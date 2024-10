Top e Flop, i protagonisti di venerdì 18 ottobre 2024

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024

TOP

DANIELE NATALIA

Antonio Tajani con Daniele Natalia

Ha messo la sua città sotto i riflettori europei. Quelli che si accenderanno tra poco sulla riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue, convocati per il G7 di settore: l’Italia è presidente di turno, tiene sul suo territorio le sessioni. Quella per i titolari delle Cancellerie è una delle più importanti in una fase nella quale i venti di guerra soffiano sempre più potenti intorno ai confini dell’Unione: ad Est con Russia ed Ucraina oltre i ferri corti; ad Oriente con Israele impegnato nella sua vendetta dentro la Striscia; a Sud con il clima che spinge sempre più disperati a sfidare il Mediterraneo.

Il vertice è programmato da tempo a Fiuggi. Segno di un ritorno di fiamma tra la città delle Terme e l’inquilino della Farmesina Antonio Tajani. I sopralluoghi sono stati effettuati da tempo e la città sarà blindata.

Il sindaco della vicina Anagni ha messo però a segno un colpo da maestro sul piano comunicativo e sul piano politico. È riuscito a fare in modo che Anagni sia la città in cui faranno tappa le delegazioni invitate al G7 di Fiuggi. Che, nei fatti, comincerà dalla città dei Papi.

Una essione del G7 di Capri

Un’operazione alla quale non è estraneo il ministro Tajani, presidente del Partito in cui il sindaco Daniele Natalia è dirigente provinciale. Il che dimostra, ulteriormente, il ritrovato feelingdi Tajani per la Ciociaria, che fino a qualche tempo fa era il suo feudo elettorale, dove teneva la convention annuale sull’Europa alla quale partecipava anche Silvio Berlusconi.

Al tempo stesso, Daniele Natalia dimostra la sua capacità di interlocuzione all’interno del Partito, nel rispetto dei ruoli. Non ha scavalcato né i quadri provinciali né quelli regionali: ha agito da sindaco e bussato in modo diretto. E Tajani gli ha aperto la porta.

Capacità di ficcarsi.

CLAUDIO BORGHI

Claudio Borghi (Foto: Sara Minelli / Imagoeconomica)

Alla fine è arrivato l’esito della memorabile discussione di qualche tempo fa con l’ex sindaca di Torino ed attuale vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino. E l’esito, o responso che dir si voglia, è stato abbastanza chiaro: Claudio Borghi ha avuto ragione quando ha detto che il Governo Meloni non ha strutturalmente alzato tutte le pensioni. Anche al netto del sorriso sardonico della premier quando sul tema è stata punzecchiata anche da Giuseppe Conte in aula parlamentare.

Calma e gesso e cerchiamo di capire: La Appendino, che oggi è una delle sparring più accreditate nella linea di Beppe Grillo contrapposta a quella di Conte per la (ri)Costituente pentastellata, aveva lanciato un’accusa dal tono oscuro. Quella per cui l’esecutivo in carica avrebbe “tagliato le pensioni dei cittadini”.

Con quest’analisi: “Una pensione che nel 2022 ammontava a 1.732 euro netti subirà un taglio complessivo di 968 euro. Questo avete fatto: voi tagliate e neanche vi rendete conto”. Borghi, che come è noto non si tiene un cecio neanche quando ha torto, ha replicato secco che il governo Meloni ha aumentato “tutte” le pensioni. E con questi termini: “Chi ha una pensione alta gli è aumentata lo stesso, ma un po’ meno”.

Il meccanismo di indicizzazione

Il sindaco di Torino Chiara Appendino con il premier Giuseppe Conte Foto © Filippo Attili / Imagoeconomica

Chi aveva ragione, la pentastellata oppure il leghista? Ci ha pensato l’ottimo Pagella Politica a dirimere la questione. Ed il “verdetto” è che sì, “Borghi ha ragione: il governo Meloni ha alzato il valore di tutte le pensioni, con un meccanismo su cui però dovrà esprimersi la Corte Costituzionale”. Ma in che modo? A fine 2022 il Parlamento ha “approvato la prima legge di Bilancio del governo Meloni, quella per il 2023, con cui ha modificato le regole della cosiddetta ‘indicizzazione’ delle pensioni”.

