Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 20 novembre 2026.

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Top e Flop: i fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 20 novembre 2026.

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TOP

ANDREA QUERQUI

Andrea Querqui

Il segreto lo ha mantenuto per un anno. A Ceccano lo conoscevano tutti e tutti hanno protetto quella storia: lasciandola nel tepore di una casa, evitando di metterla sotto i riflettori della Stampa e davanti al megafono dei social. Riservata. È stato il segreto sotto gli occhi di una città intera. Fino a quando un sito ucraino ha deciso di pubblicare la storia: di V. e del sindaco Andrea Querqui.

V. è la bambina che nel 2025 è scomparsa per un giorno intero. Sono partite le ricerche, si è mobilitata tutta Ceccano. A trovarla sono stati i Carabinieri, in un boschetto nel quale aveva trovato la sua pace, lontana da tutti. Perché il papà è un soldato che combatte in Ucraina, la mamma è morta, la necessità di tenerla al riparo dalla guerra l’ha portata dalla nonna a Ceccano.

Una volta che i Carabinieri la ritrovano comincia la parte che nei titoli non entra: dove la mettiamo?

Due strade

Rifugiati ucraini a Korczowa (Foto: Bartosz SIEDLIK © Imagoeconomica)

La situazione familiare della piccola era molto difficile e le strade possibili erano due: l’istituto o un affidamento da trovare entro ventiquattrore. Quando il sindaco Andrea Querqui ha sentito la parola istituto non ha voluto nemmeno parlarne. Insieme alla moglie Manuela ha deciso di prendere V in affidamento. Davanti a una scelta così, a molti sarebbe bastato dire che qualcuno doveva pensarci. Loro hanno pensato di essere quel qualcuno.

Il sindaco e la moglie hanno già due figlie. Per un anno V. ha vissuto a casa loro e non c’è bisogno di molta fantasia per immaginare che cosa significhi: una vita da riorganizzare, un’estranea da far sentire a casa, una bambina che all’inizio non accettava facilmente la novità. Quante famiglie si sarebbero prese una responsabilità così grande? Pochissime.

Politicamente si può condividere o meno quello che fa un sindaco. Umanamente, però, la famiglia Querqui ha mostrato che cosa vale: un gesto così lo fai soltanto se certi valori li hai davvero dentro, e oggi persone così sono merce rara. Le parole costano poco. Un anno in casa propria costa molto di più.

Il segreto di Ceccano.

FABIO PANETTA

di GUIDO SPEGLI DI PRESENE

Fabio Panetta (Foto: Andrea Di Biagio © Imagoeconomica)

A inizio anno il termometro segnava 1. A ottobre segna 5,5. Il medico pietoso, davanti a una febbre così, dice che passerà. Fabio Panetta, governatore della Banca d’Italia, a Fiuggi, dal palco di Nexus, non l’ha detto.

Nel terzo trimestre il Pil non è cresciuto, rileva la Congiuntura Flash del Centro studi Confindustria, mentre i prezzi corrono: energetici a +31% annuo, elettricità a +36%, benzina a +19%. Due i rialzi dei tassi finora decisi dalla Bce, che li porta al 2,5%. Da aprile l’occupazione non si muove e a settembre la disoccupazione è salita dal 5,7 al 6,3%. Il Pil non cresce e i prezzi sì: è una febbre che non passa stando a letto.

Per dire cose scomode servono competenza e coraggio. Panetta ha avvertito che non si può cedere alla tentazione dei tagli fiscali: «la finanza pubblica incontra un limite», e la risposta è rimettere la crescita al primo posto. Sui tassi frena: il quadro è troppo incerto per dare indicazioni e va evitato ogni danno inutile. Non ha nascosto neanche che i ritmi passati dell’occupazione non potranno durare a lungo.

Fiuggi è stata l’occasione per dirlo a cuore aperto. A un Paese con i prezzi in corsa dire che il fisco non si può alleggerire non vale applausi. Vale rispetto.

Il medico pietoso fa la piaga putrida, dice il proverbio. A Fiuggi qualcuno ha preferito il bisturi. Fa male. La piaga, se la lasci stare, di più.

La piaga, il bisturi e Nexus.

FLOP

RICCARDO AMBROSETTI

di PAOLO CARNEVALE

Riccardo Ambrosetti

Ad Anagni, il Consiglio comunale ha regalato l’altro giorno un piccolo saggio di teatro contemporaneo. Protagonista: il vicesindaco Riccardo Ambrosetti, uomo pesante di Fdi, che di fronte alle reazioni di alcuni spettatori, presumibilmente poco inclini all’applauso, ha liquidato il tutto con una parola scolpita nella pietra della retorica: “pagliacciate“.

Ora, in politica il tono può essere ruvido, il fioretto può cedere il passo alla clava. E nessuno chiede ai rappresentanti del popolo di parlare come chierichetti in sagrestia. La polemica, anche aspra, fa parte del mestiere. Ma quel sostantivo lì evoca un’altra estetica: nasi rossi, scarpe extralarge, capitomboli. Un immaginario che, se applicato a chi siede sugli scranni, rischia di far sembrare l’Aula più un tendone che un luogo di dibattito.

