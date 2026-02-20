Top e Flop, i protagonisti di venerdì 20 febbraio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026.

*

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026.

*

TOP

ROBERTO GUALTIERI

Roberto Gualtieri

La candidatura della Capitale per ospitare l’Euca, la nuova Authority Europea delle Dogane, non è una pratica amministrativa. È un test politico. Un esame di maturità internazionale per una città che, negli ultimi anni, alle selezioni europee è arrivata spesso elegante… ma seconda.

Roberto Gualtieri lo sa. E per questo trasforma la presentazione in uno spot istituzionale ad alta intensità: Eur, Nuvola, aeroporto premiato, smart city, comunità internazionale, Fao, Wfp. Non solo mattoni, ma posizionamento. Non solo logistica, ma reputazione.

La partita è seria. Otto città rivali: Liegi, Malaga, Lille, Zagabria, L’Aia, Varsavia, Porto, Bucarest. Un mese per decidere. E sul tavolo non c’è solo un palazzo in viale della Civiltà romana, ma il ruolo di Roma dentro l’architettura europea che conta.

Perché l’Euca non è un’agenzia qualunque. È il cuore della futura governance doganale dell’Unione. Dazi, controlli, libero scambio. Potere vero. E chi ospita potere, accumula influenza.

Gualtieri gioca la carta della “città pronta”: scuole internazionali, hub aeroportuale, tradizione nei controlli contro la contraffazione. Giorgetti mette il timbro tecnico: competenza italiana, esperienza pratica. È una candidatura bipartisan, costruita con l’idea che qui non si gioca una bandierina di parte, ma una collocazione strategica. Il sottotesto è chiaro: Roma non può più permettersi di perdere.

Il peso delle sconfitte e il rischio di un’altra occasione mancata

Troppo recente la ferita dell’Authority antiriciclaggio finita a Francoforte. Troppo bruciante l’Expo 2030 scivolato a Riad. Troppo simbolica la sconfitta dell’Ema, soffiata ad Amsterdam sul filo di lana.

Ogni volta un buon dossier. Ogni volta una motivazione tecnica impeccabile. Ogni volta, però, la sensazione che all’Italia manchi qualcosa nella fase decisiva: peso politico, alleanze, capacità di chiudere. Ecco perché questa candidatura vale doppio. Per Roberto Gualtieri è l’occasione di dimostrare che Roma non è solo capitale storica, ma piattaforma europea credibile. Che può ospitare governance, non solo turismo.

Se vince, consolida un profilo internazionale che gli serve anche in chiave nazionale. Se perde, la narrazione della “città che non ce la fa mai” diventa strutturale. Non è una sede. È un posizionamento.

E stavolta, perdere sarebbe un lusso che Roma non ha più.

La rivincita europea di Roma.

FLOP

ARMANDO CUSANI

Armando Cusani (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Ci sono amministrazioni che inciampano. E poi ci sono amministrazioni che, stando alle carte del Giudice delle Indagini Preliminari di Latina, sembrano camminare stabilmente sul bordo del precipizio.

Il provvedimento emesso nelle ore scorse non usa mezzi termini. Parla di «sistematicità», di «regola di vita», di condotte ripetute «in spregio alle regole di legalità e lealtà». Non un episodio. Non un errore. Un metodo.

Al centro, ancora una volta, il sindaco di Sperlonga Armando Cusani. Non destinatario di misura cautelare, è vero. Ma non per assenza di gravità. Anzi. Il gip scrive che la misura richiesta – l’obbligo di firma – sarebbe stata «inidonea». Tradotto: inutile. Perché, secondo il giudice, non avrebbe impedito la prosecuzione delle condotte contestate.

È un passaggio pesante. Politicamente più pesante di una misura eseguita.

Un’abitudine

Foto: © Sergio Marchi

Attorno a lui, arresti domiciliari, sospensioni, interdizioni. Un presidente di commissione di concorso, un agente di polizia locale, un luogotenente dei carabinieri. E sullo sfondo un presunto sistema: assunzioni pilotate, permessi falsi, rivelazione di segreti d’ufficio. Non l’eccezione, ma l’abitudine.

Il gip parla di «totale indifferenza a qualsiasi monito dell’autorità giudiziaria». Ricorda una pregressa condanna, un precedente arresto, un processo ancora in corso. E aggiunge un dettaglio che pesa come un macigno: l’istruzione dei testimoni, le cautele per eludere le indagini, perfino l’idea di vendicarsi degli investigatori.

Non è più solo una questione giudiziaria. È una questione di credibilità istituzionale. Perché quando un giudice scrive che un sindaco avrebbe continuato a operare nonostante tutto, il problema non è la misura cautelare sì o no. Il problema è la tenuta dell’ente.

Armando Cusani è un politico navigato. Sa che in Italia un’indagine non equivale a una condanna. Sa che esiste la presunzione di innocenza. E sa anche che, in passato, ha saputo trasformare le vicende giudiziarie in battaglie identitarie. Ma questa volta il lessico dell’ordinanza è diverso. Non parla di episodio. Parla di sistema.

Un metodo, peggio di un inciampo.

