Top e Flop, i protagonisti di venerdì 16 ottobre 2026

Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 16 ottobre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 16 ottobre 2026.

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VINCENZO IACOVISSI

Vincenzo Iacovissi

«Voltiamo pagina»: è lo slogan dei manifesti con cui il 15 settembre Vincenzo Iacovissi, vice segretario nazionale del Psi, ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Frosinone. Il Pd, intanto, aveva già confermato Angelo Pizzutelli: due candidati nello stesso campo, nella stessa città, a un anno dal voto.

Ieri la pagina ha cominciato a girare. Alla Pisana, al vertice tra Pd, M5S, Italia Viva, Avs e Azione, i Socialisti non esprimono Consiglieri in Regione ma sono stati invitati con una delegazione di primo livello, guidata dal segretario regionale Gian Franco Schietroma. L’indicazione è netta: «Alle prossime elezioni Comunali di Frosinone il centrosinistra deve andare unito». Formalmente non è un ordine, nella sostanza lo è, perché chi non si allea si assume la responsabilità dell’eventuale sconfitta.

Ma c’è un passaggio ancora più incisivo e che fa voltare pagina in maniera definitiva: tutte le componenti del Pd hanno detto con chiarezza che non porranno veti su alcun nome dovesse emergere dal tavolo di Frosinone. Anche se non dovesse essere un nome del Partito Democratico. Tradotto dal politichese: la settimana prossima a Frosinone verrà annunciato il nome di Vincenzo Iacovissi come candidati unitario. (Leggi qui: Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi).

La partita più ampia

Enzo Salera e Barbara Di Rollo (Foto © Michele Di Lonardo)

C’è molto altro dietro. E l’intesa non è stata trovata ieri, non è stata trovata alla Pisana. Non è un caso che a coordinare il tavolo per le Comunali siano stati scelti Barbara Di Rollo e Ivan Quadrana: saranno loro a poter dire di avere governato il tavolo che ha ufficializzato il nome del candidato unitario del centrosinistra a Frosinone, il primo dopo 15 anni.

C’è un lavoro silenzioso condotto a fari spenti con la presenza del Segretario Pd di Cassino Lorenzo Vita. Che porta il sindaco della sua città Enzo Salera tra i papabili per una candidatura a Bruxelles e la sua Presidente d’Aula Barbara Di Rollo tra le papabili per Regionali o le Comunali di Cassino. Il che inizia a ricomporre un quadro che per anni è stato frammentato e nei quali ciascuno correva per conto proprio in competizione con i compagni di Partito. Ora lo scenario ha un profilo del tutto diverso. E mette tutto in relazione.

Dopo tre sconfitte consecutive, i Progressisti guardano al capoluogo che non governano da quindici anni, mentre il centrodestra non riesce a eleggere il presidente del Consiglio comunale in otto votazioni. Ed il patto tra Pd e Socialisti, cominciato a Ceccano e confermato a Frosinone, spiana ora la strada verso le prossime elezioni. Tutte.

Tra sette giorni si capirà se la pagina è stata voltata davvero.

Prove di unità.

IL CORRIERE FIORENTINO

di GIOVANNI LANZI

Lo chiamano il Quarto Potere. In verità anche la Sentinella del Potere ma già su questo termine la politica generalmente da destra a sinistra ha sempre mostrato pruriti. Il riferimento va diretto ai giornali e ai tutti i media. Nell’ambito di un sistema democratico dovrebbero viaggiare a braccetto con gli altri tre Poteri riconosciuti: il Legislativo, l’Esecutivo e il Giudiziario. Dovrebbe però è la coniugazione del verbo ‘dovere’ al condizionale. Non sempre accade. Paradossalmente in un Paese come l’Italia dove la libertà di stampa nella classifica del 2026 è scesa di 7 posizioni, passando dal 49esimo al 56esimo posto ma sempre meglio degli Stati Uniti, al 64esimo. E anni luce indietro alla Norvegia, prima assoluta.

La storia venuta alla luce e risolta a tempo di record nel giro di poche ore è quella della signora Franca, 94 anni, semicieca, fiorentina. Storia scritta sulle pagine del Corriere Fiorentino. Alla scadenza del contratto di locazione dell’appartamento che occupa da oltre 70, la figlia della signora si era vista recapitare la richiesta di un nuovo contratto, che passava da 450 euro al mese a 1.200 euro. “Non ho detto nulla a mia madre, per ora – aveva dichiarato la figlia -, morirebbe subito”.

A fare da cassa di risonanza al grido di dolore ma anche alla richiesta di umanità è stata la bravura dei cronisti del quotidiano fiorentino ma anche la vicenda spagnola delle proteste di piazza per l’emergenza abitativa che ha portato il governo dimissionario di Pedro Sanchez ad approvare due decreti che sospendono gli sfratti fino al 2030 per le persone bisognose. Tutto era nato dalla storia di Mariacarmen Abascal, l’87enne di Madrid sfrattata e poi deceduta in ospedale dove non aveva retto al dolore di aver dovuto abbandonare la sua abitazione con la ‘forza’.

