude e nemmeno finirà in mani cinesi. Ma per colmare il gap accumulato dall’automotive europeo e riconquistare il ruolo di pregio nel segmento Executive ha bisogno di un’alleanza tecnologica con l’Oriente, che oggi è una generazione avanti a noi. Il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ieri ha confermato all’assemblea Anfia il piano del 10 dicembre per Maserati e per Cassino Plant, senza fare il nome del partner. Lo fa la testata cinese Yicai: Huawei e JAC. (Leggi qui: Il Tridente a Cassino ora ha una firma).

Per un marchio che nel 2025 ha consegnato circa 7.900 vetture, contro le oltre 51.000 del 2017, il ritardo non è teorico. Quella rotta è la sola che riporta il Tridente dove merita.

L’uomo del piano

Antonio Filosa (Foto: Caroline Brehman © STF/ ANSA)

Comunque vada, a Filosa va riconosciuto un’operazione titanica: riannodare i fili spezzati dalla morte del suo maestro, Sergio Marchionne. Nella scorsa primavera, davanti agli investitori, promise un futuro per Cassino che quel giorno non esisteva, e di non chiudere nessun plant. Con quei conti e quel clima, a tanti sembrò un bluff. Oggi lo ha tracciato, disegnato e lo sta portando a compimento. La pubblicità di Maserati in questi giorni su tutti i principali media nazionali dice che la rotta è impostata.

Resta una riga da scrivere: quali Maserati nasceranno a Cassino. Il 10 dicembre si saprà. A Cassino, intanto, non resta che sperare.

Without shoutdown.

ANTONIO POMPEO

Antonio Pompeo

Preciso, di sostanza, equilibrato come sempre e affilato come mai prima: l’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo ieri sera è tornato davanti alle telecamere a distanza di un anno esatto dalla sua ultima apparizione su Teleuniverso. Il paragone tra le due prestazioni è semplicemente improponibile. Quello di ieri sera è sembrato l’Antonio Pompeo di dieci anni fa: scattante, lucido, forse ancora poco sintetico ma è la sua cifra. Nulla a che vedere con il Pompeo rancoroso, astioso, forte dei suoi 15mila voti alle Regionali e di un’elezione alla Pisana mancata per un soffio.

Oggi è vicesegretario regionale del Pd e sui punti più spinosi della trasmissione è stato abile. Sulle polemiche con la componente di AreaDem: non ha ceduto di un passo ma non ha infiammato la polemica. Sul rapporto con il Segretario Provinciale (di AreaDem): «È frutto di un accordo fatto a tavolino che è stato ratificato da un Congresso, per me è pienamente legittimato a svolgere il suo ruolo. Ma non ne condivido l’impostazione nel momento in cui lo interpreta in maniera quasi padronale: la concertazione è la capacità più apprezzata in un Segretario».

Diplomatico

Antonio Pompeo

Sulle alleanze spurie nei Comuni: «Sono il primo a condannarle. Ma tutte. Non come fanno alcuni che, a seconda della convenienza dicono questa sì e questa no. Non comprendo il motivo per cui riaccendere sui Media la polemica: io avevo proposto un Anno Zero ma vedo che altri vogliono attizzare il fuoco. Bene. Discutiamone nella sede naturale cioè la Federazione e vediamo cosa dice lo Statuto». Un sottile avviso ai naviganti: lo Statuto salverebbe molte situazioni di quelle oggi al centro delle polemiche ma non risparmierebbe quelle ancora sopite.

Un solo momento di commozione: i dieci anni di fascia tricolore e la figura di Luigi Vittori. «Mi manca. Mi mancano le discussioni con lui, politicamente ci eravamo allontanati, personalmente ci sentivamo tutti i giorni. Mi manca».

Antonio è tornato.

PAOLA CARNEVALE

(Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Fuori dalla Camera, davanti ai cronisti, Cateno De Luca assicura che il suo progetto non vuole essere un’«arca di Noè»: a bordo non sale chiunque, perché la missione è dare rappresentanza ai territori, cioè ai sindaci e agli amministratori. Racconta anche di una seduta spiritica notturna con il senatore Raffaele De Rosa, uscito da Forza Italia di sua iniziativa, e rinvia alla prossima settimana la definizione dell’eventuale ingresso.

Le assemblee regionali partono la prossima settimana dal Lazio e si chiudono il 5 dicembre nelle Marche. Il 18 febbraio a Roma ci sarà la costituente: darà vita all’organismo che rappresenterà le realtà civiche e autonomiste e deciderà le liste per Camera e Senato. Un’arca a numero chiuso, dunque, in cui conta chi ha già un posto al timone.

Il posto di Cassino

La dottoressa Paola Carnevale al trentennale di Confimprese Italia

In questo schema la dottoressa Paola Carnevale, di Cassino, è la tesoriera nazionale: il numero tre. Già vicecoordinatrice provinciale della Lega a Frosinone, è il riferimento per il Lazio Sud. Sostiene che i Partiti hanno dimenticato gli amministratori locali, «la vera prima linea della Repubblica». Con ogni probabilità toccherà a lei mettersi in lista alle prossime Politiche. Ma per il territorio è importante che in un progetto simile ci sia anche la sua voce. Perché una voce di territorio.

In un’arca a numero chiuso, avere una cassinate a bordo conta.

Paola che conta.

FLOP

CARLO CALENDA e ALESSIO D’AMATO

Carlo Calenda

Tra Giorgia Meloni, Elly Schlein e Giuseppe Conte, dovendo scegliere chi buttare dalla torre, Carlo Calenda salverebbe Meloni. L’ha detto nello stesso giorno in cui ha definito Goffredo Bettini il male della sinistra. Da lì è esplosa la polemica dentro Azione: il segretario romano Alessio D’Amato fa sapere che se Calenda vira a destra non lo seguirà, e che vedrà fino a quando ci saranno le condizioni per restare.

Chi non si riconosce più nei valori di un Partito e non sta bene in quella compagnia prende cappello e se ne va. Come ha fatto con il Partito Democratico Calenda, prima, e D’Amato, poi . Ma se dopo poco ricominciano a discutere per le stesse ragioni anche nella nuova casa, e uno arriva al cambio di rotta (si dice verso Meloni, per le comunali di primavera) e l’altro al preavviso di saluti, o hanno sbagliato prima o stanno sbagliando ora. Le battaglie si fanno dall’interno: se c’è un collante ideologico, si accetta anche di essere minoranza.

L’atomo

Alessio D’Amato

Il fatto è che oggi di ideologico resta poco o nulla, e i Partiti si sono ridotti a centri per la gestione del potere. Spaccando, ci si garantisce una quota di rappresentanza che da dentro non si avrebbe. Sbaglia chi va e sbaglia chi spalanca la porta per farlo andare. Senza collante, ciò che resta è la frammentazione, e si arriva progressivamente alla scissione dell’atomo.

L’atomo, spaccato, fa molto rumore. Poi resta poco. E rappresenta ancora meno.

La scissione dell’atomo.