PAOLO PETRECCA

Paolo Petrecca (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

Paolo Petrecca non è caduto per una gaffe. È caduto perché, a un certo punto, nessuno ha più voluto tenerlo in piedi.

Le dimissioni anticipate da direttore di RaiSport non sono un dettaglio tecnico, né una scelta elegante per “alleggerire il clima olimpico”. Sono la fotografia di un isolamento politico e professionale diventato insostenibile. Quando un direttore salta in coincidenza con il Cda, e non dopo la fine dei Giochi come si sperava, significa che la copertura è finita. E quando finisce la copertura, in Rai non restano che le macerie.

Petrecca si sente vittima dei traditori. E lo dice con un’immagine potente: “San Matteo e l’Angelo” di Guido Reni e quel versetto dell’Ultima Cena – «In verità vi dico: uno di voi mi tradirà». È una mossa comunicativa raffinata, quasi teatrale. Ma è anche un messaggio politico: non sono stato sconfitto, sono stato consegnato.

Il punto, però, è un altro. In Rai nessuno cade per colpa dei nemici. Si cade quando gli amici smettono di difenderti. E qui, a quanto pare, hanno smesso in molti: colleghi, redazione, pezzi di maggioranza. Anche quella destra con cui Petrecca si è sempre identificato senza ambiguità. Quando la politica che ti ha sostenuto ti giudica “indifendibile”, il conto è già stato pagato.

La Rai in movimento

L’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina

L’arrivo temporaneo di Marco Lollobrigida non è solo una soluzione ponte: è un segnale di emergenza. Accelerazione dell’ad Rossi, sciopero delle firme sospeso, redazione che chiede “una guida capace”. Tradotto: non era più solo un problema di immagine, ma di credibilità interna.

E le poltrone alternative? Relazioni istituzionali, relazioni internazionali. Ruoli che richiedono diplomazia, equilibrio, autorevolezza. Tutto ciò che le gaffe olimpiche hanno messo in discussione. In quei corridoi – Severo, Teulada, Asiago – lo sanno tutti: le poltrone non sono premi di consolazione, sono leve di potere. E il potere si affida a chi regge la pressione, non a chi la subisce.

Intanto si muovono i talk, si aprono spazi, si riposizionano pedine. Cerno, Inciocchi, le nuove strisce, la campagna referendaria che incombe. La Rai è in fase fluida, e quando è fluida significa che qualcuno sta ridisegnando gli equilibri.

Petrecca ha scelto il linguaggio del martirio. Ma la politica – e la Rai è politica allo stato puro – non conosce martiri. Conosce vincitori e sconfitti. E chi resta solo, perde. Fine partita.

La caduta senza rete.

ILARY BLASI

Ci sono separazioni che finiscono con un comunicato stampa. E poi c’è quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che ormai assomiglia più a una saga giudiziaria a puntate, con spin-off civili, sequel penali e consulenti tecnici in qualità di guest star.

Quindici azioni legali in due anni non sono un dettaglio. Sono una strategia. O forse una forma d’arte. Perché qui non siamo più alla rottura sentimentale: siamo alla serialità processuale. E l’ultimo episodio – l’opposizione respinta dal gip sull’ipotesi di abbandono di minore – segna un punto che, per una volta, non va alla conduttrice.

La giustizia, in questa storia, è diventata il vero terzo incomodo. Entra, valuta, archivia, rinvia, fotografa patrimoni, misura infiltrazioni, calcola assegni. Il prossimo appuntamento è il 31 marzo: firma del divorzio davanti al giudice. Atto formale. Ma la guerra, quella, continua. Perché se il matrimonio finisce, la contabilità no.

Contabilità, infiltrazioni e scacchi giudiziari

Roma, il Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio © Imagoeconomica / Carlo Carino

Francesco Totti versa 12.500 euro al mese per i figli. Ma i figli crescono. Cristian lavora nella scuola calcio di famiglia, Chanel è maggiorenne, influencer con mezzo milione di follower e un curriculum che include Pechino Express. L’unica minorenne resta Isabel. E allora la difesa dell’ex capitano prepara l’affondo: assegno da rivedere al ribasso.

Il giudice aspetta il ctu. Un commercialista che dovrà fare ciò che ormai in questa vicenda sembra contare più di ogni emozione: aggiornare i numeri al 2026. Perché qui i sentimenti sono archiviati ma i bilanci no.

E poi c’è la questione delle infiltrazioni nella villa dell’Eur. Manutenzione ordinaria o straordinaria? Altro ctu, altro perimetro tecnico, altra battaglia. Il dettaglio che ha infastidito Francesco Totti – la pubblicazione dell’atto il giorno dopo una tragedia internazionale – aggiunge una sfumatura che sa di tempismo più che di casualità. La sensazione è che, più che un conflitto, sia una partita a scacchi. Solo che la scacchiera è il Tribunale di Roma. E ogni mossa è pubblica.

Ilary Blasi aziona la leva giudiziaria con costanza. Francesco Totti replica con prudenza e contabilità. Nessuno arretra davvero. Ma la vera domanda resta sospesa: quando finisce una separazione?

Qui, per ora, finisce solo un’udienza. Il resto è calendario.

Calendario lungo.