Tutti mobilitati per Franca

Attorno alla storia della signora Franca si è mobilitata subito tutta la politica in blocco, d’altronde l’eco delle manifestazioni spagnole sono ancora ‘calde’: e così dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, al governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, fino alla Cgil nessuno ha perso tempo. E come d’incanto è arrivata nella giornata di mercoledi la nota dei legali della proprietà dell’appartamento: “Quella arrivata alla signora 94enne era una disdetta formale che si invia quando finisce una locazione. È vero che c’era scritto del rilascio dell’immobile il 28 febbraio, ma la figlia era stata rassicurata”.

L’aumento sarebbe legato ai prezzi di mercato ma la signora Franca continuerà a pagare 450 euro. Non saprà mai nulla la nonnina di Firenze. Ma una domanda sorge spontanea e lecita: quante signore Franca ci sono da Aosta a Palermo e quante tra loro non ce la faranno come la povera Mariacarmen? Solo a Firenze c’è uno sfratto ogni 2 giorni e il Comune fa i salti mortali per tamponare l’emergenza. (Leggi qui: Ciociaria maglia nera nel Lazio con gli sfratti in crescita del 176%).

Ah, dimenticavamo: grazie al Quarto Potere. Quando etica e deontologia convolano a giuste nozze, i ‘media’ italiani sono imbattibili.

È la stampa, bellezza.

ENRICO COPPOTELLI

Enrico Coppotelli (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Quindici tablet, quindici delegati, età media 36 anni: nel febbraio 2016 il sindacato entrò nelle fabbriche della provincia di Frosinone con un Samsung Galaxy in mano. Erano Rsu della Cisl alla Fiat di Piedimonte, alla Abb, alla Bristol-Myers Squibb, con le app per prenotare Caf e Inas direttamente sul posto di lavoro. Il progetto, presentato dalla segreteria territoriale, aveva come segretario organizzativo Enrico Coppotelli.

Dieci anni dopo, da segretario generale della Cisl Lazio, la stessa attitudine ad anticipare. Con l’Università di Cassino, nel marzo scorso, un patto sul lavoro che trasforma il sindacato da chi tutela a chi prova a creare occupazione. Con i documenti consegnati alla Regione, dal dossier sui distretti industriali alle tredici proposte. Coppotelli non aspetta il cambiamento: lo precede.

Ora porta nel Lazio il Libro Verde per il Patto Sociale, il documento della Cisl nazionale. Alla Regione chiede meno tasse e più sostegno alle famiglie, a partire dalle addizionali, la leva su cui l’ente può intervenire. E chiede politiche differenziate. A Roma i costi abitativi e le distanze, a Latina e Frosinone una tenuta delle famiglie legata ai sistemi produttivi e a servizi raggiungibili, a Viterbo e Rieti l’estensione e la minore densità, che rendono centrale l’accessibilità.

Il Patto Sociale, dice Coppotelli, non può restare una dichiarazione d’intenti: servono interventi mirati e obiettivi verificabili.

Dai quindici tablet al Patto Sociale, la stessa idea: andare dove sono le persone.

Dal tablet al Patto.

FLOP

MAURIZIO LANDINI

Elly Schlein con Maurizio Landini (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Ventiquattro miliardi a settembre 2025, venticinque nelle settimane seguenti, trenta nell’intervista di ieri a Repubblica: la cifra che Maurizio Landini attribuisce al fiscal drag cambia a seconda di ciò che si conta. La richiesta del segretario della Cgil è invece rimasta la stessa: rivalutare automaticamente scaglioni e detrazioni, con più progressività.

Il fenomeno è reale. Quando i redditi crescono per l’inflazione ma scaglioni e detrazioni restano fermi, si pagano più tasse senza avere più potere d’acquisto.

Ma le autorità indipendenti guardano anche l’altra colonna, quella delle tasse tagliate. La Banca d’Italia ha stimato che gli interventi 2022-25 abbiano più che compensato il drenaggio. L’Upb calcola che, per i redditi da lavoro dipendente tra 10 e 32mila euro, dal 2021 il fiscal drag sia stato più che compensato, mentre il recupero è parziale fino a 45mila euro, per i pensionati e per gli autonomi. L’Istat aggiunge che le riforme favoriscono i redditi medio-bassi e i dipendenti, e penalizzano i pensionati e i redditi più alti.

Il conto del passato si fa con due colonne, le tasse in più e quelle tagliate, ma il conto del futuro resta aperto: senza indicizzazione, il drenaggio ricomincia. L’Upb stessa ha avvertito che la riforma fiscale ha reso il sistema più progressivo e più esposto al drenaggio.

Trenta, venticinque, diciotto e mezzo, dodici: dipende da cosa si conta.

Conti parziali.



