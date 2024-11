Top e Flop, i protagonisti di venerdì 15 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 15 novembre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 15 novembre 2024.

TOP

ANTONIO POMPEO

Antonio Pompeo

L’abilità sta anche nella scelta del momento. Quello giusto, nel quale centri in pieno l’obiettivo. Una frazione di secondo prima e manchi il bersaglio, una frazione troppo tardi e l’occasione è sfumata. Ma non è l’unica dote necessaria: bisogna anche saper scegliere il luogo: perché se arrivi al momento giusto ma sei nel posto sbagiato puoi solo scavare un buco nell’acqua. E poi il modo: il porgere ha la sua importanza centrale, se accetti con arroganza o sufficienza un segnale ti pregiudichi tutto il resto. L’ex presidente della Provincia di Frosinone, ex sindaco di Ferentino ed attuale leader della componente Base Riformista del Pd Antonio Pompeo ha centrato invece il momento, il luogo ed il modo giusti.

C’è la possibilità di avviare un dialogo che potrebbe concludersi con la riunificazione del Pd a Ferentino. Lacerato da alcuni anni, cioè da quando si sono divise le strade di Antonio Pompeo e quella del suo predecessore Piergianni Fiorletta. Visioni umane, politiche ed amministrative differenti.

Luigi Vittori e Piergianni Fiorletta

Durante lo scorso Consiglio comunale, a fare da ponte è stato Luigi Vittori: lo storico vicesindaco sia di Fiorletta e sia di Pompeo. Oggi è Consigliere provinciale e comunale. Al culmine dell’ennesima discussione in Aula tra i due ex amici si è alzato ed ha detto “E basta! È ora che la finiate: ora vi porto io a pranzo e vi lascio chiusi dentro al ristorante fino a quando non vi mettete d’accordo”. Non scherzava. Lo ha ribadito nei giorni successivi.

Ieri sera nel corso della trasmissione A Porte Aperte su Teleuniverso l’ex sindaco Antonio Pompeo ha confermato. E con una straordinaria scelta di tempo e di luogo ha detto “Nella prossima seduta verranno approvati i verbali della volta precedente. E verrà approvato anche l’invito a pranzo”. Ha indovinato anche il modo. (Leggi qui: Pompeo accetta la mediazione di Vittori. A pranzo con Fiorletta).

Se alla fine del percorso si arriverà alla pacificazione, resta da vedere: la strada e lunga e le divergenze sono molte. Ma se non si comincia il cammino, nemmeno c’è la possibilità di arrivare a destinazione.

La scelta indovinata.

GIANDOMENICO CAIAZZA

Gian Domenico Caiazza (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

A suo tempo aveva fatto diventare centrale l’approccio giuridico con la questione migranti-Albania, ed aveva detto la sua in maniera multitasking. In che senso? Nel senso che le parole di Giandomenico Caiazza erano state utili sia per la linea del governo Meloni che per quella delle opposizioni.

Tutto questo era stato possibile perché l’approccio del già leader dei penalisti italiani con il rovello della politica attiva è sempre stato fuori asse da ogni casella di inquadramento coatto. E questo è un bene, a contare che in Italia ci si polarizza su ogni questione e che proprio non ci si vuole andare, a puntare la polpa dei problemi.

Dopo i nuovi pronunciamenti dei giudici romani e catanesi in ordine alla congruità giuridica di trasferire migranti nei “Paesi sicuri” è riscoppiato un caso che per noi ormai è loop.

Di nuovo scontro toghe-destracentro

(Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

Lo è talmente tanto che gli animi si sono riaccesi, si parla di nuovo di toghe rosse e di magistrati “sotto attacco” del governo. Caiazza ha dato la sua silloge, ed è difficilmente confutabile. “Sono il primo ad essere convinto che non sia una buona idea affidare ai giudici il compito di valutare quale sia un Paese sicuro e quale no”. Questo, a parere dell’avvocato, “perché si tratta evidentemente di una valutazione politica, che non rientra nel bagaglio professionale del magistrato”.

Qual è il senso? Le toghe non hanno il know-how per sapere di geopolitica al punto mettere la stessa nel recinto della Norma, perciò spesso forzano l’ingresso in quel recinto senza profilarne il diritto di domicilio. E’ una tesi. Poi però Caiazza diventa empirico e dà il meglio di sé. Così: “Ma intanto questo è esattamente ciò che ha disposto la Corte Europea di Giustizia, la quale ha fissato dei criteri generali identificativi del concetto di Paese Sicuro”.