Di cosa parliamo? Di un preciso meccanismo di “adeguamento dell’importo delle pensioni all’aumento dell’inflazione, per mantenere il loro potere d’acquisto nel tempo”. A novembre 2022 poi era arrivato un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Che statuiva come nel 2023 il valore delle pensioni sarebbe dovuto aumentare del 7,3%.

Pagella Politica spiega: “La legge di Bilancio per il 2023 ha poi inserito alcune condizioni, che modificano questa percentuale a seconda del valore della pensione”. E con quale sito nel concreto?

Due esempi evidenti

Eccolo: “Le pensioni con un valore fino a quello della pensione minima (circa 525 euro lordi al mese) hanno avuto una indicizzazione del 120 per cento, ossia sono aumentate del 7,3 per cento più un ulteriore 1,5 per cento”.

Mentre “le pensioni con un valore tra la pensione minima e quattro volte la minima (circa 2100 euro lordi al mese) sono state indicizzate al 100 per cento, quindi sono aumentate del 7,3 per cento”. E “le pensioni con un valore più alto sono aumentate, ma con un’indicizzazione via via più bassa, e non piena”.

Il tweet di Borghi è atteso a minuti secondi… il tipo non le perde, certe occasioni.

Io, Chiara e l’oscuro.

CAPERNA – CERQUOZZI

Il sindaco Germano Caperna ed il vice Francesca Cerquozzi (Foto: Gianluca Franconetti)

È la visione a fare la differenza. Consente di proiettarsi verso il futuro e cominciare a fare mentre tutti gli altri restano ancora fermi sul posto. Prendete Gaeta: per decenni è stata una città che viveva solo nei tre mesi dell’estate, affollandosi e riempiendosi di vita e di turisti, carica di eventi e calore. Il resto dell’anno invece languiva in attesa che tornasse il tempo di aprire gli ombrelloni. È bastato cambiare la sua prospettiva per fare una città che, pur con i suoi problemi, vive d’estate come d’inverno. È la stessa sfida che si sono dati a Veroli.

Perché Veroli è la città che intorno alla cultura ha costruito la sua centralità durante i mesi estivi. Con incontri, convegni, dibattiti e spettacoli. Non panem et circenses ma rassegne come quella della Filosofia che richiama i grandi pensatori nazionali. O quella dello Sport Raccontato, una perla che richiama i grandi giornalisti contemporanei che a Veroli raccontano storie di passione e di epica.

È su questo che il sindaco Germano Caperna e la sua vice Francesca Cerquozzi hanno deciso di scommettere. Avrebbero potuto accontentarsi di governare l’ordinario e cominciare a stappare le bottiglie buone durante gli ultimi due anni che mancavano al voto presentato un calendario di eventi. Invece hanno messo a punto un calendario di eventi culturali che andrà avanti fino a gennaio 2025.

Poi? Si vedrà sulla base della risposta. Perché l’operazione non è quella di creare una Disneyland nel cuore della Ciociaria. Ma quella di fornire un’opportunità alle imprese del territorio: ristoranti, alberghi, services, guide turistiche e tutto ciò che può essere connesso all’arrivo dei visitatori. Questo dovrà aumentare il loro giro d’affari e metterli in condizione poi di diventare parte dell’operazione. facendola crescere ulteriormente.

A prescindere da come andrà: è la visione ad essere importante. È la voglia di cambiare, migliorarsi, crescere puntando sulle proprie qualità, ad essere il punto d’orgoglio. E proprio il fatto di provarci adesso, fa capire quanto Germano Caperna e Francesca Cerquozzi ci credano nella possibilità di far crescere Veroli. Altrimenti avrebbero aspettato l’ultimo periodo prima del voto per sparare petardi e miccette, facendo tanto baccano. Ma solo baccano.

