Top e Flop, i protagonisti di venerdì 22 agosto 2025

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 22 agosto 2025.

TOP

LUCA SINIGAGLIA

Luca Sinigaglia

C’è un luogo dove le parole valgono poco e i gesti valgono tutto. Dove la retorica non arriva, ma l’essenza dell’uomo sì. Dove la solitudine è sacra, ma la solidarietà è legge. È la montagna. E Luca Sinigaglia, milanese di 49 anni, ne conosceva bene le regole non scritte.

Poteva salvarsi. Aveva già toccato il campo base, la quota della sopravvivenza. Ma è tornato indietro, là dove l’aria si fa feroce e ogni passo pesa come un addio. È salito ancora una volta sul Pik Pobeda, la vetta assassina del Kirghizistan, per provare a salvare un’amica con una gamba spezzata e la vita appesa a un filo di gelo . L’ha fatto sapendo – come sanno tutti quelli che frequentano le grandi altitudini – che lassù il confine tra eroismo e sacrificio si dissolve presto, in una nebbia che si chiama morte.

Scalatori sulle montagne del Nepal

Luca è morto il giorno di Ferragosto, stretto nella morsa dell’altitudine e del freddo, senza clamori, come chi fa il proprio dovere fino all’ultimo. Infatti la notizia si è saputa soltanto ieri. Il suo corpo riposa in una caverna di ghiaccio a 6.900 metri. Il suo gesto, invece, riposa nel cuore di chi sa che l’amicizia, quella vera, è una corda che non si taglia nemmeno davanti al baratro.

Il coraggio viene confuso oggi con l’esibizione, la solidarietà viene scambiata con un hashtag: Luca Sinigaglia ci ricorda che esistono ancora uomini capaci di tornare indietro per aiutare chi non ce l’ha fatta ad andare avanti. Di rischiare tutto per non abbandonare nessuno. E di farlo in silenzio .

La montagna, in fondo, non mente mai. Né quando ti sfida, né quando ti accoglie per sempre.

La montagna non mente.

MASSIMO RUSPANDINI

Massimo Ruspandini

La dietrologia è un’arte antica. Che in provincia di Frosinone raggiunge vette da premio Pulitzer… della fantasia. L’ultima puntata del genere: un presunto “avvicendamento” alla guida provinciale di Fratelli d’Italia, con Giancarlo Righini pronto a sfilare il testimone a Massimo Ruspandini. Peccato che l’unico a non saperne nulla sia proprio Righini. Il quale, infatti, nelle ore scorse ha smontato tutto con la grazia di un colpo secco: «Pura fantasia».

Già, perché oltre le ricostruzioni immaginarie e le dietrologie da bar del giovedì, resta una verità piuttosto granitica: Massimo Ruspandini è, e resta, il punto di riferimento dei Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone. Non perché lo dica lui, ma perché lo certificano i risultati elettorali, il radicamento territoriale, la compattezza di una comunità politica che ha trovato in lui non solo una guida, ma un interprete reale delle dinamiche locali. Per tutti parla il Congresso provinciale che lo ha acclamato e parlano i Congressi di circolo andati in maniera conforme alle indicazioni del vertice .

Giancarlo Righini

Lo riconosce anche Righini, non certo un comprimario. Anzi. «Nessuna trama, nessuna spallata, solo tanto lavoro». Ecco, è proprio questo che separa la politica vera dalla chiacchiera sterile: il lavoro . Quello che Ruspandini e Righini continuano a fare ogni giorno, sul piano nazionale e locale, con la lucidità di chi sa distinguere le trame dalla trama principale.

Il romanzo sul dopo-Ruspandini oggi non appartiene né alla saggistica politica nè alla narrativa: fa parte della futuribile collana della fantascienza. La realtà, almeno per ora, è più sobria. Ma infinitamente più solida.

Balle spaziali.