“Ed ha detto ai giudici di tutti gli Stati Europei: ‘Se giudicherete le leggi nazionali contrarie a questi principi che io ho fissato, non solo potete, ma anzi avete il dovere di disapplicarle’”. Che significa? Che le toghe italiane non avranno il konw how, ma hanno il mandato di agire in conformità alla giurisprudenza d’area vasta, quella Ue. E come se ne esce per Caiazza?

Uscirne? Solo a livello europeo

Foto: Philippe Stirnweiss © Eu Press Service

“Per uscire dal vicolo cieco di questa assurda ‘lotteria giudiziaria’, la soluzione politica va trovata a livello U.E., magari impegnandosi per far anticipare la formazione dell’elenco europeo degli Stati sicuri previsto per il 2026”.

Ovvio, semplice e capace di cassare ogni supercazzola partigiana dalle nostre parti, da qualunque bottega essa provenga. Di certo, qui la sferzata al governo Meloni, “non prendendo in giro i cittadini con decreti-legge che si sa benissimo non potranno mai avere forza superiore alle Corti Europee, né alimentando polemiche incendiarie senza senso. Si faccia politica, non propaganda”.

Fosse stata un’arringa, lo avrebbe applaudito anche il Pm.

Scacco al settarismo.

FLOP

VALERIO NOVELLI

Valerio Novelli (M5S) Foto © Stefano Carofei / Imagoeonomica

Un sacco per darle ed un sacco per prenderle: bisognava portare sempre due bisacce abbondanti quando si usciva per fare a botte. Soprattutto quando ci si scontrava con dei pesi massimi. Tipo il consigliere regionale Enrico Tiero: democristiano nel Dna, capace di aggregare tutto il suo mondo e di portarlo all’interno di Fratelli d’Italia generando una componente moderata, capace di dire la sua. Alla pari, almeno con l’ala ex An ed ex Msi. Un’abilità di famiglia: Tiero è figlio di un altro peso massimo, Erasmo Tiero detto “Molazza” per la sua abilità di macinare voti e costruire elezioni.

Il consigliere regionale Valerio Novelli del Movimento 5 Stelle ieri nell’Aula della Pisana ha affrontato a brutto muso (metaforicamente, s’intende) Enrico Tiero. Che durante la discussione poi approdata all’approvazione unanime della nuova legge sulla Cooperazione aveva messo il dito nella piaga: sostenendo che sì, effettivamente un paio di mesi erano andati perduti per la discussione interna al Centrodestra sui nuovi assetti da sviluppare nella Giunta del presidente Francesco Rocca. Ma altrettanto è vero – aveva sostenuto – che un paio di mesi sono stati perduti per l’ostruzionismo fatto dal Pd e dal centrosinistra che hanno preso come pretesto la norma sulla razionalizzazione dei parchi nel Lazio.

Enrico Tiero

Valerio Novelli ha respinto al mittente le considerazioni politiche di Tiero. E fin qui ci sta. Ha criticato la sua visione dell’Aula, giudicando poco democratica la volontà di sminuire gli Ordini del Giorno con cui si sta facendo ostruzionismo. Anche questo ci sta. Ha rivendicato il diritto dell’opposizione a mettersi di traverso. Corretto. Poi però ha aggiunto, forse in maniera ironica, che Tiero non capisce l’Aula e non capisce la differenza tra un Ordine del Giorno ed una mozione. Qui Tiero ha ritenuto che fosse troppo ed ha arrotolato le maniche (sempre metaforicamente) dando giù legnate.

Nella sostanza, ha replicato dicendo che “Non prendo lezioni d’Aula da uno sfigato della politica, eletto in un collegio che è 9 volte più grande del mio ma riesce a prendere meno di 1/16 delle preferenze che ho preso io. Il peso in Aula lo misurano i voti”.

A seguire è arrivata la presa di posizione del Movimento 5 Stelle che ha accusato Tiero di brutalità politica. Ma se vai a fare a botte con uno che è 16 volte più grande di te, in bilancio devi pur mettere che quache sganassone possa arrivare.

Temerario.

