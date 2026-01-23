Top e Flop, i protagonisti di venerdì 23 gennaio 2026

I fatti, i personaggi ed i protagonisti delle ultime ore. Per capire cosa ci attende nella giornata di venerdì 23 gennaio 2026.

TOP

LEONARDO MARIA DEL VECCHIO

Leonardo Maria Del Vecchio (Foto: Mourad Balti Touati/ Ansa)

L’acquisizione del gruppo QN da parte della finanziaria di Leonardo Maria Del Vecchio non è un colpo di testa, né un’operazione nostalgica. È, al contrario, una dichiarazione di metodo. E anche di fiducia. L’editoria tradizionale viene raccontata come un paziente terminale, l’ingresso di Lmdv Capital in QN – Quotidiano Nazionale dice una cosa semplice e controcorrente: c’è ancora spazio per i giornali, purché smettano di pensarsi come trent’anni fa.

La carta, da sola, non basta più. Ma non è mai stata solo carta. È stata comunità, identità, presidio civile. È stata capacità di leggere i territori e raccontarli prima che diventassero hashtag.

I quotidiani cartacei fatti come nel 1995 sono morti. Quelli che hanno accettato la sfida, invece, sono sopravvissuti. E alcuni hanno anche imparato a correre. Digitale, dati, intelligenza artificiale, nuove piattaforme: non nemici del giornalismo, ma strumenti. A patto che restino strumenti e non diventino padroni.

Non predatore ma investitore

L’uomo che ha accettato la sfida del rilancio di Acqua e Terme di Fiuggi questo lo ha capito. E lo ha detto senza giri di parole: capitale paziente, tecnologia al servizio delle redazioni, centralità del lavoro giornalistico. Non è linguaggio da predatore finanziario, ma da investitore industriale con un’idea chiara di medio-lungo periodo. L’operazione QN non è una scommessa sull’analogico. È una scommessa sull’ibrido. Sul fatto che l’informazione di qualità può vivere solo se si lascia contaminare, senza perdere autonomia e credibilità.

Se riuscirà, non salverà solo un gruppo editoriale. Dimostrerà che l’editoria italiana non ha bisogno di funerali ma di visione. E di qualcuno disposto a metterci capitale, tempo e responsabilità.

In fondo, non è la carta che muore. È l’idea che basti stamparla per essere letti.

Quando la carta non muore, ma cambia pelle

MAURIZIO FEDERICO

Il presidente Maurizio Federico con il direttore Celestina Arduini

Alcune intuizioni, nel momento in cui nascono sembrano laterali, fuori asse: quasi eccentriche. Poi il tempo fa il suo mestiere: rimette ogni cosa nella giusta prospettiva. La scelta del presidente dell’Automobil Club di Frosinone, Maurizio Federico, di affiancare in tempi non sospetti il progetto Hernica Saxa non è stato un gesto di cortesia istituzionale né un’adesione di facciata. È stata una scelta di visione. E oggi, con Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli tra le dieci finaliste per la Capitale Italiana della Cultura 2028, quella visione mostra tutta la sua solidità. (Leggi qui: Capitale italiana della Cultura 2028: Hernica Saxa è in finale).

Il presidente dell’Aci di Frosinone ha intuito prima di molti altri che cultura e mobilità non sono mondi separati ma parti dello stesso racconto territoriale. Che la valorizzazione di borghi, storia e identità passa anche da come li si raggiunge, li si attraversa, li si racconta. Non a caso, nell’ultimo anno ha voluto che le tappe del tour delle vetture storiche promosso dall’Automobil Club venissero realizzate nelle località più emozionali della Ciociaria. (Leggi qui: I motori raccontano la storia: Fumone e Canterno accolgono le auto d’epoca).

L’Auto è linguaggio

(Foto © Stefano Strani)

Hernica Saxa non è solo un progetto culturale. È un’idea di territorio che si muove insieme, che supera i campanili senza cancellarli, che trasforma un’eredità antica in una proposta contemporanea. Federico questo lo ha colto subito: ha visto che l’automobile non è solo mezzo, ma linguaggio, non solo spostamento, ma connessione. È per questo che proprio l’ACI ha scelto di essere parte attiva di questo percorso: perché la sua visione è di sistema, di destinazione culturale.

Ora arrivano le finali nazionali, i riflettori, le dichiarazioni ufficiali. Ma il punto vero resta un altro: le grandi candidature nascono sempre da scelte silenziose fatte molto prima. Da chi ha il coraggio di investire quando non c’è ancora nulla da festeggiare. Se Hernica Saxa è arrivata fin qui, è anche perché qualcuno ha acceso il motore al momento giusto. Ed ha scelto la strada lunga. Quella che porta lontano.

Quando il motore giusto accende la cultura.

FLOP

GIULIA BONGIORNO

Giulia Bongiorno (Foto: Carlo Lannuti / Imagoeconomica)

C’è una linea sottile, ma decisiva, tra una mediazione e un arretramento. La proposta avanzata dalla senatrice Giulia Bongiorno sulla riforma della legge contro la violenza sessuale quella linea non la sfiora: la oltrepassa.

Perché togliere il riferimento esplicito al consenso e sostituirlo con la “volontà contraria” non è un aggiustamento tecnico. È un cambio di paradigma. Ed è un cambio che ribalta l’impianto condiviso del testo approvato all’unanimità dalla Camera solo pochi mesi fa .

Il punto non è semantico. È politico, culturale, giuridico. Con il consenso libero e attuale si era finalmente spostato il baricentro: non più la donna costretta a dimostrare di aver resistito, ma l’uomo chiamato a dimostrare di aver rispettato.

Il passo indietro

Foto: Lucidwaters / Can Stock Photo

Ora si torna indietro. Si torna al dissenso da provare, alla zona grigia, al processo alla vittima. A un lessico che la storia giudiziaria italiana conosce fin troppo bene.

E non regge l’argomento della “mediazione”. Mediare significa tenere insieme, non cancellare il cuore di un accordo. Qui si spezza un patto che aveva visto convergere posizioni lontane, da Giorgia Meloni a Elly Schlein, proprio perché il consenso non era negoziabile.

Le leggi non cambiano la società da sole, è vero. Ma indicano la direzione. E dire oggi che il consenso può sparire dal codice significa mandare un messaggio sbagliato, proprio mentre il Paese chiede più chiarezza, non nuove ambiguità.

Sulla violenza sessuale non servono compromessi al ribasso. Servono parole nette, perché sono quelle che proteggono le persone reali. Su questo terreno, fare un passo indietro non è prudenza: è un rischio. Ed a pagarlo, come sempre, sarebbero le donne.

Quando una parola cambia tutto.