Il coraggio di provarci.

FLOP

ORAZIO SCHILLACI

Orazio Schillaci

Noi italiani tendiamo sempre a cadere in un trappolone mediatico perché quello è un trappolone studiato paro paro per sposare la nostra indole di popolo. Che è istrionica. In pratica noi ragioniamo per la più parte così e lo facciamo molto più di quanto la social-crazia non implichi già: se appari, allora fai. Il che significa, a studiare i sistemi di potere, che nasce e piano piano si pasce un equivoco gigantesco.

Quello per cui ad essere più attivi nel loro mandato istituzionale siano ad esempio i ministri che ci fanno sapere più e meglio cosa stanno facendo. Non importa come lo stiano facendo e se lo stiano facendo davvero, l’importante è che lo dicano ovunque e che ci sfiniscano nel dirlo. Perché noi questo vogliamo: essere rassicurati, rimpinzati, gratificati magari con un post social che prenda propriproprio una nostra vicenda.

Il paradigma supremo: Salvini

Matteo Salvini

Matteo Salvini ad esempio lo conosce benissimo questo meccanismo e, al di là delle polarizzazioni dei cittadini, lui semplicemente c’è. Di contro ci sono ministri che magari fanno – tanto, poco, moltissimo – e sembrano sempre fuori agenda. Non perché non siano bravi, ma perché non diventano mainstream. Poi però ci sono anche ministri che fanno pochino e che non sono molto sotto i riflettori, e lì son guai.

Perché spesso sono titolari di comparti di governo cruciali. Prendiamo la sanità italiana, ad esempio, e prendiamo Orazio Schillaci. Il suo piano per aumentare gli stipendi a medici e specializzandi e tenere in piedi con circa 180 euro mensili in più una baracca che ha bisogno di ben altro è un pannicello caldo da Oscar.

La soluzione? 180/190 euro in più

Eppure, di questi tempi che sono tempi di Legge di Bilancio, tra le proposte che ha fatto Schillaci la sola che gli è parsa buona è stata la riduzione delle tasse su parte degli stipendi dei medici. In realtà Schillaci ha fatto di più e lo ha fatto in negativo: neanche l’ha elaborata lui, quella genialata. Si sarebbe limitato a “condividere apertamente una delle proposte che ha fatto al ministro dell’Economia Giorgetti”.

Quella cioè di “ridurre le tasse sulle buste paga dei medici per aumentare gli stipendi”. Cn questo bordone dialettico qua: “Intendiamo finalizzare ulteriori risorse per programmare nuove assunzioni e per pagare meglio chi già lavora alle dipendenze del Servizio sanitario”. Ed una delle “ipotesi concrete presentate è la tassazione al 15% delle indennità di specificità per dare ulteriore ossigeno alle buste paga”.

Non una rotta, ma un regalino

Medici davanti all’ospedale Foto © Carlo Lannutti / Imagoeconomica

Davvero Schillaci crede che un comparto in credito di miliardi, senza più rotte, con i cittadini-utenti ridotti a pacchi postali sputati via dai Pronto Soccorso dopo giorni di file e sofferenze siano sanabili con questo? Davvero Schillaci crede che dare ad un medico-infermiere-specializzando 190 euro al mese in più possano fungere da incentivo a tenerlo in quella bolgia e tenercelo orientato nel tempo etico e nello spazio tecnico?

E’ vero: oggi i medici sono tassati per indennità di specificità al 43%, ed abbassare l’aliquota sarebbe un bel regalo fiscale. Ma siamo davvero a questo? Ai doni di categoria per salvare categoria ed utenza? Orazio Schillaci forse lo ha scordato, ma per i problemi complessi servono le soluzioni sistemiche, quelle che di solito sopravvivono a chi le propone ed i cui effetti politici non ricadono su chi le propone, ma sui suoi successori, magari dopo lustri e lustri.

O forse lo sa benissimo, ma ha scelto di fare pubblicità più a se stesso che al bisogno di sanare uno sconcio.

Cadeau inutile.