TONI RICCIARDI

Toni Ricciardi (Foto: Giuliano Del Gatto © Imagoeconomica)

Campo largo ed analisi del vicepresidente dem alla Camera Toni Ricciardi: le potremmo definire prove tecniche di ovvietà. L’ovvietà di dover tenere viva la fiammella di un sogno che non è politico, né organico ad una vera “liaison” di idee ed intenti, ma solo funzionale ad uno scopo. Il che di per sé non è affatto un peccato, ma solo se le basi sono quelle storiche di precondizioni favorevoli e punti di tangenza effettiva. Il che non è proprio il caso, per quanto riguarda Partito democratico e Movimento Cinque Stelle.

Troppi episodi e troppa cronaca al contrario dicono che la crasi tra i due partiti ha funzionato solo a livello di governo secondari, come il Regione Lazio con Nicola Zingaretti, poi il nulla. Eppure Ricciardi ci crede, o meglio, è costretto a dare a vedere a terzi che crederci non è poi così strano.

E da esperto di flussi migratori e sociologia annessa qual è, ha usato lo stesso format. “Parlando di convivenza ed integrazione, lo stesso vale per la politica. Non è una questione di sigle, ma di mondi che i partiti rappresentano”.

L’integrazione tra i partiti: la chimera

Nicola Zingaretti

Tutto questo per ammettere che i pentastellati, anche quelli in versione reduct che usciranno dalla Costituente contiana, sono necessari per i numeri. E che hanno battage: “Il M5S ha avuto, in passato, la capacità di rappresentare, in un alveo istituzionale, il disagio delle persone. Certo, lo ha fatto con i propri modi e toni, ma ha saputo rappresentare un pezzo di popolo”. Il che, per Ricciardi, dovrebbe far dimenticare che oggi il M5s “vive una difficoltà oggettiva di riposizionamento, ma fa indubbiamente parte di questa parte del campo”.

Poteva mancare l’analisi di ampio respiro? “D’altronde la politica cos’è, nella sua aspirazione massima? Trovare le convergenze le più ampie possibili, tra partiti e movimenti, sindacati, istanze sociali. Su temi in grado di dare risposte alle persone. La politica è un’azione collettiva, non individuale”.

Tutto bello, ma Ricciardi sembra scordare che la politica ha il diritto di avere aspirazioni collegiali solo quando la parti maggioritarie di ogni singolo elemento sono organicamente protese verso soluzioni assemblate.

I punti in comune, e quelli che non lo sono

Elly Schlein (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

“È l’individuazione di un percorso dei tanti, non il destino di pochi. Da questo punto di vista, salario minimo, lavoro dignitoso, autonomia differenziata, sanità pubblica, politiche industriali, istruzione e diritti, sono già temi che ci uniscono da tempo”. Non è vero: su molti temi le distanze tra dem e pentastellati sono siderali e, ove non lo fossero più, è solo perché il Pd ha effettuato aggiustamenti di rotta forzosi, specie quello a trazione Schlein.

Ricciardi chiosa e sembra il Conte Mascetti al top di forma. “In questo senso, l’essere testardamente unitari, non è uno slogan che Elly Schlein ripete quotidianamente, con i fatti ed i comportamenti, ma un metodo di costruzione di un percorso collettivo”.

“Ripeto, le convergenze vanno trovate tra diversi, solo così si può ambire a rappresentare la società”. Cioè un sistema complesso fatto “di classi e ceti sociali i cui interessi confliggono tra loro, ed è qui che la politica serve a trovare i punti di equilibrio”.

Un format che è ancora forzoso

Giuseppe Conte

Poi la chiosa su quello che accadrebbe se questo format non si realizzasse, anche a costo di una sua versione fallace ed imperfetta. “Altrimenti l’alternativa è la destra, che tende a voler annullare le differenze, che pur persistono, scegliendo di favorire i soliti e dando in pasto a chi soffre un nemico nuovo al giorno da incolpare del proprio crescente malessere”. Tutto bello, solo che Ricciardi non sembra aver capito, o meglio, sembra che non voglia dare ad intendere di sapere benissimo, che c’è un dato.

E che quel dato si chiama alternanza, cioè una cosa per cui la ruota gira solo quanto tempi ed attori sono maturi. E che resti la destra solo perché il centrosinistra non è pronto non solo non è normale, ma è anche un bene. Perché poi, se non ci si stima davvero, appena si vince poi si litiga.

Supercazzola.