E il punto si fa ancora più sottile quando il microfono è in mano a un vicesindaco. Perché a quel livello non sei più soltanto l’esponente di una trincea, ma un pezzo d’istituzione. E l’istituzione ha un dovere ingrato, quasi eroico: incassare. Prendere le critiche, anche quelle sgarbate o scomode, con spirito di servizio. Attenzione: incassare non significa subire insulti o diffamazioni (per quelle esistono i Codici e i tribunali) ma saper separare l’uomo di parte dal riferimento per tutti.

Quando invece la pazienza si sfilaccia e la replica scivola sul registro della burla, il cortocircuito è servito. E poi ci si stupisce se, nei corridoi e al bar della piazza, qualcuno solleva un sopracciglio e mormora che forse, per ambire alla fascia tricolore e al ruolo di candidato sindaco, servirebbe una corazza un po’ più spessa. E un vocabolario un po’ meno circense.

L’Aula è cosa seria.

I LICENZIAMENTI A PIOGGIA

di GIOVANNI LANZI

(Foto © Paolo Peticca)

Il ministro dello Sviluppo Economico e del made in Italy, il senatore Adolfo Urso di Fratelli d’Italia, è un politico di lungo corso. Per dirla in parole semplice, conosce la materia. Non è un pivello. E non sfigurerebbe ad esempio nemmeno come ministro della Difesa o Capo di Stato Maggiore. La tattica di tenersi lontano dalla linea del fuoco durante i combattimenti, riducendo drasticamente il pericolo di essere colpiti dando così la possibilità di organizzare il contrattacco, veniva insegnata decenni fa alla Scuola di Guerra. E lui la sta applicando con maestria.

Il ministro Urso pare non si sia visto a Frosinone, dove non si sono avvicinati nemmeno i leader nazionali. A Frosinone e provincia, dove i posti di lavoro vanno in fumo uno dietro l’altro, sia sta scatenando una vera e propria guerra di sopravvivenza. Il mancato ingresso del Lazio nella Zes, la Zona Economica Speciale, è stato l’epitaffio per aziende e lavoratori. Come lo fu per la provincia ciociara, all’inizio degli anni Novanta, la liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

L’introduzione della ZLS (Zona Logistica Semplificata) al posto della ZES è servita a solo a dare l’idea che coprirsi con l’impermeabile sfoderato in piena bufera, potesse servire a salvarsi dall’assideramento. A farne le spese è stata quindi una provincia che da anni è vista solo come serbatoio di voti a comando.

Incidenza zero

E se la politica nazionale ha inciso praticamente zero, la politica locale e i sindacati hanno solo provato ad alzare le barricate, rincorrendosi con dichiarazioni di vicinanza che però hanno fatto rima con circostanza. Diciamola, tutti hanno misurato la loro impalpabilità di fronte ad una crisi che si era annunciata in tutte le sue dimensioni da diversi anni.

In piazza Cervini a Frosinone anche un appuntamento voluto dalla Cgil per tenere i fari accesi sul tema-lavoro in provincia. C’erano i rappresentanti locali dei Giovani Democratici, la deputata regionale on. Sara Battisti, il membro del Direttivo del PD cittadino Andrea Palladino, un gruppo del Movimento 5 Stelle. Hanno avuto il coraggio di esserci. Altri nemmeno quello.

Eppure il dossier-lavoro nell’Area ciociara ogni giorno che passa da calendario si arricchisce di aziende in crisi. Da Stellantis di Cassino, sempre più aggrappata alle strategie aziendali che partono da troppo lontano anche solo per ipotizzare di poter inciderle o cambiarne i connotati, alle aziende dell’indotto fino ad arrivare alla Cartiera Burgo di Sora, l’ultima a annunciare bandiera bianca per i 160 dipendenti sui 380 in organico dal dall’agosto 2027, salvo poi fare retromarcia spiegando che si è trattato di un malinteso.

La crisi che morde

In mezzo un gruppo nutrito di aziende che fino a qualche anno fa rappresentavano il fiore all’occhiello dell’economia ciociara: la Henkel di Ferentino, che tra 7 mesi manderà a casa 102 persone, più altre 15 addetti alla logistica che rimarranno presumibilmente a tempo per chiudere il ciclo delle uscite della merce; la TPV Compound di Frosinone – un gioiello a livello nazionale nella produzione di materiale plastico – che si muove in doppia direzione: rischio licenziamento per 15 dipendenti e spostamento negli stabilimenti al Nord per altre figure professionali; e poi la questione ex Saxa Gres di Anagni (acquisita dalla molisana DR che ha spostato i 67 dipendenti sulla Jarama srl) che si lega a quella della Saxa Gres di Roccasecca (confronto già sul tavolo del Ministero per 200 dipendenti), con incertezza e paura a farle da padrone.

Beati monoculi in terra caecorum dicevano i latini. Perché gli 80 dipendenti della Prima Components di Anagni sono gli unici a poter tirare un piccolo sospiro di sollievo, grazie ad un lavoro certosino e sottotraccia che ha aperto le porte della isopensione. Col benestare di Azienda, sindacati e ministero è arrivato anche per loro il cosiddetto ‘scivolo’ che condurrà alla pensione nei prossimi 7 anni senza ricorrere alla scure dei licenziamenti. Ma nel gelo presiberiano una rondine non fa primavera.

Inverno caldo.