FLOP

FABRIZIO CORONA

Fabrizio Corona

C’è una linea sottile, ma chiarissima, tra il diritto di cronaca e il diritto alla dignità. Fabrizio Corona, ancora una volta, ha scelto di calpestarla. Lo ha fatto con la solita foga da giustiziere mediatico, pubblicando un audio privato di Raoul Bova, violando la privacy dell’attore e trasformando una vicenda personale in uno spettacolo a uso e consumo di un pubblico sempre più affamato di scandali e scandagli .

È dovuto intervenire il Garante per la Privacy, con un provvedimento d’urgenza, per fermare l’eco di un comportamento che ha poco a che fare con l’informazione e molto con la manipolazione. Il divieto è chiaro: rimuovere, non ripubblicare, non rilanciare. Perché quello che si ascoltava in quel file audio non era un’inchiesta giornalistica, ma il tentativo subdolo di esercitare un potere ricattatorio, attraverso i mezzi più torbidi della comunicazione digitale .

Foto: Sofia Shultz Photography / Pixabay

Che Fabrizio Corona continui a vendere come giornalismo ciò che è solo voyeurismo morboso è un problema culturale prima che legale. Ma è bene, ogni tanto, che lo Stato batta un colpo. Perché la libertà di stampa è sacra, ma non è una foglia di fico per giustificare la violazione dei diritti fondamentali altrui.

La trasparenza non si costruisce sulle intercettazioni private. E il diritto all’informazione non contempla il diritto alla gogna.

Il voyeurismo mascherato da giornalismo.

DANIELE MAURA

Daniele Maura (Foto © Stefano Strani)

C’è un ingrediente che non manca mai nelle telenovelas politiche locali: il colpo di scena. E stavolta il protagonista involontario è il consigliere regionale Daniele Maura, artefice di un’uscita talmente originale da sembrare sceneggiata — ma purtroppo vera.

Sul caso TARI a Sora, Maura si è infatti lasciato scappare una spiegazione che definire fantasiosa è perfino un complimento: secondo lui la tariffa dei rifiuti sarebbe decisa da un’assemblea dei sindaci, delle quali sembrerebbe essere presidente Luca Di Stefano nella sua veste di Presidente della provincia di Frosinone: quindi la tariffa la deciderebbe la società Saf, con un’assemblea governata dal presidente della Provincia nonostante si tratti di un’azienda privata. (Leggi qui: La saga della Tari a Sora e la guerra santa dentro Fratelli d’Italia).

Lo scivolone

Daniele Maura è amministratore di lungo corso, non è un novellino. E da tre anni siede in Regione Lazio. Non può ignorare che la determinazione della tariffa è una prerogativa della Regione, in quanto è la Regione a stabilire un pezzo fondamentale del ciclo e cioè il costo di accesso alla discarica. Elemento determinante dei costi complessivi, come ha dimostrato anche l’assessore regionale Righini con la sua decisione di intervenire sui vecchi conti che oggi avrebbero mandato all’aria i bilanci di tutti i Comuni della Provincia di Frosinone. (Leggi qui: Il conto lo paga la Regione: 13,8 milioni ai Comuni della Saf. E leggi anche Saf, ecco quanto si risparmierà Comune per Comune).

Una svista? Più probabilmente, un assist involontario alla satira politica. È un peccato, perché ogni tanto anche da chi siede in Consiglio regionale ci si aspetta un minimo di precisione — non una mappa inventata della burocrazia italiana. Certo, la politica è fatta anche di improvvisazioni, ma l’alibi della “legge dell’acqua” per spiegare quella dei rifiuti resta una battuta involontaria che promette applausi da palcoscenico, non da aula istituzionale. (Leggi qui: La saga della Tari a Sora e la guerra santa dentro Fratelli d’Italia).

E mentre a Sora la partita sulla TARI diventa un duello politico fratricida, Maura regala un intermezzo involontario: quando si cavalca la dialettica, è bene avere ben chiaro il copione legislativo. Altrimenti, si rischia di trasformare la politica in un genere… tragicomico.

Lo scivolone (pastoso) di Maura